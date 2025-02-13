«Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку занял BMW 5 серии, получивший 2,5%

«Автотека»: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8% атистику запросов за 2024 г. на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более трех млн руб. и возрастом до трех лет. Оказалось, что чаще других хотели получить данные об автомобилях марки BMW, а среди моделей лидером по числу запросов стала BMW X5. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным Автотеки, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. количество запросов на про

Телевизоры серии BMW доступны в России Дизайн телевизоров Skyworth SXF9850 серии BM создан компанией Designworks, официальным дизайн-бюро BMW Group. Об этом CNews сообщили представители Skyworth. В линейке представлены безрамочные

Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15 BMW «убивает» NFC-чип в iPhone 15 Беспроводные зарядные устройства автомобилей марки BMW могут нарушать работу NFC-чипа смартфонов компании Apple нового поколения, предупреждает портал MacRumors. NFC (Near field communication; «связь в близком поле») – это технология беспроводн

BMW отключила россиян от своего ПО Сложности с техосмотром Автоконцерн BMW ограничил доступ российским дилерам к своему программному обеспечению. Сообщения об этом

Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon Немецкая платформа по обмену данными Крупнейшие промышленные и технологические компании Германии, среди которых Siemens, SAP, Deutsche Telekom и BMW сформировали альянс по обмену данными с автопроизводителями, пишет Bloomberg. В рамках альянса появится облачная платформа, которая не будет опираться на американские или китайские технолог

Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW «Лаборатория Наносемантика» - резидент Фонда «Сколково», создала виртуального консультанта для BMW Group Россия. Чат-бот уже работает в социальной сети «Вконтакте», в ближайшее время появи

Konica Minolta модернизировала инфраструктуру печати BMW Group Konica Minolta провела модернизацию инфраструктуры печати BMW Group в 44 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. За счет ко

Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год 14 дыр в BMW Китайские исследователи обнаружили целый ряд серьезных уязвимостей в бортовых системах популярных марок автомобилей BMW. Уязвимости достаточно серьезны, чтобы исследователи, по догов

BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform Red Hat объявила о том, что производитель автомобилей и мотоциклов премиум-класса BMW Group развернула Red Hat OpenShift Container Platform в качестве платформы для своих бизн

BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей Garmin объявила о том, что BMW AG выбрала компанию в качестве эксклюзивного поставщика встраиваемых интеллектуальных мод

BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями IBM объявила о совместном проекте с BMW Group, в рамках которого компании исследуют возможную роль когнитивных вычислений Watson

«BMW Банк» автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ РФ на базе Neoflex Reporting «BMW Банк» принял решение об использовании автоматизированной системы построения отчетности для ЦБ РФ, которая позволит оперативно реагировать на любые запросы регулятора. Система была построена

Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто» Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло орга

"Семёрка" BMW паркуется самостоятельно Пока автомобили с автопилотом только хотят выйти на улицы города, компания BMW уже серьёзно готовиться загонять их обратно в гараж. В новом люксовом седане седьмой серии, который появится на рынке в 2016 году, BMW установила систему дистанционной автоматической

«Акцент» создал ИТ-инфраструктуру дилерского центра BMW на Дальнем Востоке кт по созданию комплексной инфраструктуры первого на Дальнем Востоке официального дилерского центра BMW компании «Премьер Авто». Как сообщили CNews в «Акценте», новый пятиэтажный комплекс общей

BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль нной крупнейшей в Китае поисковой системой, объявила о сотрудничестве с немецким автопроизводителем BMW Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать технологии автоматического управ

BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей Компания Bayerische Motoren Werke (BMW), один из старейших европейских автопроизводителей, анонсировала новое зарядное устройство для электромобилей. Кроме того, стало известно о сотрудничестве немецкой марки с американской энер

BMW закупит у Samsung аккумуляторы на миллиарды евро Немецкий автогигант BMW Group увеличит закупки аккумуляторных батарей у компании Samsung SDI, которая в составе ю

BMW создает беспроводной зарядник для электромобилей Немецкая компания BMW Group сообщила о разработке беспроводных зарядных устройств для электрокаров и гибридных

К автомобилям BMW подключили камеры GoPro Немецкая компания BMW Group интегрировала популярные камеры GoPro с информационно-развлекательными системами св

BMW Group внедрила Microsoft SQL Server для повышения доступности баз данных Компания BMW Group внедрила платформу управления данными Microsoft SQL Server 2014 Enterprise с технол

BMW позаботится о мотоциклистах с мобильниками Компания BMW Motorrad, которая в составе немецкого автомобилестроительного концерна BMW Group з

Автомобили BMW учатся объезжать пешеходов Автомобилестроительная компания BMW Group занимается исследовательским проектом UR:BAN, в рамках которого разрабатывает систе

Grand Turismo 6 почтит память Сенны и покатает на BMW Игру Grand Turismo 6, созданную эксклюзивно для приставки Sony PlayStation 3, в ближайшее время ждут существенные дополнения. Так, в ней появился созданный в сотрудничестве с инженерами компании BMW спорткар Vision Gran Turismo. Виртуальный болид оснащён трёхлитровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом. Двигатель развивающий мощность 404 кВт/549 л.с. в диапазоне 6200-73

Инновационные лампы в BMW не будут перегорать Компания BMW Group собирается оснащать свои автомобили оптикой на основе органических светодиодов (OLE

IBM найдет дефекты в автомобилях BMW до начала производства Корпорация IBM объявила о расширении сотрудничества с BMW Group. Немецкий производитель собирается более активно использовать технологию IBM Big Da

Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen Корпорация Samsung Electronics ведет переговоры с BMW и Volkswagen по поводу поддержки программного обеспечения Drive Link в автомобилях этих немецких производителей. Данную информацию корейское издание The Korea Herald получило от осведомленн

Osram создала для BMW лазерные фары Производитель осветительного оборудования Osram сообщил о сотрудничестве с BMW, в рамках которого помогает немецкому автопроизводителю в разработке лазерной головной оптики. Первый серийный автомобиль с такими фарами будет выпущен во второй половине года. Впервые авто

BMW тестирует «умные» трансмиссии Инженеры компании BMW Group разработали интеллектуальную трансмиссию, способную предугадывать маневры, которые

BMW пустила SAP в автомобили Немецкий автоконцерн BMW Group совместно с производителем программного обеспечения SAP работает над проектом «Вирт

BMW поставила на автомобиль лазерные фары Немецкий концерн BMW Group продемонстрировал новую автомобильную оптику, в конструкции которой используются ла

BMW подключила к своему облаку миллионы автомобилей Баварский автоконцерн BMW планирует к 2018 г. подключить к собственным серверам более 10 млн автомобилей. Сейчас «облачное» обслуживание имеют около 2,5 млн машин немецкой марки. Об этом рассказал Марио Мюллер (Mari

Автомобили BMW подключаются к LTE Крупнейший в Европе телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom AG и компания BMW начали сотрудничать в области систем Connected Car. Автомобили немецкого концерна будут оснащаться точками беспроводного доступа к широкополосному интернету по технологии LTE. Фирменная инф

В США могут запретить BMW iDrive бильных информационно-развлекательных систем. Речь идет о решениях, в которых управляющий контроллер расположен далеко от дисплея. Такие мультимедийные комплексы сейчас предлагают, например, компании BMW, Lexus и Mercedes. По словам представителей NHTSA, управление инфотейментом через специальный джойстик, расположенный в центральном тоннеле рядом с рычагом переключения скоростей, может быт

Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW микрочипов японским Toyota и Nissan Автопром интересен и другому крупному южнокорейскому производителю электроники — LG Electronics. В начале июля 2013 г. его представители встречались с руководством BMW, надеясь договориться с баварским концерном о поставках комплектующих. Пока об итогах этой встречи ничего неизвестно. Через свою «дочку» LG Chem корпорация надеется стать партнером BMW

BMW "подвезёт" энергию ки смартфонов и планшетных компьютеров Minicar GT5200 Coupe. Особенностью аккумулятора является не только ёмкость в 5200 мАч, но и внешний вид. Зарядное устройство выглядит как масштабная модель купе BMW пятой серии. На месте люка на крыше располагается цифровой индикатор заряда, а во время процесса зарядки горят фары.

BMW не сдается Apple Баварский автоконцерн BMW не собирается использовать технологию iOS in the Car («iOS в автомобиле»), представленную компанией Apple на недавней конференции для разработчиков WWDC 2013. По словам представителей автоп

BMW ставит в машины SIM-карты и платит за роуминг Баварский автоконцерн BMW собирается оснащать свой автотранспорт интегрированными SIM-картами, расширяющими функционал бортовой информационно-развлекательной системы ConnectedDrive. С помощью сотовой связи водители