BBK Electronics Corp

программой телепередач. Также в комплект входит пульт ДУ. Цифровой DVB-T/T2-ресивер BBK SMP121HDT2 BBK Electronics намерена и дальше активно развивать данную категорию устройств и уже в этом г

BBK выпускает конкурента iPhone 5: обзор смартфона Oppo Find 5 на то, что компания представляет в России уже второй свой телефон, все еще остается у нас практически неизвестным. Но в Китае это один из крупных игроков на локальном рынке, принадлежащий корпорации BBK. Выход на российский рынок является для компании своеобразной пробой сил и этот опыт вполне может оказаться успешным. Техника Oppo обладает достаточно высоким качеством технической реализац