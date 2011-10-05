Rhapsody Napster New artist program файлообменная пиринговая сеть


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.10.2011 Новый владелец Napster уволит большинство сотрудников компании

Стало известно о том, что после приобретения музыкального потокового сервиса Napster его конкурентом Rhapsody большая часть сотрудников Napster будет уволена. Об этом сообщает издание Gigaom со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, два офиса Na
04.10.2011 Музыкальный сервис Rhapsody купил своего конкурента Napster

Rhapsody, один из старейших в Сети музыкальных сервисов по подписке, официально объявил о приобретении другого музыкального сервиса Napster у его владельца компании Best Buy. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает CNеt. По условиям соглашения, Rhapsody получит в свое распоряжение полную базу подписчиков Naps
19.05.2009 Napster снизил плату за подписку до $5 в месяц

Потоковый музыкальный сервис Napster снизил плату на подписку до $5 в месяц с $12,95 ранее, чтобы лучше конкурировать с iTunes. Кроме того, пользователи получили возможность скачивать 5 любых MP3-треков в месяц бесплатно.

16.09.2008 Best Buy покупает Napster

Крупнейшая в Северной Америке торговая сеть электроники Best Buy вчера, 15 сентября, объявила о планах по покупке знаменитого музыкального сервиса Napster. Как ожидается, сумма сделки составит $121 млн наличными. Цель приобретения — усиление позиций Best Buy в борьбе с онлайн-магазином iTunes компании Apple. Сеть Best Buy — один
20.05.2008 Napster стал конкурентом iTunes

Подписной музыкальный сервис Napster начал продажу музыки в формате MP3 сегодня, 20 мая. По словам представителей Napster, с помощью запуска музыкального онлайн-магазина они надеются привлечь большее количество поль
05.02.2008 Napster и Ericsson запустят новый музыкальный сервис

панией Entel PCS в рамках совместного запуска мобильного музыкального сервиса для пользователей из Латинской Америки. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает АР. Ранее, 10 января 2008 г., Napster объявил о том, что весь каталог песен сервиса будет переведен в формат MP3 и лишен защиты от копирования (DRM) во втором квартале 2008 г.
10.01.2008 Napster отказался от DRM

Napster, подписной сервис цифровой музыки, объявил о том, что весь каталог песен будет переведен в формат MP3 и лишен защиты от копирования (DRM) во втором квартале 2008 г. По словам представителей Napster, музыка в MP3 без DRM будет более удобной для пользователей, так как этот формат является самым распространенным. Напомним, что ранее, 8 января, звукозаписывающая компания Sony BMG объя
12.12.2007 Napster потерял финансового директора

цифровой музыки, сегодня, 12 декабря, объявил о том, что Нанд Гангвани (Nand Gangwani), финансовый директор, покинет свой пост в этой компании. Нанд Гангвани проработал на посту финансового директора Napster более четырех лет, сообщает Web pro news. Он будет продолжать занимать эту должность до конца 2007 г. Напомним, что ранее, 16 октября 2007 г., Napster запустил новую веб-платформ
17.10.2007 Napster запустил новую веб-платформу

с более открытым и позволит привлечь большее количество подписчиков. Ранее пользователи могли слушать музыку с сервиса только после установки на свой компьютер специального программного приложения от Napster, сообщает Reuters. «С помощью нашей новой платформы Napster может быть легко интегрирован в различные устройства бытовой электроники или веб-сайты», - заявил Кристофер Аллен (Chr
08.06.2007 Swisscom займется музыкой: соглашение с Napster

пнейший в Швейцарии мобильный оператор, который насчитывает 4,6 млн клиентов, подписал соглашение с Napster Mobile об эксклюзивном сотрудничестве в сфере мобильной музыки, сообщает АР. Сервис,

06.06.2007 Ericsson и Napster предоставили Swisscom услугу "мобильной музыки"

Ericsson и Napster объявили о заключении соглашения с Swisscom Mobile, крупнейшим швейцарским оператором
17.05.2007 Napster: убыток удвоился в IV квартале

Подписной музыкальный сервис Napster в IV квартале (январь-март) финансового года выручил $29,1 млн, что на 9% выше, чем з
16.05.2007 Napster приходит в мобильные телефоны

Компании Napster и Motorola подписали соглашение о сотрудничестве, по которому американские и европейс
25.04.2007 Bertelsmann расплачивается за Napster

урегулирования иска по поводу финансирования немецким медиагигантом музыкальной файлообменной сети Napster в её первом — пиратском — воплощении, сообщил Paidcontent.org. В конце март
23.04.2007 Napster готовит конкуента RealNetworks

В пятницу онлайновый подписной музыкальный сервис Napster объявил о партнёрстве с крупной американской сетью магазинов бытовой электроники Circ
27.03.2007 AT&T представит акцию с бесплатным доступом к Napster

де которой участникам будет представлен бесплатный годовой доступ к подписному музыкальному сервису Napster To Go, что в денежном эквиваленте составляет $180. Акция начнется с 1 апреля. Для тог
09.02.2007 Napster стал менее убыточным в третьем квартале

Онлайновый музыкальный подписной сервис Napster сообщил о снижении убытков в третьем квартале (октябрь-декабрь) по сравнению с тем же периодом прошлого года и рекордном доходе. За три месяца компания потеряла $9,5 млн. (22 цента на а
17.01.2007 AOL сделал Napster своим эксклюзивным музыкальным сервисом

ным подписным сервисом AOL, сообщили компании после подписания соответствующего соглашения. Он полностью заменит действующий платный сервис AOL Music Now, которым пользуются порядка 350 тыс. человек. Napster еще в сентябре привлек инвестиционный банк UBS для изучения возможности своей продажи. «Мы всё ещё вовлечены в различные переговоры», — сказал исполнительный директор Napster Кри
14.12.2006 Ericsson и Napster запустили две инновационных услуги вместе с О2 Ireland

Ericsson и Napster объявили о первом в Европе запуске услуг Napster Mobile, предоставляемых в сет
04.10.2006 Napster открыл филиал в Японии

, возможно, это будет проблемой в развитии сервиса. «Япония – уникальный рынок», - сказал президент Napster Брэд Дюа (Brad Duea). Несмотря на это, а также на то, что здесь более года работает i
07.09.2006 Bertelsmann уладил иск к Napster за $60 млн.

Немецкий медиаконгломерат Bertelsmann в среду договорился об урегулировании иска Universal Music, принадлежащей Vivendi, к онлайновому музыкальному сервису Napster, поданному во времена пиратской файлообменной деятельности сайта. Universal Music получит от Bertelsmann $60 млн. в качестве возмещения судебных издержек и снимает с себя всю ответствен
04.08.2006 Napster потерял 7% клиентов

Онлайновый подписной музыкальный сервис Napster сообщил о снижении клиентской базы и возможной своей продаже. Исполнительный директор Крис Горог (Chris Gorog) заявил об этом на встрече с аналитиками. Во втором квартале финансового го
10.04.2006 Скидки для студентов помогли Napster

Убытки подписного музыкального сервиса Napster в 4-м квартале финансового года (1 января — 31 марта) окажутся ниже, чем компания предполагала раньше. Причина — неожиданно высокий рост абонентской базы, которая превысила 60
01.02.2006 Google купит Napster?

По информации, опубликованной New York Post во вторник со ссылкой на анонимный источник, интернет-гигант Google проводит с Napster переговоры о стратегическом сотрудничестве, под которым, скорее всего, подразумевается покупка некогда чрезвычайно популярной пиринговой сети. По данным газеты, Google может купить N
17.10.2005 Apple и Napster рекламировались в пиратских сетях

Владельцы музыкальных сервисов Apple и Napster отказались от размещения рекламы в файлообменных сетях, не контролирующих содержимое на соблюдение авторских прав. Тем не менее, компании обнаружили свою рекламу в пиратских файлообменн
23.08.2005 Napster: от пиратства к легальному успеху

Музыкальная файлообменная сеть Napster, однажды закрытая за пиратство, «переродилась» в один из самых успешных легальных сервисов по продаже музыки в интернете. Президент компании, Брэд Дью (Brad Duea), в интервью ВВС News,

28.07.2005 Napster объединяется со спутниковым радио

Музыкальный интернет-магазин Napster и крупнейшая компания спутникового радиовещания XM Satellite Radio запустят сервис XM
08.07.2005 Dell и Napster спасут студентов от "пробок" в сети

Dell и Napster объявили о совместных действиях по обеспечению колледжей и студенческих городков ПО и аппаратурой для загрузки легальной музыки. По мнению участников программы, помимо возможных проблем
15.06.2005 Ericsson и Napster запустят сервис для загрузки музыки на мобильники

Шведская компания Ericsson заключила соглашение с онлайновым музыкальным сервисом Napster, в рамках которого потребители смогут загружать музыку с Napster на свои мобил
16.02.2005 Меломаны взломали систему защиты Napster

Любители загружать музыку из интернета нашли способ обойти систему защиты от копирования Napster. Напомним, что продавец онлайновой музыки Napster запустил сервис to Go, позволяющий загружать и прослушивать музакальные записи без возможности их копирования. Услуга оплачивает
04.02.2005 Napster открыл музыкальный "шведский стол"

Онлайновый продавец музыки Napster открыл музыкальный «шведский стол» для своих абонентов. За £14,99 можно загружать, со
03.09.2004 Napster открыл новую версию музыкального онлайн-магазина

dia Player 10 с технологией управления защитой авторских прав Janus, онлайновый музыкальный магазин Napster анонсировал ее поддержку. Служба Napster To Go (NTG) начнет свою работу осенью
16.03.2004 Платный Napster набирает обороты, но до прибыльности далеко

Компания Roxio, владелец онлайнового сервиса продажи музыки Napster, продаст через него записей на $5,5 млн. в текущем квартале до 31 марта, говорится в выпущенном заявлении. Это на 34,6% выше, чем в 3-м квартале финансового года. Прогноз основан на дан
05.03.2004 Бюрократы мешают Napster развернуться в Европе

Онлайновая служба Napster намерена к концу лета запустить в Великобритании музыкальный интернет-магазин, однако в других странах Европы меломанам придется подождать из-за бюрократических препон и сложностей с оф
15.12.2003 Roxio ожидает роста продаж ПО и сокращения расходов на Napster

тале. Так, Roxio ожидает выручку в 4 квартале 2003 года на уровне $14,5 млн. против $14 млн., ожидавшихся ранее. Кроме того, компания ждет заметного снижения расходов на онлайновый музыкальный сервис Napster, возвращенный к жизни усилиями Roxio в октябре в виде платного музыкального сервиса. Глава Roxio Крис Горог также сообщил, что сервис Napster собирается предоставить пользователя
09.10.2003 Платный Napster начинает работу

я Roxio приостановил работу собственного платного музыкального сервиса Pressplay, совместного проекта корпораций Vivendi Universal и Sony, и начал переводить подписчиков на уже работающую бета-версию Napster - Napster 2.0. Napster подписал соглашения со всеми пятью крупнейшими звукозаписывающими компаниями и несколькими независимыми лейблами, так что на сайте представлен больш
02.10.2003 Napster в новом обличье скоро вернется

Музыкальный онлайновый сервис Napster, пионер в области обмена музыкальными файлами, закрытый по обвинению в нарушении авторских прав, обещает вернуться на следующей неделе. Однако теперь это будет платный сервис с совершен
17.09.2003 Samsung представил плееры с доступом к сервису Napster

  Компания Samsung планирует запустить в продаже новую линию цифровых музыкальных плееров, оборудованных сервисом Napster 2.0. Таким образом, компания рассчитывает пополнить число своих покупателей за счет юных меломанов. Это устройство – лишь одно из почти дюжины различных новинок, от мобильников со встро
29.07.2003 Napster возвращается

узыку интернетчикам, другие, в том числе рок-группа Metallica, Пол Маккартни, Эминем и Dr. Dre, требовали денег за прослушивание написанных ими композиций. Звукозаписывающие компании одержали победу, Napster был закрыт, а его нишу немедленно заняли Kazaa и Grokster. Теперь уже этим двум сетям приходится бороться за свое существование и искать компромисса с владельцами авторских прав. Однако
20.05.2003 Новый Napster похож на старый только названием

В понедельник, 19 мая, компания Roxio приобрела сервис загрузки музыки PressPlay у Sony и Universal Music за $39 млн. акциями и планирует запустить его под именем Napster. Ничего общего с системой свободного обмена у нового Napster не будет, просто компания использует название, купленное вместе с остатками старой файлообменной сети всего за $5 млн

Публикаций - 453, упоминаний - 501

Rhapsody и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3718 63
Microsoft Corporation 25469 55
Apple Inc 12848 48
Sony 6673 45
AOL Inc - America Online 1881 36
RealNetworks Products and Services 355 26
Roxio - RoxioLabs 52 20
Rhapsody 59 18
Madster - Aimster 22 15
Google LLC 12412 14
Grokster 39 14
Intel Corporation 12644 13
Samsung Electronics 10809 12
Amazon Inc - Amazon.com 3187 12
eMusic 44 10
AT&T Inc 1715 9
Amazon - CDNow 27 7
Audiogalaxy 12 7
Dell EMC 5135 7
Dell Technologies - Dell Computer 2183 7
Best Buy 222 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2245 6
IBM - International Business Machines Corp 9616 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3067 6
Lenovo Motorola 3544 6
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1963 6
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 292 5
Creative Technology 271 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5781 5
Toshiba Corporation 2968 5
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 4
Yandex - Яндекс 8722 4
HP Inc. 5821 4
Oracle Corporation 6965 4
HP - Hewlett-Packard 3655 4
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 4
Virgin Group 143 4
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 211 3
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 3
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 3
Bertelsmann 194 66
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 32
Sony BMG 185 30
Sony Music Entertainment 159 29
WMG - Warner Music Group 209 25
Metallica - американская метал-группа 35 22
Warner 536 14
EMI Group 60 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 11
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 10
Walt Disney Company 641 8
eBay Inc 1631 6
Sony BMG Music Entertainment 34 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 5
Россети Ленэнерго 1698 5
HFA - Harry Fox Agency 8 4
Private Media Group 10 3
Tower Records 11 3
Walmart - Wal-Mart Stores 391 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 513 3
Honda Motor Company - HND 239 3
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 2
Visa International 1978 2
Лента - Сеть розничной торговли 2312 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Warner Bros. International Television Distribution 283 2
Совкомбанк Совесть 277 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 227 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Merrill Lynch 454 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 471 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 496 2
Accel Partners 49 2
Enron - Enrongate 122 1
Судебная власть - Judicial power 2434 21
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 506 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 610 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1375 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1189 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 428 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 281 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3437 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 765 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 282 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Copyright Board of Canada - Авторско-правовой совет Канады - Совет по авторским правам Канады 1 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 664 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3458 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 671 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 384 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 450 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 66
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 12
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 12
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 17 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1058 5
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
CAB - Canadian Association of Broadcasters - Канадская ассоциация вещателей 1 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
IODA - Independent Online Distribution Alliance - Независимый альянс онлайнового распространения 4 1
CMRRA - Canadian Musical Reproduction Rights Agency - Канадское агентство прав на тиражирование музыки - SODRAC - Общество прав авторов, композиторов и издателей Канады на тиражирование 1 1
MPPDA - Motion Picture Association - Ассоциация кинокомпаний - Американская некоммерческая организация 1 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 120 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4245 211
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4158 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 78
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 726 47
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4737 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16750 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14462 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9471 21
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1928 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13149 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9551 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 16
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1724 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17944 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 13
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 411 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13394 13
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3951 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3107 11
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1769 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5198 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5609 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1157 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8637 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13773 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7400 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5827 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5433 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1153 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9777 8
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13150 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4727 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 7
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 642 7
Apple iTunes Store 1117 51
KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 34
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 31
Apple iPod 1550 28
MP3.com 130 26
Apple iPhone 6 4862 17
PressPlay 47 16
Morpheus 43 16
Microsoft Windows 16526 15
Microsoft Windows 2000 8679 13
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 11
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3071 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Linux OS 11120 8
Google YouTube - Видеохостинг 2931 6
Microsoft Windows XP 2426 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 888 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 720 6
Yahoo! Music Jukebox - Yahoo! MusicBook 19 5
Limewire - P2P-сеть 20 5
Myspace - социальная сеть 640 5
Microsoft Windows NT 887 5
AllOfMP3.com 49 4
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 4
Oracle - Sun Microsystems - JXTA - Juxtapose - P2P-протокол 5 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 4
Sony Walkman 285 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 3
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 3
Microsoft Windows Media Digital Rights Management - Microsoft Windows Media DRM - Microsoft WMDRM 25 3
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 3
Sony u-Matic Betamax 30 3
AOL Music 11 3
Google Android 14917 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3473 3
Oracle Java - язык программирования 3384 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2401 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2114 3
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 16
Barry Hank - Бэрри Хэнк 14 14
Hilbers Konrad - Хилберс Конрад 11 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 11
Boies David - Бойес Дэвид 17 10
Patel Marilyn - Пэтел Мэрилин 9 9
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 8
Boyes David - Бойес Дэвид 15 8
Messier Jean Marie - Мессе Жан Мари 18 6
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 5
Bailey Matt - Бейли Мэтт 5 5
Spears Britney - Спирс Бритни 65 4
Gore Albert - Гор Альберт 43 4
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 9 4
Deep Johnny - Дип Джонни 7 4
Cooney Manus - Куни Манус 4 4
Mulligan Mark - Маллиган Марк 7 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 921 4
Наумов Виктор 126 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 3
Schmidt Andreas - Шмидт Андреас 8 3
Rakoff Jed - Раков Джед 18 3
Middelhoff Thomas - Миддельхофф Томас 11 3
Sunde Peter - Зунде Петер 26 3
Rosso Wayne - Россо Вейн 5 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 3
Квасов Денис 18 2
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 2
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 2
Шульгин Андрей 2 2
Valenti Jack - Валенти Джек 3 2
Malcolm John - Мальколм Джон 4 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 60 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Hoffman Gene - Хоффман Джин 2 2
Glaser Rob - Глейзер Боб 2 2
Fields Scott - Филдс Скотт 2 2
Becker Jake - Бекер Джейк 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 156
Германия - Федеративная Республика 13014 43
Европа 24753 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 27
Россия - РФ - Российская федерация 159912 23
Франция - Французская Республика 8042 15
Япония 13615 13
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1447 11
США - Калифорния 4792 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 8
Канада 5019 8
США - Нью-Йорк 3159 8
Испания - Королевство 3785 7
Швеция - Королевство 3735 6
Израиль 2807 6
Италия - Итальянская Республика 4452 6
Нидерланды 3669 6
США - Индиана 118 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 5
Азия - Азиатский регион 5805 4
Америка - Американский регион 2195 4
Бельгия - Королевство 1175 4
Европа Западная 1493 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 813 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 3
Норвегия - Королевство 1843 3
Финляндия - Финляндская Республика 3669 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2556 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 3
Америка Латинская 1903 3
США - Техас 1022 3
Швейцария - Давос 73 3
США - Мичиган 271 3
Франция - Марсель 56 2
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4979 110
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 82
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7895 65
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8460 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51741 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8594 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5997 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 15
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3209 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26280 14
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2090 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55573 10
Английский язык 6918 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3742 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 9
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2152 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3702 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 7
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 515 7
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 157 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7349 6
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 695 6
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 841 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5399 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5965 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6825 6
Цифровое право - Цифровые права 136 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3711 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1762 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2347 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 793 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7073 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7042 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 42
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6046 41
Vivendi SA - Vivendi Universal 331 26
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 554 23
CNET Networks - CNET News 1643 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 608 14
ZDnet 662 12
The Register - The Register Hardware 1744 11
Mercury Center 309 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 8
AP - Associated Press 2006 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 6
Washington Profile 142 5
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 5
Ananova 250 4
InterNetNews - InternetNews.com 218 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 4
Wired - Издание 273 4
Newsbytes News Network 379 3
SiliconValley.com - SV.com 239 3
Internet.com 110 3
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 78 3
NYT - The New York Times 1092 3
РС Рro 91 2
Liberty Media 71 2
Upside Today 59 2
Нетоскоп 19 2
Forbes - Форбс 942 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 231 2
TorrentFreak (TF) 150 2
Ars Technica 441 2
Inquirer 463 2
Известия ИД 729 2
Silicon 490 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 18
Forrester Research 830 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 8
Gartner - Гартнер 3629 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Internet Stock Report 994 2
Computer Economics 32 2
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 2
IDC - International Data Corporation 4954 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 563 2
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
In-Stat/MDR 70 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
Needham & Company 36 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 176 1
Informa - Ovum - Omdia 144 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
eMarketer 206 1
NPD Group 140 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 244 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
ММУ - Московский международный университет 12 1
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 299 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
МЭИ - Московский энергетический институт 162 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 110 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 10 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 3
Intel Developer Forum - IDF 277 3
Webby Awards - Премия Вебби 26 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 730 2
Apple Expo 11 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 1
Defcon 45 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 103 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

