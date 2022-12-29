Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика

Разделы

29.12.2022 Портативный медиаплеер для аудиофилов FiiO M11S

FiiO представляет портативный медиаплеер для аудиофилов M11S. Новинка развивает серию M11 и привносит в нее существенные улучшения. По сравнению с моделью M11, мощность выходов на наушники у M11S была еще немного повышена. При нагрузке 32
31.03.2021 Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

подключения Bluetooth (вертикальный), резиновая заглушка на блоке разъемов (вместо молнии). Кстати, под заглушкой расположен, помимо разъемов USB Type-A и USB Type-C, еще и линейный 3,5-миллиметровый аудиовход. Еще внушительнее выглядят технические отличия JBL Xtreme 3 от модели второй серии: в ней используется Bluetooth 5.1 вместо Bluetooth 4.2, USB-C вместо Micro-USB, защита от пыли и вла
09.11.2020 Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

ьзуют гидролокаторы, а не радары. Там, где луч радара поглощается водой уже через несколько метров, акустические сигналы спокойно проходят тысячи километров.Ученые Массачусетского технологическ
11.09.2020 Как работают мультирумные акустические системы

Мультирумная акустическая система позволяет слушать музыку по всему дому, разделяя пространство на независ
11.04.2017 Басы для морских глубин и дальних походов

JBL Flip 4 может быть объеденена с другими системами – количеством до 100 штук! Доступно и создание стерео-пары с другими экземплярами JBL Flip 4 через фирменное приложение JBL Connect для плат
16.01.2017 «Электроакустическая техника» восстанавливает оборудование с помощью PPAP-технологии

Научно-производственное предприятие «Электроакустическая техника» (ЭЛАТ) объявилj об оптимизации процесса восстановления ТМТ-оборудования, в том числе, бывших в употреблении приставок MAG-250 производства компании Infomir и приста
29.08.2016 Обзор плееров FiiO X3-II, X5-II и X1: праздник для аудиофилов

ь же хороши, как и звук, которому эквалайзер скорее мешает, нежели необходим. Качественные наушники, как и в случае с X3II, рекомендуются.Выводы Портативные Hi-Fi плееры FiiO — настоящий праздник для аудиофилов. Каждый сможет выбрать плеер по душе и по карману. Модель FiiO X3-II стоит недорого, однако обладает прямой поддержкой DSD и двумя кварцевыми осцилляторами. Модель FiiO X5-II предлаг
17.06.2016 Подводная музыка JBL Charge

техническое новшество акустической системы JBL Charge 3. Выходящая на российский рынок беспроводная акустическая система JBL Charge 3 наследует всё лучшее, что сделало популярными предыдущие мо
10.05.2016 «Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры

На международной выставке «Связь-2016» «Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры, созданные на базе предприятий холдинга. На выставочном стенде «Росэлектроники» будет представлена продукция «НИИ измерительной аппаратуры «Прогресс» (Москва), компании

09.04.2014 В России начались продажи акустической системы Microlab Solo 9C

9C – это компактная напольная установка, исполненная в деревянном корпусе. Динамики обтянуты черной акустической тканью. На лицевой стороне активного громкоговорителя расположен экран настроек.
25.03.2014 Представлены новые беспроводные акустические системы Philips

компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Акустическая система DTM5096/12 со встроенным сабвуфером и опцией LivingSound, обеспечивает н
21.03.2014 Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN

ея компоновки в единое устройство тюнера и усилителя, благодаря чему на свет появился первый в мире стерео ресивер Festival D1000 — крайне успешный продукт молодого бренда. Не менее удачно проя
17.05.2013 Creative представляет новые акустические системы

я разъемами 3,5 мм можно подключать любое аналоговое звуковое устройство формата 5.1. Creative A250 акустическая система 2.1 характеризуется усовершенствованной конструкцией пластины Creative I
12.04.2013 Creative T3150 - акустическая система 2.1 без проводов

90 руб. Совместимая с большинством мобильных телефонов и ноутбуков, которые имеют профиль Bluetooth стерео, беспроводная акустическая система Creative T3150 предлагает беспроводное подключение

06.07.2012 Акустический пинцет перемещает живые клетки

ческого материала, который вибрирует под электрическим напряжением. Вибрации вызывают поверхностные акустические волны в жидкой среде вокруг клеточной культуры. С помощью простой электроники мо
04.07.2012 Harman Kardon Sound Sticks III: новая прозрачная акустическая система

ссийском рынке акустическую систему Harman Kardon Sound Sticks III из прозрачного пластика. Впервые акустическая система Sound Sticks увидела свет в 1999 г. С тех пор она получила статус постоя
08.06.2012 JBL Loft: новая акустическая система начального уровня

Компания Harman представила на российском рынке акустическую систему начального уровня JBL Loft. Комплект JBL Loft состоит из напольной 3-полосной акустической системы Loft 50, полочных 2-полосных акустических систем Loft 40 и Loft 30, акустики центрального канала Loft 20 и активного сабвуфера SP 150. Динамики колонок выполнены в форме ко
30.01.2012 Портативная акустика MyVibe: обзор четырех лучших моделей

о сочетает в себе сразу три функции, оно работает как портативное аудио-устройство, радиоприемник и акустическая колонка. В качестве портативного устройства, MyVibe Nano воспроизводит музыку MP
03.11.2011 С этим датчиком беспилотники уничтожат пехоту как класс

ела. Подобные наземные системы уже существуют и широко используются в Афганистане и Ираке, например акустическая система Boomerang, предназначенная для определения направления обнаружения на ст
03.10.2011 Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End

Master 5.1 – но с учётом цены устройства эти недостатки не стоит воспринимать иначе, как измышления аудиофилов. iControlAV2 для iPad: настроек множество, возможности безграничны Тестирование ре
05.09.2011 Philips анонсировала новые беспроводные акустические системы Fidelio с технологией AirPlay

Apple Airplay и обеспечивают превосходный звук и простой доступ к музыкальной коллекции на iTunes. Акустическая система Fidelio SoundRing с технологией Airplay (DS3880W) имеет имиджевый корпус
31.05.2011 Обзор медиасистемы Pioneer XW-NAV1: превращаем iPhone в медиацентр

ся в одном цветовом варианте - черном. В чёрном корпусе XW-NAV1 выглядит крайне элегантно Поскольку акустическая составляющая является основой XW-NAV1, её габариты трудно назвать излишне компак
11.05.2011 Новая акустическая система Philips подарит новую жизнь музыке с iPod, iPad и iPhone

undSphere и Apple AirPlay, новинка передает музыку именно в том виде, в котором ее задумывал автор. Акустическая система оснащена современными технологиями Philips - SoundCurve, SoundSphere и F
19.02.2011 Беспроводное управление акустической системой

с поддержкой Intel Wi-Di (Wireless Display), второе - адаптер Logitech Wireless Speaker Adapter для Bluetooth-аудиоустройств. Пользователи могут выбрать два варианта подключения – через физичес
25.10.2010 Акустический диод пропускает звук только в одну сторону

ния устройства. Но первому блину такое простительно. Так или иначе, это первая экспериментальная реализация звукового выпрямителя, и теперь, пишут в статье авторы изобретения, "утверждение о том, что акустические волны всегда могут свободно передвигаться в обоих направлениях одного и того же пути, больше не является непреложной истиной". Чиара Дарайо (Chiara Daraio), доцент аэронавтики и пр
15.09.2010 Creative ZiiSound D5: беспроводная акустика для iPhone, iPod и любого плеера

Меломаны и аудиофилы Ценителей музыки можно условно разделить на два типа: аудиофилы и меломаны.

19.07.2010 Wisdom Audio и BG Radia представили новые планарные акустические системы

A.P.Technology - официальный эксклюзивный дистрибьютор продукции Wisdom Audio и BG Radia в России – презентовала новые планарные акустические системы от Wisdom Audio и BG Radia. Среди новинок от Wisdom Audio линейный источник Sage L150 высотой более 190 см, гарантирующий минимальные отражения от пола и потолка. Он рекоме
25.01.2010 Настольные акустические системы от Jetbalance

адаптер питания также оставляет возможность традиционного подключения к бытовой электрической сети. Акустическая система Jetbalance JB-112 отличается от JB-110 дизайном, тогда как Jetbalance JB
20.05.2008 Logitech Pure-Fi Mobile: беспроводная акустическая система

Компания Logitech объявила о выпуске акустической системы Pure-Fi Mobile, которая обеспечивает беспроводную передачу и преобразование низкокачественного звука с мобильного телефона в высококачественный стереозвук. «Сегодня миллион
29.02.2008 Спутник AEHF прошел акустические испытания

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, первый военный спутник связи ВС США AEHF (Advanced Extremely High Frequency) успешно прошел акустические и вибрационные испытания. Спутники AEHF позволят существенно повысить надежность, защищенность и пропускную способность каналов глобальной спутниковой связи ВС США.
20.02.2008 Satel выпустил новые оптические и акустические оповещатели

е тревоги ПКП подает на оповещатели напряжение постоянного тока 12 В, в результате чего срабатывает акустическая и оптическая (только для модели SPW-220) сигнализация. При этом с одного выхода

18.12.2007 Koss представляет наушники для диджеев и аудиофилов

ют повышенной износостойкостью и подходят для ежедневной работы. Сопротивление – 250 Ом, длина шнура – 2,4 м, разъем – 3,5 мм. Рекомендуемая цена – 6 580 руб. Koss PRO4AAAT Модель MV1 разработана для аудиофилов, так как обладает повышенной звукоизоляцией. Технические характеристики этой новинки аналогичны предыдущей. Koss MV1 Рекомендуемая розничная цена модели MV1 составляет 7 360 руб.
14.12.2007 Jetbalance JB-371 – мультимедийная революция

Hi-Fi систем. Качественно выполненные съемные грили так же роднят эту акустику с традиционным Hi-Fi стерео. Боковые декоративные накладки – предмет гордости. Лак наложен просто безупречно, а ис
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America

омнате. Всенаправленная технология Миража позволяет заполнять помещение звуком даже в случае, когда стерео динамики расположены вплотную друг к другу. Это выгодно выделяет OmniVibe среди всех а
28.11.2007 Медиасистема Bose 3.2.1 GSX II – cтиль и великолепие звука

й прорисовкой мельчайших подробностей и отличной локализацией объектов. Тестовый трек, записанный в стерео, с помощью двух микрофонов звучит так, словно все музыканты присутствуют в комнате. Мо
31.10.2007 Philips представляет акустические системы для Nokia и iPod

Компания Philips представляет новые акустические системы для музыкальных телефонов Nokia и плееров iPod. Портативные системы Philips SBA 160 и SBA 161 (в черном и белом цвете соответственно) созданы для использования с музыкальны
23.10.2007 Нефтяные терминалы будут охранять с помощью звука

системы предупреждения и реагирования, позволяет генерировать и направлять мощный, сфокусированный акустический сигнал в точку, предназначенную для экстренного оповещения. Уникальность данного
10.10.2007 Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества

ю придания ей любого характера. Звук Аудиоподготовка телевизора включает в себя наличие встроенного стерео усилителя мощностью 17 ватт на канал, а так же полного набора регулировок и систем обр
04.10.2007 Из какого материала должна быть акустическая система

серии изготавливает корпуса колонок, которые обеспечивают высокие стандарты звучания. Однако многие аудиофилы и профессионалы отмечают как недостаток непривычное «металлическое» звучание таких

19.09.2007 Строим систему: превосходство стерео

ли аналоговых носителей. Усилитель Cambridge Audio 840A Некоторые пользователи пришли к выводу, что стерео превосходит 5.1 по части озвучивания саундтреков. В этом случае источником аудио служи

