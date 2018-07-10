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Жемчужина Санаторий


10.07.2018 В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело»

ЭОС объявила о внедрении СЭД «Дело» в бюджетном учреждении «Жемчужина Алтая». Внедрение СЭД проходило собственными силами заказчика при консультационной поддержке специалистов компании «КС-Консалтинг», партнера ЭОС в Западной и Восточной Сибири. БУ «
11.11.2015 Tegrus модернизировала конференц-залы гостиницы «Жемчужина» в Сочи

Компания Tegrus реализовала проект по модернизации конференц-залов гостиницы города Сочи «Жемчужина». Как сообщили CNews в Tegrus, здесь регулярно проводятся общероссийские и международные мероприятия, поэтому оснащению помещений мультимедийным оборудованием уделяется повышенное вни
30.09.2014 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали две ААЗС ГК «Жемчужина-С»

Компания «АйТи. Смарт системы» выполнила работы по автоматизации двух ААЗС группы компаний «Жемчужина-С» в городе Златоуст Челябинской области. По итогам проекта заказчик принял решение внедрять систему «АйТи-Ойл» на всех новых безоператорных АЗС, сообщили CNews в «АйТи. Смарт системы
21.04.2008 Digital Design автоматизировал ЗАО «Балтийская жемчужина»

В 2007 году компания Digital Design разработала систему управления продажами квартир для ЗАО «Балтийская жемчужина». В конце февраля 2008 года система была сдана в опытную эксплуатацию, во втором полугодии 2008 года начнется промышленное использование системы. Цель проекта - отслеживать историю вз
10.04.2007 «Транс-форс» установят в «Балтийской жемчужине»

Группа компаний «Транзас» и ЗАО «Балтийская жемчужина» заключили договор на установку комплекса «Транс-Форс» в квартале «Балтийская жемчужина». В рамках этого договора технологии «Транс-Форса» будут использоваться для оборудования
09.04.2007 M500 Silver Pearl: новая «жемчужина» от Haier

ляет 128 МБ, разрешение 1,66-дюймового дисплея — 128х160 пикселей. Haier M500 Silver Pearl Емкость аккумулятора рассчитана на 3 часа в режиме разговора или на 200 часов в режиме ожидания. Новая «жемчужина» от Haier появится на российском рынке в конце апреля.
22.09.2006 Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 – «жемчужина» из мира ноутбуков

вагантной внешностью (разве что характерная «воздушность»), и обладали классическим ноутбучным дизайном. Lifebook Q2010 – это резкий скачок вперед, такого компания раньше не делала, это действительно жемчужина в мире маленьких ноутбуков. Дизайн сродни шедевру, сверкающая зеркальная черная крышка придает ему потрясающий вид (бизнес леди могут использовать ее в качестве зеркальца, или скорей


Публикаций - 57, упоминаний - 57

Жемчужина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8981 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12832 8
2K Games 212 7
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5683 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 3
Киевстар - Kyivstar 541 3
Укртелеком 241 3
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 3
Ростех - Автоматика Концерн 1648 3
БУХта - Buhta 87 3
Huawei 3962 2
ZTE Corporation 749 2
Технопром Инновационная корпорация 44 2
Haier Group 169 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Apple Inc 12159 2
Lenovo Motorola 3502 2
Motorola Inc 1148 2
Новый диск 956 2
Irrational Games 47 2
Ростелеком 9774 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 1
Антарес 33 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
ONYX International 144 1
Cisco Systems 5126 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Samsung Electronics 10297 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
LG Electronics 3620 1
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 4
Дюльбер - Санаторий 3 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 3
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 3
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 2
Фин-Партнер УК 4 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 2
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Газпром ПАО 1346 1
Алтай туу ра - Жемчужина Алтая БУ 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Beko 71 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк Совесть 273 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Имидж АКБ - Имидж-Банк 1 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
101Hotels.com 456 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1645 1
Shanghai Municipal Investment Group - Shanghai Chengtou - Шанхайская муниципальная инвестиционная группа 1 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 1
Почта России ПАО 2120 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник 1 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 2
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 1
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