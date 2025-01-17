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Цой Иннокентий



17.01.2025 МТС модернизировала LTE-сеть в Барнауле 1
19.12.2024 К началу горнолыжного сезона МТС ускорила интернет в Белокурихе 1
18.12.2024 МТС подключила к сети LTE еще три села в Алтайском крае 1
12.12.2024 МТС «завела» гигабитный интернет еще почти в 40 многоквартирных домов Барнаула 1
18.11.2024 МТС модернизировала LTE-сеть в нескольких районах Барнаула 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
06.09.2024 Жители еще 34 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
01.08.2024 МТС улучшила связь в Бийске 1
18.07.2024 МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на озере Яровое в Алтайском крае 1
09.07.2024 Жители еще 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
28.06.2024 МТС обеспечила cвязью крупнейший молл в Сибири 1
14.06.2024 МТС ускорила интернет в пригороде Барнаула 1
05.06.2024 МТС прокачала интернет в Алтайском крае в начале летнего турсезона 1
01.02.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края 1
02.11.2023 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом горнолыжный комплекс в селе Тягун 1
15.09.2023 МТС запустила сеть LTE в 90 селах Алтайского края 1
24.08.2023 Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету 1
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
22.06.2023 Технологии МТС помогут сохранить экспонаты в Бийском краеведческом музее 1
05.05.2023 МТС улучшила связь в пригороде Барнаула 1
03.05.2023 МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска 1
10.02.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Новоалтайске 1
23.12.2022 Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
18.11.2022 Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel 2
03.11.2022 МТС улучшила покрытие 4G вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино 1
27.10.2022 Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром 1
25.10.2022 МТС Travel предлагает туриндустрии Алтайского края сервис бронирования гостиниц и санаториев 1
21.10.2022 МТС ускорила мобильный интернет в Барнауле и его пригороде 1
19.07.2022 Накануне «Шукшинских дней» МТС развернула сеть мобильного интернета в Сростках 1
16.06.2022 Цифровой детокс отменяется: МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на Яровом 1
11.05.2022 За безопасностью в барнаульском парке «Изумрудный» проследит умное видеонаблюдение от МТС 1
05.05.2022 На майских праздниках гостей Алтайского края встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
04.02.2022 МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Galaxy» в Барнауле 1
31.01.2022 До Заринска с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги 1
29.12.2021 МТС модернизировала сеть в Белокурихе 1
23.12.2021 МТС внедрила систему умного видеонаблюдения в Бийске 1
24.09.2021 Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС 1
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде 1
13.07.2021 «Ритейл сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 1
04.06.2021 МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс Алтайского края 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Цой Иннокентий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 42
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Наукоград - технопарк 134 1
Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки МБУК 1 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 1 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 20 1
Алтайхимпром - Алтайский Химпром имени Верещагина 3 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 10 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 15
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 15
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 10
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Бронирование - Booking 576 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 990 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 2
Samsung Galaxy 955 2
МТС Big Data 265 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Google Android 13994 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 82 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Рылов Дмитрий 50 2
Митюков Александр 2 1
Бобков Константин 1 1
Студеникин Александр 1 1
Вакаев Владислав 1 1
Томашевич Александра 1 1
Степанюк Валерий 1 1
Шукшин Василий 3 1
Кайдаш Мария 1 1
Арапова Светлана 1 1
Бартышева Светлана 1 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 41
Россия - РФ - Российская федерация 144186 20
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 15
Армения - Республика 2280 15
Беларусь - Белоруссия 5637 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 5
Россия - СФО - Кемеровская область 897 4
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 106 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 19 3
Россия - УФО - Курганская область 499 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 29 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Топчихинский район - Топчиха 5 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Израиль 2730 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
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Монголия 347 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхний Тагил 6 1
Россия - Телецкое озеро 15 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
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Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
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