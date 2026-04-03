КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет

одит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о начале сотрудничества с Казанским федеральным университетом ( КФУ ) в области машинного обучения. В рамках партнерства в Институте информационных технологий

й и совместной работы «МТС Линк», входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом ( КФУ ). В рамках соглашения планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив,

митрием Пашиным. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Согласно документу, «СКБ Контур» и КФУ будут сотрудничать в сфере модернизации бизнес-процессов с помощью современных технологий

х лекций для студентов заочной формы обучения и онлайн-конференций различного уровня. Преподаватели КФУ смогут не только вести занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность

нного интернета вещей на базе новой лаборатории началась в октябре 2018 г. Помимо Высшей школы ИТИС КФУ , занятия по программе «IoT Академии Samsung» стартуют в 10 высших учебных заведениях Росс

кт системы контроля подготовки студентов и врачей для Института фундаментальной медицины и биологии КФУ , где для обучения и практической подготовки студентов и врачей создан инновационный симул

меститель генерального директора КРЭТ Игорь Насенков и ректор Казанского федерального университета ( КФУ ) Ильшат Гафуров. Оно будет действовать до 31 декабря 2018 г. с возможностью продления, со

и сервисного корпуса IBM разработают рекомендации по повышению эффективности существующей стратегии КФУ в привлечении талантливых абитуриентов и помогут сотрудникам университета включить рекоме

алистов мирового уровня и обеспечении доступа студентов и преподавателей к современным технологиям. Казанский университет присоединился к программе в марте 2009 г., а занятия в центре для студе

В Казанском государственном университете (КГУ) состоялось открытие кластера в рамках программы «Университетский кластер», которая была запущена в сентябре 2008 г. компаний НР, Институтом системно