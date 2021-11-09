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BBK Electronics Corp
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 332, упоминаний - 487
BBK Electronics Corp и организации, системы, технологии, персоны:
|Ширшов Павел 76 8
|Наумов Максим 100 5
|Лебедев Артемий 110 5
|Сурков Александр 17 4
|Земсков Евгений 5 4
|Крундышев Михаил 4 4
|Бородин Владислав 18 4
|Чайка Владимир 29 3
|Красников Геннадий 73 3
|Сергеев Иван 74 3
|Скворцов Кирилл 10 3
|Тарасов Андрей 27 2
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 2
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
|Семенов Николай 26 2
|Урусов Александр 17 2
|Лихачев Дмитрий 9 2
|Урсу Павел 2 2
|Агапова Ольга 4 2
|Вдовченко Александр 2 2
|Pei Carl - Пей Карл 12 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
|Семенов Александр 166 1
|Yu Richard - Ю Ричард 22 1
|Blass Evan - Бласс Эван 37 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Кусков Денис 221 1
|Родионов Максим 12 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Пчельников Олег 6 1
|Комаров Павел 32 1
|Ивлиев Григорий 6 1
|Андреева Валерия 3 1
|Князева Мария 16 1
|Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.