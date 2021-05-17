Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КФУ
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 63
КФУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Лифарь Егор 3 3
|Романов Владимир 7 3
|Малеев Алексей 9 3
|Шайхутдинов Роман 107 3
|Тихомиров Михаил 4 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Короткевич Геннадий 12 2
|Станкевич Андрей 6 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Резников Григорий 5 2
|Дроздова Александра 6 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Збань Илья 3 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Калинин Николай 5 2
|Будин Николай 2 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Морозов Александр 16 2
|Христенко Олег 3 2
|Сосновский Александр 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Маврин Павел 2 1
|Сулейманов Руслан 5 1
|Анопренко Михаил 1 1
|Юн Светлана 3 1
|Мангушева Алина 1 1
|Гайнуллова Лилия 1 1
|Хасьянов Айрат 2 1
|Султанов Альберт 1 1
|Герасименко Инга 1 1
|Бариев Искандер 3 1
|Сафиуллин Марат 2 1
|Габитов Ильдар 1 1
|Нигматуллин Нияз 2 1
|Харламов Алексей 1 1
|Андреев Сергей 40 1
|Певнев Сергей 17 1
|Мишустин Михаил 302 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769410, в очереди разбора - 673094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769410, в очереди разбора - 673094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru