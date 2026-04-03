Получите все материалы CNews по ключевому слову
КФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет
СОБЫТИЯ
|03.04.2026
|
В Казанском федеральном университете открылась специализированная лаборатория по промышленной автоматике на базе оборудования «Реглаб»
В Казанском федеральном университета (КФУ) состоялось открытие специализированной лаборатории по автоматизированным системам управл
|05.12.2025
|
«МойОфис» реализовала проект по внедрению корпоративного мессенджера Squadus в КФУ
«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Казанский федеральный университет (КФУ) заключили соглашение о внедрении безопасного корпоративного мессенджера Squadus. В рамка
|23.10.2025
|
BPMSoft и Казанский федеральный университет запустят первую ML-лабораторию на базе low-code платформы
одит в ИТ-холдинг Lansoft) объявляет о начале сотрудничества с Казанским федеральным университетом (КФУ) в области машинного обучения. В рамках партнерства в Институте информационных технологий
|29.08.2025
|
Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов
Квантовые свойства Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в результате исследования выявили свойства кристалла карбида кремния (SiC) политипа 6H,
|11.09.2024
|
«МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве
й и совместной работы «МТС Линк», входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ). В рамках соглашения планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив,
|22.09.2023
|
«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с Казанским федеральным университетом
митрием Пашиным. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Согласно документу, «СКБ Контур» и КФУ будут сотрудничать в сфере модернизации бизнес-процессов с помощью современных технологий
|07.09.2023
|
Онлайн-обучение студентов КФУ перенесли на отечественную платформу Webinar
х лекций для студентов заочной формы обучения и онлайн-конференций различного уровня. Преподаватели КФУ смогут не только вести занятия в онлайн- и гибридном формате, но и повышать вовлеченность
|31.08.2023
|
Казанский федеральный университет перешел на платформу Webinar
Казанский Федеральный Университет (КФУ) перевел все онлайн-коммуникации на платформу Webinar. Необходимость срочного внедрения р
|19.10.2018
|
Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете
нного интернета вещей на базе новой лаборатории началась в октябре 2018 г. Помимо Высшей школы ИТИС КФУ, занятия по программе «IoT Академии Samsung» стартуют в 10 высших учебных заведениях Росс
|07.06.2018
|
«БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение»
го Центра Информатизации, совместно с «РТЛабс» и Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ) создадут автономную некоммерческую организацию «Центр компетенций «Цифровая медицина и з
|24.08.2015
|
Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ
кт системы контроля подготовки студентов и врачей для Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, где для обучения и практической подготовки студентов и врачей создан инновационный симул
|14.08.2014
|
КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве
меститель генерального директора КРЭТ Игорь Насенков и ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Оно будет действовать до 31 декабря 2018 г. с возможностью продления, со
|22.10.2010
|
Сервисный корпус IBM начинает реализацию социально значимых проектов в России
и сервисного корпуса IBM разработают рекомендации по повышению эффективности существующей стратегии КФУ в привлечении талантливых абитуриентов и помогут сотрудникам университета включить рекоме
|09.04.2010
|
В Казанском государственном университете открылся Центр «Технологий HP»
алистов мирового уровня и обеспечении доступа студентов и преподавателей к современным технологиям. Казанский университет присоединился к программе в марте 2009 г., а занятия в центре для студе
|11.09.2009
|
«Университетский кластер» открылся в Казанском государственном университете
В Казанском государственном университете (КГУ) состоялось открытие кластера в рамках программы «Университетский кластер», которая была запущена в сентябре 2008 г. компаний НР, Институтом системно
|21.10.2008
|
В Казанском государственном университете открылся Центр инноваций Microsoft
Компания Microsoft и Казанский государственный университет (КГУ) объявили об открытии Центра инноваций Microsoft (
|01.02.2008
|
«Голден Телеком» предоставит услуги связи Казанскому государственному университету
Компания «Голден Телеком» сообщила о том, что «Татинтелком» – дочернее предприятие «Голден Телеком» – одержала победу в открытом конкурсе на предоставление услуг связи Казанскому государственному университету им. В. И. Ульянова-Ленина (КГУ). Согласно контракту «Татинтелком» второй год подряд будет оказывать услуги по предоставлению цифровых каналов посредство
КФУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Нурутдинов Султан 22 20
|Пенетова Татьяна 17 17
|Попов Сергей 166 12
|Хрусталев Сергей 13 10
|Капля Роман 10 10
|Никифоров Николай 1138 10
|Меденцев Константин 106 9
|Бондарев Владимир 17 9
|Козлов Илья 14 9
|Бердяев Дмитрий 9 9
|Жабровец Владимир 9 9
|Саяфаров Александр 9 9
|Карпунькин Андрей 9 9
|Смирнов Геннадий 9 9
|Костюк Сергей 8 8
|Прокопович Владислав 15 8
|Минниханов Рустам 122 7
|Шайхутдинов Роман 116 7
|Романов Роман 52 7
|Гузаиров Айдар 64 6
|Гаврилов Андрей 10 6
|Белецкая Елена 7 6
|Кондратьева Анастасия 7 6
|Лапшин Алексей 24 5
|Ефремов Александр 24 5
|Спинул Артем 10 5
|Ельцин Борис. 99 5
|Каськов Валентин 24 5
|Пашин Дмитрий 5 5
|Ромащев Станислав 28 5
|Хлиманенко Роман 5 5
|Пасютин Кирилл 7 5
|Дмитриев Алексей 85 4
|Суворов Александр 21 4
|Попов Александр 55 4
|Маслов Максим 14 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Сурова Надежда 31 4
|Шакиров Марат 61 4
|Каримов Руслан 66 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.