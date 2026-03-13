VK - Skillbox - Скилбокс

Skillbox — это российский образовательный холдинг, основанный в 2016 году. Компания является одним из ключевых игроков на рынке онлайн-образования (EdTech) и предлагает спектр продуктов: от курсов дополнительного профессионального образования до программ высшего и среднего специального обучения. Холдинг включает в себя несколько платформ: Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Mentorama и корпоративный сервис Lerna.ru. Основными акционерами являются VK (доля около 56%) и основатели компании.

Образовательные направления и форматы

Основные направления включают программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитику, кино и музыку. В 2025 году холдинг расширил языковое направление, добавив обучение немецкому и испанскому языкам с использованием технологий искусственного интеллекта для персонализации учебного процесса.

Важным этапом развития стало создание Цифрового колледжа Skillbox — первого в России полностью дистанционного учреждения среднего профессионального образования. Колледж предоставляет дипломы государственного образца по направлениям «Веб-разработка» и «Графический дизайн». Также холдинг реализует программы высшего образования совместно с ведущими вузами, такими как НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, ТГУ и МИФИ. Обучение проходит в онлайн-формате со стажировками на реальных проектах компаний.

Партнерства и академические связи

Skillbox сотрудничает с бизнесом для обеспечения практикоориентированного обучения. Студенты участвуют в хакатонах и выполняют задачи от партнеров, включая Lamoda, Ozon, KION, ЭКСМО, Криптонит и Структура.апп. Задачи варьируются от оптимизации логистики до разработки AI-моделей для e-commerce.

Холдинг входит в состав Содружества онлайн-высшего образования, куда также входят Нетология и Skillfactory. В 2025/2026 учебном году на очных онлайн-программах бакалавриата и магистратуры этих организаций обучается более 5300 студентов. Совместно с НИУ ВШЭ был разработан стандарт оценки качества цифровых образовательных продуктов.

Технологии и инфраструктура

Компания внедряет искусственный интеллект в учебный процесс. Запущен ИИ-помощник, который автоматизирует ответы на типовые вопросы студентов, анализирует их прогресс и предлагает дополнительные материалы. В Школе английского языка ИИ генерирует персонализированные задания, снижая рутинную нагрузку на преподавателей.

Для корпоративных клиентов холдинг запустил платформу Lerna.ru, которая объединяет курсы от различных онлайн-школ. Это позволяет компаниям легко организовывать обучение сотрудников по цифровым специальностям, маркетингу и управлению через единую систему.

Аудитория и социальная активность

Платформа работает с разными возрастными группами: в 2025 году был запущен проект Skillbox Kids для детей от 7 до 17 лет, предлагающий курсы по программированию и геймдеву.

Холдинг также ведет бренд-медиа Skillbox Media, которое охватывает более 6,5 млн визитов в месяц. Медиа освещает темы профессионального развития, IT-индустрии и личностного роста. Кроме того, компания сотрудничает с банками (например, «Т-Банк») для автоматизации получения налоговых вычетов за обучение.