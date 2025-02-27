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МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС KION МТС Кион онлайн-кинотеатр
|27.02.2025
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«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm
вой студии Kionfilm. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом CNews сообщили предс
|22.01.2025
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KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое
МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Service
|20.12.2024
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На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников
В канун Нового года онлайн-кинотеатр Kion предлагает пользователям новый формат развлечений. Теперь на платформе доступны не тольк
|10.10.2024
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KION и «МТС Банк»: количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в два раза
Аналитики онлайн-кинотеатра KION и «МТС Банка» провели исследование рынка подписок на онлайн-сервисы в сентябре 2024 г. Лидерами по количеству покупок являются экосистемные подписки, а по росту – онлайн-кинотеатры. Для му
|26.09.2024
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Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе
еатра. Она позволяет отслеживать ожидание выхода проекта, а пользователю – не пропустить премьеру на платформе и отслеживать появление новой информации о фильме или сериале. С помощью данных счетчика KION будет отслеживать рейтинг ожидания собственного оригинального контента среди аудитории. Об этом CNews сообщили представители МТС. Также на странице проекта также представлена дополнительна
|11.09.2024
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KION запустил адаптацию качества при старте видео в зависимости от скорости соединения
соединении. Функция доступна на мобильных устройствах Android и телевизорах Android TV, в планах внедрить эту функцию также на iOS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для решения этой проблемы KION разработал механизм, который замеряет скорость интернета до начала просмотра, а потом, на основании этих данных, автоматически подбирает качество для старта воспроизведения. Пропускная спо
|21.08.2024
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Онлайн-кинотеатр KION стал доступен на телевизорах KIVI
также добавились устройства бренда KIVI. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-кинотеатр KION появился на всех устройствах новой линейки телевизоров KIVI – международном разработчике
|06.08.2024
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Онлайн-кинотеатр KION запустил новые фильтры для поиска контента на платформе по рейтингам и бесплатному доступу
KION добавил возможность фильтровать контент по рейтингу сразу трех баз данных одновременно – рейтингам KION, КП и iMDB. По каждому из рейтингов приведена шкала от 0 до 10. Для фильтрации контента по этому признаку пользователю необходимо установить диапазон оценок, в котором он хотел бы выбрать
|30.05.2024
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Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID
Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touc
|16.05.2024
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В мобильном приложении Kion стал доступен просмотр фильмов и сериалов офлайн
Пользователям мобильного приложения Kion стала доступна функция скачивания контента – фильмов, сериалов и мультфильмов – и просмо
|02.05.2024
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Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории
МТС объявила о расширении кино-библиотеки для слабослышащей аудитории. Теперь на площадке онлайн-кинотеатра Kion представлено 14 фильмов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. В инклюзивную подборку вошел российский научн
|03.11.2023
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Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети
Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. П
|08.09.2023
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В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент
Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользовате
|21.08.2023
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Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа»
Илья Бурец возглавит девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION и займется созданием «Центра креативного продюсирования». Также в зоне его ответственности будет уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино. Ранее Илья Бурец зан
|18.07.2023
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Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах
звивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, к
|11.10.2022
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MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION
к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION. SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компьют
|05.10.2022
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МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о старте продаж флагманской smart-приставки KION Smart Box Premium в магазинах МТС. Новинка получила 4-ядерный процессор, поддержку видео 4K 60 fps, а также пульт со встроенным аккумулятором и подсветкой клавиш. Приобрести умный гаджет м
|15.09.2022
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МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена
МТС – это теперь еще и телевизоры Оператор связи МТС сообщил CNews о скором выпуске в России своей новой линейки умных телевизоров KION Smart TV. Это полноценный модельный ряд, состоящий на момент публикации материала из семи моделей, различающихся в первую очередь размерами и рекомендуемой стоимостью. Как сообщили CNews п
|15.09.2022
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МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и вы
|01.07.2022
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МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ
МТС сообщает о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля
|13.05.2022
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МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами
щая в группу МТС, развивающая IPTV, кабельное, спутниковое телевизионное вещание и онлайн-кинотеатр Kion, сообщила о запуске нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут трансл
|20.04.2021
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МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены
«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО «МТС», представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов,
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Шакиров Марат 61 9
|Козин Алексей 44 9
|Николаев Вячеслав 102 8
|Ляк Александр 51 5
|Арефьев Алексей 5 5
|Минаев Сергей 12 5
|Мишин Игорь 9 4
|Воронин Павел 139 4
|Сысоева Евгения 77 4
|Михайлова Анастасия 28 4
|Савушкин Алексей 46 4
|Сучков Артем 4 4
|Березной Андрей 41 4
|Цыганов Евгений 4 4
|Марьясов Игорь 35 3
|Долженко Евгения 31 3
|Дуров Павел 295 3
|Журавлев Станислав 6 3
|Зиборова Ольга 18 3
|Пахомов Александр 69 3
|Зимин Константин 52 3
|Митрофанова Софья 8 3
|Синюгин Михаил 38 3
|Рябченко Ольга 12 3
|Губанов Андрей 94 3
|Кабанов Марат 39 3
|Бетелев Николай 7 3
|Бальмонт Елена 5 3
|Нагиев Дмитрий 7 3
|Путин Владимир 3205 2
|Эрнст Константин 17 2
|Евтушенков Владимир 208 2
|Евтушенков Феликс 28 2
|Кантор Виктор 19 2
|Мочалов Юрий 36 2
|Самуйлов Александр 12 2
|Егошин Сергей 63 2
|Горбунов Александр 54 2
|Кашников Артемий 32 2
|Иванов Алексей 135 2
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