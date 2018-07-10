В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело» ЭОС объявила о внедрении СЭД «Дело» в бюджетном учреждении «Жемчужина Алтая». Внедрение СЭД проходило собственными силами заказчика при консультационной поддержке специалистов компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС в Западной и Восточной Сибири. БУ «

Tegrus модернизировала конференц-залы гостиницы «Жемчужина» в Сочи Компания Tegrus реализовала проект по модернизации конференц-залов гостиницы города Сочи «Жемчужина». Как сообщили CNews в Tegrus, здесь регулярно проводятся общероссийские и международные мероприятия, поэтому оснащению помещений мультимедийным оборудованием уделяется повышенное вни

«АйТи. Смарт системы» автоматизировали две ААЗС ГК «Жемчужина-С» Компания «АйТи. Смарт системы» выполнила работы по автоматизации двух ААЗС группы компаний «Жемчужина-С» в городе Златоуст Челябинской области. По итогам проекта заказчик принял решение внедрять систему «АйТи-Ойл» на всех новых безоператорных АЗС, сообщили CNews в «АйТи. Смарт системы

Digital Design автоматизировал ЗАО «Балтийская жемчужина» В 2007 году компания Digital Design разработала систему управления продажами квартир для ЗАО «Балтийская жемчужина». В конце февраля 2008 года система была сдана в опытную эксплуатацию, во втором полугодии 2008 года начнется промышленное использование системы. Цель проекта - отслеживать историю вз

«Транс-форс» установят в «Балтийской жемчужине» Группа компаний «Транзас» и ЗАО «Балтийская жемчужина» заключили договор на установку комплекса «Транс-Форс» в квартале «Балтийская жемчужина». В рамках этого договора технологии «Транс-Форса» будут использоваться для оборудования

M500 Silver Pearl: новая «жемчужина» от Haier ляет 128 МБ, разрешение 1,66-дюймового дисплея — 128х160 пикселей. Haier M500 Silver Pearl Емкость аккумулятора рассчитана на 3 часа в режиме разговора или на 200 часов в режиме ожидания. Новая «жемчужина» от Haier появится на российском рынке в конце апреля.