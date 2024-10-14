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ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing Видеотрансляция TelePresence Tele-immersion Телеприсутствие Телеконференции Онлайн-конференции Видеозвонок Видеочат

ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат


14.10.2024 Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи

шения, повышающие продуктивность и удобство использования сервисов видео-конференц-связи: «Менеджер ВКС», «Модульный контроллер CTI», «Мультимедийный USB-шлюз СTI JAM», а также CTI Monitoring,

08.10.2024 В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы

. – На текущий момент решение рассчитано на компании с большим количеством сотрудников и проводимых ВКС, поэтому доступно в виде ПАКа с несколькими производительными GPU». Изображение от DC Stu
04.10.2024 В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС

мое ПО. У сервиса нет ограничений по количеству участников и одновременно проводимых конференций. К ВКС можно подключаться без регистрации, демонстрировать презентации и рабочий стол, вести зап
03.10.2024 Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion

преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образовательных решений (LMS), используя видеоконференцсвязь от Dion. Преподаватели вузов и онлайн-университетов, организаторы видеоку
30.09.2024 10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

шений, все не протестируешь. Что делать? 4 Переезжать с Windows на Linux долго и дорого? 5 Как не останавливать бизнес-процессы и работу, меняя Windows на Linux? 6 Как перенести почтовый архив, архив ВКС и архив офисных программ без потерь? 7 Это все новые решения, как удостовериться в результатах перехода? 8 Нам понравился первый результат, насколько сложно масштабировать решение на всю ин
24.09.2024 Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции

ате, позволяющем подключаться с любого устройства и участвовать в обсуждениях. Зрители конференции смогут задавать вопросы спикерам и общаться с коллегами по рынку в виртуальных комнатах. Организатор онлайн-конференции — «Контур» Мероприятие проводит «Контур», экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, обл
20.09.2024 Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи

ивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в формате telepresence, предусматривающих высокие требования к работе аудиосистем – звук

11.09.2024 «Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций

уруме в Москве, который предназначен для тестирования корпоративных решений по видеоконференцсвязи (ВКС), IP-телефонии и унифицированным коммуникациям (UC). Шоурум открылся в 2021 г. и с тех по
06.09.2024 ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф»

сти внедряемых ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Деятельность ФА
05.09.2024 Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

дпочтения пользователей изменились. Им нужно больше функций и комфорта: голосовые и видеосообщения, видеозвонки, уникальные стикеры и эмодзи, возможность обмениваться файлами большого размера и
03.09.2024 Платформа IVA MCU стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области

U стала одним из основных средств коммуникаций органов исполнительной власти Нижегородской области. ВКС-система стала средством коммуникаций для 41 регионального органа исполнительной власти. С
19.08.2024 Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее

присутствия продуктов нашей экосистемы IVA в Африканском регионе. В рамках партнерства мы внедряем ВКС-сервис IVA MCU в Министерство транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи, про
15.08.2024 На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital

этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тыс. «Пользователи в оди
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»

Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука
07.08.2024 Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf

ое» шумоподавление, а повысить уровень приватности встреч позволяют функции замены и размытия фона. Видеоконференцсвязь TrueConf используется сотрудниками при решении рабочих вопросов с руковод
05.08.2024 Merlion «развернул» IVA Technologies

их игроков российского ИТ-рынка. Разработчик предлагает действительно высококачественную и надежную ВКС, что в наши дни особенно актуально, когда весомая часть коммуникаций перенесена в онлайн»
10.07.2024 В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​

Р договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов страны. В банке планируют испо
03.07.2024 Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

и в России продолжает развиваться, как уход иностранных игроков повлиял на него? Яков Шапиро: Рынок ВКС в России растет за счет ускоряющейся цифровизации и популярности гибридного формата работ
Рынок видеоконференцсвязи 2024

Рынок видеоконференцсвязи 2024 Российский рынок ВКС продолжает расти на фоне процесса импортозамещения. Если раньше среди заказчиков был преи
01.07.2024 Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%

компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов тех. подд
26.06.2024 В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников

В корпоративном мессенджере Compass вышло масштабное обновление – теперь в приложении на всех платформах доступны видеоконференции на 500+ участников. Новые возможности включают все необходимые для работы функции: запись звонка, демонстрация экрана, подключение гостей по ссылке, планирование конференций и

25.06.2024 IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

вной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможнос
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»

ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года». Платформа IVA MCU – флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной
19.06.2024 DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews

ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасн
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»

во его пользователей постоянно растет, особенно учитывая тренд на импортозамещение подобных платформ. Совместимость Termit с «МТС Линк» дает компаниям возможность организовать стабильную и защищенную видеоконференцсвязь в терминальной среде, в том числе в условиях использования безопасного интернета», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гаврилен
17.06.2024 «Авито» запустил показы по видеосвязи

ть онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно. Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который про
14.06.2024 IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд

ове данных о совокупной выручке компаний и их крупнейших интеграторов от создания решений в области ВКС. Учитывая показатели интегратора, итоговый результат IVA Technologies за отчетный период

14.06.2024 Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС

Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС

14.06.2024 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут,  просто видеоконференцсвязи уже недостаточно

«Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются

14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов

строку заняла компания-дебютант NexTouch, занимающаяся поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Е
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний

Объем и динамика российского рынка ВКС Рост рынка видеоконференцсвязи (ВКС) — не только российский, но и общемировой трен
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи

Мировой рынок ВКС: ежегодный рост Мировой рынок ВКС демонстрирует значительный рост особенно в свете
11.06.2024 Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»

Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных услов
07.06.2024 «Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС

ПО для коммуникаций, и что текущие результаты были достигнуты за счёт замещения иностранных систем ВКС в крупном бизнесе и в промышленности. «Для таких заказчиков важны исключительная безопасн
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro

Компания «Авроид» выпустила новый релиз клиента мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». В обновленной версии Tavro стали доступны видеозвонки между двумя пользователями, появилось закрепление сообщений и быстрый переход на чат с технической поддержкой. Об этом CNews сообщили представители компании «Авроид». Приложение раб
28.05.2024 Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion

ыбор Dion: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций — чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах.

27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России

ли VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange. Также сервер VideoMost досту
24.05.2024 Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи

итики «Контур.Толка» изучили динамику импортозамещения. Успешнее всего к замене зарубежных сервисов видеосвязи адаптировались российские вузы. На долю образовательных учреждений приходится 20%

22.05.2024 Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»

Первая ВКС индийской добывающей компании Видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика в
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies

Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской ИT-компании IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Во время совещаний с использованием видеоконференцсвязи стеног

Публикаций - 7679, упоминаний - 12850

ВКС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24476 813
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12105 612
Ростелеком 9536 502
Cisco Systems 5085 499
МегаФон 8527 431
TrueConf - ТруКонф 388 353
Google LLC 11669 342
Apple Inc 11946 331
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 331
Samsung Electronics 10179 323
Huawei 3856 294
VideoMost - ВидеоМост 271 252
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 244
Intel Corporation 12102 243
Yandex - Яндекс 7086 243
Spirit DSP - Спирит Корп 470 234
8052 233
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3714 230
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8654 208
VK - Mail.ru Group 3433 205
Meta Platforms - Facebook 4424 177
Telegram Group 1806 173
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3196 168
Крок - Croc 1771 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1721 161
HP Inc. 5664 154
Sony 6528 145
IBM - International Business Machines Corp 9410 144
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 141
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 210 136
LG Electronics 3605 135
Softline - Софтлайн 2674 134
Nvidia Corp 3425 132
Cisco Systems - Tandberg 162 129
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 128
Oracle Corporation 6637 127
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 243 119
SAP SE 5229 119
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1468 111
Lenovo Motorola 3499 111
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7083 239
РЖД - Российские железные дороги 1872 136
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2761 109
Почта России ПАО 2088 96
Лента - Сеть розничной торговли 2034 82
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 74
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2248 64
Газпром ПАО 1330 62
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 439 60
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1605 58
Альфа-Банк 1737 56
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 435 56
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 432 51
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 506 49
Россети Ленэнерго 1700 49
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 48
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 849 40
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1267 39
Почта Банк 460 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 456 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 996 31
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 30
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 229 29
Газпром нефть 604 29
Связной ГК 1366 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 29
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 28
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 919 27
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 431 27
Ингосстрах СПАО 412 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 117 26
Евросеть 1404 26
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 128 26
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 43 26
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 491 25
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 56 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 787 25
Ростех - Вертолеты России 166 25
eBay Inc 1618 25
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Microsoft Skype 2053 542
Apple iOS 7628 497
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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