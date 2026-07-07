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АРПМ Агентство развития профессионального мастерства Worldskills Ворлдскиллс
Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) создано в 2020 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Учредители — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и Государственная корпорация «Росатом». АРПМ реализует проекты в области развития профессиональных компетенций и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Флагманские проекты Агентства — Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего», Конкурс профессионального развития студентов инженерных вузов, Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек. Юниоры», а также Отраслевой центр компетенций по производительности труда в гражданской промышленности.
СОБЫТИЯ
|07.07.2026
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«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства договорились о совместной работе по продвижению инженерных кадров
«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) подписали соглашение о сотрудничестве на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Стороны намерены совместно работать над
|16.11.2021
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Ученик столичного детского технопарка стал призером Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech
Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Ученик школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, сл
|25.10.2021
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«Ростех» ввел две новые компетенции в WorldSkills Hi-Tech 2021
арьерные перспективы», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев. Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли обучение по методикам WorldSkills. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних холдингов «Ростеха» из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России. Команда «Ростеха» будет представлена в основной соревнов
|31.08.2021
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Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу
Сотрудничество Google и Worldskills Russia Google и АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldsk
|27.07.2021
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Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021
ехнологий, и эксперт – Вячеслав Куржнер, ИТ-специалисты компании Venkon, которая является партнером WorldSkills Uzbekistan по компетенции IT Software Solutions for Business. Третье место Дониёр
|12.10.2020
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Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру
ате В Новосибирске завершился чемпионат «Навыки мудрых», проводимый союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди представителей рабочих профессий лиц старше 50 лет. Ранее в Новокуз
|01.10.2020
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Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы»
горевна, преподаватель Сибирского политехнического техникума (Кемерово), сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс Россия». Заместитель главного эксперта – Орлова Вера Михайловна, преподаватель То
|13.08.2020
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Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме
собности профессионального образования)» компания Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме. Эксперты Softline консультировали за
|30.07.2020
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Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills
скому авиационному колледжу оснастить площадку «Виртуальная и дополненная реальность» по стандартам Worldskills. Теперь студентам колледжа доступен полный функционал программного обеспечения дл
|26.11.2019
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В России в битве сошлись роботы. Видео
катеринбурге прошло ежегодное соревнование «Битва роботов». Мероприятие было организовано движение «Ворлдскиллс Россия» и проводилось в рамках корпоративного чемпионата высокотехнологичных проф
|08.11.2019
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Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019
х железных дорог» (РЖД), стали победителями всероссийских соревнований профессионального мастерства World Skills Hi-Tech 2019 в компетенции «Квантовые технологии». Команда выступала под флагом
|02.09.2019
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Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира
ИТ-соревнования в рамках WorldSkills В Казани завершился мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills, в
|28.08.2019
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Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего
Россия придумала и провела FutureSkills В Казани завершился первый в истории чемпионат по профессиям для цифровой экономики FutureSkills. Соревнования проходили в рамках более масштабного первенства Worldskills, которое в эти дни также проходило в Казани. Это был первый международный чемпионат Worldskills, проводившийся в России. Большинство команда, участвовавших в FutureSkills, яв
|28.08.2019
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Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений
-Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали
|19.08.2019
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Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019
Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019. Компания предоставила среду разработки бизнес-приложений «1C:Предприя
|24.01.2019
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«Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia
«Инфосистемы Джет» предоставила Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» облачный портал собственной разработки для проведения тестирования школь
|03.07.2018
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Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей
езопасности (ИБ) организаций, подписала соглашения о сотрудничестве с cоюзом молодых профессионалов WorldSkills Russia, а также с «Колледжем связи №54» им. П.М.Вострухина. Стороны договорились
|09.12.2016
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«Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ
В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию
|02.06.2016
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Depo Computers предоставила компьютерное оборудование для проведения финала чемпионата WorldSkills Russia 2016
рудование собственного производства для организации и проведения финала IV Национального чемпионата WorldSkills Russia 2016. Об этом CNews сообщили в Depo. Для проведения соревнований в области
|18.03.2016
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На межвузовском чемпионате WorldSkills будет представлена новая ИТ-компетенция от «1С»
етенций является одной из ключевых задач на сегодняшний день», — заявил генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. Конкурсные задачи будут представлять собой адаптированные
|29.01.2016
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В МАМИ прошла «Неделя экзаменов WorldSkills» для 300 студентов ИТ-направлений
п 1 и 2 курса) сдали экзамены зимней сессии в практико-ориентированном формате. Как сообщили CNews в МАМИ (Московском государственном машиностроительном университете), экзамены в формате соревнований WorldSkills принимали более 20 преподавателей по 10 прикладным дисциплинам. Для экзаменов были специально адаптированы задания чемпионатов WorldSkills, разработаны методики и критерии оц
АРПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Песков Дмитрий 127 20
|Путин Владимир 3446 17
|Нуралиев Борис 298 10
|Ковнир Евгений 75 9
|Медведев Дмитрий 1664 6
|Уразов Роберт 6 6
|Павкин Кирилл 5 5
|Акимов Максим 192 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Дегтев Геннадий 271 3
|Повалко Александр 36 3
|Иванов Владимир 67 3
|Чупшева Светлана 10 3
|Филиппович Андрей 6 3
|Касперская Наталья 318 3
|Голикова Татьяна 57 2
|Молодых Владимир 30 2
|Цырюльников Алексей 8 2
|Кузнецов Николай 27 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Петров Сергей 61 2
|Алексеев Олег 20 2
|Израйлев Иван 11 2
|Кузнецов Евгений 55 2
|Егоров Андрей 26 2
|Прянишников Николай 316 2
|Солодов Владимир 12 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Капишников Дмитрий 8 2
|Кравцов Сергей 63 2
|Ипанов Дмитрий 3 2
|Рябченко Александр 8 2
|Manansala Joey - Манансала Джои 2 2
|Ставрати Олег 3 2
|Чернышенко Дмитрий 579 2
|Абакумов Евгений 226 1
|Попов Сергей 164 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Чехонин Антон 68 1
|Паршин Максим 323 1
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