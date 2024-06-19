МТС Big Data
|19.06.2024
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Аналитика Big Data МТС: россияне старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов
зрасте от 55 лет в январе-мае 2024 г. увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 г., сейчас они занимают самую высокую долю среди всех возрастных групп. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки прод
|22.03.2024
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BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией
м CNews сообщили представители МТС. По данным ЦБ РФ, в 2023 г. объем похищенных мошенниками средств в России вырос до 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в 2022 г. Сервис, разработанный командой Big Data «МТС Скоринг», позволит банкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персо
|21.03.2024
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«Амурфармация» использует технологии Big Data МТС для развития собственной аптечной сети
ных центров, динамично развивающихся микрорайонах. «Сегодня бизнес активно использует цифровые инструменты: настройки логистических цепочек, оптимизации производственных процессов и точек реализации. Big Data МТС предоставляет целый набор инструментов для управления развитием и потенциалом региона и города, анализа посещаемости событий, популярных локаций и объектов, оценки траффика торговы
|07.03.2024
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Аналитика «Big Data МТС»: в 2024 г. количество пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа выросло на треть
реса к российским сервисам доставки товаров из-за рубежа. В январе 2024 г. количество пользователей этих сервисов увеличилось на 32% по сравнению с январем 2023 г. К такому выводу пришли специалисты «Big Data МТС», проанализировав обезличенные данные в сервисах доставки: Boxberry, Brandly, CDEK, Litemf, PochtaGlobal, Pochtoy, Qwintry, Shipito и USMal. Об этом CNews сообщили представители МТ
|01.12.2023
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Центр Big Data МТС открыл исходный код для создания графовых нейросетей
значена как для экспертов, так и для начинающих специалистов в области глубокого обучения нейросетей, имеющих доступ к данным графов, с помощью которых они могут строить различные модели. Специалисты Big Data МТС собрали в библиотеке свои лучшие наработки в области построения кастомных моделей. Простота использования CoolGraph заключается в том, что библиотека позволяет легко задать архитек
|24.11.2023
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Центр Big Data МТС разработал новый антифрод-сервис для маркетплейсов
е на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников. Сервис «Скоринг», разработанный командой Big Data МТС, помогает определять фрод на этапе авторизации пользователей. Алгоритмы сервиса анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных экосистемы
|28.09.2023
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Исследование Big Data МТС: россияне стали чаще менять смартфоны
ь месяцев 2023 г. частота обновления гаджетов сократилась на пять месяцев – до одного года и пяти месяцев, в первую очередь из-за появления новых китайских брендов. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав зарегистрированные в сети МТС смартфоны. Об этом CNews сообщили представители МТС. Частота обновления смартфонов увеличивается в последние два года. К примеру, за
|21.07.2023
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Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян
вису был зафиксирован 7 июля 2023 г. – на следующий день после его запуска, однако уже 8 июля 2023 г. активная база пользователей приложения начала резко снижаться. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные по использованию Threаds с 6 по 16 июля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. 6 июля 2023 г. мобильное приложение Threаds появилось
|13.09.2022
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Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС
е примеры грамотного использования современных решений в благоустройстве. Так, уже более двух лет интеллектуальная система видеонаблюдения МТС помогает обеспечивать порядок в 14 скверах Владивостока. Big Data МТС также регулярно используется для оценки туристического потенциала и развития рекреаций в Приморском крае», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. «Благоустройств
|31.03.2022
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Big Data МТС поможет Межениновской птицефабрике в развитии розничной сети
, что позволяет клиенту получать регулярно обновляющиеся отчеты по выбранным параметрам. Доступ к данным предоставляется в трех форматах на выбор – web-интерфейс, API или аналитические отчёты. Данные Big Data МТС используются для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлен
МТС Big Data и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахарова Наталья 39 12
|Кантор Виктор 19 11
|Сысоева Евгения 60 9
|Матвиенко Андрей 27 8
|Савушкин Алексей 44 7
|Галактионова Инесса 71 6
|Помозов Алексей 43 5
|Каппушев Расул 12 5
|Козин Алексей 35 5
|Мельникова Елена 9 4
|Тиунов Леонид 21 4
|Кашников Артемий 30 4
|Изиева Карем 19 3
|Залиханов Эльдар 10 3
|Николаев Вячеслав 99 3
|Ивонина Екатерина 10 3
|Михайлова Анастасия 19 3
|Бекиров Руслан 33 2
|Горбачев Олег 17 2
|Березной Андрей 24 2
|Хлевтова Анна 18 2
|Кочкин Александр 18 2
|Баштовой Алексей 13 2
|Ляк Александр 50 2
|Алексеева Олеся 16 2
|Миногарова Мария 4 2
|Сидоренко Дмитрий 12 2
|Братчикова Наталья 19 2
|Цой Иннокентий 37 2
|Рябченко Ольга 12 2
|Егошин Сергей 42 2
|Пахомов Александр 46 2
|Кайгородова Оксана 40 2
|Белов Андрей 32 2
|Стак Александр 19 2
|Соловенчук Александр 98 2
|Терехов Александр 15 2
|Фоминов Никита 3 2
|Марчук Екатерина 1 1
|Соколова Людмила 1 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 10
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
|РИА Новости 892 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3054 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
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