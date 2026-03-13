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VK Skillbox Скилбокс
Skillbox — это российский образовательный холдинг, основанный в 2016 году. Компания является одним из ключевых игроков на рынке онлайн-образования (EdTech) и предлагает спектр продуктов: от курсов дополнительного профессионального образования до программ высшего и среднего специального обучения. Холдинг включает в себя несколько платформ: Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Mentorama и корпоративный сервис Lerna.ru. Основными акционерами являются VK (доля около 56%) и основатели компании.
Образовательные направления и форматы
Основные направления включают программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитику, кино и музыку. В 2025 году холдинг расширил языковое направление, добавив обучение немецкому и испанскому языкам с использованием технологий искусственного интеллекта для персонализации учебного процесса.
Важным этапом развития стало создание Цифрового колледжа Skillbox — первого в России полностью дистанционного учреждения среднего профессионального образования. Колледж предоставляет дипломы государственного образца по направлениям «Веб-разработка» и «Графический дизайн». Также холдинг реализует программы высшего образования совместно с ведущими вузами, такими как НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, ТГУ и МИФИ. Обучение проходит в онлайн-формате со стажировками на реальных проектах компаний.
Партнерства и академические связи
Skillbox сотрудничает с бизнесом для обеспечения практикоориентированного обучения. Студенты участвуют в хакатонах и выполняют задачи от партнеров, включая Lamoda, Ozon, KION, ЭКСМО, Криптонит и Структура.апп. Задачи варьируются от оптимизации логистики до разработки AI-моделей для e-commerce.
Холдинг входит в состав Содружества онлайн-высшего образования, куда также входят Нетология и Skillfactory. В 2025/2026 учебном году на очных онлайн-программах бакалавриата и магистратуры этих организаций обучается более 5300 студентов. Совместно с НИУ ВШЭ был разработан стандарт оценки качества цифровых образовательных продуктов.
Технологии и инфраструктура
Компания внедряет искусственный интеллект в учебный процесс. Запущен ИИ-помощник, который автоматизирует ответы на типовые вопросы студентов, анализирует их прогресс и предлагает дополнительные материалы. В Школе английского языка ИИ генерирует персонализированные задания, снижая рутинную нагрузку на преподавателей.
Для корпоративных клиентов холдинг запустил платформу Lerna.ru, которая объединяет курсы от различных онлайн-школ. Это позволяет компаниям легко организовывать обучение сотрудников по цифровым специальностям, маркетингу и управлению через единую систему.
Аудитория и социальная активность
Платформа работает с разными возрастными группами: в 2025 году был запущен проект Skillbox Kids для детей от 7 до 17 лет, предлагающий курсы по программированию и геймдеву.
Холдинг также ведет бренд-медиа Skillbox Media, которое охватывает более 6,5 млн визитов в месяц. Медиа освещает темы профессионального развития, IT-индустрии и личностного роста. Кроме того, компания сотрудничает с банками (например, «Т-Банк») для автоматизации получения налоговых вычетов за обучение.
СОБЫТИЯ
|13.03.2026
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Студенты все чаще идут учиться онлайн
ее 5 тыс. первокурсников учатся на очных онлайн-программах высшего образования в 2025/2026 г., а число выпускников насчитывает более 3 тыс. специалистов. Такие данные предоставили Нетология, НИУ ВШЭ, Skillbox и Skillfactory, которые входят в Содружество онлайн-высшего образования. Об этом CNews сообщили представители Skillbox. Первокурсники и выпускники В 2025/2026 г. на онлайн-прогр
|29.01.2026
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Skillbox объявила о назначении нового генерального директора
Образовательный холдинг Skillbox сообщил о назначении Артёма Казакова на должность генерального директора. Ранее Артём Казаков занимал позиции коммерческого и исполнительного директора компании. В новой роли Артём сос
|08.12.2025
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Skillbox выходит в сегмент детского образования
Образовательный холдинг Skillbox запускает новое направление — Skillbox Kids. Это онлайн-курсы по ИТ, дизайну и созданию игр для детей и подростков от 7 до 17 лет. Об этом CNews сообщили представители Skillb
|03.12.2025
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В 20 — уверенность, в 30 — адаптивность, в 50 — осознанность: Skillbox и «Авито Работа» изучили, как россияне ведут свой карьерный трек
Образовательный холдинг Skillbox и платформа по поиску персонала и вакансий «Авито Работа» провели опрос совместно с сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru и выяснили, как меняется отношение россиян к смене
|18.09.2025
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МТС Exolve внедрил цифровые сервисы для Skillbox
МТС Exolve, ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для российской EdTech-компании Skillbox. Решение от МТС Exolve позволило масштабировать в онлайн-школу Skillbox коммуникационные процессы и обеспечить стабильную работу контактных центров в условиях высокого объема об
|10.09.2025
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Цифровой колледж Skillbox объявляет набор на грантовую программу
Цифровой колледж Skillbox запускает грантовую программу на бесплатное обучение. Грантовый конкурс проходит при поддержке VK — компания оплатит обучение участникам, показавшим лучшие результаты по итогам отбора.
|30.07.2025
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Skillbox и НИУ ВШЭ разработали первую модель оценки качества продуктов онлайн-образования в России
Образовательный холдинг Skillbox совместно с НИУ ВШЭ разработал первую в России многокомпонентную модель оценки качества цифровых образовательных продуктов. Модель предназначена для создателей курсов в сфере дополните
|21.05.2025
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Skillbox запустил ИИ-помощника для сопровождения студентов
Образовательный холдинг Skillbox внедрил ИИ-помощника для студентов на курсах дополнительного профессионального образования. Новый инструмент помогает преподавателям в сопровождении учеников: автоматизирует ответы на
|21.04.2025
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На Skillbox Media впервые стала доступна опция размещения рекламы
Бренд-медиа образовательной платформы Skillbox впервые запустило размещение рекламы. Рекламодателям стало доступно размещение баннеров, в ближайшее время запустится опция спецпроектов. Эксклюзивным партнером по развитию и продажам
|31.03.2025
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Skillbox и «Т-Банк» автоматизировали налоговый вычет за обучение
Образовательная платформа Skillbox стала эксклюзивным образовательным партнером первого в России бесплатного онлайн-сервиса для ускоренного получения социальных налоговых вычетов. Теперь налоговый вычет на образовательн
|27.03.2025
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Skillbox расширяет языковое направление
В марте 2025 г. образовательный холдинг Skillbox расширяет языковое направление и запускает обучение немецкому и испанскому языкам. Теперь студенты смогут изучать новые иностранные языки с поддержкой технологий искусственного интелле
|26.03.2025
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VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов
VK не будет консолидировать Skillbox Интернет-холдинг VK отказался от увеличения до контрольной своей доли в образователь
|25.03.2025
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В холдинге Skillbox назначен генеральный директор
Образовательный холдинг Skillbox объявил о назначении Сергея Попкова на пост генерального директора холдинга. Сергей Попков с основания Skillbox в 2016 г. отвечает за развитие бизнеса. На новой должности он зай
|19.03.2025
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Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ
Образовательный холдинг Skillbox запускает Lerna Pro – сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ. Он предоставляет комплексную инфраструктуру, включая финансовые инструменты, маркетинг, продажи, аналитику и клиентс
|28.12.2024
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Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ
Tech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains (входят в EdTech-холдинг Skillbox) по до
|23.12.2024
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Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора
Цифровой колледж Skillbox — первый в России полностью дистанционный колледж среднего профессионального образования — подвел итоги своего первого набора. В рамках приема на программы «Программирование» и «Графич
|10.12.2024
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Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы
руют идеи для занятий и совершенствуют знания по предмету — это только один из ключевых аспектов влияния ИИ на образование. Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox, рассказал, как большие языковые модели уже применяются в смешанных образовательных форматах и влияют на бизнес в EdTech и кого ИИ все-таки не сможет заменить, скорее всего, никогда. О
|25.10.2024
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Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей
Образовательный холдинг Skillbox (входит в VK) запустил помощника на основе искусственного интеллекта для учителей онлайн-школы английского языка Skillbox. Это первый на российском рынке опыт внедрения полноцен
|10.10.2024
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«ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности
ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили доступ к единому месту хранения данных. Об этом CNews сообщили
|21.06.2024
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Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования
т приемную кампанию 2024 г. на программы направления «Академическое образование» — от Skillfactory, Skillbox и вузов-партнеров, включая МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ, РАНХиГС, СПбПУ, РУДН и университет
|29.03.2024
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Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами
Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) объявляет о запуске нового направления обучения «Здоровье» совместно с ведущими медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами страны. Направление включ
|21.02.2024
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В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке
вые оценили уровень удовлетворенности и лояльности пользователей российских образовательных онлайн-платформ и определили критерии, которые влияют на него. По результатам исследования Ipsos по запросу Skillbox, среди тех, кто выбирает продукты ведущих образовательных компаний страны индекс потребительской лояльности в среднем составил 57 пунктов из 100 возможных. Об этом CNews сообщили предс
|09.02.2024
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Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов
Образовательная платформа Skillbox проанализировала активность в студенческих чатах в 2023 г. Каждый второй пользовател
|22.12.2023
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Skillbox откроет первый цифровой колледж в России
Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) при поддержке Минцифры России объявляет о запуске первого в России Циф
|14.12.2023
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Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков
Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и оформят более восьми ке
|28.12.2022
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Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) подвела итоги 2022 г. и составила рейтинг самых востребован
|19.12.2022
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В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ
льностям и навыкам. На платформе уже представлено более 600 курсов от образовательных платформ VK — Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и школы Contented. Lerna.ru — это платформа, которая позво
|21.07.2022
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Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) и социальная сеть с суперапп-архитектурой TenСhat провели с
|15.06.2022
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VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования
VK, Skillbox и ведущие российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования и технологий дистанционного обучения в России. Ключевым направлением сотрудничества станет развитие образов
|15.06.2022
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Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов
Иски к Skillbox Как выяснил CNews, с февраля 2022 г. 62 бывших клиента Skillbox подали к комп
|01.06.2022
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Исследование Skillbox: 85% россиян хотят, чтобы их дети стали ИТ-специалистами
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) ко Дню защиты детей провела исследование и выяснила, какой карьерный путь жители городов-миллионников предпочли бы для своих детей. Абсолютное большинство наст
|23.05.2022
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Skillbox запустила первую офлайн-школу
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) открыла свою первую офлайн-школу в Краснодаре на улице Красная 72. Основным направлением обучения в школе стал дизайн — одно из ведущих направлений Skillbox
|03.02.2022
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«Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию
Образовательная платформа Skillbox совместно с «Тинькофф» поможет спамерам найти новую профессию. Бесплатный телефонный секретарь «Тинькофф» — «Защитник Олег» — теперь не просто вступит вместо абонента в диалог со спаме
|08.09.2021
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Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий
Один из основателей Skillbox Андрей Анищенко развивает новый проект EBAC — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования в
|10.08.2021
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Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains
Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox
|04.03.2021
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Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA
Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года
|26.02.2021
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Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект
Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Солонина, запустил рекрутинговый проект DevJBS по международному подбору ИТ-специалистов. Но
|26.02.2021
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Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»
, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление высшего дистанционного образования, доступного для каждого. Первый онлайн-бакалавриат Skillbox и РАНХиГС представили летом 2020 г. — по специаль
|06.11.2020
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Найдено тело исчезнувшего основателя Skillboх, в которую инвестировала Mail.ru
быть Короповым Спасатели нашли в Сочи тело в зоне поиска пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, сообщил ТАСС Южный региональный поисково-спасательый отряд МЧС Росси
|03.11.2020
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В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru
звестно о случившемся Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отпр
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Крутов Дмитрий 19 17
|Попков Сергей 18 13
|Добродеев Борис 97 12
|Галицкий Александр 123 9
|Кириенко Владимир 148 9
|Анищенко Андрей 12 6
|Казаков Артем 6 5
|Гришин Дмитрий 210 4
|Анисимов Никита 16 4
|Шадаев Максут 1209 4
|Исагулова Элина 35 3
|Коропов Игорь 3 3
|Солонин Сергей 110 3
|Усманов Алишер 311 2
|Новиков Павел 113 2
|Айвазов Александр 32 2
|Ерошкин Александр 5 2
|Ситников Владимир 8 2
|Кравцов Сергей 63 2
|Паршин Илья 8 2
|Морозов Игорь 59 2
|Турилин Александр 4 2
|Древаль Максим 5 2
|Астафуров Павел 2 2
|Литовченко Вячеслав 5 2
|Ремезова Юлия 11 2
|Греф Герман 484 1
|Оганесян Ашот 151 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Попов Сергей 166 1
|Черепенников Антон 86 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Решетин Олег 49 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Горбунов Сергей 24 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Артамонова Анна 183 1
|Генс Филипп 54 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Марданов Сергей 18 1
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