Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201243
ИКТ 15586
Организации 11835
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27080
Персоны 87907
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2853
Мероприятия 894

TRS TRRS Tip, Ring, Sleeve mini-jack мини-джек Audio jack Аудиовыход Аудиоразъём

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.03.2025 Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8»

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости системы мониторинга TRS.EVA IIoT Monitoring Platform с операционной системой «Ред ОС 8». В рамках сотрудничества была проведена проверка корректности установки и функционирования решения, подтвердившая его полную

10.12.2024 Новое мобильное приложение для оптимизации технической поддержки «TRS.СервисДеск» совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» обеспечили совместимость нового мобильного приложения «TRS.СервисДеск» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Совместимость решений позволит автоматизировать бизнес-процессы по работе с обращениями клиентов, а также оптимизировать сервисные

02.12.2022 «Сервистелеком» внедрил ServiceDesk на российской low-code платформе TRS.EVA

ах минимального кодирования, CNews сообщили представители компаний «Транссеть» и «Сервистелеком». Они поделились результатами проекта автоматизации процесса клиентской поддержки на low-code платформе TRS.EVA. Требования к системе у «Сервистелеком» были следующие: необходимость поддержки крупной информационной системы, в которой реализовано более 150 функциональных модулей – т.е. в системе р
24.10.2016 Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло?

овы сейчас принять подобное решение. Следовательно, о какой готовности может идти речь?Наушники только для айфона Посмотрите на рынок наушников. Подавляющее большинство наушников оборудованы штекером 3,5 мм. Собственно, все наушники, кроме чисто беспроводных, им оборудованы. Мы очень сомневаемся, что производители аудиотехники толпой ринутся выпускать наушники с коннектором Lightning — ведь
30.11.2015 Apple откажется от разъема для наушников

» компании. И такие издания, как MacRumors и AppleInsider, часто на него ссылаются. Зачем это нужно Отказ от мини-джека позволит Apple сделать iPhone более тонким — как минимум на миллиметр тон

Публикаций - 1241, упоминаний - 1430

TRS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13250 152
Acer Group - Acer Inc 2813 143
Samsung Electronics 11121 140
Intel Corporation 12858 132
Google LLC 12761 119
Sony 6754 100
Nvidia Corp 4061 89
Microsoft Corporation 25841 77
AMD - Advanced Micro Devices 4687 75
Huawei 4699 74
Xiaomi - Сяоми 2271 73
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 64
Yandex - Яндекс 9320 55
Lenovo Group 2472 54
LG Electronics 3744 51
HP Inc. 5907 44
HTC Corporation 1512 40
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 945 38
Qualcomm Technologies 1988 37
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1010 35
Meta Platforms - Facebook 4629 34
Dell EMC 5204 33
Philips 2100 33
BBK Electronics Corp 333 31
X Corp - Twitter 2942 28
MediaTek - Ralink 599 28
Digma 257 28
Toshiba Corporation 2984 27
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 804 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 24
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 21
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 755 20
Fly - Explay - Эксплей 243 19
VAIO 475 19
Prology 72 19
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 18
Samsung - Harman - JBL 245 18
BBK OPPO Electronics 489 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2983 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Геометрия НПО 168 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 14
Carl Zeiss AG 308 14
Россети Ленэнерго 1699 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 538 13
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 11
TÜV Rheinland Group 188 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1074 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 9
Совкомбанк Совесть 279 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1954 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 7
Связной ГК 1401 7
Hyundai Motor Company 439 7
Yamaha - Ямаха 110 7
Композит 99 7
Эра HD - Эра ХД 54 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 302 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 197 4
LEGO 260 4
Ferrari NV 159 4
KGI Securities 50 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
uBank 21 3
101Hotels.com 456 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
РЖД - Российские железные дороги 2105 2
Почта России ПАО 2386 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1354 2
Visa International 1996 2
McDonald’s - Макдоналдс 221 2
Евросеть 1421 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5786 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 2
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1552 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 398 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 437 110
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 48
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 15
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 4 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10647 714
Наушники - Headphones 4529 650
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13329 629
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10785 552
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 539
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7977 505
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 499
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6285 474
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10448 474
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13563 471
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4234 449
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 401
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6493 395
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18460 387
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 348
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6457 337
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 330
USB Type-C - USB-C - USB 3 2419 329
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3181 321
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10795 308
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2333 296
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13118 261
Микрофон - Microphone 2839 254
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8574 241
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5423 225
Контрастность 3055 224
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4781 217
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2354 215
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2559 210
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3983 207
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2055 204
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7568 198
USB micro 975 191
Карты памяти - Запоминающее устройство 2326 189
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 189
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1751 179
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 175
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 172
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2524 170
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 168
Google Android 15325 296
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 176
Microsoft Windows 16968 135
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2268 118
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 102
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 356 100
Apple iPhone - серия смартфонов 7673 98
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 428 94
Google Play - Google Store - Google Android Market 3578 83
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 79
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 74
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 72
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 68
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 195 68
Apple iOS 8627 64
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 57
Google YouTube - Видеохостинг 3014 55
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 598 55
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 521 55
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 54
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 546 51
Intel Core - Семейство процессоров 1255 49
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 436 46
Acer Flickerless 80 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2546 43
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 548 43
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 220 43
Linux OS 11618 42
Microsoft Windows 10 1951 42
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 42
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 41
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4181 41
Acer ComfyView 105 41
Acer VisionCare 94 41
Samsung Galaxy 1040 40
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 39
Apple iPad 4023 38
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 38
Apple iPhone 6 4860 37
Ксенин Алекс 311 21
Наумов Максим 100 12
Сергеев Иван 74 12
Речменский Игорь 21 9
Малафеев Андрей 52 7
Виноградов Дмитрий 74 6
Ширшов Павел 76 6
Беляева Татьяна 29 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 4
Blass Evan - Бласс Эван 37 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 3
Черкасов Дмитрий 44 3
Фролов Александр 40 3
Симонов Игорь 103 3
Константинов Константин 32 3
Кувалдин Андрей 2 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Kusturica Emir - Кустурица Эмир 3 2
Питкевич Юлия 2 2
Путин Владимир 3465 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 2
Семенов Александр 168 2
Помозов Алексей 89 2
Пузанов Владимир 14 2
Князева Мария 16 2
Платонов Алексей 22 2
Лебедев Артемий 110 2
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 2
Ерофеева Мария 31 2
Никитин Николай 24 2
Урусов Александр 17 2
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Халутин Андрей 4 1
Борзов Павел 1 1
Шевелев Сергей 9 1
Тузов Артем 11 1
Рязанов Эльдар 4 1
Ларина Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 571
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 165
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 100
Европа 25012 62
Япония 13837 53
Китай - Тайвань 4283 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 42
Южная Корея - Республика 7085 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 22
Индия - Bharat 5895 21
Германия - Федеративная Республика 13279 20
Азия - Азиатский регион 5944 19
Финляндия - Финляндская Республика 3704 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 16
Россия - СФО - Новосибирск 4914 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4517 14
Франция - Французская Республика 8194 14
Китай - Тайвань - Тайбэй 366 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2550 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3602 13
Украина 7945 12
Испания - Каталония - Барселона 752 12
Земля - планета Солнечной системы 10893 11
Беларусь - Белоруссия 6332 11
Африка - Африканский регион 3647 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1829 10
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 791 10
Италия - Итальянская Республика 4517 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 8
Испания - Королевство 3844 8
Казахстан - Республика 6087 7
Канада 5092 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 6
Солнечная система - Solar system 2573 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 6
Польша - Республика 2036 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 272
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 228
Ergonomics - Эргономика 1762 132
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 118
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1530 94
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 752 87
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6238 59
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5642 53
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 47
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3389 46
Английский язык 7055 41
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6845 41
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 730 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 34
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 33
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7650 32
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 29
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1383 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 27
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3213 25
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2762 23
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 21
Видеокамера - Видеосъёмка 721 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4599 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4721 17
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2030 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3810 17
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1380 16
Металлы - Золото - Gold 1259 16
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 13
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 970 13
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 13
Металлы - Серебро - Silver 833 12
CNews - ZOOM.CNews 1912 185
GizmoChina 172 11
Liliputing 76 9
Times 668 8
Bloomberg 1640 7
The Verge - Издание 621 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
DigiTimes - Издание 1332 4
DxOMark - Издание 36 4
Allprojectors.ru 54 3
VK - Mail.ru Новости 33 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 3
Forbes - Форбс 1014 3
Reddit 405 3
ITHome 46 3
Tom’s Hardware 613 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 3
Wired - Издание 277 3
9to5Google 61 3
GSM Arena 79 3
9to5Mac 70 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Wikipedia - Википедия 654 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
MacRumors 150 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 678 2
TENAA 19 2
SamMobile 57 2
Nature 834 2
WinFuture 15 2
MacWorld 134 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 10
IDC - International Data Corporation 4997 5
Cinebench 30 3
Gartner - Гартнер 3669 2
Counterpoint Research 118 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
BlueFin Research 5 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Mercury Research 74 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
ITResearch 126 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 17
День молодёжи - 27 июня 1106 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 9
CeBIT 614 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 3
iF Design Awards 26 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Red Dot Design Award 57 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 2
Навитех-Экспо 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1287 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 25 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 63 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
MacWorld Expo 35 1
День знаний - 1 сентября 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще