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TRS TRRS Tip, Ring, Sleeve mini-jack мини-джек Audio jack Аудиовыход Аудиоразъём
СОБЫТИЯ
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|25.03.2025
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Система мониторинга состояния инфраструктуры предприятия TRS.EVA IIoT Monitoring Platform доступна на «Ред ОС 8»
Компании «Транссеть» и «Ред Софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости системы мониторинга TRS.EVA IIoT Monitoring Platform с операционной системой «Ред ОС 8». В рамках сотрудничества была проведена проверка корректности установки и функционирования решения, подтвердившая его полную
|10.12.2024
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Новое мобильное приложение для оптимизации технической поддержки «TRS.СервисДеск» совместимо с «Ред ОС М»
Компании «Транссеть» и «Ред Софт» обеспечили совместимость нового мобильного приложения «TRS.СервисДеск» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Совместимость решений позволит автоматизировать бизнес-процессы по работе с обращениями клиентов, а также оптимизировать сервисные
|02.12.2022
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«Сервистелеком» внедрил ServiceDesk на российской low-code платформе TRS.EVA
ах минимального кодирования, CNews сообщили представители компаний «Транссеть» и «Сервистелеком». Они поделились результатами проекта автоматизации процесса клиентской поддержки на low-code платформе TRS.EVA. Требования к системе у «Сервистелеком» были следующие: необходимость поддержки крупной информационной системы, в которой реализовано более 150 функциональных модулей – т.е. в системе р
|24.10.2016
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Отказ от 3,5-мм разъема: добро или зло?
овы сейчас принять подобное решение. Следовательно, о какой готовности может идти речь?Наушники только для айфона Посмотрите на рынок наушников. Подавляющее большинство наушников оборудованы штекером 3,5 мм. Собственно, все наушники, кроме чисто беспроводных, им оборудованы. Мы очень сомневаемся, что производители аудиотехники толпой ринутся выпускать наушники с коннектором Lightning — ведь
|30.11.2015
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Apple откажется от разъема для наушников
» компании. И такие издания, как MacRumors и AppleInsider, часто на него ссылаются. Зачем это нужно Отказ от мини-джека позволит Apple сделать iPhone более тонким — как минимум на миллиметр тон
TRS и организации, системы, технологии, персоны:
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