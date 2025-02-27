МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр

«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm вой студии Kionfilm. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра Kion, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Об этом CNews сообщили предс

KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Service

На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников В канун Нового года онлайн-кинотеатр Kion предлагает пользователям новый формат развлечений. Теперь на платформе доступны не тольк

KION и «МТС Банк»: количество подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в два раза Аналитики онлайн-кинотеатра KION и «МТС Банка» провели исследование рынка подписок на онлайн-сервисы в сентябре 2024 г. Лидерами по количеству покупок являются экосистемные подписки, а по росту – онлайн-кинотеатры. Для му

Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе еатра. Она позволяет отслеживать ожидание выхода проекта, а пользователю – не пропустить премьеру на платформе и отслеживать появление новой информации о фильме или сериале. С помощью данных счетчика KION будет отслеживать рейтинг ожидания собственного оригинального контента среди аудитории. Об этом CNews сообщили представители МТС. Также на странице проекта также представлена дополнительна

KION запустил адаптацию качества при старте видео в зависимости от скорости соединения соединении. Функция доступна на мобильных устройствах Android и телевизорах Android TV, в планах внедрить эту функцию также на iOS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для решения этой проблемы KION разработал механизм, который замеряет скорость интернета до начала просмотра, а потом, на основании этих данных, автоматически подбирает качество для старта воспроизведения. Пропускная спо

Онлайн-кинотеатр KION стал доступен на телевизорах KIVI также добавились устройства бренда KIVI. Об этом CNews сообщили представители МТС. Онлайн-кинотеатр KION появился на всех устройствах новой линейки телевизоров KIVI – международном разработчике

Онлайн-кинотеатр KION запустил новые фильтры для поиска контента на платформе по рейтингам и бесплатному доступу KION добавил возможность фильтровать контент по рейтингу сразу трех баз данных одновременно – рейтингам KION, КП и iMDB. По каждому из рейтингов приведена шкала от 0 до 10. Для фильтрации контента по этому признаку пользователю необходимо установить диапазон оценок, в котором он хотел бы выбрать

Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID Вход в профиль KION через мобильное приложение стал доступен с помощью биометрии KION запустил функцию смены профиля без ввода ПИН-кода. Пользователи смогут переключаться между профилями с помощью Touc

В мобильном приложении Kion стал доступен просмотр фильмов и сериалов офлайн Пользователям мобильного приложения Kion стала доступна функция скачивания контента – фильмов, сериалов и мультфильмов – и просмо

Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории МТС объявила о расширении кино-библиотеки для слабослышащей аудитории. Теперь на площадке онлайн-кинотеатра Kion представлено 14 фильмов с синхронным переводом на русский жестовый язык: популярные комедии, семейные фильмы, культовая анимация и фантастика. В инклюзивную подборку вошел российский научн

Kion запустил сервис рекомендаций на основе нейросети Центр Big Data МТС и Kion запустили новую систему рекомендаций, которая позволяет изменить подход к поиску кино. П

В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользовате

Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа» Илья Бурец возглавит девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION и займется созданием «Центра креативного продюсирования». Также в зоне его ответственности будет уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино. Ранее Илья Бурец зан

Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах звивать собственную операционную систему Vidaa и пополняет библиотеку приложений онлайн-кинотеатром Kion. Kion — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, к

MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION. SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компьют

МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о старте продаж флагманской smart-приставки KION Smart Box Premium в магазинах МТС. Новинка получила 4-ядерный процессор, поддержку видео 4K 60 fps, а также пульт со встроенным аккумулятором и подсветкой клавиш. Приобрести умный гаджет м

МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена МТС – это теперь еще и телевизоры Оператор связи МТС сообщил CNews о скором выпуске в России своей новой линейки умных телевизоров KION Smart TV. Это полноценный модельный ряд, состоящий на момент публикации материала из семи моделей, различающихся в первую очередь размерами и рекомендуемой стоимостью. Как сообщили CNews п

МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов представит в розничной сети и интернет-магазине МТС пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV, работающие на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой KION. В розничной сети МТС уже доступен предзаказ шести моделей телевизоров с безрамочным дизайном и вы

МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ МТС сообщает о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля

МТС запускает новый телеканал «Kion хит» с собственными оригинальными сериалами щая в группу МТС, развивающая IPTV, кабельное, спутниковое телевизионное вещание и онлайн-кинотеатр Kion, сообщила о запуске нового телеканала «Kion хит». В эфире телеканала будут трансл