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Россия ЮФО Краснодарский край Краснодар Екатеринодар
СОБЫТИЯ
|29.05.2026
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«ЮMoney» запустила доставку карт через «Самокат» в Краснодаре
ез «Самокат» — теперь оформить быструю доставку можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Краснодаре. Время доставки карты — от 15 минут. «В «ЮMoney» почти треть всех курьерских доста
|06.05.2026
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«МегаФон» усилил LTE в кубанской столице
«МегаФон» в Краснодаре подготовил мобильную сеть к туристическому сезону. Чтобы сохранить высокую скорост
|24.03.2026
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«Т-Технологии» открыла новый офис ИТ-хаба в Краснодаре
Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии нового хаба в Краснодаре. Офис площадью около 2000 м2 расположен в бизнес-центре КНГК и стал одним из крупн
|20.01.2026
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Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре
специализации «Сети связи и системы коммутации». Обладает колоссальным опытом работы в телекоммуникационной сфере – отраслевой стаж превышает 25 лет. Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре К команде T2 Алексей Казаков присоединился в 2019 г. в качестве руководителя обособленного подразделения в Сочи. В зону его ответственности входило комплексное управление региональны
|15.01.2026
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SuperJob: лучшие вакансии января 2026 года
крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самар
|09.12.2025
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«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде
в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В
|04.12.2025
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Арена на связи: Т2 обеспечила связью домашний стадион футбольного клуба «Краснодар»
T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие на домашнем стадионе футбольного клуба «Краснодар». Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны абонентам на площади свыше 82 тыс. кв. м, а скорость передачи данных превышает 100 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили пр
|03.12.2025
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«МегаФон» усилил мобильную связь в Краснодаре
ел обновление сетевой инфраструктуры в районе парка «Краснодар» — одной из самых популярных локаций Краснодара. Модернизация реализована с учётом прогнозируемого роста туристического потока в п
|23.09.2025
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T2 усилила сеть в аэропорту Краснодара к старту международного сообщения
T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в аэропорту Краснодара и на прилегающих к нему территориях. Перед возобновлением международных рейсов компания модернизировала оборудование, а также увеличила покрытие сети рядом с воздушной гаванью. T2 пр
|17.09.2025
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2ГИС запустил реалистичную 3D-модель аэропорта Краснодара и обновил поэтажные карты терминалов
еют все работающие крупные аэропорты гражданской авиации Краснодарского края — в Сочи, Геленджике и Краснодаре. Реалистичная 3D-модель аэропорта Краснодара уже доступна на сайте 2gis.ru, а такж
|12.09.2025
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К открытию аэропорта Краснодара ускорили мобильный интернет
«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на территории воздушной гавани к первому рейсу в аэропорт Краснодара. Пассажирам и гостям доступна высокоскоростная передача мобильных данных — до 100 Мбит/с — на всех этапах путешествия: от регистрации до взлета. Об этом CNews сообщили представители
|10.09.2025
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В жилых районах Краснодара повысили качество мобильной сети
тивно адаптируем инфраструктуру под потребности пользователей. Только с начала года наши абоненты в Краснодаре прокачали свыше 160 тысяч Тбайт данных. Этот объем эквивалентен непрерывной прямой
|20.08.2025
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ГК «Черноголовка» продолжает автоматизацию вместе с Axelot: решение Axelot WMS тиражировано на склады в Краснодаре
Axelot и ГК «Черноголовка» вместе переводят площадки группы компаний на Axelot WMS. На этот раз система была тиражирована на склад готовой продукции и склад при производстве в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители Axelot. С 2024 г. ГК «Черноголовка» совместно с Axelot продолжает масштабный проект тиражирования Axelot WMS на собственных складах. Запуск Axel
|11.08.2025
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«Делимобиль» начинает работу в Краснодаре
«Делимобиль», оператор каршеринга, начал работу в Краснодаре. Южный мегаполис стал шестнадцатым городом присутствия сервиса и третьей новой лок
|04.07.2025
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Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре
больше всего километров на экологичном двухколесном транспорте проезжают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре. Совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорожного движения специалист
|03.06.2025
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«Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону
«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом CNews сообщили
|22.04.2025
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Webbankir: Жители Перми запрашивают самые скромные суммы займов в МФО
а в среднем 11,64 тыс. руб. Самые крупные суммы займов «до зарплаты» россияне запрашивают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, наименьшие — в Перми, Омске и Воронеже. В среднем москвичи про
|31.03.2025
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«Ситидрайв» начинает работу в Краснодаре
«Ситидрайв» продолжает расширять свое присутствие в Южном Федеральном округе и запускается в Краснодаре. Ранее сервис был доступен только в Сочи, а недавно компания анонсировала запуск в Ростове-на-Дону. Автомобили сервиса будут доступны для аренды в городе с 9 апреля 2025 г. Об этом C
|27.03.2025
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SuperJob: уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска
и трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численность жителей н
|11.03.2025
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RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Краснодаре
Хостинг-провайдер RuVDS запустил в работу площадку с виртуальными серверами в Краснодаре. Новые вычислительные мощности, уже доступные для выбора на сайте компании, распол
|14.02.2025
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T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году
е специалисты T2 модернизировали в регионе более 50% базовых станций. Оборудование было обновлено в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Славянске-на-Кубани и еще 20 городах, а т
|19.12.2024
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T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика
настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Краснодаре, модернизация затронула территорию жилых комплексов «На Воскресенской», «Акварели»
|03.09.2024
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«МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями
снодар – в среднем за проживание там путешественники платили 3,3 тыс. руб. за ночь. Остановившись в Краснодаре, туристам удобно исследовать регион и отправляться в короткие поездки с осмотром т
|01.08.2024
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«Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах
ионах и будет работать еще в четырех мегаполисах – в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Теперь в этих городах снять и сдать квартиру можно полностью онлайн: «Яндекс Арен
|09.07.2024
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«Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата
современным дизайном и большим ассортиментом техники и электроники платформы «Триколор» появился в Краснодаре. В торжественной обстановке представители компании перерезали ленточку и устроили
|28.05.2024
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МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое
я, среди которых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик – суммарно число заказов там превышает 10% от всех по России. Сильнее всего по стране – более чем в два раза – выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке. Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда
|27.05.2024
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В Краснодаре завершен первый этап цифровой трансформации РСО
ых программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 г. создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. «Краснодартеплоэнерго» — это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около 1 тыс. сотрудников и более 200 технологических объектов в эксплуатации
|27.05.2024
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В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО
программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 году создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». «Краснодартеплоэнерго» ― это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около тысячи сотрудников и
|27.05.2024
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«МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Краснодара
тем же периодом 2023 г. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Аналитики «МегаФона» изучили обе
|13.05.2024
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Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара
там объехать Краснодар без пробок. Автомагистраль соединяет Москву и Новороссийск, а участок обхода Краснодара позволяет сэкономить почти полтора часа в путешествии по южным регионам России. Те
|24.11.2023
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«Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества
и представители «Группы Астра». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара<
|10.10.2023
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Axenix открыла офис в Краснодаре
Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадр
|18.05.2023
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Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях
о сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика. *** Концерн «Телематика» — разработчик реш
|15.11.2022
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Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux
«Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре. Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи адми
|10.11.2022
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«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи
атика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличит
|06.06.2022
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Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре
Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и соц
|06.04.2022
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Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом
перативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и
|16.03.2022
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Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре
нспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации трансп
|15.11.2021
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Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре
профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS. В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью
|07.10.2021
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Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре
Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) «Теремок» ― сеть ресторанов русской кухни формата fast casual. На первом этапе принимать платежи по QR-коду смогут рестораны в Москве и Краснодаре (171 ресторан). Посетителям ресторанов «Теремок» достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату чере
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Холодов Андрей 55 20
|Путин Владимир 3454 17
|Антониади Георгий 16 16
|Бийчук Андрей 47 14
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Свердлов Денис 201 13
|Тюрина Мария 59 10
|Цаплин Никита 87 10
|Козлова Ирина 29 9
|Яковлева Елена 20 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Ушацкий Андрей 105 8
|Губанов Андрей 117 8
|Кичко Дмитрий 69 8
|Никифоров Николай 1138 7
|Галактионова Инесса 120 7
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 7
|Слизень Виталий 244 7
|Ласкавый Сергей 23 7
|Шилов Сергей 99 6
|Шоржин Валерий 67 6
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|Селютин Александр 60 6
|Казак Максим 162 6
|Антонов Александр 77 6
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|Горынин Дмитрий 16 6
|Чучелов Андрей 44 6
|Ирышков Эдуард 15 6
|Орловский Виктор 408 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Лысенко Эдуард 317 5
|Никуличев Андрей 43 5
|Волков Владимир 69 5
|Агапов Андрей 22 5
|Хренков Владимир 24 5
|Бызов Дмитрий 38 5
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