Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 157546
ИКТ 12362
Организации 9810
Ведомства 1435
Ассоциации 929
Технологии 3318
Системы 23920
Персоны 66013
География 2581
Статьи 1494
Пресса 1138
ИАА 670
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2467
Мероприятия 842

МТС Big Data



19.06.2024 Аналитика Big Data МТС: россияне старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

зрасте от 55 лет в январе-мае 2024 г. увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 г., сейчас они занимают самую высокую долю среди всех возрастных групп. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки прод
22.03.2024 BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией

м CNews сообщили представители МТС. По данным ЦБ РФ, в 2023 г. объем похищенных мошенниками средств в России вырос до 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в 2022 г. Сервис, разработанный командой Big Data «МТС Скоринг», позволит банкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персо
21.03.2024 «Амурфармация» использует технологии Big Data МТС для развития собственной аптечной сети

ных центров, динамично развивающихся микрорайонах. «Сегодня бизнес активно использует цифровые инструменты: настройки логистических цепочек, оптимизации производственных процессов и точек реализации. Big Data МТС предоставляет целый набор инструментов для управления развитием и потенциалом региона и города, анализа посещаемости событий, популярных локаций и объектов, оценки траффика торговы
07.03.2024 Аналитика «Big Data МТС»: в 2024 г. количество пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа выросло на треть

реса к российским сервисам доставки товаров из-за рубежа. В январе 2024 г. количество пользователей этих сервисов увеличилось на 32% по сравнению с январем 2023 г. К такому выводу пришли специалисты «Big Data МТС», проанализировав обезличенные данные в сервисах доставки: Boxberry, Brandly, CDEK, Litemf, PochtaGlobal, Pochtoy, Qwintry, Shipito и USMal. Об этом CNews сообщили представители МТ
01.12.2023 Центр Big Data МТС открыл исходный код для создания графовых нейросетей

значена как для экспертов, так и для начинающих специалистов в области глубокого обучения нейросетей, имеющих доступ к данным графов, с помощью которых они могут строить различные модели. Специалисты Big Data МТС собрали в библиотеке свои лучшие наработки в области построения кастомных моделей. Простота использования CoolGraph заключается в том, что библиотека позволяет легко задать архитек
24.11.2023 Центр Big Data МТС разработал новый антифрод-сервис для маркетплейсов

е на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников. Сервис «Скоринг», разработанный командой Big Data МТС, помогает определять фрод на этапе авторизации пользователей. Алгоритмы сервиса анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных экосистемы
28.09.2023 Исследование Big Data МТС: россияне стали чаще менять смартфоны

ь месяцев 2023 г. частота обновления гаджетов сократилась на пять месяцев – до одного года и пяти месяцев, в первую очередь из-за появления новых китайских брендов. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав зарегистрированные в сети МТС смартфоны. Об этом CNews сообщили представители МТС. Частота обновления смартфонов увеличивается в последние два года. К примеру, за

21.07.2023 Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян

вису был зафиксирован 7 июля 2023 г. – на следующий день после его запуска, однако уже 8 июля 2023 г. активная база пользователей приложения начала резко снижаться. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные по использованию Threаds с 6 по 16 июля 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. 6 июля 2023 г. мобильное приложение Threаds появилось
13.09.2022 Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС

е примеры грамотного использования современных решений в благоустройстве. Так, уже более двух лет интеллектуальная система видеонаблюдения МТС помогает обеспечивать порядок в 14 скверах Владивостока. Big Data МТС также регулярно используется для оценки туристического потенциала и развития рекреаций в Приморском крае», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. «Благоустройств
31.03.2022 Big Data МТС поможет Межениновской птицефабрике в развитии розничной сети

, что позволяет клиенту получать регулярно обновляющиеся отчеты по выбранным параметрам. Доступ к данным предоставляется в трех форматах на выбор – web-интерфейс, API или аналитические отчёты. Данные Big Data МТС используются для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлен

Публикаций - 218, упоминаний - 220

МТС Big Data и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11956 214
Telegram Group 1758 19
Samsung Electronics 10155 14
Apple Inc 11909 13
Huawei 3838 8
Xiaomi 1640 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 448 5
Yandex - Яндекс 7005 4
Google LLC 11631 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 656 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 235 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 361 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3660 2
Cisco Systems 5080 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 116 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 197 2
Inventive Retail Group 73 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Rubbles - Раблз 25 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 45 1
Criteo - Критео 16 1
БУХта - Buhta 86 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 59 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 117 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 18 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1211 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2125 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 199 1
TrueConf - ТруКонф 384 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 1
Meta Platforms - Facebook 4420 1
X Corp - Twitter 2838 1
АФК Система ПАО 1787 1
Qrator Labs - Highload Lab 134 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 1
Microsoft Corporation 24435 1
7998 1
VK - Mail.ru Group 3426 1
МТС Трэвел - MTS Travel 255 35
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 114 11
Лента - Сеть розничной торговли 2026 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1221 4
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 277 4
ВкусВилл - Избёнка 146 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 438 4
X5 Group - Перекрёсток 526 4
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 201 2
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 147 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 659 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 47 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 810 1
МТС Медиа 25 1
Нижегородская ярмарка 20 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 10 1
Международный аэропорт Сургут имени Ф.К. Салманова - IATA: SGC, ICAO: USRR 2 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 126 1
ASOS 9 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 4 1
Грозный-Сити 3 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 4 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 18 1
Наукоград - технопарк 128 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 1 1
ФК Ахмат - российский футбольный клуб - ФК Терек Грозный 4 1
Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 2 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 67 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 20 1
Chery Group - Omoda 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1595 1
Ланит - re:Store - Рестор 171 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 45 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4568 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 149 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 135 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 78 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 16 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 93 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 791 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2657 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2159 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 63 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 76 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48298 159
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63266 153
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27504 111
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20463 109
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5651 109
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15315 107
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5055 106
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10676 105
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1373 104
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2479 104
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6248 95
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7197 75
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7183 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7713 55
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6450 47
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2858 45
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1533 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24056 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12048 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10167 28
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2427 23
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3826 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23588 22
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 578 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8327 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4667 18
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4744 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26005 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7616 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3183 15
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 935 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2832 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3721 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6819 13
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 175 12
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3577 11
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4637 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20124 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7261 10
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 329 10
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 63 20
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 19 11
Apple - App Store 2841 10
Google Play - Google Store - Android Market 3235 10
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 62 9
Apple iPhone 11 247 8
МТС ID 31 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7000 7
Apple iOS 7597 6
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 174 5
Яндекс.Лавка 218 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 297 4
Telegram Ads 8 4
Google Android 13797 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 317 4
МТС Защитник 6 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1015 3
Google Meet 41 3
Huawei MatePad - серия планшетов 43 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 81 3
Huawei M-Pencil MatePad 18 3
Huawei FullView Display 19 3
МТС GeoEffect - геоаналитическая платформа 5 3
Python - высокоуровневый язык программирования 848 3
МТС - NUUM 23 3
WhatsApp Messenger 1048 3
Microsoft Skype 2051 3
Microsoft Teams - MS Teams 517 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 204 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4926 2
МТС Premium 50 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 118 2
Яндекс 360 - Яндекс.Телемост 191 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 888 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4986 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 93 2
МТС 5G-сеть 19 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 1
Сахарова Наталья 39 12
Кантор Виктор 19 11
Сысоева Евгения 60 9
Матвиенко Андрей 27 8
Савушкин Алексей 44 7
Галактионова Инесса 71 6
Помозов Алексей 43 5
Каппушев Расул 12 5
Козин Алексей 35 5
Мельникова Елена 9 4
Тиунов Леонид 21 4
Кашников Артемий 30 4
Изиева Карем 19 3
Залиханов Эльдар 10 3
Николаев Вячеслав 99 3
Ивонина Екатерина 10 3
Михайлова Анастасия 19 3
Бекиров Руслан 33 2
Горбачев Олег 17 2
Березной Андрей 24 2
Хлевтова Анна 18 2
Кочкин Александр 18 2
Баштовой Алексей 13 2
Ляк Александр 50 2
Алексеева Олеся 16 2
Миногарова Мария 4 2
Сидоренко Дмитрий 12 2
Братчикова Наталья 19 2
Цой Иннокентий 37 2
Рябченко Ольга 12 2
Егошин Сергей 42 2
Пахомов Александр 46 2
Кайгородова Оксана 40 2
Белов Андрей 32 2
Стак Александр 19 2
Соловенчук Александр 98 2
Терехов Александр 15 2
Фоминов Никита 3 2
Марчук Екатерина 1 1
Соколова Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 140149 170
Беларусь - Белоруссия 5535 111
Армения - Республика 2261 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42345 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17021 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16664 20
Россия - СФО - Новосибирск 4202 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2803 18
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1601 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1887 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7235 17
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1233 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3848 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1149 13
Россия - СКФО - Дагестан Республика 542 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область 712 13
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1108 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1476 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2850 12
Россия - СФО - Хакасия Республика 479 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 655 11
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 350 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 977 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1687 11
Казахстан - Республика 5448 11
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 889 10
Россия - СФО - Кемеровская область 870 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 780 10
Россия - ЮФО - Астраханская область 644 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2186 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2337 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 833 8
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 271 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 907 8
Россия - ДФО - Амурская область 691 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1104 8
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 231 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1247 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1528 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2382 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5836 106
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4820 37
Абонентская база - Абонентская плата 5794 37
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46919 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23411 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17866 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9732 21
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2537 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4917 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28146 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 5655 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5592 17
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1025 17
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2252 14
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 560 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2317 12
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1562 12
Дача - дачники 781 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2836 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1581 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3902 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6271 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2706 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2046 6
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 406 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1169 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49681 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6636 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10691 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10784 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 625 5
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 22 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 839 4
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 383 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4623 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5342 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 160 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3596 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6073 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 806 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
РИА Новости 892 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3054 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 311 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 163 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 421 1
АГУ - Алтайский государственный университет 37 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 30 1
НАТ - Новгородский Агротехнический техникум 1 1
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 2 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
День молодёжи - 27 июня 855 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1199 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 85 1
Дягилевский фестиваль 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1313096, в очереди разбора - 785058.
Создано именных указателей - 157546.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: