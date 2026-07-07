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АРПМ Агентство развития профессионального мастерства Worldskills Ворлдскиллс

АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс

Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) создано в 2020 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Учредители — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив и Государственная корпорация «Росатом». АРПМ реализует проекты в области развития профессиональных компетенций и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Флагманские проекты Агентства — Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего», Конкурс профессионального развития студентов инженерных вузов, Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек. Юниоры», а также Отраслевой центр компетенций по производительности труда в гражданской промышленности.

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства договорились о совместной работе по продвижению инженерных кадров

«Авито Работа» и Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) подписали соглашение о сотрудничестве на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». Стороны намерены совместно работать над

16.11.2021 Ученик столичного детского технопарка стал призером Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech

Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Ученик школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, сл
25.10.2021 «Ростех» ввел две новые компетенции в WorldSkills Hi-Tech 2021

арьерные перспективы», – отметил заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев. Отбор и подготовка членов сборной заняли почти год. За это время участники прошли обучение по методикам WorldSkills. В сборную вошли профессионалы 13 дочерних холдингов «Ростеха» из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы и других городов России. Команда «Ростеха» будет представлена в основной соревнов
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу

Сотрудничество Google и Worldskills Russia Google и АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Worldsk
27.07.2021 Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021

ехнологий, и эксперт – Вячеслав Куржнер, ИТ-специалисты компании Venkon, которая является партнером WorldSkills Uzbekistan по компетенции IT Software Solutions for Business. Третье место Дониёр
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру

ате В Новосибирске завершился чемпионат «Навыки мудрых», проводимый союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди представителей рабочих профессий лиц старше 50 лет. Ранее в Новокуз
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

горевна, преподаватель Сибирского политехнического техникума (Кемерово), сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс Россия». Заместитель главного эксперта – Орлова Вера Михайловна, преподаватель То
13.08.2020 Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме

собности профессионального образования)» компания Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме. Эксперты Softline консультировали за
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills

скому авиационному колледжу оснастить площадку «Виртуальная и дополненная реальность» по стандартам Worldskills. Теперь студентам колледжа доступен полный функционал программного обеспечения дл
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео

катеринбурге прошло ежегодное соревнование «Битва роботов». Мероприятие было организовано движение «Ворлдскиллс Россия» и проводилось в рамках корпоративного чемпионата высокотехнологичных проф
08.11.2019 Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019

х железных дорог» (РЖД), стали победителями всероссийских соревнований профессионального мастерства World Skills Hi-Tech 2019 в компетенции «Квантовые технологии». Команда выступала под флагом

02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира

ИТ-соревнования в рамках WorldSkills В Казани завершился мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills, в
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего

Россия придумала и провела FutureSkills В Казани завершился первый в истории чемпионат по профессиям для цифровой экономики FutureSkills. Соревнования проходили в рамках более масштабного первенства Worldskills, которое в эти дни также проходило в Казани. Это был первый международный чемпионат Worldskills, проводившийся в России. Большинство команда, участвовавших в FutureSkills, яв
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений

-Рики, ОАЭ, России, Тайваня, Филиппин, Финляндии и Южной Кореи. Впервые на международном чемпионате WorldSkills была представлена российская платформа разработки 1С:Enterprise, ее использовали

19.08.2019 Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019. Компания предоставила среду разработки бизнес-приложений «1C:Предприя
24.01.2019 «Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia

«Инфосистемы Джет» предоставила Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» облачный портал собственной разработки для проведения тестирования школь
03.07.2018 Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей

езопасности (ИБ) организаций, подписала соглашения о сотрудничестве с cоюзом молодых профессионалов WorldSkills Russia, а также с «Колледжем связи №54» им. П.М.Вострухина. Стороны договорились

09.12.2016 «Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ

В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию
02.06.2016 Depo Computers предоставила компьютерное оборудование для проведения финала чемпионата WorldSkills Russia 2016

рудование собственного производства для организации и проведения финала IV Национального чемпионата WorldSkills Russia 2016. Об этом CNews сообщили в Depo. Для проведения соревнований в области
18.03.2016 На межвузовском чемпионате WorldSkills будет представлена новая ИТ-компетенция от «1С»

етенций является одной из ключевых задач на сегодняшний день», — заявил генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. Конкурсные задачи будут представлять собой адаптированные

29.01.2016 В МАМИ прошла «Неделя экзаменов WorldSkills» для 300 студентов ИТ-направлений

п 1 и 2 курса) сдали экзамены зимней сессии в практико-ориентированном формате. Как сообщили CNews в МАМИ (Московском государственном машиностроительном университете), экзамены в формате соревнований WorldSkills принимали более 20 преподавателей по 10 прикладным дисциплинам. Для экзаменов были специально адаптированы задания чемпионатов WorldSkills, разработаны методики и критерии оц

Публикаций - 121, упоминаний - 199

АРПМ и организации, системы, технологии, персоны:

9516 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 12
Microsoft Corporation 25707 11
Ростелеком 10871 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 9
МегаФон 10635 8
Yandex - Яндекс 9117 7
Cisco Systems 5352 5
Softline - Софтлайн 3685 5
VK - Mail.ru Group 3593 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 994 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 511 4
InfoWatch - Инфовотч 1170 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 267 3
KUKA Robotics 41 3
МЭО - Мобильное электронное образование 21 3
Siemens AG - Siemens Group 2666 3
SAP SE 5579 3
Meta Platforms - Facebook 4608 3
Autodesk 639 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Schneider Electric 610 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 113 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 2
GE Fanuc - Фанук 44 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 2
Samsung Electronics 11007 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5599 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 2
Huawei 4503 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
Oracle Corporation 7059 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 2
Крок - Croc 1956 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 595 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1417 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 482 14
РВК - Российская венчурная компания 570 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 8
Почта России ПАО 2348 7
РЖД - Российские железные дороги 2085 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 5
Россети Ленэнерго 1698 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1213 3
Газпром ПАО 1482 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 908 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
LEGO 257 2
ЯКласс 69 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1110 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 2
ВТБ - Почта Банк 512 2
ГПБ - Газпромбанк 1260 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Альфа-Банк 1966 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
ЦИАН - CIAN 188 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 127 1
Superjob - Суперджоб 832 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Яндекс.Лавка 312 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 298 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 6
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 5
Совет при президенте Российской Федерации 205 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 614 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 170 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 168 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 965 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 436 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2834 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Знание - Российское общество 9 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Глобальные университеты 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 24
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6201 7
Linux OS 11442 4
Oracle Java - язык программирования 3451 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 972 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 124 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5228 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1728 3
Google YouTube - Видеохостинг 2988 3
Google Android 15171 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5646 3
Google Android Studio - Среда разработки 25 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 395 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 264 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Microsoft Kinect 201 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Autodesk Inventor 75 2
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 175 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 585 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 915 2
Microsoft Windows 16811 2
Apple - App Store 3089 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 2
JavaScript - JS - язык программирования 1401 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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