Исследование Skillbox: 85% россиян хотят, чтобы их дети стали ИТ-специалистами

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) ко Дню защиты детей провела исследование и выяснила, какой карьерный путь жители городов-миллионников предпочли бы для своих детей. Абсолютное большинство настоящих и будущих родителей называют ИТ-отрасль стабильной с точки зрения дохода. При этом взрослые не ограничивают детей в выборе только одной специальности — 90,9% хотят, чтобы ребенок получил образование по двум и более.

Большинство респондентов, 85,8%, отметили, что хотели бы, чтобы их дети получали профессию в сфере ИТ, куда входят разработка, работа с данными, кибербезопасность, DevOps (методология разработки ПО). 87% тех, кто отметил эту отрасль, считают ее перспективной с точки зрения заработка в горизонте 10-30 лет.

В рамках опроса можно было выбрать сразу несколько желаемых для своих детей специальностей. Так, 52,5% респондентов также отметили, что считают перспективной для будущих поколений сферу дизайна — в качестве мотивации указали не только перспективы заработка, но и всестороннее развитие (личное и профессиональное). Еще 30% отметили маркетинг как желаемую профессию для ребенка, а 28,3% выбрали научную сферу, посчитав ее стабильной. Следующими из наиболее часто называемых оказались архитектура, строительство и недвижимость (22,5%), промышленность, а также музыка, кино и творческие профессии (по 21,7%).

Наименее перспективными отраслями родители отметили госслужбу (53%), сферу ресторанно-гостиничного бизнеса (41,9%), индустрию моды и красоты (41%), а также сферу туризма (39,3%). При этом в качестве аргументации, почему ребенку будет сложно построить карьеру в этой отрасли, респонденты возраста 42-59 лет выбирали преимущественно субъективные причины (80% выбрали ответ «Отрасль кажется неинтересной мне лично»). Тогда как люди в возрасте 18-29 лет отмечали нестабильность во время кризиса (33%), непрозрачные перспективы развития карьеры, автоматизацию отрасли (сокращение рабочих мест) — по 28%.

Респонденты также отметили, каким навыкам они хотели бы, чтобы обучались их дети. 82,8% считают, что в долгосрочной перспективе самыми важными останутся применимые в работе навыки, 81,8% в числе прочего отметили, что детям важно развивать критическое мышление, 72,1% — навык самостоятельно принимать решения, 69,7% — эмоциональный интеллект и способность договариваться, 63,1% — владение иностранными языками. Вопрос также предполагал несколько вариантов ответов.

Русский смарт-сити среди Кавказских гор ИТ в госсекторе

Абсолютное большинство респондентов (90,9%) хотят, чтобы у их детей было две и более специальностей, и только 12% выбирают развитие по одному профилю. 71% предпочли бы, чтобы их дети работали на себя, а не в найме (29%). Среди необходимых доступных форматов родители равнозначно поддержали обучение в вузах, профессиональное дополнительное образование и курсы дополнительной подготовки. Средне-специальное образование считают важным только 2% респондентов.

В опросе приняли участие 64 тыс. респондентов. 69,4% — женщины, 30,6% — мужчины. Основной возраст 30-35 лет (28,1%). В исследовании приняли участие респонденты, преимущественно проживающие в городах-миллионниках в России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и другие).

«Результаты исследования показывают нам ожидания людей от будущего, их ценности и то, что они считают перспективным в ближайшие десятилетия. Так, мы видим, что модель, характерная для прошлых поколений, когда человек является специалистом только в одной профессии, уже не рассматривается как работоспособная. Большинство желают для своих детей как минимум две специальности, чтобы те имели мобильность и большую свободу в карьере. Это накладывает определенные ожидания и на систему образования. Вузы уже сейчас начинают давать, помимо академической базы, и практико-ориентированные треки, обеспечивая выпускников готовым портфолио. С теми же целями на наших программах онлайн-бакалавриата, которые реализуем вместе с РАНХиГС, мы даем возможность стажироваться со 2-3 курса, чтобы к моменту сдачи диплома человек имел уже реальный опыт работы и успешно трудоустроился на выходе», — сказала Тина Ковальски, руководитель образовательных программ высшего образования в Skillbox.