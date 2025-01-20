Сбер СберПрайм
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасис Лев 105 3
|Буздалин Антон 6 2
|Тынкован Александр 51 2
|Цыбульников Вячеслав 74 2
|Писарев Андрей 18 2
|Кунин Соломон 9 2
|Гарцева Екатерина 9 2
|Портных Татьяна 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Левин Леонид 130 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Добродеев Борис 95 1
|Исагулова Элина 31 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Абрамов Алексей 48 1
|Левин Борис 55 1
|Карчев Олег 34 1
|Мангутов Владислав 32 1
|Репик Алексей 6 1
|Колбин Евгений 67 1
|Левина Елена 9 1
|Алымова Наталья 6 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Доброхвалова Татьяна 2 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
|Греф Герман 419 1
|Малых Дмитрий 61 1
|Лексин Олег 18 1
|Мамут Александр 129 1
|Высоцкая Юлия 3 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Круглов Алексей 29 1
|Бабаев Наум 3 1
|Рафаловский Даниил 1 1
|Романенко Андрей 91 1
|Круглов Константин 28 1
|Клячин Александр 16 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Белокопытов Александр 7 1
|Maradona Diego - Марадона Диего 2 1
|VK Skillbox - Скилбокс 109 1
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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