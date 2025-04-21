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Pixonic



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
10.02.2017 «Мегафон» купил Mail.ru 1
23.12.2016 «Мегафон» покупает Mail.ru Group за $740 млн 1
26.10.2016 Mail.Ru Group представила предварительные данные по выручке за 3 кв. 2016 1
03.10.2016 Mail.ru Group купила разработчика знаменитой игры за $30 млн 1
09.12.2015 МТС запустила оплату покупок в Google Play с лицевого счета абонента 1
13.02.2014 Россияне создали онлайн-игру про боевых роботов для iPhone 1
11.12.2012 TA Venture инвестировал в платформу для преобразования голоса в текст TranscribeMe 1
12.03.2012 Фонд TA Venture инвестировал в сервис шопинга для невест Tailored 1
31.10.2011 Российский издатель игр для соцсетей Pixonic открыл офис в Калифорнии 1
30.05.2011 Российский издатель игр для соцсетей Pixonic привлек $5 млн инвестиций 1
17.02.2011 Pixonic выпустила игру «Домовята» в соцсетях Friendster, Hi5, StudiVZ и Sonico 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Pixonic и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3477 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 10
BIT.Games 10 6
Panzerdog 10 6
Deus Craft 8 6
Swag Masha 7 5
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 5
МегаФон 9161 5
Apple Inc 12229 3
Meta Platforms - Facebook 4457 3
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 3
Alibaba Group 432 2
Yandex - Яндекс 7616 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
VK - Mail.ru Group - My.com 20 2
Google LLC 11912 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 2
Tencent 164 2
Ростелеком 9866 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Crytek 143 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Consult Universal 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
Microsoft Corporation 24790 1
Oracle Corporation 6750 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
Fortnite 80 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 1
Epic Games 155 1
Slightly Mad Studios 29 1
Alawar - Алавар 57 1
Playrix Holding 32 1
ZeptoLab 14 1
VK - My.Games - Allods Team 3 1
Nintendo 774 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 3
Лента - Сеть розничной торговли 2127 3
Kite Ventures 11 3
Naspers 83 2
New Media Technologies Capital Partners 6 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Связной ГК 1372 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 28 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
Ситимобил - Служба такси 160 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 1
О2О Холдинг 57 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Верный - торговая сеть 294 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Aii Capital 2 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Merrill Lynch 433 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 7
Data monetization - Монетизация данных 1684 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 4
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 4
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 682 4
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 3
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20973 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4840 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2394 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 2
Голосовые сообщения - Voice messages 292 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 797 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8009 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2944 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5136 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 882 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1030 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 988 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 226 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 562 1
Google Android - приложения и разработчики 606 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 124 1
VK - My.Games 71 8
Apple iOS 7926 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 7
BIT.Games Домовята 9 7
Google Android 14195 6
Pixonic War Robots 21 6
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 6
Zero City - игра 8 5
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 4
Apple - App Store 2923 4
BIT.Games Гильдией Героев 6 4
VK - Mail.Ru myTarget 146 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 3
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 3
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 3
Google Play - Google Store - Android Market 3332 3
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 3
Hustle Castle 12 2
Left to Survive - компьютерная игра 8 2
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 183 2
VK - Mail.ru Maps.me 52 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4048 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 68 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Mini Apps 58 1
Яндекс.Игры 3 1
VK Combo 83 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 1
VK Connect 21 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Сбер - СберПрайм 48 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
Гришин Дмитрий 209 4
Добродеев Борис 95 3
Сазонов Алексей 4 3
Усманов Алишер 301 3
Магурян Василий 16 2
Корнеев Алексей 8 2
Никифоров Дмитрий 15 2
Тигипко Виктория 5 2
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Масолова Елена 4 2
Черепенников Антон 84 1
Исагулова Элина 32 1
Поляков Андрей 13 1
Котельников Родион 5 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Волож Аркадий 252 1
Brin Sergey - Сергей Брин 189 1
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Лацанич Василь 106 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 342 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 153 1
Вексельберг Виктор 153 1
Яровая Ирина 71 1
Орловский Сергей 33 1
Мильнер Юрий 135 1
Фомичев Максим 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Мацанюк Игорь 22 1
Фридман Михаил 137 1
Стародубов Виталий 10 1
Ma Jack - Ма Джек 22 1
Казарян Карен 76 1
Хан Герман 52 1
Надежин Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 9
Беларусь - Белоруссия 5790 5
Финляндия - Финляндская Республика 3622 5
Украина 7654 4
Африка - Африканский регион 3510 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 571 3
Беларусь - Минск 643 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 3
Германия - Федеративная Республика 12759 3
Южная Корея - Республика 6710 3
Азия - Азиатский регион 5595 3
Кипр - Республика 566 3
Европа 21879 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 2
Ближний Восток 2971 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Россия - СФО - Новосибирск 4388 2
Америка Латинская 1833 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 2
Турция - Турецкая республика 2401 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7654 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2486 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3181 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Япония 13346 1
Европа Западная 1482 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
США - Калифорния 4637 1
Америка - Американский регион 2171 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1718 1
Армения - Республика 2312 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5126 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 964 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 346 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
F2P - Free-to-play 94 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3602 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2157 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 224 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 181 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 692 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1361 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6334 1
Английский язык 6718 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
The Bell - Издание 42 1
VentureBeat 90 1
Forbes - Форбс 846 1
Bloomberg 1311 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 1
Рустелеком ТК 304 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
comScore 379 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 2
VK Skillbox - Скилбокс 116 1
ИИИ - Институт исследований интернета 58 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153