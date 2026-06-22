Проектор Acer H6518STi: 100-дюймовый экран с расстояния вытянутой руки

Компания Acer выводит на российский рынок короткофокусный DLP-проектор H6518STi, созданный специально для домашних кинотеатров в условиях ограниченного пространства. Модель сочетает в себе нативное разрешение Full HD (1920x1080), внушительный световой поток в 3500 ANSI люмен и уникальное проекционное отношение, позволяющее развернуть огромный экран буквально вплотную к стене. Дополняют картину встроенные технологии беспроводного подключения и продвинутые функции защиты зрения.

Новинка рассчитана на пользователей, которые хотят получить полноценный мультимедийный центр, но не готовы к сложным потолочным инсталляциям и прокладке кабелей через всю комнату. Конструктивные особенности Acer H6518STi позволяют разместить его на обычном журнальном столике перед экраном. При этом устройство снабжено полным набором фирменных программных пресетов для спортивных трансляций, калибровки цвета и работы с объемным контентом.

Ключевое преимущество Acer H6518STi заключается в короткофокусном объективе с фиксированным фокусным расстоянием и проекционным коэффициентом 0,50:1. Проектору достаточно находиться на расстоянии всего 90-110 см от стены или полотна, чтобы выдать четкое изображение с диагональю 80-100 дюймов. Это полностью снимает ограничения, свойственные стандартной длиннофокусной оптике, и позволяет использовать устройство даже в небольших спальнях или студиях.

Матрица Acer H6518STi с нативным разрешением Full HD (1920x1080) обеспечивает высокую плотность пикселей и кинематографичную мягкость картинки. За счет светового потока в 3500 ANSI люмен проектор сохраняет отличную сочность и читаемость сцен при дневном свете или умеренной фоновой подсветке. В экономичном режиме яркость составляет 2800 ANSI люмен, чего с запасом хватает для комфортного просмотра в вечернее время при сохранении глубокого черного цвета и динамического контраста 10000:1.

Проектор Acer H6518STi отлично справляется с динамичным контентом. Оптическая система поддерживает вертикальную развертку до 120 Гц, что минимизирует размытие в быстрых сценах. Отдельный акцент сделан на любителях объемного изображения: благодаря встроенному стандарту HDMI 3D Ready, устройство способно напрямую воспроизводить последовательный 3D-контент с современных Blu-ray-плееров, игровых консолей или ТВ-приставок без участия компьютера (требуются лишь совместимые затворные DLP-очки).

Для киноманов в проекторе Acer H6518STi также реализована поддержка режима True 24p, который сохраняет оригинальную частоту смены кадров фильма (24 кадра в секунду) для точной передачи режиссерской задумки.

За визуальную составляющую в Acer H6518STi отвечает комплекс фирменных технологий Acer. Система ColorBoost3D за счет обновленного алгоритма обработки и 6-сегментного цветового колеса обеспечивает реалистичную цветопередачу и предотвращает блеклость оттенков. Алгоритм LumiSense в режиме реального времени сканирует кадр и динамически оптимизирует уровни яркости и детализации в темных областях, не допуская пересветов на ярких участках.

Для фанатов спортивных мероприятий в Acer H6518STi предусмотрен режим Football Mode, который точечно усиливает травянисто-зеленые и телесные оттенки, делая картинку на стадионе максимально живой. Зрители точно оценят эту функцию во время грядущего Чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Нагрузку на глаза при затяжных киномарафонах снижает технология BlueLightShield, фильтрующая до 30% вредного синего излучения. Кроме того, проектор поддерживает профессиональную калибровку по стандартам ISFccc для точной настройки картинки под конкретные условия помещения.

Проектор Acer H6518STi поставляется в комплекте с фирменным компактным модулем UWA5, который подключается в скрытый USB-порт. Он позволяет дублировать экран смартфонов, планшетов или ноутбуков (на базе iOS, Android, MacOS и Windows) «по воздуху» без необходимости устанавливать сторонний софт.

Физическая панель интерфейсов Acer H6518STi предлагает порты HDMI, аналоговые разъемы VGA и композитный RCA-вход для совместимости со старым оборудованием. Для вывода звука предусмотрены 3,5-мм аудиоразъемы, но также в корпусе есть собственный динамик на 3 Вт для базового акустического сопровождения. А сервисный порт USB Type-A позволяет питать компактные ТВ-стики прямо от проектора.

Процесс размещения проектора Acer H6518STi занимает минимум времени. Функция автоматической вертикальной коррекции трапецеидальных искажений (Auto Keystone) в пределах ±40° самостоятельно выправляет геометрию экрана, если проектор установлен чуть выше или ниже центральной оси. Конструкция весом менее 3 кг легко поддается транспортировке и поддерживает потолочный монтаж со сдвигом оси проекции (Offset) в 132%.

Высокоэффективная лампа Philips мощностью 245 Вт в Acer H6518STi предлагает большой ресурс эксплуатации: 5000 часов в стандартном режиме, 10000 часов в режиме ECO и до 12000 часов в режиме ExtremeEco, что гарантирует многолетнюю работу устройства без необходимости замены компонентов.

Проектор Acer H6518STi уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 71502 руб.