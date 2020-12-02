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BMW Group

BMW Group


02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon
04.07.2019 Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW
28.01.2019 Konica Minolta модернизировала инфраструктуру печати BMW Group
24.05.2018 Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год
15.05.2017 BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform
27.03.2017 BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями
15.11.2016 «BMW Банк» автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ РФ на базе Neoflex Reporting
20.01.2016 Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто»
25.09.2015 "Семёрка" BMW паркуется самостоятельно
18.09.2015 «Акцент» создал ИТ-инфраструктуру дилерского центра BMW на Дальнем Востоке
18.09.2014 BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей
15.07.2014 BMW закупит у Samsung аккумуляторы на миллиарды евро
09.07.2014 BMW создает беспроводной зарядник для электромобилей
17.06.2014 К автомобилям BMW подключили камеры GoPro
06.06.2014 BMW Group внедрила Microsoft SQL Server для повышения доступности баз данных
27.05.2014 BMW позаботится о мотоциклистах с мобильниками
16.05.2014 Автомобили BMW учатся объезжать пешеходов
15.05.2014 Grand Turismo 6 почтит память Сенны и покатает на BMW
11.04.2014 Инновационные лампы в BMW не будут перегорать
18.03.2014 IBM найдет дефекты в автомобилях BMW до начала производства
07.03.2014 Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen
27.02.2014 Osram создала для BMW лазерные фары
24.02.2014 BMW тестирует «умные» трансмиссии
03.02.2014 BMW пустила SAP в автомобили
20.12.2013 BMW поставила на автомобиль лазерные фары
20.09.2013 BMW подключила к своему облаку миллионы автомобилей
09.09.2013 Автомобили BMW подключаются к LTE
19.08.2013 В США могут запретить BMW iDrive
15.08.2013 Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW
12.07.2013 BMW "подвезёт" энергию
18.06.2013 BMW не сдается Apple
07.06.2013 BMW ставит в машины SIM-карты и платит за роуминг
26.04.2013 Электро-BMW можно будет заряжать дома от солнца
25.04.2013 T-Systems построит корпоративную сеть для BMW Group Russia
27.03.2013 BMW научила автомобили набирать SMS и e-mail голосом
10.01.2013 Поставщик аудио-систем для BMW и Toyota откроет центр разработок в России
03.09.2012 Thermaltake и BMW выпустили компьютерную мышь Level 10 M
10.07.2012 Новые автомобили BMW станут секретарями

Публикаций - 392, упоминаний - 493

BMW Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22446 53
Apple Inc 10655 51
Google LLC 10256 41
Intel Corporation 11233 38
IBM - International Business Machines Corp 8920 24
SAP SE 4567 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5421 20
Nvidia Corp 3112 19
Samsung Electronics 9316 18
Siemens AG - Siemens Group 2297 18
Sony 6133 17
LG Electronics 3362 14
Meta Platforms - Facebook 4258 12
HP Inc. 5299 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 11
Dassault Systemes 200 10
Yandex - Яндекс 4977 10
Amazon Inc - Amazon.com 2643 10
Bosch - БСХ бытовые приборы 331 10
Lenovo Motorola 3455 10
Cisco Systems 4713 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 284 9
Oracle Corporation 6009 8
Ericsson 2708 8
Deutsche Telekom 905 7
Garmin - Гармин 187 7
AT&T Inc 1561 7
HERE 83 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1817 6
Wind River Systems 35 6
Pioneer Corporation 405 6
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 560 6
Vertu 114 6
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 6
Lenovo Group 2072 5
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 226 5
Xiaomi 1089 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 5
Audi 183 68
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 61
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 58
GM - General Motors 434 55
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 47
Ford 385 40
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 39
Volvo Cars 243 37
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 35
Hyundai Motor 313 26
Honda Motor Company 221 26
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 25
Jaguar Land Rover 84 25
Tesla Motors 284 24
Renault - Рено Россия 132 22
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 20
Jaguar Cars 114 18
Mazda Motor Corporation 51 16
KIA Motors 91 15
Porsche 73 13
Continental AG 67 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 480 13
Ferrari NV 144 11
Chevrolet 31 11
Subaru - Субару Мотор 45 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 8
Lockheed Martin 730 7
Stellantis PSA - Opel 32 7
АвтоВАЗ 182 7
Lexus 61 7
Nike 155 6
Ford Motor 166 6
UBS AG 294 6
Skoda - Škoda Auto 38 5
Uber 286 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 5
Boeing 955 5
BMW Financial Services - БМВ Банк 10 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 90 4
Henkel - Хенкель Рус 32 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 10
Правительство РФ 8019 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 6
Президент Российской Федерации 3614 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1333 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 3
Правительство Москвы 1620 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 549 2
Федеральное казначейство России 1299 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 705 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 939 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 143 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 10 1
U.S. FHA - Federal Highway Administration - Федеральное управление шоссейных дорог США 2 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 1
Верховный суд Российской Федерации 701 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 103 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 11 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 169 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 60 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2510 4
Linux Foundation 167 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 591 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 2
LOT Network 2 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6468 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10492 23
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 16
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9274 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10868 14
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 916 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3411 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5248 10
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 106 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5413 9
Мобильное приложение - Mobile app 4760 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2163 8
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5438 7
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1146 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3391 7
ARM64 - Архитектура процессора 1256 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3111 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 7
Website - Вебсайт 8484 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5028 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 7
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1842 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 2448 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3541 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8211 6
Big Data - Большие данные 3461 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 683 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 6
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2322 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1724 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5147 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6212 30
Google Android 11926 29
Apple iOS 6390 24
Linux OS 7642 16
GM Cadillac 27 15
Apple Siri - Голосовой помощник 339 11
Microsoft Windows 10 11504 10
Apple iPad 3643 10
Google Maps - Карты Google 660 10
BMW ConnectedDrive 10 10
Tesla Model S 65 10
Apple - App Store 2428 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2199 8
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 7
Google Play - Google Store - Android Market 2723 7
Apple CarPlay 34 7
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 6
Microsoft Azure 1274 6
Apple iPhone 5 740 5
Baidu 254 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 5
Apple iPod 1360 5
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 5
Nissan Leaf - электромобиль 37 5
Microsoft Windows Phone OS 1546 5
Linux MeeGo Core Software Platform 242 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 311 5
Microsoft Windows 2059 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 530 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 4
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 620 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1500 4
Dassault Systemes - Catia 57 4
Яндекс.Навигатор 365 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 4
AWS - Amazon Web Services 650 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 326 4
Samsung Galaxy 743 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3846 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 4
Медведев Дмитрий 1602 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 3
Ксенин Алекс 311 2
Яковенко Денис 3 2
Долгов Владимир 56 2
Путин Владимир 2533 2
Бутенко Владимир 12 2
Бобровников Борис 99 2
Кочергин Михаил 5 2
Гутман Виктор 17 2
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 7 2
Римский Александр 5 2
Ермолаев Артем 348 2
Тутуков Алексей 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 2
Горбатько Александр 95 2
Щеголев Игорь 685 2
Яхина Ирина 40 1
Петричкович Ярослав 11 1
Адилова Анастасия 1 1
Дереляк Дмитрий 4 1
Алексеева Екатерина 4 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Smith Ryan - Смит Райан 4 1
Tillman Alicia - Тиллман Алисия 1 1
Макаров Владимир 69 1
Волостнов Алексей 8 1
Анисимов Алексей 10 1
Солодовников Денис 91 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Кривозубов Павел 26 1
Ашманов Станислав 8 1
Антонов Михаил 5 1
Ананьев Виталий 4 1
Королюк Алексей 86 1
Лысенко Эдуард 235 1
Россия - Российская федерация - РФ 107341 115
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 105
Германия - Федеративная Республика 8751 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 41
Европа 11813 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 24
Япония 9943 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 17
Франция - Французская Республика 5596 16
США - Калифорния 3379 16
Канада 3260 11
Азия - Азиатский регион 3782 10
Южная Корея - Республика 4279 9
Великобритания - Лондон 2027 8
Америка Северная 2645 8
Германия - Берлин 632 8
Италия - Итальянская Республика 3264 8
Австралия - Австралийский Союз 2774 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 7
Казахстан - Республика 4448 7
Бразилия - Федеративная Республика 1940 7
Индия - Республика 4249 7
Беларусь - Белоруссия 3494 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3043 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1235 6
Сингапур - Республика 1572 6
Украина 6157 6
Германия - Бавария - Мюнхен 423 5
США - Нью-Йорк 2609 5
Турция - Турецкая республика 1691 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1601 4
Таиланд - Королевство 671 4
Испания - Королевство 2876 4
Земля - планета Солнечной системы 7321 4
Европа Восточная 2921 4
Ближний Восток 2545 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 787 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2394 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 3
Русский язык 4902 3
Человеческий фактор 1035 3
Английский язык 737 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1417 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 445 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1115 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2446 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1629 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 654 3
Образование в России 430 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1508 2
Эргономика 734 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 473 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1593 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2394 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 235 2
Мошенничество - Махинации 1902 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 135 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 6194 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1693 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1556 1
Alpine - множественное значение 29 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 154 1
CNews - Auto.CNews 51 13
Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
Bloomberg 1009 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2259 4
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