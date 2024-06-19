МТС Big Data

Аналитика Big Data МТС: россияне старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов зрасте от 55 лет в январе-мае 2024 г. увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 г., сейчас они занимают самую высокую долю среди всех возрастных групп. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки прод

BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией м CNews сообщили представители МТС. По данным ЦБ РФ, в 2023 г. объем похищенных мошенниками средств в России вырос до 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в 2022 г. Сервис, разработанный командой Big Data «МТС Скоринг», позволит банкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персо

«Амурфармация» использует технологии Big Data МТС для развития собственной аптечной сети ных центров, динамично развивающихся микрорайонах. «Сегодня бизнес активно использует цифровые инструменты: настройки логистических цепочек, оптимизации производственных процессов и точек реализации. Big Data МТС предоставляет целый набор инструментов для управления развитием и потенциалом региона и города, анализа посещаемости событий, популярных локаций и объектов, оценки траффика торговы

Аналитика «Big Data МТС»: в 2024 г. количество пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа выросло на треть реса к российским сервисам доставки товаров из-за рубежа. В январе 2024 г. количество пользователей этих сервисов увеличилось на 32% по сравнению с январем 2023 г. К такому выводу пришли специалисты «Big Data МТС», проанализировав обезличенные данные в сервисах доставки: Boxberry, Brandly, CDEK, Litemf, PochtaGlobal, Pochtoy, Qwintry, Shipito и USMal. Об этом CNews сообщили представители МТ

Центр Big Data МТС открыл исходный код для создания графовых нейросетей значена как для экспертов, так и для начинающих специалистов в области глубокого обучения нейросетей, имеющих доступ к данным графов, с помощью которых они могут строить различные модели. Специалисты Big Data МТС собрали в библиотеке свои лучшие наработки в области построения кастомных моделей. Простота использования CoolGraph заключается в том, что библиотека позволяет легко задать архитек

Центр Big Data МТС разработал новый антифрод-сервис для маркетплейсов е на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников. Сервис «Скоринг», разработанный командой Big Data МТС, помогает определять фрод на этапе авторизации пользователей. Алгоритмы сервиса анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных экосистемы

Исследование Big Data МТС: россияне стали чаще менять смартфоны ь месяцев 2023 г. частота обновления гаджетов сократилась на пять месяцев – до одного года и пяти месяцев, в первую очередь из-за появления новых китайских брендов. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав зарегистрированные в сети МТС смартфоны. Об этом CNews сообщили представители МТС. Частота обновления смартфонов увеличивается в последние два года. К примеру, за

Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян вису был зафиксирован 7 июля 2023 г. – на следующий день после его запуска, однако уже 8 июля 2023 г. активная база пользователей приложения начала резко снижаться. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные по использованию Threаds с 6 по 16 июля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. 6 июля 2023 г. мобильное приложение Threаds появилось

Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС е примеры грамотного использования современных решений в благоустройстве. Так, уже более двух лет интеллектуальная система видеонаблюдения МТС помогает обеспечивать порядок в 14 скверах Владивостока. Big Data МТС также регулярно используется для оценки туристического потенциала и развития рекреаций в Приморском крае», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. «Благоустройств