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Acer ColorBoost3D

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 Проектор Acer H6518STi: 100-дюймовый экран с расстояния вытянутой руки 1
01.12.2025 Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH 1
27.11.2025 Проектор Acer S1286H: короткофокусная оптика, высокая яркость и технологии защиты зрения 1
24.11.2025 В продажу поступил DLP-проектор Acer X1827 1
05.11.2025 В российских магазинах появился новый DLP‑проектор Acer H6541BD 1
31.10.2025 В продажу поступил DLP-проектор Acer H6518STi 2
07.10.2025 В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114 1
29.09.2025 Представлен Acer BS-314P — яркий, универсальный и надежный бизнес‑проектор 2
25.04.2025 Яркое изображение и сбалансированный набор возможностей с Acer X1228H 1
02.11.2024 В России в продажу поступил новый проектор Acer H6830BD 1
30.05.2023 Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр 1
18.03.2021 Acer представила на российском рынке проектор PD1330W для дома. Цена. Фото 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1 2
25.06.2019 Прожектор в мир видеоигр 1
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена 1
17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены 2
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 1
15.02.2017 Acer начала российские продажи проектора Predator Z850 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Acer ColorBoost3D и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2753 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 771 3
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 42 1
Philips 2096 1
Crestron 102 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2889 2
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 646 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4176 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4975 11
Контрастность 3013 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 10
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1197 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6432 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4364 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 7
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 7
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 983 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18187 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 6
USB Type-A - USB-A 686 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2287 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3871 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9777 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1200 4
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 260 4
Освещение - яркость источника света 736 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5074 3
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 148 3
Электроника - Дисплей 3D - 3D монитор - 3D display 105 3
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3000 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14668 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2000 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1102 2
Проектор - Коррекция трапецидальности - коррекция трапецеидальных искажений - Trapezoidal correction - correction of trapezoidal distortions 25 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 754 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2032 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1523 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 2
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 370 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 540 2
Acer LumiSense 23 16
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 180 15
Acer ColorSafe 26 8
Acer - серия проекторов 37 5
Acer DynamicBlack 17 5
Acer Colorpurity 3 3
Acer EcoProjection Suite 5 3
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 188 2
Acer Display Widget 39 2
Acer AcuMotion 1 1
Acer Predator Z - Серия мониторов 10 1
Google Android 15132 1
Apple iOS 8527 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Microsoft Windows 16769 1
Acer Predator 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 13
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 722 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6652 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 4
Спорт - Футбол 763 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4579 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1106 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 486 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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