Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар

«Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества и представители «Группы Астра». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара<

Axenix открыла офис в Краснодаре Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадр

Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях о сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика. *** Концерн «Телематика» — разработчик реш

Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux «Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре. Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи адми

«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи атика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличит

Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и соц

Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом перативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и

Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре нспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации трансп

Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS. В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью

Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) «Теремок» ― сеть ресторанов русской кухни формата fast casual. На первом этапе принимать платежи по QR-коду смогут рестораны в Москве и Краснодаре (171 ресторан). Посетителям ресторанов «Теремок» достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату чере

Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленд

«Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре «Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре. Теперь заказы местных жителей смогут приезжать быстрее, а локальным продавцам нач

Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II сообщил о внедрении платформ Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager для работы в информационных системах компании. Международный аэропорт Краснодар

«Росэлектроника» испытала систему противодействия беспилотникам в аэропорту Краснодара Автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака – DBS» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно прошел испытания на территории международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II. В ходе испытаний представителям аэропорта была продемонстрирована работа комплекса, разработанного НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), в условиях имитированн

«БАРС Груп» открыла офис в Краснодаре для развития проектов цифрового здравоохранения Компания «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, сообщила об открытии нового офиса в Краснодаре. Производственный офис будет развивать ключевое направление компании – федеральные и региональные медицинские цифровые проекты. Региональное представительство позволит привлечь местн

Tele2 использует в Краснодаре солнечную энергию для раздачи Wi-Fi Tele2 запустил Wi-Fi-генератор, преобразующий солнечную энергию в мобильный 4G-интернет. Компания использовала преимущество Краснодара, одного из самых солнечных городов России, и развила идею дождевого Wi-Fi, ранее разработанного для Санкт-Петербурга. Проект «Солнечный Wi-Fi» направлен на улучшение городской среды

«КРОК» обеспечил безопасную среду парковой зоне стадиона ФК «Краснодар» «КРОК» завершил проект по обеспечению комплексной безопасности парковой зоны стадиона ФК «Краснодар», общая площадь которой составляет 22,7 га. Решение включает в себя системы аварийной телефонной связи, охранного видеонаблюдения, а также системы физической и пожарной безопасности д

«Ростелеком» предложил организациям Краснодара новые телеком-решения для развития бизнеса «Ростелеком» представил в Краснодаре новые телеком-решения для развития бизнеса. Корпоративные клиенты компании — представители министерств, правоохранительных органов, крупных организаций, банковской сферы, страховых к

«Мегафон» обеспечил интернетом до 300 Мбит/с Краснодар и пригороды ростного интернета 4G+ (LTE-Advanced) на скорости до 300 Мбит/с в краевой столице и четырех крупных пригородных территориях.Свыше 300 новых базовых станций LTE-Advanced «Мегафона» заработали по всему Краснодару и в ближайших станицах - Динская, Елизаветинская, Старокорсунская и Новотитаровская. Новейшая технология передачи данных позволяет использовать все преимущества скоростного мобильног

«Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи Компания «Газпром добыча Краснодар» пролонгировала контракт с «Мегафоном» на обеспечение data-трафиком мониторингового оборудования для удалённого контроля объектов газодобычи. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». M2M-

«Мегафон» выиграл тендер на подключение интернета администрации Краснодара потоками. Такое решение обеспечит доступ в интернет всем сотрудникам администрации и городской Думы Краснодара, находящихся на обслуживании МКУ «Электронный Краснодар».«Сегмент госклиентов - од

Интернет «МегаФона» будет задействован для удалённого мониторинга объектов газодобычи компании «Газпром добыча Краснодар» В рамках нового клиентского контракта с компанией «Газпром добыча Краснодар» компания «МегаФон» обеспечила передачу данных на мониторинговом оборудовании предприятия для удалённого контроля объектов газодобычи в Ставропольском крае. По условиям контракта опер

«Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях оммерческий директор компании «Лантер». По информации «Ланита», создание системы платных парковок в Краснодаре решает проблему перенасыщения центральной части города автотранспортными средствам

Модернизирована система электронного архива администрации Краснодара тронного архива (СЭА) и оцифровке наиболее востребованных документов архивного отдела администрации Краснодара. Проект позволил автоматизировать процессы хранения, обработки, поиска и предостав

Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS ouse Management System). Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, которая занималась адаптацией и внедрением программного решения. Проект автоматизации логистического комплекса реализован в Краснодаре. Логистический центр представляет собой комплекс А — класса, занимающийся складской обработкой техники и аксессуаров «Керхер», поступающих напрямую из Германии. Основные клиенты комп

KMGi Group открыла российское представительство в Краснодаре KMGi Group — международная компания, специализирующаяся на интернет-технологиях, связях с общественностью и онлайн-маркетинге — открыла российское подразделение, которое базируется в городе Краснодаре. Об этом CNews сообщили в KMGi Group. «Сотрудничество с KMGi мы начали еще в 2010 году, на тот момент выступая технической площадкой для проектов компании. Наша команда взяла на себя

«Ростелеком» в Краснодаре обеспечил Wi-Fi доступом кафе сети Madyar Collection «Ростелеком» в Краснодаре организовал свободный доступ в интернет по технологии Wi-Fi в кафе и ресторанах сети Madyar Collection. Неограниченный объем входящего IP-трафика и высокая пропускная способность кан

МТС запустила многофункциональный дата-центр в Краснодаре Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в эксплуатацию первого в Краснодаре центра обработки данных (ЦОД). Краснодарский ЦОД позволит обеспечить непрерывность бизнес-процессов МТС на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также пр

«Ростелеком» обеспечил все школы в Краснодаре доступом в интернет по «оптике» «Ростелеком» обеспечил все школы в городе Краснодаре доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Таким образом, столица Кубани стала первым городом на юге России и вторым в стране, в котором все муниципальные бюдже

В Краснодаре открылся Единый центр сопровождения контрактной системы В Краснодаре состоялось открытие Единого центра сопровождения контрактной системы (ЕЦСКС). Решение о его создании было принято в сентябре 2014 г., когда в рамках инвестиционного Форума «Сочи-2014

«Ростелеком» полностью перевел Краснодар на цифровую телефонию «Ростелеком» перевел всю городскую телефонную сеть кубанской столицы на цифровое оборудование. Двумя последними аналоговыми телефонными станциями Краснодара, переключенными на «цифру», стали АТС-32 и АТС-36 в Комсомольском микрорайоне. Проведенная модернизация позволила повысить качество связи и расширить спектр дополнительных сервисов,

«Почта России» откроет центр гибридной почты в Краснодаре нвертных отправлений, а также свыше 2 млн отпечатков А4 в сутки. «Открытие центра гибридной почты в Краснодаре будет способствовать не только развитию почтовой инфраструктуры на юге России, но

«Манго Телеком» открыл филиал в Краснодаре фонии и облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией (ВАТС, CRM, ЦОВ) — открыла филиал в Краснодаре. Как сообщили CNews в «Манго Телеком», руководителем филиала стала Наталья Кривоше

23 января в Краснодаре пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» 23 января в Краснодаре состоится масштабное мероприятие, посвященное современным информационным технологиям — международный форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ». На сегодняшний день фо

«Элар» создает систему электронного архива в администрации Краснодара Корпорация «Элар» стала победителем аукциона на создание и внедрение электронного архива администрации города Краснодара. Реализация проекта позволит полностью автоматизировать работу архивного отдела города по исполнению запросов граждан и организаций. В ходе выполнения работ специалисты «Элар» перево

«Внешфинбанк» стал партнером системы «Лидер» в Краснодаре . Текущий статус перевода можно узнать на сайте системы « Лидер», рассказали CNews в НКО «Лидер». В Краснодаре «Внешфинбанк» предлагает своим клиентам услуги, связанные с кредитованием, рассчет

«1С:Первый БИТ» автоматизировал студию маникюра NailBar в Краснодаре Специалисты «1С:Первого БИТа» в Краснодаре выполнили проект по внедрению специализированной программы «БИТ.Красота» в студии маникюра NailBar. В рамках проекта были автоматизированы ключевые функции по управлению салоном: зап

В Краснодаре ряд муниципальных услуг переведен в электронный вид телеком» перевела в электронный вид ряд государственных услуг муниципального уровня. Впервые жители Краснодара могут, не выходя из дома, поставить на учет ребенка и встать в очередь на зачислен

«Ростелеком» включил в тестовую эксплуатацию базовые станции LTE в Краснодаре и Сочи «Ростелеком» включил в тестовую эксплуатацию базовые станции LTE (Long Term Evolution) в Краснодаре и Сочи. Скорость передачи данных в рамках тестовых зон составила в среднем 63 Мбит/с на абонента. Планируемая скорость передачи данных - до 80 Мбит/с, сообщили CNews в операторе. На