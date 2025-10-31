В продажу поступил DLP-проектор Acer H6518STi

На российском рынке представлен новый DLP‑проектор Acer H6518STi — флагманское решение для домашнего кинотеатра и больших жилых помещений с короткофокусной проекцией. Модель предлагает яркость 3500 ANSI люмен, нативное разрешение Full HD (1920x1080) и проекционное отношение 90”@1м, что позволяет получить большую картинку даже в ограниченном пространстве. Вдобавок в проекторе предусмотрена функция беспроводной проекции и режим “Football mode”, что делаеть Acer H6518STi подходящим выбором для домашних просмотров спорта и кино.

Кроме того, Acer H6518STi использует дисплейную панель с диагональю 0.65" DarkChip 3 DMD для поддержки 3D‑контента, а также предлагает высокий запас яркости и насыщенную цветопередачу благодаря технологии Acer ColorBoost3D. В устройстве есть и интеллектуальная оптимизация изображения с помощью фирменной технологии Acer LumiSense. Это позволяет с комфортом использовать девайс для обустройства домашнего кинотеатра, игровых вечеров и показов спортивных трансляций.

Главная особенность модели Acer H6518STi — короткое фокусное расстояние с проекционным отношением 0,50:1. Оно выдаёт диагональ изображения от 45" до 303" (1,15 до 7,70 м) на расстоянии всего 0,5-3,4 м. Это позволяет получить картинку диагональю 100" и больше даже в небольших комнатах — идеальный сценарий для гостиной или спальни, где расстояние до стены ограничено.

Проектор Acer H6518STi выдаёт 3500 ANSI люмен в стандартном режиме и 2800 люмен в режиме Eco. Динамическая контрастность на уровне 10000:1 обеспечивает чёткую проработку теней и деталей, а заявленная технология Acer LumiSense обеспечивает однородность изображения и правильное отображение 1,07 млрд цветов. В результате пользователь получает насыщенную, но аккуратную картинку для фильмов и спортивных матчей.

Дополняет всё это фирменная технология Acer ColorBoost3D — комбинация алгоритмов обработки, улучшенной цветовой колёсной секции и управления подсветкой. Она усиливает насыщенность и реалистичность оттенков как в 2D, так и в 3D. А технология ColorSafe II контролирует динамические уровни RGB и сохраняет природную цветопередачу на протяжении всего срока службы проектора.

Acer H6518STi автоматически анализирует кадр и окружение, подстраивая яркость и насыщенность под тип контента — слайды, фильмы или спортивные трансляции. При этом специальный «Футбольный режим» усиливает сочные оттенки травы и натуральность оттенков кожи, делая просмотр матчей более эффектным и детализированным.

Проектор Acer H6518STi оснащён стандартным набором разъёмов: 2x HDMI 1.4a, 1x VGA (D‑Sub), 2x USB‑A, композитный видеовход RCA, RS‑232 и 3,5-мм аудиовход/выход. Также в нём предусмотрен встроенный динамик мощностью 3 Вт, которого вполне хватит для просмотра контента.

Вдобавок Acer H6518STi поддерживает беспроводную трансляцию через комплектный адаптер (UWA5) и совместим с протоколами Acer Wireless Mirror/CastMaster. Сам донгл спрятан в скрытом слоте, который позволяет сохранить аккуратный внешний вид проектора и избавляет от выступающих элементов при стационарной установке.

Проектор Acer H6518STi использует лампу Philips UHP мощностью 245 Вт. Ресурс лампы составляет 5 тыс. часов в стандартном режиме, 10 тыс. часов в Eco и до 12 тыс. часов при включении экстремально экономичного режима (ExtremeEco). Ну а конструкция лампового блока упрощает замену при потолочной установке.

Режимы Eco и ExtremeEco снижают яркость, но существенно увеличивают ресурс лампы и сокращают уровень шума. В стандартном режиме уровень составляет 33 дБ, а в — 24 дБ. Разумеется, есть и функция автоматического выключения при отсутствии сигнала.

В проекторе Acer H6518STi реализована автоматическая вертикальная коррекция трапецеидальных искажений (Auto Keystone) в пределах ±40°. Дополняет её функция Auto Ceiling‑Mount Correction, которая упрощает установку устройства в гостиной или домашнем кинозале. Кроме того, картинку можно подстроить для более приемлемых значений с помощью зума 1,0x, смещения изображения (image offset 132%) и ручной фокусировки.

Встроенная функция Acer BlueLightShield снижает избыточную синюю компоненту света и адаптируется под контент, что уменьшает нагрузку на глаза при длительных сеансах просмотра. Решение позволяет снизить уровень синего света до 30% в зависимости от выбранного уровня фильтрации.

Проектор Acer H6518STi уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 129920 руб.