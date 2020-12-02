Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BMW Group
Публикаций - 392, упоминаний - 493
BMW Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180684, в очереди разбора - 974368.
Создано именных указателей - 74423.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180684, в очереди разбора - 974368.
Создано именных указателей - 74423.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru