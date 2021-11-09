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BBK Electronics Corp

BBK Electronics Corp

СОБЫТИЯ

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09.11.2021 Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных
03.09.2020 Зачем OnePlus готовит бюджетный смартфон и что о нем известно?
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ
17.10.2019 Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках»
12.07.2019 «Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич»
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой
10.07.2018 В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6
19.07.2017 Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»
21.06.2017 «Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах
04.08.2016 Oneplus приостановила продажу последнего «убийцы флагманов»
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus
29.10.2015 Выпущен бюджетный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus X в корпусе из керамики
18.09.2015 «Убийца смартфонов-флагманов 2016 года» стал доступен в России
10.08.2015 BBK пополнила линейку телевизоров моделями с большой диагональю

Группа компаний BBK Electronics (Китай) решила дополнить серии Indigo, Echo и Grace LED-телевизорами больших

28.07.2015 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» второго поколения
22.05.2015 Рассекречены характеристики нового «убийцы смартфонов-флагманов»
30.04.2015 «Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов»
20.04.2015 «Убийца смартфонов-флагманов» впервые вышел в свободную продажу
06.04.2015 «Убийца флагманов» выложил в бесплатный доступ собственную ОС на основе Android
13.02.2015 «Убийца флагманов» выпустил собственную ОС на основе Android
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2

ственное воспроизведение Full-HD-видео: картинка чёткая, без подвисаний и притормаживаний. Компания BBK Electronics известна своими линейками бытовой электроники хорошего качества и BBK SMP246H
28.11.2014 OnePlus вышла из онлайна
24.04.2014 Первый среди равных
30.08.2013 Цифровой DVB-T/T2-ресивер BBK SMP121HDT2 поступил в продажу

программой телепередач. Также в комплект входит пульт ДУ. Цифровой DVB-T/T2-ресивер BBK SMP121HDT2 BBK Electronics намерена и дальше активно развивать данную категорию устройств и уже в этом г
23.08.2013 BBK стремится к изяществу

Компания BBK представила на рынке Китая ультратонкий смартфон Vivo X3. Толщина корпуса BBK Vivo X3 составляет 5,75 миллиметра. Дисплей аппарата с разрешением 1280 на 720 точек использует матрицу

20.05.2013 BBK выпускает конкурента iPhone 5: обзор смартфона Oppo Find 5

на то, что компания представляет в России уже второй свой телефон, все еще остается у нас практически неизвестным. Но в Китае это один из крупных игроков на локальном рынке, принадлежащий корпорации BBK. Выход на российский рынок является для компании своеобразной пробой сил и этот опыт вполне может оказаться успешным. Техника Oppo обладает достаточно высоким качеством технической реализац
26.04.2013 BBK представил LED-телевизоры серии Evero

Компания BBK Electronics представила LED-телевизоры серии Evero с диагональю экрана от 19 до 32 дюймов
22.01.2013 Модельный ряд LED-телевизоров BBK пополнился двумя новыми сериями

Модельный ряд LED-телевизоров BBK пополнился двумя новыми сериями - Runa и Magia. В линейках представлены модели исключительно с поддержкой разрешения высокой четкости (HD-Ready или Full HD) и диагональю экрана от 19 до 29


Публикаций - 332, упоминаний - 487

BBK Electronics Corp и организации, системы, технологии, персоны:

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Carl Zeiss AG 307 2
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Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
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Россети Ленэнерго 1699 2
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Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Braun GmbH 79 2
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Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
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