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Индексная книга (каталог) CNews*
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Red Dot Design Award

СОБЫТИЯ


13.10.2025 Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера 1
01.03.2025 Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами 1
22.02.2024 Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux 1
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
03.11.2020 Acer представила портативный проектор B250i для домашнего кинотеатра. Цена 1
20.07.2020 Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены 1
10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены 1
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS 1
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 1
25.05.2020 Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена 2
09.01.2020 SberCloud возглавил вице-президент Сбербанка 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
21.11.2019 Большие, яркие, стильные - в Москве рассказали о мониторах AOC и Philips 1
26.11.2018 Wacom представила флагманский продукт Cintiq Pro 32 1
16.10.2018 Лучшие кондиционеры с функцией обогрева. Выбор ZOOM 1
06.09.2018 Лучшие саундбары для домашнего кинотеатра: выбор ZOOM 1
19.06.2018 Самые вместительные холодильники 1
25.12.2017 Модульные смартфоны: революция, которая не состоялась 1
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 1
28.04.2017 Acer представила два проектора и монитор с поддержкой формата 4K 1
19.04.2017 Лучшие автономные беспроводные аудиоколонки. Выбор ZOOM 1
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM 1
12.08.2016 Самые стильные смартфоны. Выбор ZOOM 2
05.04.2016 UltraHD пробивается в сматрфоны через дизайн 1
17.09.2015 Самые красивые смартфоны 2015 3
07.09.2015 Хиты продаж: фаблеты первой половины 2015 года 1
07.08.2015 Флагманское чтиво 1
11.07.2014 ASUS ZenFone приедет в Россию в июле 1
21.03.2014 Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN 1
28.02.2014 Женское счастье — был бы блендер рядом. Подарки на 8 марта от ZOOM.CNews 1
10.02.2014 Модульные смартфоны и планшетные компьютеры: наследники ПК в новой эре 1
16.10.2013 Вытяжка может быть красивой! 1
11.10.2013 Выбор ZOOM: лучшие мультиварки 1
05.07.2013 Суперсочные гаджеты. ZOOM.CNews выбрал лучшие соковыжималки 1
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
04.03.2013 Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта 1

Публикаций - 58, упоминаний - 64

Red Dot Design Award и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3745 14
Samsung Electronics 11137 11
Philips 2101 8
Acer Group - Acer Inc 2820 7
Nvidia Corp 4083 7
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 6
Apple Inc 13276 5
Titanium 89 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
ZTE Corporation 802 4
Sony 6754 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Lenovo Group 2473 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 415 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 3
Samsung - Harman - JBL 245 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Google LLC 12784 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 2
Motorola Inc 1156 2
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 2
Electrolux AB - Zanussi 61 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 2
Oursson 8 2
Microsoft Corporation 25863 2
Xiaomi - Сяоми 2281 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1710 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
HTC Corporation 1425 2
Lenovo Motorola 3573 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Ланит - diHouse - Дихаус 269 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 306 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 56 1
Miele - Миле 139 4
Dyson 157 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 4
Hansa - Ханса 119 4
Daikin Industries 64 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 130 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
Bugatti 17 2
Jacob Jensen Design 5 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 65 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 68 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Daewoo 104 1
Braun GmbH 79 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Prada 58 1
Swarovski AG 74 1
Bosch - Gaggenau 36 1
LG Chem 27 1
BMW Designworks Group 15 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 288 1
Melitta 6 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9029 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
BMW Group 485 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 1
Boeing 1032 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 48 1
Marco Polo Hotel 7 1
Block - Square 204 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13857 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13361 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27123 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6470 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14879 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8593 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10823 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10666 12
Контрастность 3068 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22790 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16645 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7993 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10479 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4242 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13790 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13139 9
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 785 8
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3670 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18496 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3101 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10810 8
Аксессуары 4327 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13595 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4728 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26542 7
Вентилятор - Fan 1086 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6500 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28535 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26806 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1238 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2512 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3190 7
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1176 6
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 793 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11624 6
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1128 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36706 6
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1655 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 623 5
Google Android 15355 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7696 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2276 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 740 5
Acer Predator 248 5
Nvidia G-Sync 185 4
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 89 4
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 4
Acer Predator GameView - Acer Gamezone 5 3
Groupe SEB - Moulinex ME 56 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3585 3
Intel Core - Семейство процессоров 1255 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 3
Apple iPhone 6 4860 3
ASUS Zenfone - серия смартфонов 81 3
BlackBerry Passport 13 3
Acer Display Widget 40 3
LG G - серия смартфонов 140 3
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 2
Acer Low Dimming 85 2
Google Project Ara 48 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 13 2
LG SmartThinQ 21 2
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 463 2
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 2
LG Optimus 170 2
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 2
ZTE Eco-Mobius 4 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Linux OS 11643 2
Microsoft Windows 17001 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Huawei Mate - серия смартфонов 459 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 111 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 486 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Karaoglu Faik - Караоглу Фаик 3 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Ксенин Алекс 311 1
Головин Даниил 34 1
Полоновская Ольга 14 1
Измайлов Максим 8 1
Азаров Андрей 4 1
Жегалина Арина 1 1
Halim Danny - Халим Дэнни 1 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 1
Wong Hoo Sim - Вонг Ху Сим 10 1
Morabito Ito - Морабито Ито 9 1
Edwards Mark - Эдвардс Марк 5 1
Schmed Arthur - Шмед Артур 1 1
Morrison Jasper - Моррисон Джэспер 2 1
Zappella Sergio - Запела Сержио 1 1
Колбин Евгений 87 1
Лоевская Анна 72 1
Лобоцкий Михаил 51 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Икоев Артем 17 1
Сорокоумов Александр 19 1
Редькин Александр 5 1
Шелобков Алексей 58 1
Сорокин Максим 16 1
Паршин Илья 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168173 35
Южная Корея - Республика 7098 14
Япония 13846 11
Германия - Федеративная Республика 13293 11
Европа 25020 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19345 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55046 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48015 7
Италия - Итальянская Республика 4519 7
Германия - Берлин 738 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 4
Франция - Французская Республика 8201 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 2
Земля - планета Солнечной системы 10902 2
Азия - Азиатский регион 5952 2
Дания - Королевство 1340 2
Словения - Республика 255 2
Финляндия - Финляндская Республика 3706 2
Сингапур - Республика 1964 2
Израиль 2870 2
Турция - Турецкая республика 2643 2
Нидерланды 3768 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Южная Корея - Сеул 376 2
Венера - планета Солнечной системы 299 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 274 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 1
Земля - Северное полушарие 153 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 154 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Билефельд 4 1
Казахстан - Республика 6108 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19742 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8675 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6262 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27620 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 11
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 8
Английский язык 7070 6
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 656 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1463 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1385 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4741 5
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 471 5
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 592 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11754 4
Ergonomics - Эргономика 1765 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34245 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6864 4
Сон - Somnus 493 4
Зоология - наука о животных 2910 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2077 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 567 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7686 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1246 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2124 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3398 3
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 240 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1751 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 245 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 796 3
Металлы - Серебро - Silver 833 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1021 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 485 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10523 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5664 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58356 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 918 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6156 2
Паспорт - Паспортные данные 2884 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 2
CNews - ZOOM.CNews 1913 19
FT - Financial Times 1303 1
Bloomberg 1643 1
РИА Новости 1045 1
GSM Arena 79 1
Fortune 211 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 1
Counterpoint Research 118 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 7 1
iF Design Awards 26 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 4
Международный женский день - 8 марта 419 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Lenovo Tech World 4 1
Samsung Forum 14 1
День молодёжи - 27 июня 1113 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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