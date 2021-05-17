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КФУ
Казанский (Приволжский) федеральный университет


17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 1
14.02.2020 «Барс груп» запустит для студентов курсы по аналитике 2
27.09.2019 В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов 3
13.09.2019 Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 2
27.02.2019 «Барс груп» запустила курс по бизнес-аналитике в КНИТУ-КХТИ 1
20.11.2018 «БАРС Груп» развивает лабораторию по подготовке «цифровых» педагогов 1
16.11.2018 Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане 1
19.10.2018 Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете 5
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» 2
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 2
30.01.2018 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации 1
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen 3
21.02.2017 Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40% 1
16.01.2017 В России придумали, как хранить на оптических дисках в миллионы раз больше данных 1
22.06.2016 Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 1
21.06.2016 Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени за плагиат 1
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
26.10.2015 В Казани пройдет Big Data Business Summit 2015 1
24.08.2015 Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ 1
11.02.2015 Больше половины студентов ИТ-специальностей не готовы платить за онлайн-образование 1
04.02.2015 IBM занялась аутсорсингом бухгалтерии в России 1
04.02.2015 IBM открыла первый в России центр по предоставлению услуг в Казани 2
21.10.2014 Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании 1
14.08.2014 КРЭТ и Казанский федеральный университет договорились о сотрудничестве 3
07.04.2014 Главу Минкомсвязи заподозрили в плагиате 22 страниц чужой диссертации 1
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
27.11.2013 Определены победители конкурса на создание центров прорывных исследований в области ИТ 1
17.07.2013 На двух объектах Универсиады установлена СКУД «Кодос» 1
26.11.2012 Татарстан выделил $1 млн на исследования в области ИТ 1
17.04.2012 В Казани начнет работу ИТ-лицей для одаренных детей 3
02.04.2012 В Казани завершился XII открытый командный турнир по программированию среди студентов и школьников 1

Публикаций - 43, упоминаний - 63

КФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2733 4
Барс груп 402 4
VK - Mail.ru Group 2487 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Samsung Electronics 5730 2
Yandex - Яндекс 4103 2
IBM 3557 2
Технопарк Русский 3 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Brocade Communications Systems 143 1
Нетология - Netology 30 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Microsoft Corporation 11168 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
McKinsey & Company 121 1
РТЛабс 145 1
KPMG - КПМГ 131 1
Telegram Group 702 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
Coursera 40 1
Газпром нефть 382 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Linux OS 4276 2
JavaScript - Язык программирования 635 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Электронный дневник 26 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Huawei AirEngine 9 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
C++ - Язык программирования 284 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Teams 214 1
Java - Язык программирования 1180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Рахматуллин Рамазан 3 3
Лифарь Егор 3 3
Романов Владимир 7 3
Малеев Алексей 9 3
Шайхутдинов Роман 107 3
Тихомиров Михаил 4 3
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
Короткевич Геннадий 12 2
Станкевич Андрей 6 2
Сергунин Андрей 2 2
Резников Григорий 5 2
Дроздова Александра 6 2
Ахмедов Максим 4 2
Збань Илья 3 2
Кириллов Арсений 2 2
Калинин Николай 5 2
Будин Николай 2 2
Гайнуллин Ильдар 2 2
Морозов Александр 16 2
Христенко Олег 3 2
Сосновский Александр 3 2
Никифоров Николай 1126 2
Боровиков Дмитрий 2 1
Маврин Павел 2 1
Сулейманов Руслан 5 1
Анопренко Михаил 1 1
Юн Светлана 3 1
Мангушева Алина 1 1
Гайнуллова Лилия 1 1
Хасьянов Айрат 2 1
Султанов Альберт 1 1
Герасименко Инга 1 1
Бариев Искандер 3 1
Сафиуллин Марат 2 1
Габитов Ильдар 1 1
Нигматуллин Нияз 2 1
Харламов Алексей 1 1
Андреев Сергей 40 1
Певнев Сергей 17 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 22
Россия - ПФО - Казань 1522 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Япония 2811 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Япония - Цукуба 4 3
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - Новосибирская область 819 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Болгария - Республика 306 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 2
Азербайджан - Баку 74 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Новгородская область 287 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Владимирская область 369 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Архангельская область 347 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Псковская область 307 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 9
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
ТГУ - Томский государственный университет 64 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
РАН - Российская академия наук 317 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 2 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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