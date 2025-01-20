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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер СберПрайм

Сбер - СберПрайм


20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году 1
14.11.2024 «СберМобайл» стал виртуальным федеральным оператором – теперь он доступен в 84 регионах России 1
01.10.2024 Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет 1
02.08.2024 Сбербанк объединяет подписки на отдельные сервисы и услуги внутри подписок семейства «СберПрайм» 1
09.07.2024 «СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан 1
24.06.2024 Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей 1
13.06.2024 Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о сотрудничестве с «Мегамаркетом» 1
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
21.02.2024 Рекордное количество подписок «СберПрайм» и «СберПрайм +» оформили жители Северо-Запада в 2023 году 4
08.02.2024 Сбербанк выпустил платежный стикер в честь Дня науки 2
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
26.12.2023 Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году 1
28.11.2023 Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск 1
17.10.2023 Все привилегии для каждого клиента Сбербанка теперь на одном экране в «Сбербанк онлайн» 1
08.09.2023 Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы 2
11.04.2023 Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии 1
05.04.2023 Сервис «Заправить авто» появился в «Сбербанк онлайн» 2
31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini 1
04.01.2023 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России 1
22.11.2022 Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR 1
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту 1
30.06.2022 Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT 1
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
01.05.2022 Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций 2
13.04.2022 Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud 1
12.04.2022 В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере» 1
11.04.2022 В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке 1
17.03.2022 «СберЗвук» бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит «СберПрайм» 1
22.02.2022 «Сбермегамаркет» в IV квартале увеличил оборот в 7,4 раза до 18,3 млрд рублей 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
20.07.2021 В «Сбере» теперь можно застраховать квартиру или дачу по подписке 1
16.07.2021 Сбербанк полностью меняет линейку своих банковских карт 2
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 2
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 2
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
24.12.2020 «Сбер» начал использовать слот-филлинг в голосовом боте розничного контакт-центра 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1

Публикаций - 45, упоминаний - 55

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 10
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 9
Yandex - Яндекс 7339 9
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
МегаФон 8803 6
Apple Inc 12099 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
Google LLC 11775 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Ростелеком 9699 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Эвотор - Evotor 184 3
Merlion - Мерлион 793 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Telegram Group 1983 2
Dropbox 498 2
Huawei 3932 2
Alibaba Group 422 1
Microsoft Corporation 24623 1
Intel Corporation 12197 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Прогноз 1650 1
My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Swag Masha 6 1
Deus Craft 7 1
Pixonic 21 1
Merlion Бюрократ 44 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
My.Games - Allods Team 3 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 40
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 17
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 8
Сбер - Еаптека 33 8
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 8
Ситимобил - Служба такси 158 7
Сбер - СберЛогистика 63 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 4
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 3
Сбер - SberShop 3 3
Связной ГК 1369 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
О2О Холдинг 56 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Верный - торговая сеть 291 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
R-Pharm Overseas 1 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
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Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 4
Микрофон - Microphone 2501 4
Apple iOS 7809 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 13
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 13
Google Android 13994 12
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 11
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 11
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 9
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 8
Сбер - Сбердиск 13 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 6
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 5
Apple - App Store 2890 5
Яндекс.Плюс 191 5
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 5
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
Apple Music 108 4
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Яндекс.Маркет 937 3
МТС Premium 50 3
Microsoft Windows 15656 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
VK Combo 82 2
Сбер - SberBox Time 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Huawei AppGallery 280 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 2
МТС Вторая память 22 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 2
Google Android Auto 34 2
Apple iPhone 6 4862 2
СалютДевайсы - SberBoom 18 2
Хасис Лев 105 3
Буздалин Антон 6 2
Тынкован Александр 51 2
Цыбульников Вячеслав 74 2
Писарев Андрей 18 2
Кунин Соломон 9 2
Гарцева Екатерина 9 2
Портных Татьяна 2 2
Путин Владимир 3171 1
Левин Леонид 130 1
Шадаев Максут 1008 1
Добродеев Борис 95 1
Исагулова Элина 31 1
Гришин Дмитрий 208 1
Абрамов Алексей 48 1
Левин Борис 55 1
Карчев Олег 34 1
Мангутов Владислав 32 1
Репик Алексей 6 1
Колбин Евгений 67 1
Левина Елена 9 1
Алымова Наталья 6 1
Ковалев Игорь 31 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Греф Герман 419 1
Малых Дмитрий 61 1
Лексин Олег 18 1
Мамут Александр 129 1
Высоцкая Юлия 3 1
Ведяхин Александр 131 1
Круглов Алексей 29 1
Бабаев Наум 3 1
Рафаловский Даниил 1 1
Романенко Андрей 91 1
Круглов Константин 28 1
Клячин Александр 16 1
Шишкин Сергей 9 1
Белокопытов Александр 7 1
Maradona Diego - Марадона Диего 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Украина 7608 4
Турция - Турецкая республика 2351 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 2
Европа 21767 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Ближний Восток 2942 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 227 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 211 1
Донбасс 59 1
Япония 13282 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Швеция - Королевство 3619 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 26
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 9
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 5
Английский язык 6634 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 2
Forbes - Форбс 816 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
FT - Financial Times 1219 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Известия ИД 624 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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