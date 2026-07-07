АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс

«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства договорились о совместной работе по продвижению инженерных кадров «Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) подписали соглашение о сотрудничестве на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Стороны намерены совместно работать над

Ученик столичного детского технопарка стал призером Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Ученик школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, сл

«Ростех» ввел две новые компетенции в WorldSkills Hi-Tech 2021 арьерные перспективы», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев. Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли обучение по методикам WorldSkills. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних холдингов «Ростеха» из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России. Команда «Ростеха» будет представлена в основной соревнов

Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу Сотрудничество Google и Worldskills Russia Google и АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldsk

Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021 ехнологий, и эксперт – Вячеслав Куржнер, ИТ-специалисты компании Venkon, которая является партнером WorldSkills Uzbekistan по компетенции IT Software Solutions for Business. Третье место Дониёр

Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру ате В Новосибирске завершился чемпионат «Навыки мудрых», проводимый союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди представителей рабочих профессий лиц старше 50 лет. Ранее в Новокуз

Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» горевна, преподаватель Сибирского политехнического техникума (Кемерово), сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс Россия». Заместитель главного эксперта – Орлова Вера Михайловна, преподаватель То

Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме собности профессионального образования)» компания Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме. Эксперты Softline консультировали за

Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills скому авиационному колледжу оснастить площадку «Виртуальная и дополненная реальность» по стандартам Worldskills. Теперь студентам колледжа доступен полный функционал программного обеспечения дл

В России в битве сошлись роботы. Видео катеринбурге прошло ежегодное соревнование «Битва роботов». Мероприятие было организовано движение «Ворлдскиллс Россия» и проводилось в рамках корпоративного чемпионата высокотехнологичных проф

Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019 х железных дорог» (РЖД), стали победителями всероссийских соревнований профессионального мастерства World Skills Hi-Tech 2019 в компетенции «Квантовые технологии». Команда выступала под флагом

Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира ИТ-соревнования в рамках WorldSkills В Казани завершился мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills, в

Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего Россия придумала и провела FutureSkills В Казани завершился первый в истории чемпионат по профессиям для цифровой экономики FutureSkills. Соревнования проходили в рамках более масштабного первенства Worldskills, которое в эти дни также проходило в Казани. Это был первый международный чемпионат Worldskills, проводившийся в России. Большинство команда, участвовавших в FutureSkills, яв

Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений -Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали

Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019. Компания предоставила среду разработки бизнес-приложений «1C:Предприя

«Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia «Инфосистемы Джет» предоставила Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» облачный портал собственной разработки для проведения тестирования школь

Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей езопасности (ИБ) организаций, подписала соглашения о сотрудничестве с cоюзом молодых профессионалов WorldSkills Russia, а также с «Колледжем связи №54» им. П.М.Вострухина. Стороны договорились

«Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию

Depo Computers предоставила компьютерное оборудование для проведения финала чемпионата WorldSkills Russia 2016 рудование собственного производства для организации и проведения финала IV Национального чемпионата WorldSkills Russia 2016. Об этом CNews сообщили в Depo. Для проведения соревнований в области

На межвузовском чемпионате WorldSkills будет представлена новая ИТ-компетенция от «1С» етенций является одной из ключевых задач на сегодняшний день», — заявил генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. Конкурсные задачи будут представлять собой адаптированные