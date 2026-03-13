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VK Skillbox Скилбокс

VK - Skillbox - Скилбокс

Skillbox — это российский образовательный холдинг, основанный в 2016 году. Компания является одним из ключевых игроков на рынке онлайн-образования (EdTech) и предлагает спектр продуктов: от курсов дополнительного профессионального образования до программ высшего и среднего специального обучения. Холдинг включает в себя несколько платформ: Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, Mentorama и корпоративный сервис Lerna.ru. Основными акционерами являются VK (доля около 56%) и основатели компании. 

Образовательные направления и форматы

Основные направления включают программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитику, кино и музыку. В 2025 году холдинг расширил языковое направление, добавив обучение немецкому и испанскому языкам с использованием технологий искусственного интеллекта для персонализации учебного процесса.

Важным этапом развития стало создание Цифрового колледжа Skillbox — первого в России полностью дистанционного учреждения среднего профессионального образования. Колледж предоставляет дипломы государственного образца по направлениям «Веб-разработка» и «Графический дизайн». Также холдинг реализует программы высшего образования совместно с ведущими вузами, такими как НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, ТГУ и МИФИ. Обучение проходит в онлайн-формате со стажировками на реальных проектах компаний.

Партнерства и академические связи

Skillbox  сотрудничает с бизнесом для обеспечения практикоориентированного обучения. Студенты участвуют в хакатонах и выполняют задачи от партнеров, включая Lamoda, Ozon, KION, ЭКСМО, Криптонит и Структура.апп. Задачи варьируются от оптимизации логистики до разработки AI-моделей для e-commerce.

Холдинг входит в состав Содружества онлайн-высшего образования, куда также входят Нетология и Skillfactory. В 2025/2026 учебном году на очных онлайн-программах бакалавриата и магистратуры этих организаций обучается более 5300 студентов. Совместно с НИУ ВШЭ был разработан стандарт оценки качества цифровых образовательных продуктов.

Технологии и инфраструктура

Компания внедряет искусственный интеллект в учебный процесс. Запущен ИИ-помощник, который автоматизирует ответы на типовые вопросы студентов, анализирует их прогресс и предлагает дополнительные материалы. В Школе английского языка ИИ генерирует персонализированные задания, снижая рутинную нагрузку на преподавателей.

Для корпоративных клиентов холдинг запустил платформу Lerna.ru, которая объединяет курсы от различных онлайн-школ. Это позволяет компаниям легко организовывать обучение сотрудников по цифровым специальностям, маркетингу и управлению через единую систему.

Аудитория и социальная активность

Платформа работает с разными возрастными группами: в 2025 году был запущен проект Skillbox Kids для детей от 7 до 17 лет, предлагающий курсы по программированию и геймдеву.

Холдинг также ведет бренд-медиа Skillbox Media, которое охватывает более 6,5 млн визитов в месяц. Медиа освещает темы профессионального развития, IT-индустрии и личностного роста. Кроме того, компания сотрудничает с банками (например, «Т-Банк») для автоматизации получения налоговых вычетов за обучение.

 

СОБЫТИЯ


13.03.2026 Студенты все чаще идут учиться онлайн

ее 5 тыс. первокурсников учатся на очных онлайн-программах высшего образования в 2025/2026 г., а число выпускников насчитывает более 3 тыс. специалистов. Такие данные предоставили Нетология, НИУ ВШЭ, Skillbox и Skillfactory, которые входят в Содружество онлайн-высшего образования. Об этом CNews сообщили представители Skillbox. Первокурсники и выпускники В 2025/2026 г. на онлайн-прогр
29.01.2026 Skillbox объявила о назначении нового генерального директора

Образовательный холдинг Skillbox сообщил о назначении Артёма Казакова на должность генерального директора. Ранее Артём Казаков занимал позиции коммерческого и исполнительного директора компании. В новой роли Артём сос
08.12.2025 Skillbox выходит в сегмент детского образования

Образовательный холдинг Skillbox запускает новое направление — Skillbox Kids. Это онлайн-курсы по ИТ, дизайну и созданию игр для детей и подростков от 7 до 17 лет. Об этом CNews сообщили представители Skillb
03.12.2025 В 20 — уверенность, в 30 — адаптивность, в 50 — осознанность: Skillbox и «Авито Работа» изучили, как россияне ведут свой карьерный трек

Образовательный холдинг Skillbox и платформа по поиску персонала и вакансий «Авито Работа» провели опрос совместно с сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru и выяснили, как меняется отношение россиян к смене

18.09.2025 МТС Exolve внедрил цифровые сервисы для Skillbox

МТС Exolve, ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил цифровые сервисы для российской EdTech-компании Skillbox. Решение от МТС Exolve позволило масштабировать в онлайн-школу Skillbox коммуникационные процессы и обеспечить стабильную работу контактных центров в условиях высокого объема об
10.09.2025 Цифровой колледж Skillbox объявляет набор на грантовую программу

Цифровой колледж Skillbox запускает грантовую программу на бесплатное обучение. Грантовый конкурс проходит при поддержке VK — компания оплатит обучение участникам, показавшим лучшие результаты по итогам отбора.
30.07.2025 Skillbox и НИУ ВШЭ разработали первую модель оценки качества продуктов онлайн-образования в России

Образовательный холдинг Skillbox совместно с НИУ ВШЭ разработал первую в России многокомпонентную модель оценки качества цифровых образовательных продуктов. Модель предназначена для создателей курсов в сфере дополните
21.05.2025 Skillbox запустил ИИ-помощника для сопровождения студентов

Образовательный холдинг Skillbox внедрил ИИ-помощника для студентов на курсах дополнительного профессионального образования. Новый инструмент помогает преподавателям в сопровождении учеников: автоматизирует ответы на

21.04.2025 На Skillbox Media впервые стала доступна опция размещения рекламы

Бренд-медиа образовательной платформы Skillbox впервые запустило размещение рекламы. Рекламодателям стало доступно размещение баннеров, в ближайшее время запустится опция спецпроектов. Эксклюзивным партнером по развитию и продажам

31.03.2025 Skillbox и «Т-Банк» автоматизировали налоговый вычет за обучение

Образовательная платформа Skillbox стала эксклюзивным образовательным партнером первого в России бесплатного онлайн-сервиса для ускоренного получения социальных налоговых вычетов. Теперь налоговый вычет на образовательн
27.03.2025 Skillbox расширяет языковое направление

В марте 2025 г. образовательный холдинг Skillbox расширяет языковое направление и запускает обучение немецкому и испанскому языкам. Теперь студенты смогут изучать новые иностранные языки с поддержкой технологий искусственного интелле
26.03.2025 VK отказался брать контроль над образовательным онлайн-холдингом, в который вложил больше 2,5 миллиардов

VK не будет консолидировать Skillbox Интернет-холдинг VK отказался от увеличения до контрольной своей доли в образователь
25.03.2025 В холдинге Skillbox назначен генеральный директор

Образовательный холдинг Skillbox объявил о назначении Сергея Попкова на пост генерального директора холдинга. Сергей Попков с основания Skillbox в 2016 г. отвечает за развитие бизнеса. На новой должности он зай
19.03.2025 Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ

Образовательный холдинг Skillbox запускает Lerna Pro – сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ. Он предоставляет комплексную инфраструктуру, включая финансовые инструменты, маркетинг, продажи, аналитику и клиентс
28.12.2024 Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ

Tech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains (входят в EdTech-холдинг Skillbox) по до
23.12.2024 Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора

Цифровой колледж Skillbox — первый в России полностью дистанционный колледж среднего профессионального образования — подвел итоги своего первого набора. В рамках приема на программы «Программирование» и «Графич
10.12.2024 Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы

руют идеи для занятий и совершенствуют знания по предмету — это только один из ключевых аспектов влияния ИИ на образование. Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox, рассказал, как большие языковые модели уже применяются в смешанных образовательных форматах и влияют на бизнес в EdTech и кого ИИ все-таки не сможет заменить, скорее всего, никогда. О
25.10.2024 Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей

Образовательный холдинг Skillbox (входит в VK) запустил помощника на основе искусственного интеллекта для учителей онлайн-школы английского языка Skillbox. Это первый на российском рынке опыт внедрения полноцен
10.10.2024 «ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности

ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили доступ к единому месту хранения данных. Об этом CNews сообщили
21.06.2024 Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования

т приемную кампанию 2024 г. на программы направления «Академическое образование» — от Skillfactory, Skillbox и вузов-партнеров, включая МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ, РАНХиГС, СПбПУ, РУДН и университет
29.03.2024 Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) объявляет о запуске нового направления обучения «Здоровье» совместно с ведущими медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами страны. Направление включ
21.02.2024 В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке

вые оценили уровень удовлетворенности и лояльности пользователей российских образовательных онлайн-платформ и определили критерии, которые влияют на него. По результатам исследования Ipsos по запросу Skillbox, среди тех, кто выбирает продукты ведущих образовательных компаний страны индекс потребительской лояльности в среднем составил 57 пунктов из 100 возможных. Об этом CNews сообщили предс
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов

Образовательная платформа Skillbox проанализировала активность в студенческих чатах в 2023 г. Каждый второй пользовател
22.12.2023 Skillbox откроет первый цифровой колледж в России

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) при поддержке Минцифры России объявляет о запуске первого в России Циф
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков

Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и оформят более восьми ке
28.12.2022 Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) подвела итоги 2022 г. и составила рейтинг самых востребован
19.12.2022 В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ

льностям и навыкам. На платформе уже представлено более 600 курсов от образовательных платформ VK — Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и школы Contented. Lerna.ru — это платформа, которая позво
21.07.2022 Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) и социальная сеть с суперапп-архитектурой TenСhat провели с
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования

VK, Skillbox и ведущие российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования и технологий дистанционного обучения в России. Ключевым направлением сотрудничества станет развитие образов
15.06.2022 Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

Иски к Skillbox Как выяснил CNews, с февраля 2022 г. 62 бывших клиента Skillbox подали к комп
01.06.2022 Исследование Skillbox: 85% россиян хотят, чтобы их дети стали ИТ-специалистами

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) ко Дню защиты детей провела исследование и выяснила, какой карьерный путь жители городов-миллионников предпочли бы для своих детей. Абсолютное большинство наст
23.05.2022 Skillbox запустила первую офлайн-школу

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) открыла свою первую офлайн-школу в Краснодаре на улице Красная 72. Основным направлением обучения в школе стал дизайн — одно из ведущих направлений Skillbox
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию

Образовательная платформа Skillbox совместно с «Тинькофф» поможет спамерам найти новую профессию. Бесплатный телефонный секретарь «Тинькофф» — «Защитник Олег» — теперь не просто вступит вместо абонента в диалог со спаме
08.09.2021 Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий

Один из основателей Skillbox Андрей Анищенко развивает новый проект EBAC — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования в

10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox

04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA

Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года

26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект

Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Солонина, запустил рекрутинговый проект DevJBS по международному подбору ИТ-специалистов. Но
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»

, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление высшего дистанционного образования, доступного для каждого. Первый онлайн-бакалавриат Skillbox и РАНХиГС представили летом 2020 г. — по специаль
06.11.2020 Найдено тело исчезнувшего основателя Skillboх, в которую инвестировала Mail.ru

быть Короповым Спасатели нашли в Сочи тело в зоне поиска пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, сообщил ТАСС Южный региональный поисково-спасательый отряд МЧС Росси
03.11.2020 В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru

звестно о случившемся Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отпр

Публикаций - 144, упоминаний - 173

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 68
VK - Mail.ru Group 3599 43
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 116 19
Yandex - Яндекс 9180 16
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 9
VK - Учи.ру - Тетрика 19 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 9
Ростелеком 10926 8
Telegram Group 2927 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 7
9574 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 507 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 998 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 431 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 631 3
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 3
МЭО - Мобильное электронное образование 21 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 539 3
МегаФон 10701 3
Apple Inc 13124 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 2
МФ технологии - МФТ 37 2
АйТи 1519 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
VK - YClients - УайКлаентс 69 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Swag Masha 7 2
Panzerdog 10 2
Deus Craft 8 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 130 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 195 2
Совкомбанк Технологии 19 2
Destra Legal - Дестра Лигал Тех 4 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 2
Xiaomi 2219 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 20
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 15
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1896 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1237 7
Альфа-Банк 1972 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 5
Совкомбанк ПАО 316 4
РЖД - Российские железные дороги 2094 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1635 3
О2О Холдинг 61 3
Superjob - Суперджоб 849 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 3
ГПБ - Газпромбанк 1267 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1292 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 3
GFG - Lamoda - Купишуз 218 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 195 3
ВкусВилл - Избёнка 216 2
ПСБ - Промсвязьбанк 959 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 2
ЯКласс 69 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
VK - Skillbox - КЭСПА 2 2
Почта России ПАО 2363 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1057 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 7
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 382 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 2
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2256 76
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9309 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 25
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 20
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 7
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Бразилия - Федеративная Республика 2517 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1663 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8548 5
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Европа 24946 2
Сингапур - Республика 1952 2
Индия - Bharat 5862 2
Америка - Американский регион 2205 2
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Турция - Турецкая республика 2611 2
Индонезия - Республика 1054 2
Украина 7918 2
Испания - Королевство 3832 2
Евразия - Евразийский континент 642 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1718 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1788 1
Нидерланды 3738 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1033 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 27
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 20
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 875 18
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2319 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 14
Английский язык 7026 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 14
Образование в России 2787 13
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 682 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 9
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8805 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2873 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 6
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1530 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3066 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3835 6
НКО - Некоммерческая организация 634 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6505 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2306 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6729 5
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7479 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1660 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1088 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2381 5
Известия ИД 764 3
Forbes - Форбс 997 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1258 2
РИА Новости 1031 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
N+1 - Издание 187 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 166 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
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Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 289 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
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Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 2
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
TIBURON Research - Тибурон 5 1
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VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 54
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 31
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1471 14
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 12
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 9
Умскул 15 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 730 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1215 7
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 5
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 603 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 492 4
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