Новый владелец Napster уволит большинство сотрудников компании Стало известно о том, что после приобретения музыкального потокового сервиса Napster его конкурентом Rhapsody большая часть сотрудников Napster будет уволена. Об этом сообщает издание Gigaom со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, два офиса Na

Музыкальный сервис Rhapsody купил своего конкурента Napster Rhapsody, один из старейших в Сети музыкальных сервисов по подписке, официально объявил о приобретении другого музыкального сервиса Napster у его владельца компании Best Buy. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает CNеt. По условиям соглашения, Rhapsody получит в свое распоряжение полную базу подписчиков Naps

Napster снизил плату за подписку до $5 в месяц Потоковый музыкальный сервис Napster снизил плату на подписку до $5 в месяц с $12,95 ранее, чтобы лучше конкурировать с iTunes. Кроме того, пользователи получили возможность скачивать 5 любых MP3-треков в месяц бесплатно.

Best Buy покупает Napster Крупнейшая в Северной Америке торговая сеть электроники Best Buy вчера, 15 сентября, объявила о планах по покупке знаменитого музыкального сервиса Napster. Как ожидается, сумма сделки составит $121 млн наличными. Цель приобретения — усиление позиций Best Buy в борьбе с онлайн-магазином iTunes компании Apple. Сеть Best Buy — один

Napster стал конкурентом iTunes Подписной музыкальный сервис Napster начал продажу музыки в формате MP3 сегодня, 20 мая. По словам представителей Napster, с помощью запуска музыкального онлайн-магазина они надеются привлечь большее количество поль

Napster и Ericsson запустят новый музыкальный сервис панией Entel PCS в рамках совместного запуска мобильного музыкального сервиса для пользователей из Латинской Америки. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает АР. Ранее, 10 января 2008 г., Napster объявил о том, что весь каталог песен сервиса будет переведен в формат MP3 и лишен защиты от копирования (DRM) во втором квартале 2008 г.

Napster отказался от DRM Napster, подписной сервис цифровой музыки, объявил о том, что весь каталог песен будет переведен в формат MP3 и лишен защиты от копирования (DRM) во втором квартале 2008 г. По словам представителей Napster, музыка в MP3 без DRM будет более удобной для пользователей, так как этот формат является самым распространенным. Напомним, что ранее, 8 января, звукозаписывающая компания Sony BMG объя

Napster потерял финансового директора цифровой музыки, сегодня, 12 декабря, объявил о том, что Нанд Гангвани (Nand Gangwani), финансовый директор, покинет свой пост в этой компании. Нанд Гангвани проработал на посту финансового директора Napster более четырех лет, сообщает Web pro news. Он будет продолжать занимать эту должность до конца 2007 г. Напомним, что ранее, 16 октября 2007 г., Napster запустил новую веб-платформ

Napster запустил новую веб-платформу с более открытым и позволит привлечь большее количество подписчиков. Ранее пользователи могли слушать музыку с сервиса только после установки на свой компьютер специального программного приложения от Napster, сообщает Reuters. «С помощью нашей новой платформы Napster может быть легко интегрирован в различные устройства бытовой электроники или веб-сайты», - заявил Кристофер Аллен (Chr

Swisscom займется музыкой: соглашение с Napster пнейший в Швейцарии мобильный оператор, который насчитывает 4,6 млн клиентов, подписал соглашение с Napster Mobile об эксклюзивном сотрудничестве в сфере мобильной музыки, сообщает АР. Сервис,

Ericsson и Napster предоставили Swisscom услугу "мобильной музыки" Ericsson и Napster объявили о заключении соглашения с Swisscom Mobile, крупнейшим швейцарским оператором

Napster: убыток удвоился в IV квартале Подписной музыкальный сервис Napster в IV квартале (январь-март) финансового года выручил $29,1 млн, что на 9% выше, чем з

Napster приходит в мобильные телефоны Компании Napster и Motorola подписали соглашение о сотрудничестве, по которому американские и европейс

Bertelsmann расплачивается за Napster урегулирования иска по поводу финансирования немецким медиагигантом музыкальной файлообменной сети Napster в её первом — пиратском — воплощении, сообщил Paidcontent.org. В конце март

Napster готовит конкуента RealNetworks В пятницу онлайновый подписной музыкальный сервис Napster объявил о партнёрстве с крупной американской сетью магазинов бытовой электроники Circ

AT&T представит акцию с бесплатным доступом к Napster де которой участникам будет представлен бесплатный годовой доступ к подписному музыкальному сервису Napster To Go, что в денежном эквиваленте составляет $180. Акция начнется с 1 апреля. Для тог

Napster стал менее убыточным в третьем квартале Онлайновый музыкальный подписной сервис Napster сообщил о снижении убытков в третьем квартале (октябрь-декабрь) по сравнению с тем же периодом прошлого года и рекордном доходе. За три месяца компания потеряла $9,5 млн. (22 цента на а

AOL сделал Napster своим эксклюзивным музыкальным сервисом ным подписным сервисом AOL, сообщили компании после подписания соответствующего соглашения. Он полностью заменит действующий платный сервис AOL Music Now, которым пользуются порядка 350 тыс. человек. Napster еще в сентябре привлек инвестиционный банк UBS для изучения возможности своей продажи. «Мы всё ещё вовлечены в различные переговоры», — сказал исполнительный директор Napster Кри

Ericsson и Napster запустили две инновационных услуги вместе с О2 Ireland Ericsson и Napster объявили о первом в Европе запуске услуг Napster Mobile, предоставляемых в сет

Napster открыл филиал в Японии , возможно, это будет проблемой в развитии сервиса. «Япония – уникальный рынок», - сказал президент Napster Брэд Дюа (Brad Duea). Несмотря на это, а также на то, что здесь более года работает i

Bertelsmann уладил иск к Napster за $60 млн. Немецкий медиаконгломерат Bertelsmann в среду договорился об урегулировании иска Universal Music, принадлежащей Vivendi, к онлайновому музыкальному сервису Napster, поданному во времена пиратской файлообменной деятельности сайта. Universal Music получит от Bertelsmann $60 млн. в качестве возмещения судебных издержек и снимает с себя всю ответствен

Napster потерял 7% клиентов Онлайновый подписной музыкальный сервис Napster сообщил о снижении клиентской базы и возможной своей продаже. Исполнительный директор Крис Горог (Chris Gorog) заявил об этом на встрече с аналитиками. Во втором квартале финансового го

Скидки для студентов помогли Napster Убытки подписного музыкального сервиса Napster в 4-м квартале финансового года (1 января — 31 марта) окажутся ниже, чем компания предполагала раньше. Причина — неожиданно высокий рост абонентской базы, которая превысила 60

Google купит Napster? По информации, опубликованной New York Post во вторник со ссылкой на анонимный источник, интернет-гигант Google проводит с Napster переговоры о стратегическом сотрудничестве, под которым, скорее всего, подразумевается покупка некогда чрезвычайно популярной пиринговой сети. По данным газеты, Google может купить N

Apple и Napster рекламировались в пиратских сетях Владельцы музыкальных сервисов Apple и Napster отказались от размещения рекламы в файлообменных сетях, не контролирующих содержимое на соблюдение авторских прав. Тем не менее, компании обнаружили свою рекламу в пиратских файлообменн

Napster: от пиратства к легальному успеху Музыкальная файлообменная сеть Napster, однажды закрытая за пиратство, «переродилась» в один из самых успешных легальных сервисов по продаже музыки в интернете. Президент компании, Брэд Дью (Brad Duea), в интервью ВВС News,

Napster объединяется со спутниковым радио Музыкальный интернет-магазин Napster и крупнейшая компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio запустят сервис XM

Dell и Napster спасут студентов от "пробок" в сети Dell и Napster объявили о совместных действиях по обеспечению колледжей и студенческих городков ПО и аппаратурой для загрузки легальной музыки. По мнению участников программы, помимо возможных проблем

Ericsson и Napster запустят сервис для загрузки музыки на мобильники Шведская компания Ericsson заключила соглашение с онлайновым музыкальным сервисом Napster, в рамках которого потребители смогут загружать музыку с Napster на свои мобил

Меломаны взломали систему защиты Napster Любители загружать музыку из интернета нашли способ обойти систему защиты от копирования Napster. Напомним, что продавец онлайновой музыки Napster запустил сервис to Go, позволяющий загружать и прослушивать музакальные записи без возможности их копирования. Услуга оплачивает

Napster открыл музыкальный "шведский стол" Онлайновый продавец музыки Napster открыл музыкальный «шведский стол» для своих абонентов. За £14,99 можно загружать, со

Napster открыл новую версию музыкального онлайн-магазина dia Player 10 с технологией управления защитой авторских прав Janus, онлайновый музыкальный магазин Napster анонсировал ее поддержку. Служба Napster To Go (NTG) начнет свою работу осенью

Платный Napster набирает обороты, но до прибыльности далеко Компания Roxio, владелец онлайнового сервиса продажи музыки Napster, продаст через него записей на $5,5 млн. в текущем квартале до 31 марта, говорится в выпущенном заявлении. Это на 34,6% выше, чем в 3-м квартале финансового года. Прогноз основан на дан

Бюрократы мешают Napster развернуться в Европе Онлайновая служба Napster намерена к концу лета запустить в Великобритании музыкальный интернет-магазин, однако в других странах Европы меломанам придется подождать из-за бюрократических препон и сложностей с оф

Roxio ожидает роста продаж ПО и сокращения расходов на Napster тале. Так, Roxio ожидает выручку в 4 квартале 2003 года на уровне $14,5 млн. против $14 млн., ожидавшихся ранее. Кроме того, компания ждет заметного снижения расходов на онлайновый музыкальный сервис Napster, возвращенный к жизни усилиями Roxio в октябре в виде платного музыкального сервиса. Глава Roxio Крис Горог также сообщил, что сервис Napster собирается предоставить пользователя

Платный Napster начинает работу я Roxio приостановил работу собственного платного музыкального сервиса Pressplay, совместного проекта корпораций Vivendi Universal и Sony, и начал переводить подписчиков на уже работающую бета-версию Napster - Napster 2.0. Napster подписал соглашения со всеми пятью крупнейшими звукозаписывающими компаниями и несколькими независимыми лейблами, так что на сайте представлен больш

Napster в новом обличье скоро вернется Музыкальный онлайновый сервис Napster, пионер в области обмена музыкальными файлами, закрытый по обвинению в нарушении авторских прав, обещает вернуться на следующей неделе. Однако теперь это будет платный сервис с совершен

Samsung представил плееры с доступом к сервису Napster Компания Samsung планирует запустить в продаже новую линию цифровых музыкальных плееров, оборудованных сервисом Napster 2.0. Таким образом, компания рассчитывает пополнить число своих покупателей за счет юных меломанов. Это устройство – лишь одно из почти дюжины различных новинок, от мобильников со встро

Napster возвращается узыку интернетчикам, другие, в том числе рок-группа Metallica, Пол Маккартни, Эминем и Dr. Dre, требовали денег за прослушивание написанных ими композиций. Звукозаписывающие компании одержали победу, Napster был закрыт, а его нишу немедленно заняли Kazaa и Grokster. Теперь уже этим двум сетям приходится бороться за свое существование и искать компромисса с владельцами авторских прав. Однако