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Acer Display Widget



20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру 1
18.12.2024 Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц 1
11.11.2024 В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE 1
31.10.2024 Acer UT241YA: компактный монитор или большой планшет 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России 1
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1
12.11.2021 Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке 1
29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
15.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series 1
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 1
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP 1
19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
05.08.2021 Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP c изогнутым 29-дюймовым экраном 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
19.04.2021 Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото 1
17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 1
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1
10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены 1
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS 1
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 1
28.06.2019 Широкий взгляд на игры 1
27.06.2019 Acer начал продажи ультраширокоформатного монитора Nitro EI1 1
27.06.2019 Acer представила ультраширокоформатный монитор серии Nitro EI1 с поддержкой AMD Radeon Freesync 2 1
25.06.2019 Прожектор в мир видеоигр 1
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Acer Display Widget и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 34
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Nvidia Corp 3487 4
Acer Display Technology Inc 10 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 28
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 26
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 23
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 20
VESA DisplayHDR 84 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 19
Контрастность 2824 19
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 16
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 15
Наушники - Headphones 3999 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 12
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 222 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 11
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1420 10
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 9
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 9
Black boost технология 11 9
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 959 9
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 69 8
Joystick - Джойстик 1129 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 8
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 352 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 5
Освещение - яркость источника света 677 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 503 5
PBP - Picture-by-Picture - Две картинки рядом 28 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 4
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 57 4
VESA крепления 14 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Fast Liquid Crystal - Быстрые жидкие кристаллы 5 3
AMD Radeon FreeSync 186 25
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 92 24
Acer Nitro 121 21
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 65 21
Acer ComfyView 74 21
Acer Low Dimming 59 21
AMD Freesync Premium Pro 50 10
Acer VisionCare 50 8
Apple iPhone 6 4862 6
Nvidia G-Sync 148 5
Acer Predator 206 5
Acer Flickerless 34 5
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 4
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 135 4
Acer LumiSense 10 2
Acer ColorBoost3D 11 2
Acer Colorpurity 3 2
Acer Predator GameView 4 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Acer Predator X - Серия мониторов 17 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 1
Pantone Validated 75 1
Acer CB-Series - серия мониторов 2 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Acer Agile-Splendor IPS 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 30
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 9
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 18
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 10
Ergonomics - Эргономика 1597 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Red Dot Design Award 55 3
ED2 EdTech Accelerator 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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