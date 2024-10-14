ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат

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|14.10.2024
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Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи
шения, повышающие продуктивность и удобство использования сервисов видео-конференц-связи: «Менеджер ВКС», «Модульный контроллер CTI», «Мультимедийный USB-шлюз СTI JAM», а также CTI Monitoring,
|08.10.2024
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В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы
. – На текущий момент решение рассчитано на компании с большим количеством сотрудников и проводимых ВКС, поэтому доступно в виде ПАКа с несколькими производительными GPU». Изображение от DC Stu
|04.10.2024
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В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС
мое ПО. У сервиса нет ограничений по количеству участников и одновременно проводимых конференций. К ВКС можно подключаться без регистрации, демонстрировать презентации и рабочий стол, вести зап
|03.10.2024
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Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion
преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образовательных решений (LMS), используя видеоконференцсвязь от Dion. Преподаватели вузов и онлайн-университетов, организаторы видеоку
|30.09.2024
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10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы
шений, все не протестируешь. Что делать? 4 Переезжать с Windows на Linux долго и дорого? 5 Как не останавливать бизнес-процессы и работу, меняя Windows на Linux? 6 Как перенести почтовый архив, архив ВКС и архив офисных программ без потерь? 7 Это все новые решения, как удостовериться в результатах перехода? 8 Нам понравился первый результат, насколько сложно масштабировать решение на всю ин
|24.09.2024
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Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции
ате, позволяющем подключаться с любого устройства и участвовать в обсуждениях. Зрители конференции смогут задавать вопросы спикерам и общаться с коллегами по рынку в виртуальных комнатах. Организатор онлайн-конференции — «Контур» Мероприятие проводит «Контур», экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, обл
|20.09.2024
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Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи
ивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в формате telepresence, предусматривающих высокие требования к работе аудиосистем – звук
|11.09.2024
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«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций
уруме в Москве, который предназначен для тестирования корпоративных решений по видеоконференцсвязи (ВКС), IP-телефонии и унифицированным коммуникациям (UC). Шоурум открылся в 2021 г. и с тех по
|06.09.2024
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ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф»
сти внедряемых ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Деятельность ФА
|05.09.2024
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Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов
дпочтения пользователей изменились. Им нужно больше функций и комфорта: голосовые и видеосообщения, видеозвонки, уникальные стикеры и эмодзи, возможность обмениваться файлами большого размера и
|03.09.2024
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Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области
U стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области. ВКС-система стала средством коммуникаций для 41 регионального органа исполнительной власти. С
|19.08.2024
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Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее
присутствия продуктов нашей экосистемы IVA в Африканском регионе. В рамках партнерства мы внедряем ВКС-сервис IVA MCU в Министерство транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи, про
|15.08.2024
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На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital
этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тыс. «Пользователи в оди
|13.08.2024
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ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»
Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука
|07.08.2024
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Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf
ое» шумоподавление, а повысить уровень приватности встреч позволяют функции замены и размытия фона. Видеоконференцсвязь TrueConf используется сотрудниками при решении рабочих вопросов с руковод
|05.08.2024
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Merlion «развернул» IVA Technologies
их игроков российского ИТ-рынка. Разработчик предлагает действительно высококачественную и надежную ВКС, что в наши дни особенно актуально, когда весомая часть коммуникаций перенесена в онлайн»
|10.07.2024
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В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк»
Р договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов страны. В банке планируют испо
|03.07.2024
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Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
и в России продолжает развиваться, как уход иностранных игроков повлиял на него? Яков Шапиро: Рынок ВКС в России растет за счет ускоряющейся цифровизации и популярности гибридного формата работ
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Рынок видеоконференцсвязи 2024
Рынок видеоконференцсвязи 2024 Российский рынок ВКС продолжает расти на фоне процесса импортозамещения. Если раньше среди заказчиков был преи
|01.07.2024
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Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%
компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов тех. подд
|26.06.2024
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В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников
В корпоративном мессенджере Compass вышло масштабное обновление – теперь в приложении на всех платформах доступны видеоконференции на 500+ участников. Новые возможности включают все необходимые для работы функции: запись звонка, демонстрация экрана, подключение гостей по ссылке, планирование конференций и
|25.06.2024
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IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
вной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможнос
|19.06.2024
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IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»
ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года». Платформа IVA MCU – флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной
|19.06.2024
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DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews
ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасн
|18.06.2024
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Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»
во его пользователей постоянно растет, особенно учитывая тренд на импортозамещение подобных платформ. Совместимость Termit с «МТС Линк» дает компаниям возможность организовать стабильную и защищенную видеоконференцсвязь в терминальной среде, в том числе в условиях использования безопасного интернета», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гаврилен
|17.06.2024
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«Авито» запустил показы по видеосвязи
ть онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно. Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который про
|14.06.2024
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IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд
ове данных о совокупной выручке компаний и их крупнейших интеграторов от создания решений в области ВКС. Учитывая показатели интегратора, итоговый результат IVA Technologies за отчетный период
|14.06.2024
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Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС
Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС
|14.06.2024
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Андрей Врацкий -
Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно
«Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются
|14.06.2024
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Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов
строку заняла компания-дебютант NexTouch, занимающаяся поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Е
|14.06.2024
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Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний
Объем и динамика российского рынка ВКС Рост рынка видеоконференцсвязи (ВКС) — не только российский, но и общемировой трен
|14.06.2024
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Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи
Мировой рынок ВКС: ежегодный рост Мировой рынок ВКС демонстрирует значительный рост особенно в свете
|11.06.2024
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Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»
Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных услов
|07.06.2024
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«Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС
ПО для коммуникаций, и что текущие результаты были достигнуты за счёт замещения иностранных систем ВКС в крупном бизнесе и в промышленности. «Для таких заказчиков важны исключительная безопасн
|04.06.2024
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Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro
Компания «Авроид» выпустила новый релиз клиента мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». В обновленной версии Tavro стали доступны видеозвонки между двумя пользователями, появилось закрепление сообщений и быстрый переход на чат с технической поддержкой. Об этом CNews сообщили представители компании «Авроид». Приложение раб
|28.05.2024
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Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion
ыбор Dion: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций — чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах.
|27.05.2024
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Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России
ли VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange. Также сервер VideoMost досту
|24.05.2024
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Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи
итики «Контур.Толка» изучили динамику импортозамещения. Успешнее всего к замене зарубежных сервисов видеосвязи адаптировались российские вузы. На долю образовательных учреждений приходится 20%
|22.05.2024
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Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»
Первая ВКС индийской добывающей компании Видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика в
|21.05.2024
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Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies
Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской ИT-компании IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Во время совещаний с использованием видеоконференцсвязи стеног
ВКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3111 109
|Одинцов Дмитрий 110 106
|Готальский Михаил 95 90
|Шадаев Максут 954 87
|Свириденко Андрей 97 73
|Врацкий Андрей 126 63
|Иодковский Станислав 72 53
|Натрусов Артем 280 51
|Медведев Дмитрий 1652 50
|Ульянов Николай 105 43
|Ксенин Алекс 311 41
|Абакумов Евгений 198 37
|Никифоров Николай 1135 37
|Чаркин Евгений 292 37
|Рустамов Рустам 385 37
|Хомяк Юрий 38 36
|Новикова Елена 84 33
|Чернышенко Дмитрий 560 31
|Сотин Денис 205 30
|Скрипниченко Павел 30 28
|Калякин Павел 62 28
|Мишустин Михаил 651 28
|Спирин Антон 55 28
|Сергеев Сергей 136 27
|Урусов Виктор 105 27
|Булгаков Кирилл 103 26
|Артюхов Сергей 38 26
|Сивцев Илья 136 26
|Замаруев Владимир 36 26
|Шаев Виталий 39 26
|Киселев Сергей 52 26
|Хомяков Сергей 44 26
|Воронин Павел 128 26
|Щеголев Игорь 698 25
|Теплицкий Дмитрий 69 25
|Семенов Александр 144 25
|Кабанов Владимир 178 25
|Катамадзе Анна 97 24
|Тятюшев Максим 90 24
|Чурсин Дмитрий 61 24
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