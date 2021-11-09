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BBK Electronics Corp

BBK Electronics Corp


09.11.2021 Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных
08.09.2020 OnePlus Watch — почти как у Apple?
03.09.2020 Зачем OnePlus готовит бюджетный смартфон и что о нем известно?
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ
17.10.2019 Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках»
12.07.2019 «Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич»
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой
10.07.2018 В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T
19.07.2017 Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»
21.06.2017 «Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах
04.08.2016 Oneplus приостановила продажу последнего «убийцы флагманов»
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus
29.10.2015 Выпущен бюджетный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus X в корпусе из керамики
18.09.2015 «Убийца смартфонов-флагманов 2016 года» стал доступен в России
10.08.2015 BBK пополнила линейку телевизоров моделями с большой диагональю
28.07.2015 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» второго поколения
22.05.2015 Рассекречены характеристики нового «убийцы смартфонов-флагманов»
30.04.2015 «Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов»
20.04.2015 «Убийца смартфонов-флагманов» впервые вышел в свободную продажу
06.04.2015 «Убийца флагманов» выложил в бесплатный доступ собственную ОС на основе Android
13.02.2015 «Убийца флагманов» выпустил собственную ОС на основе Android
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2
28.11.2014 OnePlus вышла из онлайна
24.04.2014 Первый среди равных
30.08.2013 Цифровой DVB-T/T2-ресивер BBK SMP121HDT2 поступил в продажу

Публикаций - 396, упоминаний - 655

BBK Electronics Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 99
Xiaomi 1095 95
Apple Inc 10683 79
Huawei 3222 66
OPPO Electronics 281 59
Google LLC 10352 49
Qualcomm Technologies 1639 34
Realme 130 33
Sony 6145 31
vivo 200 31
LG Electronics 3372 30
MediaTek 394 25
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
Lenovo Group 2077 15
Twitter 2493 14
Meizu 152 13
ZTE Corporation 685 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Philips 1960 12
Microsoft Corporation 22497 11
HTC Corporation 1428 11
Lenovo Motorola 3463 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 7
Pioneer Corporation 405 7
Micromax - Микромакс системс 77 7
Leica Camera 239 7
Yandex - Яндекс 5015 6
Toshiba Corporation 2830 6
TCL Corporation 151 5
Intel Corporation 11262 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 5
Yahoo! 3603 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Sharp Corporation 1024 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Связной ГК 1190 6
Carl Zeiss 294 6
Hyundai Motor 316 6
JD.com - Jingdong Mall 64 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 3
Евросеть 1393 3
Electrolux - Электролюкс Рус 177 2
Gorenje 72 2
Yamaha - Ямаха 98 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 2
KGI Securities 49 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 58 2
Groupe SEB - Tefal 76 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
TÜV Rheinland Group 86 2
BMW Group 392 2
Студия Артемия Лебедева 69 2
Эра HD - Эра ХД 52 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Видеоигра ООО 1 1
Chevrolet 33 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 1
Hansa - Ханса 85 1
Телефон.Ру 89 1
Dixis - Диксис 343 1
Телефорум 91 1
Daewoo 86 1
Honda Motor Company 222 1
Braun 68 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Ferrari NV 144 1
eBay Inc 1576 1
Открытие ФК 2713 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 34 1
Tesla Motors 285 1
Kickstarter 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Президент Российской Федерации 3770 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Правительство РФ 8292 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 114
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 90
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 82
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 57
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 54
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 49
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 46
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 36
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 36
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 32
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 30
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 219 29
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 28
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 27
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 27
WMA - Windows Media Audio 942 26
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 25
USB Type-C - USB-C 1192 24
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 24
DivX - видеокодек 424 24
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 21
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 20
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 229 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 20
Xvid - видеокодек 187 19
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 17
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 17
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 668 17
Google Android 11959 81
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 67
OnePlus - Серия смартфонов 103 66
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Apple iPhone - серия смартфонов 6255 45
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Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 35
OnePlus Oxygen OS 38 32
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 26
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 23
Dolby Pro Logic 94 22
Samsung Galaxy Note 673 22
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 21
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 20
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Google Play - Google Store - Android Market 2732 15
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Apple iOS 6422 14
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Samsung Galaxy 832 13
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Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 13
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BBK DV - серия DVD-плееров. 12 12
BBK Popcorn TV 12 12
Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 12
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Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 11
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 11
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Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 10
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Samsung Unpacked 25 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
Чёрная пятница (распродажи) 89 2
Фотофорум 46 2
Defcon 39 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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