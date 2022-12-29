Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|29.12.2022
|
Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S
FiiO представляет портативный медиаплеер для аудиофилов M11S. Новинка развивает серию M11 и привносит в нее существенные улучшения. По сравнению с моделью M11, мощность выходов на наушники у M11S была еще немного повышена. При нагрузке 32
|31.03.2021
|
Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3
подключения Bluetooth (вертикальный), резиновая заглушка на блоке разъемов (вместо молнии). Кстати, под заглушкой расположен, помимо разъемов USB Type-A и USB Type-C, еще и линейный 3,5-миллиметровый аудиовход. Еще внушительнее выглядят технические отличия JBL Xtreme 3 от модели второй серии: в ней используется Bluetooth 5.1 вместо Bluetooth 4.2, USB-C вместо Micro-USB, защита от пыли и вла
|09.11.2020
|
Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
ьзуют гидролокаторы, а не радары. Там, где луч радара поглощается водой уже через несколько метров, акустические сигналы спокойно проходят тысячи километров.Ученые Массачусетского технологическ
|11.09.2020
|
Как работают мультирумные акустические системы
Мультирумная акустическая система позволяет слушать музыку по всему дому, разделяя пространство на независ
|11.04.2017
|
Басы для морских глубин и дальних походов
JBL Flip 4 может быть объеденена с другими системами – количеством до 100 штук! Доступно и создание стерео-пары с другими экземплярами JBL Flip 4 через фирменное приложение JBL Connect для плат
|16.01.2017
|
«Электроакустическая техника» восстанавливает оборудование с помощью PPAP-технологии
Научно-производственное предприятие «Электроакустическая техника» (ЭЛАТ) объявилj об оптимизации процесса восстановления ТМТ-оборудования, в том числе, бывших в употреблении приставок MAG-250 производства компании Infomir и приста
|29.08.2016
|
Обзор плееров FiiO X3-II, X5-II и X1: праздник для аудиофилов
ь же хороши, как и звук, которому эквалайзер скорее мешает, нежели необходим. Качественные наушники, как и в случае с X3II, рекомендуются.Выводы Портативные Hi-Fi плееры FiiO — настоящий праздник для аудиофилов. Каждый сможет выбрать плеер по душе и по карману. Модель FiiO X3-II стоит недорого, однако обладает прямой поддержкой DSD и двумя кварцевыми осцилляторами. Модель FiiO X5-II предлаг
|17.06.2016
|
Подводная музыка JBL Charge
техническое новшество акустической системы JBL Charge 3. Выходящая на российский рынок беспроводная акустическая система JBL Charge 3 наследует всё лучшее, что сделало популярными предыдущие мо
|10.05.2016
|
«Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры
На международной выставке «Связь-2016» «Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры, созданные на базе предприятий холдинга. На выставочном стенде «Росэлектроники» будет представлена продукция «НИИ измерительной аппаратуры «Прогресс» (Москва), компании
|09.04.2014
|
В России начались продажи акустической системы Microlab Solo 9C
9C – это компактная напольная установка, исполненная в деревянном корпусе. Динамики обтянуты черной акустической тканью. На лицевой стороне активного громкоговорителя расположен экран настроек.
|25.03.2014
|
Представлены новые беспроводные акустические системы Philips
компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Акустическая система DTM5096/12 со встроенным сабвуфером и опцией LivingSound, обеспечивает н
|21.03.2014
|
Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN
ея компоновки в единое устройство тюнера и усилителя, благодаря чему на свет появился первый в мире стерео ресивер Festival D1000 — крайне успешный продукт молодого бренда. Не менее удачно проя
|17.05.2013
|
Creative представляет новые акустические системы
я разъемами 3,5 мм можно подключать любое аналоговое звуковое устройство формата 5.1. Creative A250 акустическая система 2.1 характеризуется усовершенствованной конструкцией пластины Creative I
|12.04.2013
|
Creative T3150 - акустическая система 2.1 без проводов
90 руб. Совместимая с большинством мобильных телефонов и ноутбуков, которые имеют профиль Bluetooth стерео, беспроводная акустическая система Creative T3150 предлагает беспроводное подключение
|06.07.2012
|
Акустический пинцет перемещает живые клетки
ческого материала, который вибрирует под электрическим напряжением. Вибрации вызывают поверхностные акустические волны в жидкой среде вокруг клеточной культуры. С помощью простой электроники мо
|04.07.2012
|
Harman Kardon Sound Sticks III: новая прозрачная акустическая система
ссийском рынке акустическую систему Harman Kardon Sound Sticks III из прозрачного пластика. Впервые акустическая система Sound Sticks увидела свет в 1999 г. С тех пор она получила статус постоя
|08.06.2012
|
JBL Loft: новая акустическая система начального уровня
Компания Harman представила на российском рынке акустическую систему начального уровня JBL Loft. Комплект JBL Loft состоит из напольной 3-полосной акустической системы Loft 50, полочных 2-полосных акустических систем Loft 40 и Loft 30, акустики центрального канала Loft 20 и активного сабвуфера SP 150. Динамики колонок выполнены в форме ко
|30.01.2012
|
Портативная акустика MyVibe: обзор четырех лучших моделей
о сочетает в себе сразу три функции, оно работает как портативное аудио-устройство, радиоприемник и акустическая колонка. В качестве портативного устройства, MyVibe Nano воспроизводит музыку MP
|03.11.2011
|
С этим датчиком беспилотники уничтожат пехоту как класс
ела. Подобные наземные системы уже существуют и широко используются в Афганистане и Ираке, например акустическая система Boomerang, предназначенная для определения направления обнаружения на ст
|03.10.2011
|
Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End
Master 5.1 – но с учётом цены устройства эти недостатки не стоит воспринимать иначе, как измышления аудиофилов. iControlAV2 для iPad: настроек множество, возможности безграничны Тестирование ре
|05.09.2011
|
Philips анонсировала новые беспроводные акустические системы Fidelio с технологией AirPlay
Apple Airplay и обеспечивают превосходный звук и простой доступ к музыкальной коллекции на iTunes. Акустическая система Fidelio SoundRing с технологией Airplay (DS3880W) имеет имиджевый корпус
|31.05.2011
|
Обзор медиасистемы Pioneer XW-NAV1: превращаем iPhone в медиацентр
ся в одном цветовом варианте - черном. В чёрном корпусе XW-NAV1 выглядит крайне элегантно Поскольку акустическая составляющая является основой XW-NAV1, её габариты трудно назвать излишне компак
|11.05.2011
|
Новая акустическая система Philips подарит новую жизнь музыке с iPod, iPad и iPhone
undSphere и Apple AirPlay, новинка передает музыку именно в том виде, в котором ее задумывал автор. Акустическая система оснащена современными технологиями Philips - SoundCurve, SoundSphere и F
|19.02.2011
|
Беспроводное управление акустической системой
с поддержкой Intel Wi-Di (Wireless Display), второе - адаптер Logitech Wireless Speaker Adapter для Bluetooth-аудиоустройств. Пользователи могут выбрать два варианта подключения – через физичес
|25.10.2010
|
Акустический диод пропускает звук только в одну сторону
ния устройства. Но первому блину такое простительно. Так или иначе, это первая экспериментальная реализация звукового выпрямителя, и теперь, пишут в статье авторы изобретения, "утверждение о том, что акустические волны всегда могут свободно передвигаться в обоих направлениях одного и того же пути, больше не является непреложной истиной". Чиара Дарайо (Chiara Daraio), доцент аэронавтики и пр
|15.09.2010
|
Creative ZiiSound D5: беспроводная акустика для iPhone, iPod и любого плеера
Меломаны и аудиофилы Ценителей музыки можно условно разделить на два типа: аудиофилы и меломаны.
|19.07.2010
|
Wisdom Audio и BG Radia представили новые планарные акустические системы
A.P.Technology - официальный эксклюзивный дистрибьютор продукции Wisdom Audio и BG Radia в России – презентовала новые планарные акустические системы от Wisdom Audio и BG Radia. Среди новинок от Wisdom Audio линейный источник Sage L150 высотой более 190 см, гарантирующий минимальные отражения от пола и потолка. Он рекоме
|25.01.2010
|
Настольные акустические системы от Jetbalance
адаптер питания также оставляет возможность традиционного подключения к бытовой электрической сети. Акустическая система Jetbalance JB-112 отличается от JB-110 дизайном, тогда как Jetbalance JB
|20.05.2008
|
Logitech Pure-Fi Mobile: беспроводная акустическая система
Компания Logitech объявила о выпуске акустической системы Pure-Fi Mobile, которая обеспечивает беспроводную передачу и преобразование низкокачественного звука с мобильного телефона в высококачественный стереозвук. «Сегодня миллион
|29.02.2008
|
Спутник AEHF прошел акустические испытания
Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, первый военный спутник связи ВС США AEHF (Advanced Extremely High Frequency) успешно прошел акустические и вибрационные испытания. Спутники AEHF позволят существенно повысить надежность, защищенность и пропускную способность каналов глобальной спутниковой связи ВС США.
|20.02.2008
|
Satel выпустил новые оптические и акустические оповещатели
е тревоги ПКП подает на оповещатели напряжение постоянного тока 12 В, в результате чего срабатывает акустическая и оптическая (только для модели SPW-220) сигнализация. При этом с одного выхода
|18.12.2007
|
Koss представляет наушники для диджеев и аудиофилов
ют повышенной износостойкостью и подходят для ежедневной работы. Сопротивление – 250 Ом, длина шнура – 2,4 м, разъем – 3,5 мм. Рекомендуемая цена – 6 580 руб. Koss PRO4AAAT Модель MV1 разработана для аудиофилов, так как обладает повышенной звукоизоляцией. Технические характеристики этой новинки аналогичны предыдущей. Koss MV1 Рекомендуемая розничная цена модели MV1 составляет 7 360 руб.
|14.12.2007
|
Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция
Hi-Fi систем. Качественно выполненные съемные грили так же роднят эту акустику с традиционным Hi-Fi стерео. Боковые декоративные накладки – предмет гордости. Лак наложен просто безупречно, а ис
|07.12.2007
|
Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
омнате. Всенаправленная технология Миража позволяет заполнять помещение звуком даже в случае, когда стерео динамики расположены вплотную друг к другу. Это выгодно выделяет OmniVibe среди всех а
|28.11.2007
|
Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука
й прорисовкой мельчайших подробностей и отличной локализацией объектов. Тестовый трек, записанный в стерео, с помощью двух микрофонов звучит так, словно все музыканты присутствуют в комнате. Мо
|31.10.2007
|
Philips представляет акустические системы для Nokia и iPod
Компания Philips представляет новые акустические системы для музыкальных телефонов Nokia и плееров iPod. Портативные системы Philips SBA 160 и SBA 161 (в черном и белом цвете соответственно) созданы для использования с музыкальны
|23.10.2007
|
Нефтяные терминалы будут охранять с помощью звука
системы предупреждения и реагирования, позволяет генерировать и направлять мощный, сфокусированный акустический сигнал в точку, предназначенную для экстренного оповещения. Уникальность данного
|10.10.2007
|
Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества
ю придания ей любого характера. Звук Аудиоподготовка телевизора включает в себя наличие встроенного стерео усилителя мощностью 17 ватт на канал, а так же полного набора регулировок и систем обр
|04.10.2007
|
Из какого материала должна быть акустическая система
серии изготавливает корпуса колонок, которые обеспечивают высокие стандарты звучания. Однако многие аудиофилы и профессионалы отмечают как недостаток непривычное «металлическое» звучание таких
|19.09.2007
|
Строим систему: превосходство стерео
ли аналоговых носителей. Усилитель Cambridge Audio 840A Некоторые пользователи пришли к выводу, что стерео превосходит 5.1 по части озвучивания саундтреков. В этом случае источником аудио служи
