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КФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет

КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет

СОБЫТИЯ


03.04.2026 В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб»

В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управл
05.12.2025 «МойОфис» реализовала проект по внедрению корпоративного мессенджера Squadus в КФУ

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Казанский федеральный университет (КФУ) заключили соглашение о внедрении безопасного корпоративного мессенджера Squadus. В рамка
23.10.2025 BPMSoft и Казанский федеральный университет запустят первую ML-лабораторию на базе low-code платформы

одит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о начале сотрудничества с Казанским федеральным университетом (КФУ) в области машинного обучения. В рамках партнерства в Институте информационных технологий
29.08.2025 Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Квантовые свойства Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в результате исследования выявили свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H,

11.09.2024 «МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

й и совместной работы «МТС Линк», входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ). В рамках соглашения планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив,
22.09.2023 «СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с Казанским федеральным университетом

митрием Пашиным. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Согласно документу, «СКБ Контур» и КФУ будут сотрудничать в сфере модернизации бизнес-процессов с помощью современных технологий
07.09.2023 Онлайн-обучение студентов КФУ перенесли на отечественную платформу Webinar

х лекций для студентов заочной формы обучения и онлайн-конференций различного уровня. Преподаватели КФУ смогут не только вести занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность
31.08.2023 Казанский федеральный университет перешел на платформу Webinar

Казанский Федеральный Университет (КФУ) перевел все онлайн-коммуникации на платформу Webinar. Необходимость срочного внедрения р
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете

нного интернета вещей на базе новой лаборатории началась в октябре 2018 г. Помимо Высшей школы ИТИС КФУ, занятия по программе «IoT Академии Samsung» стартуют в 10 высших учебных заведениях Росс
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение»

го Центра Информатизации, совместно с «РТЛабс» и Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ) создадут автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций «Цифровая медицина и з
24.08.2015 Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ

кт системы контроля подготовки студентов и врачей для Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, где для обучения и практической подготовки студентов и врачей создан инновационный симул
14.08.2014 КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве

меститель генерального директора КРЭТ Игорь Насенков и ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Оно будет действовать до 31 декабря 2018 г. с возможностью продления, со
22.10.2010 Сервисный корпус IBM начинает реализацию социально значимых проектов в России

и сервисного корпуса IBM разработают рекомендации по повышению эффективности существующей стратегии КФУ в привлечении талантливых абитуриентов и помогут сотрудникам университета включить рекоме
09.04.2010 В Казанском государственном университете открылся Центр «Технологий HP»

алистов мирового уровня и обеспечении доступа студентов и преподавателей к современным технологиям. Казанский университет присоединился к программе в марте 2009 г., а занятия в центре для студе
11.09.2009 «Университетский кластер» открылся в Казанском государственном университете

В Казанском государственном университете (КГУ) состоялось открытие кластера в рамках программы «Университетский кластер», которая была запущена в сентябре 2008 г. компаний НР, Институтом системно
21.10.2008 В Казанском государственном университете открылся Центр инноваций Microsoft

Компания Microsoft и Казанский государственный университет (КГУ) объявили об открытии Центра инноваций Microsoft (
01.02.2008 «Голден Телеком» предоставит услуги связи Казанскому государственному университету

Компания «Голден Телеком» сообщила о том, что «Татинтелком» – дочернее предприятие «Голден Телеком» – одержала победу в открытом конкурсе на предоставление услуг связи Казанскому государственному университету им. В. И. Ульянова-Ленина (КГУ). Согласно контракту «Татинтелком» второй год подряд будет оказывать услуги по предоставлению цифровых каналов посредство

Публикаций - 184, упоминаний - 251

КФУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 18
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 14
Microsoft Corporation 25774 14
Ростелеком 10948 12
Yandex - Яндекс 9215 12
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 12
InnoSTage - Инностейдж 220 8
Сател 186 7
Huawei 4675 7
БАРС Груп 579 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 5
ССТ - Специальные системы и технологии 27 5
Протей НТЦ - Протей Ай-Ти - Инжиниринг 8 5
Verbosity - Дефайнед 7 5
МегаФон 10742 5
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
Telegram Group 2940 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ICL ГК - ICL Group 481 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
CraftTalk - Крафт-Толк 81 4
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 4
ТОП-Сервис 22 4
Samsung Electronics 11064 4
9594 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 3
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 3
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
Arlift - Арлифт 22 13
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 9
Фора Банк 86 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 9
АльфаСтрахование СГ 394 7
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 6
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 5
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 4
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 4
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 32 4
Сбер - Еаптека 59 4
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 14 4
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 4
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 4
Лонмади - Квинтмади 9 4
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Татнефть 243 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Ак Барс Банк 283 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 22
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 4
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Диссернет - Вольное сетевое сообщество 3 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 36
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 24
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 19
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 18
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 73 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 15
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 289 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 7
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Linux OS 11533 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 4
Python Django - web framework 55 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 3
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 3
МТС Exolve 150 3
Google Android 15243 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows 16882 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 2
МТС Big Data 324 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 2
FreePik 1841 2
X5 Group - X5 Rooms 2 2
Apple iOS 8583 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Нурутдинов Султан 22 20
Пенетова Татьяна 17 17
Попов Сергей 166 12
Хрусталев Сергей 13 10
Капля Роман 10 10
Никифоров Николай 1138 10
Меденцев Константин 106 9
Бондарев Владимир 17 9
Козлов Илья 14 9
Бердяев Дмитрий 9 9
Жабровец Владимир 9 9
Саяфаров Александр 9 9
Карпунькин Андрей 9 9
Смирнов Геннадий 9 9
Костюк Сергей 8 8
Прокопович Владислав 15 8
Минниханов Рустам 122 7
Шайхутдинов Роман 116 7
Романов Роман 52 7
Гузаиров Айдар 64 6
Гаврилов Андрей 10 6
Белецкая Елена 7 6
Кондратьева Анастасия 7 6
Лапшин Алексей 24 5
Ефремов Александр 24 5
Спинул Артем 10 5
Ельцин Борис. 99 5
Каськов Валентин 24 5
Пашин Дмитрий 5 5
Ромащев Станислав 28 5
Хлиманенко Роман 5 5
Пасютин Кирилл 7 5
Дмитриев Алексей 85 4
Суворов Александр 21 4
Попов Александр 55 4
Маслов Максим 14 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Сурова Надежда 31 4
Шакиров Марат 61 4
Каримов Руслан 66 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 147
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 86
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 36
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 21
Россия - СФО - Новосибирск 4875 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 11
Европа 24962 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 8
Япония 13807 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 7
Евразия - Евразийский континент 643 7
Казахстан - Республика 6047 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Украина 7928 5
Болгария - Республика 799 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 4
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 88
Образование в России 2893 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 7
Английский язык 7030 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 5
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1559 5
Информатика - computer science - informatique 1195 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 4
Кибернетика - Cybernetics 255 4
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 4
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 4
Известия ИД 770 3
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 3
Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
9to5Google 60 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Harvard Business Review 22 1
National Geographic 95 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
9to5Mac 70 1
The Observer 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CNews Мишень 186 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Markets&Markets Research 113 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 29
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 25
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 22
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 21
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 20
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 17
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 14
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 12
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
РАН - Российская академия наук 2122 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 8
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 6
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 5
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 5
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 5
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 5
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 4
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 25
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Kazan Digital Week 19 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Honor Cup 16 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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