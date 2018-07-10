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Жемчужина Санаторий
|10.07.2018
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В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело»
ЭОС объявила о внедрении СЭД «Дело» в бюджетном учреждении «Жемчужина Алтая». Внедрение СЭД проходило собственными силами заказчика при консультационной поддержке специалистов компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС в Западной и Восточной Сибири. БУ «
|11.11.2015
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Tegrus модернизировала конференц-залы гостиницы «Жемчужина» в Сочи
Компания Tegrus реализовала проект по модернизации конференц-залов гостиницы города Сочи «Жемчужина». Как сообщили CNews в Tegrus, здесь регулярно проводятся общероссийские и международные мероприятия, поэтому оснащению помещений мультимедийным оборудованием уделяется повышенное вни
|30.09.2014
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«АйТи. Смарт системы» автоматизировали две ААЗС ГК «Жемчужина-С»
Компания «АйТи. Смарт системы» выполнила работы по автоматизации двух ААЗС группы компаний «Жемчужина-С» в городе Златоуст Челябинской области. По итогам проекта заказчик принял решение внедрять систему «АйТи-Ойл» на всех новых безоператорных АЗС, сообщили CNews в «АйТи. Смарт системы
|21.04.2008
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Digital Design автоматизировал ЗАО «Балтийская жемчужина»
В 2007 году компания Digital Design разработала систему управления продажами квартир для ЗАО «Балтийская жемчужина». В конце февраля 2008 года система была сдана в опытную эксплуатацию, во втором полугодии 2008 года начнется промышленное использование системы. Цель проекта - отслеживать историю вз
|10.04.2007
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«Транс-форс» установят в «Балтийской жемчужине»
Группа компаний «Транзас» и ЗАО «Балтийская жемчужина» заключили договор на установку комплекса «Транс-Форс» в квартале «Балтийская жемчужина». В рамках этого договора технологии «Транс-Форса» будут использоваться для оборудования
|09.04.2007
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M500 Silver Pearl: новая «жемчужина» от Haier
ляет 128 МБ, разрешение 1,66-дюймового дисплея — 128х160 пикселей. Haier M500 Silver Pearl Емкость аккумулятора рассчитана на 3 часа в режиме разговора или на 200 часов в режиме ожидания. Новая «жемчужина» от Haier появится на российском рынке в конце апреля.
|22.09.2006
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Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 – «жемчужина» из мира ноутбуков
вагантной внешностью (разве что характерная «воздушность»), и обладали классическим ноутбучным дизайном. Lifebook Q2010 – это резкий скачок вперед, такого компания раньше не делала, это действительно жемчужина в мире маленьких ноутбуков. Дизайн сродни шедевру, сверкающая зеркальная черная крышка придает ему потрясающий вид (бизнес леди могут использовать ее в качестве зеркальца, или скорей
Жемчужина и организации, системы, технологии, персоны:
|Зарицкий Владимир 8 3
|Ройтман Евгений 44 2
|Ротенберг Борис 9 2
|Сысоева Евгения 76 2
|Schmidt Carsten - Шмидт Карстен 2 2
|Чурашова Инга 5 2
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Глухов Андрей 3 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Морсин Владимир 1 1
|Хромова Оксана 1 1
|Бажаев Муса 10 1
|Тихонов Александр 67 1
|Стюрин Андрей 9 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Мужиков Николай 7 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 37 1
|Спешилова Анастасия 6 1
|Изиева Карем 25 1
|Levine Ken - Левин Кен 2 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Бяков Юрий 42 1
|Ибрагимов Али 2 1
|Борушевский Денис 37 1
|Аксенов Сергей 27 1
|Перегудов Андрей 3 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Озадовский Андрей 1 1
|Распопин Николай 33 1
|Ким Андрей 33 1
|Лихобабин Сергей 17 1
|Яшин Лев 2 1
|Евлоев Мурад 29 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
|Занько Мария 26 1
|Крамский Иван 1 1
|Альтергот Игорь 2 1
|Симаткина Светлана 42 1
|Медуза - Meduza 44 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
|CNews - ZOOM.CNews 1849 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
|CeBIT 612 1
|День молодёжи - 27 июня 906 1
|E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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