Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар

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«МегаФон» усилил LTE в кубанской столице «МегаФон» в Краснодаре подготовил мобильную сеть к туристическому сезону. Чтобы сохранить высокую скорост

«Т-Технологии» открыла новый офис ИТ-хаба в Краснодаре Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии нового хаба в Краснодаре. Офис площадью около 2000 м2 расположен в бизнес-центре КНГК и стал одним из крупн

Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре специализации «Сети связи и системы коммутации». Обладает колоссальным опытом работы в телекоммуникационной сфере – отраслевой стаж превышает 25 лет. Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре К команде T2 Алексей Казаков присоединился в 2019 г. в качестве руководителя обособленного подразделения в Сочи. В зону его ответственности входило комплексное управление региональны

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«Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В

Арена на связи: Т2 обеспечила связью домашний стадион футбольного клуба «Краснодар» T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие на домашнем стадионе футбольного клуба «Краснодар». Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны абонентам на площади свыше 82 тыс. кв. м, а скорость передачи данных превышает 100 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили пр

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2ГИС запустил реалистичную 3D-модель аэропорта Краснодара и обновил поэтажные карты терминалов еют все работающие крупные аэропорты гражданской авиации Краснодарского края — в Сочи, Геленджике и Краснодаре. Реалистичная 3D-модель аэропорта Краснодара уже доступна на сайте 2gis.ru, а такж

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ГК «Черноголовка» продолжает автоматизацию вместе с Axelot: решение Axelot WMS тиражировано на склады в Краснодаре Axelot и ГК «Черноголовка» вместе переводят площадки группы компаний на Axelot WMS. На этот раз система была тиражирована на склад готовой продукции и склад при производстве в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители Axelot. С 2024 г. ГК «Черноголовка» совместно с Axelot продолжает масштабный проект тиражирования Axelot WMS на собственных складах. Запуск Axel

«Делимобиль» начинает работу в Краснодаре «Делимобиль», оператор каршеринга, начал работу в Краснодаре. Южный мегаполис стал шестнадцатым городом присутствия сервиса и третьей новой лок

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«Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом CNews сообщили

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«Ситидрайв» начинает работу в Краснодаре «Ситидрайв» продолжает расширять свое присутствие в Южном Федеральном округе и запускается в Краснодаре. Ранее сервис был доступен только в Сочи, а недавно компания анонсировала запуск в Ростове-на-Дону. Автомобили сервиса будут доступны для аренды в городе с 9 апреля 2025 г. Об этом C

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RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Краснодаре Хостинг-провайдер RuVDS запустил в работу площадку с виртуальными серверами в Краснодаре. Новые вычислительные мощности, уже доступные для выбора на сайте компании, распол

T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году е специалисты T2 модернизировали в регионе более 50% базовых станций. Оборудование было обновлено в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Славянске-на-Кубани и еще 20 городах, а т

T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Краснодаре, модернизация затронула территорию жилых комплексов «На Воскресенской», «Акварели»

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«Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата современным дизайном и большим ассортиментом техники и электроники платформы «Триколор» появился в Краснодаре. В торжественной обстановке представители компании перерезали ленточку и устроили

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В Краснодаре завершен первый этап цифровой трансформации РСО ых программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 г. создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. «Краснодартеплоэнерго» — это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около 1 тыс. сотрудников и более 200 технологических объектов в эксплуатации

В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 году создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». «Краснодартеплоэнерго» ― это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около тысячи сотрудников и

«МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Краснодара тем же периодом 2023 г. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Аналитики «МегаФона» изучили обе

Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара там объехать Краснодар без пробок. Автомагистраль соединяет Москву и Новороссийск, а участок обхода Краснодара позволяет сэкономить почти полтора часа в путешествии по южным регионам России. Те

«Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества и представители «Группы Астра». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара<

Axenix открыла офис в Краснодаре Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадр

Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях о сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика. *** Концерн «Телематика» — разработчик реш

Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux «Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре. Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи адми

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Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и соц

Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом перативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и

Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре нспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации трансп

Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS. В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью