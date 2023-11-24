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Россия ЮФО Краснодарский край Краснодар Екатеринодар

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар


24.11.2023 «Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества

и представители «Группы Астра». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара<
10.10.2023 Axenix открыла офис в Краснодаре

Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадр
18.05.2023 Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях

о сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика. *** Концерн «Телематика» — разработчик реш
15.11.2022 Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux

«Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре. Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи адми
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи

атика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличит
06.06.2022 Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре

Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и соц
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом

перативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и
16.03.2022 Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре

нспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации трансп
15.11.2021 Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре

профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS. В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью

07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) «Теремок» ― сеть ресторанов русской кухни формата fast casual. На первом этапе принимать платежи по QR-коду смогут рестораны в Москве и Краснодаре (171 ресторан). Посетителям ресторанов «Теремок» достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату чере
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре

Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленд
03.02.2021 «Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре

«Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре. Теперь заказы местных жителей смогут приезжать быстрее, а локальным продавцам нач
20.10.2020 Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti

Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II сообщил о внедрении платформ Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager для работы в информационных системах компании. Международный аэропорт Краснодар
21.10.2019 «Росэлектроника» испытала систему противодействия беспилотникам в аэропорту Краснодара

Автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака – DBS» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно прошел испытания на территории международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II. В ходе испытаний представителям аэропорта была продемонстрирована работа комплекса, разработанного НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), в условиях имитированн
18.09.2019 «БАРС Груп» открыла офис в Краснодаре для развития проектов цифрового здравоохранения

Компания «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, сообщила об открытии нового офиса в Краснодаре. Производственный офис будет развивать ключевое направление компании – федеральные и региональные медицинские цифровые проекты. Региональное представительство позволит привлечь местн
30.07.2018 Tele2 использует в Краснодаре солнечную энергию для раздачи Wi-Fi

Tele2 запустил Wi-Fi-генератор, преобразующий солнечную энергию в мобильный 4G-интернет. Компания использовала преимущество Краснодара, одного из самых солнечных городов России, и развила идею дождевого Wi-Fi, ранее разработанного для Санкт-Петербурга. Проект «Солнечный Wi-Fi» направлен на улучшение городской среды

08.06.2018 «КРОК» обеспечил безопасную среду парковой зоне стадиона ФК «Краснодар»

«КРОК» завершил проект по обеспечению комплексной безопасности парковой зоны стадиона ФК «Краснодар», общая площадь которой составляет 22,7 га. Решение включает в себя системы аварийной телефонной связи, охранного видеонаблюдения, а также системы физической и пожарной безопасности д
27.06.2017 «Ростелеком» предложил организациям Краснодара новые телеком-решения для развития бизнеса

«Ростелеком» представил в Краснодаре новые телеком-решения для развития бизнеса. Корпоративные клиенты компании — представители министерств, правоохранительных органов, крупных организаций, банковской сферы, страховых к
05.06.2017 «Мегафон» обеспечил интернетом до 300 Мбит/с Краснодар и пригороды

ростного интернета 4G+ (LTE-Advanced) на скорости до 300 Мбит/с в краевой столице и четырех крупных пригородных территориях.Свыше 300 новых базовых станций LTE-Advanced «Мегафона» заработали по всему Краснодару и в ближайших станицах - Динская, Елизаветинская, Старокорсунская и Новотитаровская. Новейшая технология передачи данных позволяет использовать все преимущества скоростного мобильног
09.03.2017 «Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи

Компания «Газпром добыча Краснодар» пролонгировала контракт с «Мегафоном» на обеспечение data-трафиком мониторингового оборудования для удалённого контроля объектов газодобычи. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». M2M-
08.09.2016 «Мегафон» выиграл тендер на подключение интернета администрации Краснодара

потоками. Такое решение обеспечит доступ в интернет всем сотрудникам администрации и городской Думы Краснодара, находящихся на обслуживании МКУ «Электронный Краснодар».«Сегмент госклиентов - од
25.03.2016 Интернет «МегаФона» будет задействован для удалённого мониторинга объектов газодобычи компании «Газпром добыча Краснодар»

В рамках нового клиентского контракта с компанией «Газпром добыча Краснодар» компания «МегаФон» обеспечила передачу данных на мониторинговом оборудовании предприятия для удалённого контроля объектов газодобычи в Ставропольском крае. По условиям контракта опер
27.01.2016 «Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях

оммерческий директор компании «Лантер». По информации «Ланита», создание системы платных парковок в Краснодаре решает проблему перенасыщения центральной части города автотранспортными средствам
10.11.2015 Модернизирована система электронного архива администрации Краснодара

тронного архива (СЭА) и оцифровке наиболее востребованных документов архивного отдела администрации Краснодара. Проект позволил автоматизировать процессы хранения, обработки, поиска и предостав
03.08.2015 Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS

ouse Management System). Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, которая занималась адаптацией и внедрением программного решения. Проект автоматизации логистического комплекса реализован в Краснодаре. Логистический центр представляет собой комплекс А — класса, занимающийся складской обработкой техники и аксессуаров «Керхер», поступающих напрямую из Германии. Основные клиенты комп
31.07.2015 KMGi Group открыла российское представительство в Краснодаре

KMGi Group — международная компания, специализирующаяся на интернет-технологиях, связях с общественностью и онлайн-маркетинге — открыла российское подразделение, которое базируется в городе Краснодаре. Об этом CNews сообщили в KMGi Group. «Сотрудничество с KMGi мы начали еще в 2010 году, на тот момент выступая технической площадкой для проектов компании. Наша команда взяла на себя
23.04.2015 «Ростелеком» в Краснодаре обеспечил Wi-Fi доступом кафе сети Madyar Collection

«Ростелеком» в Краснодаре организовал свободный доступ в интернет по технологии Wi-Fi в кафе и ресторанах сети Madyar Collection. Неограниченный объем входящего IP-трафика и высокая пропускная способность кан
24.02.2015 МТС запустила многофункциональный дата-центр в Краснодаре

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в эксплуатацию первого в Краснодаре центра обработки данных (ЦОД). Краснодарский ЦОД позволит обеспечить непрерывность бизнес-процессов МТС на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также пр
18.02.2015 «Ростелеком» обеспечил все школы в Краснодаре доступом в интернет по «оптике»

«Ростелеком» обеспечил все школы в городе Краснодаре доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Таким образом, столица Кубани стала первым городом на юге России и вторым в стране, в котором все муниципальные бюдже
24.10.2014 В Краснодаре открылся Единый центр сопровождения контрактной системы

В Краснодаре состоялось открытие Единого центра сопровождения контрактной системы (ЕЦСКС). Решение о его создании было принято в сентябре 2014 г., когда в рамках инвестиционного Форума «Сочи-2014
14.10.2014 «Ростелеком» полностью перевел Краснодар на цифровую телефонию

«Ростелеком» перевел всю городскую телефонную сеть кубанской столицы на цифровое оборудование. Двумя последними аналоговыми телефонными станциями Краснодара, переключенными на «цифру», стали АТС-32 и АТС-36 в Комсомольском микрорайоне. Проведенная модернизация позволила повысить качество связи и расширить спектр дополнительных сервисов,

19.09.2014 «Почта России» откроет центр гибридной почты в Краснодаре

нвертных отправлений, а также свыше 2 млн отпечатков А4 в сутки. «Открытие центра гибридной почты в Краснодаре будет способствовать не только развитию почтовой инфраструктуры на юге России, но

08.07.2014 «Манго Телеком» открыл филиал в Краснодаре

фонии и облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией (ВАТС, CRM, ЦОВ) — открыла филиал в Краснодаре. Как сообщили CNews в «Манго Телеком», руководителем филиала стала Наталья Кривоше
15.01.2014 23 января в Краснодаре пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ»

23 января в Краснодаре состоится масштабное мероприятие, посвященное современным информационным технологиям — международный форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ». На сегодняшний день фо
22.10.2013 «Элар» создает систему электронного архива в администрации Краснодара

Корпорация «Элар» стала победителем аукциона на создание и внедрение электронного архива администрации города Краснодара. Реализация проекта позволит полностью автоматизировать работу архивного отдела города по исполнению запросов граждан и организаций. В ходе выполнения работ специалисты «Элар» перево
18.09.2013 «Внешфинбанк» стал партнером системы «Лидер» в Краснодаре

. Текущий статус перевода можно узнать на сайте системы « Лидер», рассказали CNews в НКО «Лидер». В Краснодаре «Внешфинбанк» предлагает своим клиентам услуги, связанные с кредитованием, рассчет
23.08.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал студию маникюра NailBar в Краснодаре

Специалисты «1С:Первого БИТа» в Краснодаре выполнили проект по внедрению специализированной программы «БИТ.Красота» в студии маникюра NailBar. В рамках проекта были автоматизированы ключевые функции по управлению салоном: зап
17.07.2013 В Краснодаре ряд муниципальных услуг переведен в электронный вид

телеком» перевела в электронный вид ряд государственных услуг муниципального уровня. Впервые жители Краснодара могут, не выходя из дома, поставить на учет ребенка и встать в очередь на зачислен
28.01.2013 «Ростелеком» включил в тестовую эксплуатацию базовые станции LTE в Краснодаре и Сочи

«Ростелеком» включил в тестовую эксплуатацию базовые станции LTE (Long Term Evolution) в Краснодаре и Сочи. Скорость передачи данных в рамках тестовых зон составила в среднем 63 Мбит/с на абонента. Планируемая скорость передачи данных - до 80 Мбит/с, сообщили CNews в операторе. На

11.12.2012 «Газпром добыча Краснодар» автоматизировала кадровый документооборот на базе Docsvision

Компания «ДоксВижн» сообщила об автоматизации кадрового документооборота в компании «Газпром добыча Краснодар» на базе платформы Docsvision. На текущий момент система, разработанная краснодарским партнером «ДоксВижн» — компанией «Эркер», запущена в опытную эксплуатацию. Как рассказали CNews в

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Россия замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10433 146
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10583 130
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7585 117
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8344 113
Yandex - Яндекс 6321 85
Microsoft Corporation 23944 67
7514 66
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1409 63
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 59
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2655 58
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1131 49
Cisco Systems 4979 43
Samsung Electronics 9910 39
Accenture plc 662 37
IBM - International Business Machines Corp 9311 37
Apple Inc 11548 36
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 112 36
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 35
SAP SE 5067 34
Intel Corporation 11842 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 30
ЛайфТелеком - Телфин 179 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1960 28
Huawei 3655 27
Oracle Corporation 6466 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1984 22
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 22
Ростелеком - Связьинвест 1705 21
Softline - Софтлайн 2312 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 20
Цифра ГК 2241 19
Крок - Croc 1759 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1024 19
АйТи 1327 19
HP Inc. 5607 19
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 17
NVision Group - Энвижн Груп 674 17
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 246 16
VMware 2238 15
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 840 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 68
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6372 48
Открытие ФК - Банк Открытие 523 33
Связной ГК 1356 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1986 25
Почта России ПАО 1979 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2581 21
Евросеть 1402 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
Газпром ПАО 1210 17
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РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6729 16
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Альфа-Банк 1647 11
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Яндекс.Доставка 55 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19568 263
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26420 215
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27614 199
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23121 181
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18754 145
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13894 131
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22439 128
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27254 126
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7755 123
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10118 119
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8955 108
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14321 107
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9482 106
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7429 105
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10791 104
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10768 103
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14834 100
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11131 96
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13410 93
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8886 91
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7843 90
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6217 89
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11566 82
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10658 81
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11510 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23145 76
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9119 70
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5937 69
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6880 67
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6262 66
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9610 64
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10219 61
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3653 61
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2448 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11630 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8796 58
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4406 58
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22443 57
Google Android 13243 71
Microsoft Windows 2000 8661 59
Apple iOS 7241 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4511 31
Яндекс Go - Яндекс.Такси 506 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6810 28
Microsoft Windows 14903 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 24
Apple iPhone 6 4862 24
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1285 22
Яндекс.Маркет 750 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4830 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2152 19
Яндекс.Лавка 185 17
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 277 17
Google Play - Google Store - Android Market 3122 16
Apple - App Store 2740 15
Linux OS 8914 15
Microsoft Azure 1355 14
МТС ЦОД 26 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2577 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 12
Oracle Java - язык программирования 2854 12
Apple iPad 3786 11
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 104 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 10
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 129 9
Microsoft Azure Stack 73 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 869 9
Microsoft Skype 2004 8
Microsoft Office 3564 8
Apple Pay 477 8
Superjob 351 8
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 166 8
Microsoft Dynamics 1166 8
WhatsApp Messenger 969 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 393 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 726 7
Путин Владимир 2895 14
Медведев Дмитрий 1639 13
Антониади Георгий 16 13
Свердлов Денис 196 13
Тюрина Мария 52 10
Рейман Леонид 1037 9
Ушацкий Андрей 104 8
Кичко Дмитрий 56 8
Слизень Виталий 242 7
Шилов Сергей 87 6
Мельников Александр 72 6
Ласкавый Сергей 18 6
Анкилов Константин 103 6
Никифоров Николай 1173 5
Лесь Алексей 10 5
Исмаилов Руслан 13 5
Шабалков Сергей 13 5
Бызов Дмитрий 38 5
Кирюшин Геннадий 90 5
Валяева Елизавета 72 5
Шипулин Александр 29 5
Савин Сергей 94 5
Рассказов Сергей 38 5
Колесников Александр 21 5
Ермолаев Артем 369 4
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 4
Попов Алексей 330 4
Черный Алексей 23 4
Прозоров Дмитрий 58 4
Бобровников Борис 103 4
Кусков Денис 219 4
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 16 4
Кузьменко Валерия 62 4
Орловский Виктор 353 4
Шоржин Валерий 46 4
Орлов Виталий 19 4
Мишустин Михаил 564 4
Бородянский Борис 24 4
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 4
Андреев Александр 26 4
Россия - РФ - Российская федерация 130487 1244
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40072 1064
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15873 903
Россия - УФО - Екатеринбург 3534 612
Россия - СФО - Новосибирск 3888 552
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1964 535
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2695 444
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2442 415
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2544 396
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1341 290
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1367 279
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1388 262
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1499 229
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1306 212
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1484 210
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1045 180
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1225 168
Россия - СФО - Омская область - Омск 1038 165
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6701 150
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 789 144
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 746 141
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13594 136
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 621 124
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1247 124
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 414 121
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 635 112
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 577 95
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 417 93
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 477 88
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 496 84
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 460 83
Европа 21270 82
Украина 7411 81
Казахстан - Алматы 556 78
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46456 290
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44328 232
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Абонентская база - Абонентская плата 5396 103
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6375 93
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11784 90
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6905 67
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4650 64
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4358 60
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4987 58
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4947 57
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5420 56
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4455 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8812 54
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4988 52
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5154 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4193 49
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4428 49
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 46
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5498 43
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7119 43
Кредитование - Сrediting - Заём 6249 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5321 41
Логистика - Курьерские услуги 982 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7646 39
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3214 37
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2467 37
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2067 36
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4661 34
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3388 34
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1892 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11067 48
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 15
Стрим-ТВ - телекомпания 157 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1498 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 883 7
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 256 7
Прайм - Агентство экономической информации 868 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 6
ComNews - Медиа-бизнес 102 6
Ведомости 717 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 753 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 4
Forbes - Форбс 692 4
ComputerWorld 144 4
Мобильные системы 113 4
Компьютерра - Компьюлента 9 3
CRN 46 3
Технополис ХХI 3 3
Bloomberg Businessweek 122 3
Известия ИД 535 3
PCweek 30 3
Спорт 1 HD - телеканал 44 3
РОИ - Российская общественная инициатива 81 3
Рен ТВ - телеканал 65 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Disney Channel 12 2
TAdviser - Центр выбора технологий 345 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 131 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
CNews - ZOOM.CNews 1798 2
Discovery Channel 33 2
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 21 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 274 2
РИА Новости 841 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
Discovery Networks 11 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7677 54
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2653 38
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 17
IDC - International Data Corporation 4878 13
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 5
Gartner - Гартнер 3502 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 4
Juniper Research 509 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 273 3
GfK Rus - ГФК-Русь 204 3
Data Insight - Исследовательское агентство 107 3
BCG - Boston Consulting Group 102 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 46 2
Mobile Research Group 69 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 2
Тинькофф - Tinkoff Data 4 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 1
Fortune Global 500 284 1
CNews Инновация года - награда 107 1
SimilarWeb 36 1
Moody's Investors Service 135 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 112 1
Fortune Global 100 139 1
Synergy Research Group 41 1
Gartner - Dataquest 347 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 3 1
Net Applications 114 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Frost & Sullivan 199 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 23 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 795 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 5
РАН - Российская академия наук 1741 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 183 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 4 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 3
VK Skillbox - Скилбокс 78 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 3
ТГУ - Томский государственный университет 146 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 64 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 91 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 55 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 742 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 310 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 2
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 8 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 688 2
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 26 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 110 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 332 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 523 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 465 2
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 12 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 6 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 19 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 49
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1143 36
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2219 11
ИнфоКом 89 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 252 7
Международный женский день - 8 марта 286 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 6
День молодёжи - 27 июня 715 6
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 5
РИФ - Российский Интернет Форум 60 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 4
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 95 4
Positive Hack Days - PHDays 20 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Digital October - конференционное пространство 90 2
Intel Неделя цифровых технологий 2 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Земля из космоса 50 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
SearchInform Road Show 6 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Венчурная ярмарка 25 1
Связь-Экспокомм 93 1
Карнавал цифровых технологий 1 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Honor Cup 15 1
День Защитника отечества - 23 февраля 12 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 1
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