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BMW Group

BMW Group

СОБЫТИЯ

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13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом

на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку занял BMW 5 серии, получивший 2,5%
03.02.2025 «Автотека»: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8%

атистику запросов за 2024 г. на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более трех млн руб. и возрастом до трех лет. Оказалось, что чаще других хотели получить данные об автомобилях марки BMW, а среди моделей лидером по числу запросов стала BMW X5. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным Автотеки, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. количество запросов на про
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России

Дизайн телевизоров Skyworth SXF9850 серии BM создан компанией Designworks, официальным дизайн-бюро BMW Group. Об этом CNews сообщили представители Skyworth. В линейке представлены безрамочные

02.10.2023 Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15

BMW «убивает» NFC-чип в iPhone 15 Беспроводные зарядные устройства автомобилей марки BMW могут нарушать работу NFC-чипа смартфонов компании Apple нового поколения, предупреждает портал MacRumors. NFC (Near field communication; «связь в близком поле») – это технология беспроводн
21.08.2023 BMW отключила россиян от своего ПО

Сложности с техосмотром Автоконцерн BMW ограничил доступ российским дилерам к своему программному обеспечению. Сообщения об этом

02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon

Немецкая платформа по обмену данными Крупнейшие промышленные и технологические компании Германии, среди которых Siemens, SAP, Deutsche Telekom и BMW сформировали альянс по обмену данными с автопроизводителями, пишет Bloomberg. В рамках альянса появится облачная платформа, которая не будет опираться на американские или китайские технолог
04.07.2019 Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW

«Лаборатория Наносемантика» - резидент Фонда «Сколково», создала виртуального консультанта для BMW Group Россия. Чат-бот уже работает в социальной сети «Вконтакте», в ближайшее время появи
28.01.2019 Konica Minolta модернизировала инфраструктуру печати BMW Group

Konica Minolta провела модернизацию инфраструктуры печати BMW Group в 44 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. За счет ко
24.05.2018 Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год

14 дыр в BMW Китайские исследователи обнаружили целый ряд серьезных уязвимостей в бортовых системах популярных марок автомобилей BMW. Уязвимости достаточно серьезны, чтобы исследователи, по догов
15.05.2017 BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat объявила о том, что производитель автомобилей и мотоциклов премиум-класса BMW Group развернула Red Hat OpenShift Container Platform в качестве платформы для своих бизн
27.03.2017 BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей

Garmin объявила о том, что BMW AG выбрала компанию в качестве эксклюзивного поставщика встраиваемых интеллектуальных мод
27.12.2016 BMW и подразделение IBM Watson займутся совместными исследованиями

IBM объявила о совместном проекте с BMW Group, в рамках которого компании исследуют возможную роль когнитивных вычислений Watson

15.11.2016 «BMW Банк» автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ РФ на базе Neoflex Reporting

«BMW Банк» принял решение об использовании автоматизированной системы построения отчетности для ЦБ РФ, которая позволит оперативно реагировать на любые запросы регулятора. Система была построена
20.01.2016 Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто»

Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло орга
25.09.2015 "Семёрка" BMW паркуется самостоятельно

Пока автомобили с автопилотом только хотят выйти на улицы города, компания BMW уже серьёзно готовиться загонять их обратно в гараж. В новом люксовом седане седьмой серии, который появится на рынке в 2016 году, BMW установила систему дистанционной автоматической
18.09.2015 «Акцент» создал ИТ-инфраструктуру дилерского центра BMW на Дальнем Востоке

кт по созданию комплексной инфраструктуры первого на Дальнем Востоке официального дилерского центра BMW компании «Премьер Авто». Как сообщили CNews в «Акценте», новый пятиэтажный комплекс общей
18.09.2014 BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль

нной крупнейшей в Китае поисковой системой, объявила о сотрудничестве с немецким автопроизводителем BMW Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать технологии автоматического управ
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей

Компания Bayerische Motoren Werke (BMW), один из старейших европейских автопроизводителей, анонсировала новое зарядное устройство для электромобилей. Кроме того, стало известно о сотрудничестве немецкой марки с американской энер
15.07.2014 BMW закупит у Samsung аккумуляторы на миллиарды евро

Немецкий автогигант BMW Group увеличит закупки аккумуляторных батарей у компании Samsung SDI, которая в составе ю
09.07.2014 BMW создает беспроводной зарядник для электромобилей

Немецкая компания BMW Group сообщила о разработке беспроводных зарядных устройств для электрокаров и гибридных

17.06.2014 К автомобилям BMW подключили камеры GoPro

Немецкая компания BMW Group интегрировала популярные камеры GoPro с информационно-развлекательными системами св
06.06.2014 BMW Group внедрила Microsoft SQL Server для повышения доступности баз данных

Компания BMW Group внедрила платформу управления данными Microsoft SQL Server 2014 Enterprise с технол
27.05.2014 BMW позаботится о мотоциклистах с мобильниками

Компания BMW Motorrad, которая в составе немецкого автомобилестроительного концерна BMW Group з
16.05.2014 Автомобили BMW учатся объезжать пешеходов

Автомобилестроительная компания BMW Group занимается исследовательским проектом UR:BAN, в рамках которого разрабатывает систе
15.05.2014 Grand Turismo 6 почтит память Сенны и покатает на BMW

Игру Grand Turismo 6, созданную эксклюзивно для приставки Sony PlayStation 3, в ближайшее время ждут существенные дополнения. Так, в ней появился созданный в сотрудничестве с инженерами компании BMW спорткар Vision Gran Turismo. Виртуальный болид оснащён трёхлитровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом. Двигатель развивающий мощность 404 кВт/549 л.с. в диапазоне 6200-73
11.04.2014 Инновационные лампы в BMW не будут перегорать

Компания BMW Group собирается оснащать свои автомобили оптикой на основе органических светодиодов (OLE
18.03.2014 IBM найдет дефекты в автомобилях BMW до начала производства

Корпорация IBM объявила о расширении сотрудничества с BMW Group. Немецкий производитель собирается более активно использовать технологию IBM Big Da
07.03.2014 Samsung подключится к электронике BMW и Volkswagen

Корпорация Samsung Electronics ведет переговоры с BMW и Volkswagen по поводу поддержки программного обеспечения Drive Link в автомобилях этих немецких производителей. Данную информацию корейское издание The Korea Herald получило от осведомленн
27.02.2014 Osram создала для BMW лазерные фары

Производитель осветительного оборудования Osram сообщил о сотрудничестве с BMW, в рамках которого помогает немецкому автопроизводителю в разработке лазерной головной оптики. Первый серийный автомобиль с такими фарами будет выпущен во второй половине года. Впервые авто
24.02.2014 BMW тестирует «умные» трансмиссии

Инженеры компании BMW Group разработали интеллектуальную трансмиссию, способную предугадывать маневры, которые

03.02.2014 BMW пустила SAP в автомобили

Немецкий автоконцерн BMW Group совместно с производителем программного обеспечения SAP работает над проектом «Вирт
20.12.2013 BMW поставила на автомобиль лазерные фары

Немецкий концерн BMW Group продемонстрировал новую автомобильную оптику, в конструкции которой используются ла
20.09.2013 BMW подключила к своему облаку миллионы автомобилей

Баварский автоконцерн BMW планирует к 2018 г. подключить к собственным серверам более 10 млн автомобилей. Сейчас «облачное» обслуживание имеют около 2,5 млн машин немецкой марки. Об этом рассказал Марио Мюллер (Mari
09.09.2013 Автомобили BMW подключаются к LTE

Крупнейший в Европе телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom AG и компания BMW начали сотрудничать в области систем Connected Car. Автомобили немецкого концерна будут оснащаться точками беспроводного доступа к широкополосному интернету по технологии LTE. Фирменная инф
19.08.2013 В США могут запретить BMW iDrive

бильных информационно-развлекательных систем. Речь идет о решениях, в которых управляющий контроллер расположен далеко от дисплея. Такие мультимедийные комплексы сейчас предлагают, например, компании BMW, Lexus и Mercedes. По словам представителей NHTSA, управление инфотейментом через специальный джойстик, расположенный в центральном тоннеле рядом с рычагом переключения скоростей, может быт
15.08.2013 Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW

микрочипов японским Toyota и Nissan Автопром интересен и другому крупному южнокорейскому производителю электроники — LG Electronics. В начале июля 2013 г. его представители встречались с руководством BMW, надеясь договориться с баварским концерном о поставках комплектующих. Пока об итогах этой встречи ничего неизвестно. Через свою «дочку» LG Chem корпорация надеется стать партнером BMW

12.07.2013 BMW "подвезёт" энергию

ки смартфонов и планшетных компьютеров Minicar GT5200 Coupe. Особенностью аккумулятора является не только ёмкость в 5200 мАч, но и внешний вид. Зарядное устройство выглядит как масштабная модель купе BMW пятой серии. На месте люка на крыше располагается цифровой индикатор заряда, а во время процесса зарядки горят фары.
18.06.2013 BMW не сдается Apple

Баварский автоконцерн BMW не собирается использовать технологию iOS in the Car («iOS в автомобиле»), представленную компанией Apple на недавней конференции для разработчиков WWDC 2013. По словам представителей автоп
07.06.2013 BMW ставит в машины SIM-карты и платит за роуминг

Баварский автоконцерн BMW собирается оснащать свой автотранспорт интегрированными SIM-картами, расширяющими функционал бортовой информационно-развлекательной системы ConnectedDrive. С помощью сотовой связи водители

26.04.2013 Электро-BMW можно будет заряжать дома от солнца

Автоконцерн BMW совместно с другой немецкой компанией Solarwatt анонсировал зарядные станции для электромобилей на основе солнечных панелей. Устройства под названием Solarwatt Carport System, призванные эк

Публикаций - 482, упоминаний - 543

BMW Group и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 62
Microsoft Corporation 25775 56
Google LLC 12688 48
Intel Corporation 12811 43
Samsung Electronics 11064 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
Sony 6739 22
SAP SE 5601 22
Nvidia Corp 4002 21
Siemens AG - Siemens Group 2673 19
Yandex - Яндекс 9216 18
LG Electronics 3735 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 13
Meta Platforms - Facebook 4621 13
HP Inc. 5883 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Lenovo Motorola 3566 10
Dassault Systemes 235 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
Cisco Systems 5372 10
Deutsche Telekom 954 9
Ростелеком 10948 9
9594 9
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Garmin - Гармин 233 8
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Xiaomi - Сяоми 2231 8
Oracle Corporation 7074 8
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Volkswagen Group - VW 308 78
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Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 51
Ford 434 50
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Honda Motor Company - HND 240 32
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Tata Motors - Jaguar Cars 126 22
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Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 9
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Uber 357 8
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U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
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OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
LOT Network 2 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
JAMA - Japan Automobile Manufacturers Associatio - Ассоциация производителей автомобилей Японии - Ассоциация японских автомобильных производителей 1 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 71
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 27
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
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Google Android 15243 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
Apple iOS 8583 31
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BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 21
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Toyota Land Cruiser 28 9
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 8
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Microsoft Azure 1526 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 6
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Nissan Leaf - электромобиль 57 6
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
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Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 2
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Андриянов Александр 2 2
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 2
Потошин Константин 4 2
Goeschel Burkhard - Гешель Буркхард 2 2
Янпольский Владимир 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 183
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 148
Германия - Федеративная Республика 13221 136
Европа 24964 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 61
Япония 13807 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 36
Южная Корея - Республика 7052 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Франция - Французская Республика 8177 25
Италия - Итальянская Республика 4508 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
США - Калифорния 4829 21
Германия - Бавария 73 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Канада 5081 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
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Украина 7928 10
Нидерланды 3746 10
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Земля - планета Солнечной системы 10865 8
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ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
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LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 14 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
CeBIT 614 2
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День молодёжи - 27 июня 1087 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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CNews AWARDS - награда 571 1
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Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
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Связь-Экспокомм 276 1
CEATEC 45 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 1
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Старт Хаб 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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