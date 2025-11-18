Разделы

Чайка Владимир


СОБЫТИЯ


18.11.2025 Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт» 1
01.04.2021 Спрос на дорогие смартфоны в I квартале 2021 года вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11 1
25.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: инновации в фото- и видеосъемке выступают драйвером рынка смартфонов 1
14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году 1
13.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок планшетов возродился на фоне пандемии 1
12.01.2021 «М.Видео-Эльдорадо»: самым покупаемым 5G-смартфоном в России в 2020 году стал iPhone 12 1
29.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% 1
23.10.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России 1
21.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G в России ежеквартально увеличиваются втрое 1
01.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: больше половины купленных смартфонов используют для платежей 1
04.09.2020 Россияне начали сметать с полок дорогие смартфоны 1
02.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок смартфонов вырос на 20% 1
09.06.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: российский рынок смартфонов вернулся к росту 1
15.04.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля китайских брендов смартфонов достигла 60% 1
22.01.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне выбирают беспроводную технику 1
20.01.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: за пять лет экраны смартфонов увеличились на 20% 1
13.01.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: каждый второй приобретенный в 2019 году смартфон – китайский 1
14.10.2019 В России «рынок Шредингера»: Непонятно, растут продажи смартфонов или падают 1
14.10.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: флагманские смартфоны ускоряют рост 1
04.09.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Honor занял сразу три позиции в пятерке самых популярных смартфонов полугодия 1
21.08.2019 Аналитика «М.Видео»: рынок смарт-часов в России увеличился вчетверо за три года и продолжает расти 1
15.07.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в интернете 1
02.07.2019 На российском рынке смартфонов усилилась консолидация лидеров 1
02.04.2019 «М.Видео-Эльдорадо» назвала Honor лидером рынка смартфонов 1
13.03.2019 «М.Видео» запустила эксклюзивные продажи акустики iHome 1
02.11.2018 «М.Видео-Эльдорадо»: умные часы и фитнес-трекеры становятся товаром массового спроса 1
05.09.2018 «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги сезона школьных продаж 1
04.06.2018 «М.Видео» и HP сняли короткометражку-ужастик про зомби на космической станции 1

Samsung Electronics 10594 23
Apple Inc 12588 23
Huawei 4202 22
Xiaomi 1948 22
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 813 19
Sony 6629 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 331 6
BBK OPPO Electronics 421 5
ZTE Corporation 771 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 477 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
ELARI 44 3
BBK OnePlus 250 3
BBK Electronics Corp 323 3
Garmin - Гармин 209 2
Samsung - Harman - JBL 234 2
7signal 1 2
Vertex - Vertex Interactive 23 1
Canon 1420 1
Fossil 20 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 340 1
Fly 210 1
Belkin 55 1
Nvidia Corp 3712 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 75 1
InterStep 9 1
Smarterra 2 1
iHome 8 1
Deppa 4 1
Ritmix 63 1
Huawei Mobile Services 73 1
Rombica 13 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3099 1
Microsoft Corporation 25208 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 1
LG Electronics 3670 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2093 1
HP Inc. 5753 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2676 27
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Diesel 15 1
Skagen Designs 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 16 1
Связной ГК 1384 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25549 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8140 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3102 8
Аксессуары 4107 7
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 554 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10184 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5128 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1277 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12862 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9187 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56751 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16649 3
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 339 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5655 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12683 3
Наушники - Headphones 4263 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12213 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2450 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14329 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 830 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14955 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2671 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4172 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2040 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4838 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28874 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1259 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2237 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17770 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7636 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2341 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3088 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21761 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1962 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8832 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9588 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2068 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12919 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3253 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 14
Apple iPhone 11 273 11
Honor - серия смартфонов 216 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7329 9
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 133 8
Honor 10 - Смартфон 38 6
Samsung Galaxy 992 6
Honor 7 - Серия смартфонов 40 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 5
Honor 20 - серия смартфонов 27 5
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 5
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 4
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 4
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 4
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 142 4
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 4
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 3
Honor 30 - серия смартфонов 32 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 111 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 285 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 8 186 2
Apple iPhone 12 233 2
Honor 9 - Серия смартфонов 43 2
Honor 8 - Серия смартфонов 43 2
Huawei Y - Серия смартфонов 21 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5119 2
Кнопка жизни 21 2
Apple iPad 3918 2
Samsung Galaxy Note 696 2
Huawei Mate - серия смартфонов 383 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 500 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 478 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 547 1
Huawei AppGallery 318 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1010 1
Apple iPhone 7 286 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Гуцериев Михаил 112 7
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Самсонов Сергей 2 1
Робакидзе Юлия 1 1
Борзилов Давид 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18101 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53346 2
Южная Корея - Республика 6841 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 1
Турция - Турецкая республика 2480 1
Земля - планета Солнечной системы 10638 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25822 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5882 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17329 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3757 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9586 2
Трейд-ин - Trade-in 205 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6346 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5822 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6749 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 318 1
Fashion industry - Индустрия моды 312 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1146 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5259 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1425 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2132 2
IDC - International Data Corporation 4942 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
День молодёжи - 27 июня 985 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400525, в очереди разбора - 732532.
Создано именных указателей - 185932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

