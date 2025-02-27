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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр

27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm

вой студии Kionfilm. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом CNews сообщили предс
22.01.2025 KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Service
20.12.2024 На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников

В канун Нового года онлайн-кинотеатр Kion предлагает пользователям новый формат развлечений. Теперь на платформе доступны не тольк
10.10.2024 KION и «МТС Банк»: количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в два раза

Аналитики онлайн-кинотеатра KION и «МТС Банка» провели исследование рынка подписок на онлайн-сервисы в сентябре 2024 г. Лидерами по количеству покупок являются экосистемные подписки, а по росту – онлайн-кинотеатры. Для му
26.09.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе

еатра. Она позволяет отслеживать ожидание выхода проекта, а пользователю – не пропустить премьеру на платформе и отслеживать появление новой информации о фильме или сериале. С помощью данных счетчика KION будет отслеживать рейтинг ожидания собственного оригинального контента среди аудитории. Об этом CNews сообщили представители МТС. Также на странице проекта также представлена дополнительна
11.09.2024 KION запустил адаптацию качества при старте видео в зависимости от скорости соединения

соединении. Функция доступна на мобильных устройствах Android и телевизорах Android TV, в планах внедрить эту функцию также на iOS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для решения этой проблемы KION разработал механизм, который замеряет скорость интернета до начала просмотра, а потом, на основании этих данных, автоматически подбирает качество для старта воспроизведения. Пропускная спо
21.08.2024 Онлайн-кинотеатр KION стал доступен на телевизорах KIVI

также добавились устройства бренда KIVI. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-кинотеатр KION появился на всех устройствах новой линейки телевизоров KIVI – международном разработчике
06.08.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил новые фильтры для поиска контента на платформе по рейтингам и бесплатному доступу

KION добавил возможность фильтровать контент по рейтингу сразу трех баз данных одновременно – рейтингам KION, КП и iMDB. По каждому из рейтингов приведена шкала от 0 до 10. Для фильтрации контента по этому признаку пользователю необходимо установить диапазон оценок, в котором он хотел бы выбрать

30.05.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID

Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touc
16.05.2024 В мобильном приложении Kion стал доступен просмотр фильмов и сериалов офлайн

Пользователям мобильного приложения Kion стала доступна функция скачивания контента – фильмов, сериалов и мультфильмов – и просмо
02.05.2024 Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории

МТС объявила о расширении кино-библиотеки для слабослышащей аудитории. Теперь на площадке онлайн-кинотеатра Kion представлено 14 фильмов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. В инклюзивную подборку вошел российский научн
03.11.2023 Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети

Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. П
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент

Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользовате
21.08.2023 Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа»

Илья Бурец возглавит девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION и займется созданием «Центра креативного продюсирования». Также в зоне его ответственности будет уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино. Ранее Илья Бурец зан
18.07.2023 Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах

звивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, к
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION

к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION. SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компьют
05.10.2022 МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о старте продаж флагманской smart-приставки KION Smart Box Premium в магазинах МТС. Новинка получила 4-ядерный процессор, поддержку видео 4K 60 fps, а также пульт со встроенным аккумулятором и подсветкой клавиш. Приобрести умный гаджет м
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена

МТС – это теперь еще и телевизоры Оператор связи МТС сообщил CNews о скором выпуске в России своей новой линейки умных телевизоров KION Smart TV. Это полноценный модельный ряд, состоящий на момент публикации материала из семи моделей, различающихся в первую очередь размерами и рекомендуемой стоимостью. Как сообщили CNews п
15.09.2022 МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и вы
01.07.2022 МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ

МТС сообщает о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля

13.05.2022 МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами

щая в группу МТС, развивающая IPTV, кабельное, спутниковое телевизионное вещание и онлайн-кинотеатр Kion, сообщила о запуске нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут трансл
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов,

Публикаций - 204, упоминаний - 272

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 189
Yandex - Яндекс 7492 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3998 9
Ростелеком 9800 9
МегаФон 9040 8
Xiaomi 1767 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 6
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 15 6
Telegram Group 2069 5
Samsung Electronics 10307 5
Huawei 3973 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2929 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 4
Google LLC 11864 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 3
Lenovo Group 2297 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 155 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 330 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 171 3
SPB TV 47 2
LG Electronics 3623 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 2
Microsoft Corporation 24717 2
Cisco Systems 5134 2
Орион телеком 3 2
Hitachi - Хитачи 1466 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 2
Прометей - Prometey 47 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 2
Apple Inc 12181 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 408 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 89 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Рексофт - Reksoft 422 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 19
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 18
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 245 14
МТС Трэвел - MTS Travel 287 14
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 5
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 5
Лента - Сеть розничной торговли 2098 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 4
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 81 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2422 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 3
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 135 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 685 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 83 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1652 2
Газпром ПАО 1349 2
Альфа-Банк 1783 2
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
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