Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЮФО Краснодарский край Краснодар Екатеринодар

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар

СОБЫТИЯ


29.05.2026 «ЮMoney» запустила доставку карт через «Самокат» в Краснодаре

ез «Самокат» — теперь оформить быструю доставку можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Краснодаре. Время доставки карты — от 15 минут. «В «ЮMoney» почти треть всех курьерских доста
06.05.2026 «МегаФон» усилил LTE в кубанской столице

«МегаФон» в Краснодаре подготовил мобильную сеть к туристическому сезону. Чтобы сохранить высокую скорост
24.03.2026 «Т-Технологии» открыла новый офис ИТ-хаба в Краснодаре

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии нового хаба в Краснодаре. Офис площадью около 2000 м2 расположен в бизнес-центре КНГК и стал одним из крупн
20.01.2026 Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре

специализации «Сети связи и системы коммутации». Обладает колоссальным опытом работы в телекоммуникационной сфере – отраслевой стаж превышает 25 лет. Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре К команде T2 Алексей Казаков присоединился в 2019 г. в качестве руководителя обособленного подразделения в Сочи. В зону его ответственности входило комплексное управление региональны
15.01.2026 SuperJob: лучшие вакансии января 2026 года

крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самар
09.12.2025 «Магнит Маркет» запускает доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде

в группу компаний «Магнит») запускает доставку сразу в четырех крупных городах – Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». В
04.12.2025 Арена на связи: Т2 обеспечила связью домашний стадион футбольного клуба «Краснодар»

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие на домашнем стадионе футбольного клуба «Краснодар». Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны абонентам на площади свыше 82 тыс. кв. м, а скорость передачи данных превышает 100 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили пр
03.12.2025 «МегаФон» усилил мобильную связь в Краснодаре

ел обновление сетевой инфраструктуры в районе парка «Краснодар» — одной из самых популярных локаций Краснодара. Модернизация реализована с учётом прогнозируемого роста туристического потока в п
23.09.2025 T2 усилила сеть в аэропорту Краснодара к старту международного сообщения

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в аэропорту Краснодара и на прилегающих к нему территориях. Перед возобновлением международных рейсов компания модернизировала оборудование, а также увеличила покрытие сети рядом с воздушной гаванью. T2 пр
17.09.2025 2ГИС запустил реалистичную 3D-модель аэропорта Краснодара и обновил поэтажные карты терминалов

еют все работающие крупные аэропорты гражданской авиации Краснодарского края — в Сочи, Геленджике и Краснодаре. Реалистичная 3D-модель аэропорта Краснодара уже доступна на сайте 2gis.ru, а такж
12.09.2025 К открытию аэропорта Краснодара ускорили мобильный интернет

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на территории воздушной гавани к первому рейсу в аэропорт Краснодара. Пассажирам и гостям доступна высокоскоростная передача мобильных данных — до 100 Мбит/с — на всех этапах путешествия: от регистрации до взлета. Об этом CNews сообщили представители

10.09.2025 В жилых районах Краснодара повысили качество мобильной сети

тивно адаптируем инфраструктуру под потребности пользователей. Только с начала года наши абоненты в Краснодаре прокачали свыше 160 тысяч Тбайт данных. Этот объем эквивалентен непрерывной прямой
20.08.2025 ГК «Черноголовка» продолжает автоматизацию вместе с Axelot: решение Axelot WMS тиражировано на склады в Краснодаре

Axelot и ГК «Черноголовка» вместе переводят площадки группы компаний на Axelot WMS. На этот раз система была тиражирована на склад готовой продукции и склад при производстве в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители Axelot. С 2024 г. ГК «Черноголовка» совместно с Axelot продолжает масштабный проект тиражирования Axelot WMS на собственных складах. Запуск Axel
11.08.2025 «Делимобиль» начинает работу в Краснодаре

«Делимобиль», оператор каршеринга, начал работу в Краснодаре. Южный мегаполис стал шестнадцатым городом присутствия сервиса и третьей новой лок
04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре

больше всего километров на экологичном двухколесном транспорте проезжают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре. Совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорожного движения специалист
03.06.2025 «Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону

«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом CNews сообщили
22.04.2025 Webbankir: Жители Перми запрашивают самые скромные суммы займов в МФО

а в среднем 11,64 тыс. руб. Самые крупные суммы займов «до зарплаты» россияне запрашивают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, наименьшие — в Перми, Омске и Воронеже. В среднем москвичи про
31.03.2025 «Ситидрайв» начинает работу в Краснодаре

«Ситидрайв» продолжает расширять свое присутствие в Южном Федеральном округе и запускается в Краснодаре. Ранее сервис был доступен только в Сочи, а недавно компания анонсировала запуск в Ростове-на-Дону. Автомобили сервиса будут доступны для аренды в городе с 9 апреля 2025 г. Об этом C
27.03.2025 SuperJob: уехать в небольшой город ради высокой зарплаты чаще всего готовы жители Омска, Краснодара и Новосибирска

и трудоустройства с двукратным увеличением заработной платы чаще готовы принять жители Омска (64%), Краснодара (60%), Новосибирска (60%), Перми (59%) и Красноярска (58%): «Численность жителей н
11.03.2025 RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Краснодаре

Хостинг-провайдер RuVDS запустил в работу площадку с виртуальными серверами в Краснодаре. Новые вычислительные мощности, уже доступные для выбора на сайте компании, распол
14.02.2025 T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году

е специалисты T2 модернизировали в регионе более 50% базовых станций. Оборудование было обновлено в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Славянске-на-Кубани и еще 20 городах, а т
19.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика

настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В столице региона, Краснодаре, модернизация затронула территорию жилых комплексов «На Воскресенской», «Акварели»
03.09.2024 «МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями

снодар – в среднем за проживание там путешественники платили 3,3 тыс. руб. за ночь. Остановившись в Краснодаре, туристам удобно исследовать регион и отправляться в короткие поездки с осмотром т
01.08.2024 «Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах

ионах и будет работать еще в четырех мегаполисах – в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Теперь в этих городах снять и сдать квартиру можно полностью онлайн: «Яндекс Арен
09.07.2024 «Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата

современным дизайном и большим ассортиментом техники и электроники платформы «Триколор» появился в Краснодаре. В торжественной обстановке представители компании перерезали ленточку и устроили

28.05.2024 МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое

я, среди которых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик – суммарно число заказов там превышает 10% от всех по России. Сильнее всего по стране – более чем в два раза – выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке. Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда

27.05.2024 В Краснодаре завершен первый этап цифровой трансформации РСО

ых программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 г. создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. «Краснодартеплоэнерго» — это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около 1 тыс. сотрудников и более 200 технологических объектов в эксплуатации
27.05.2024 В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО

программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 году создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители «Росатома». «Краснодартеплоэнерго» ― это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около тысячи сотрудников и

27.05.2024 «МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Краснодара

тем же периодом 2023 г. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Аналитики «МегаФона» изучили обе
13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара

там объехать Краснодар без пробок. Автомагистраль соединяет Москву и Новороссийск, а участок обхода Краснодара позволяет сэкономить почти полтора часа в путешествии по южным регионам России. Те
24.11.2023 «Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества

и представители «Группы Астра». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара<
10.10.2023 Axenix открыла офис в Краснодаре

Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадр
18.05.2023 Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях

о сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика. *** Концерн «Телематика» — разработчик реш
15.11.2022 Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux

«Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре. Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи адми
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи

атика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличит
06.06.2022 Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре

Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и соц
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом

перативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и
16.03.2022 Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре

нспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации трансп
15.11.2021 Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре

профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS. В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью

07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) «Теремок» ― сеть ресторанов русской кухни формата fast casual. На первом этапе принимать платежи по QR-коду смогут рестораны в Москве и Краснодаре (171 ресторан). Посетителям ресторанов «Теремок» достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату чере

Публикаций - 2364, упоминаний - 2629

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 283
МегаФон 10742 169
Yandex - Яндекс 9216 153
Ростелеком 10948 134
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 132
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 82
Microsoft Corporation 25775 80
9594 79
Apple Inc 13154 66
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 64
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 62
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 61
Samsung Electronics 11064 57
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 53
Accenture plc 719 50
Cisco Systems 5372 48
SAP SE 5601 44
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 37
Huawei 4676 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 35
Intel Corporation 12811 35
Telegram Group 2940 33
ЛайфТелеком - Телфин 290 32
Oracle Corporation 7074 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Softline - Софтлайн 3743 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 26
Xiaomi - Сяоми 2231 24
АйТи 1519 23
Крок - Croc 1964 23
HP Inc. 5883 22
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 22
Ростелеком - Связьинвест 1719 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 21
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 20
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 19
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 103
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 62
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 46
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 44
Связной ГК 1401 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
Яндекс.Лавка 315 28
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
Почта России ПАО 2370 27
Superjob - Суперджоб 858 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 23
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 20
Газпром ПАО 1493 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Евросеть 1421 19
Магнит Косметик - М.Косметик 49 19
МТС Трэвел - MTS Travel 292 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 15
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 15
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 15
Яндекс.Доставка 113 14
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Альфа-Банк 1979 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 12
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 12
Visa International 1993 12
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 12
X5 Group - Перекрёсток 640 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 50
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 39
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 32
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Федеральное казначейство России 1949 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Администрация Краснодарского края 64 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 10
Судебная власть - Judicial power 2500 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 62
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 399
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 321
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 261
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 251
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 221
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 201
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 193
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 191
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 184
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 167
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 147
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 144
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 143
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 140
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 140
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 136
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 136
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 134
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 130
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 128
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 119
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 113
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 111
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 100
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 94
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 90
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 88
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 86
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 84
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 81
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 81
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 78
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 77
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 76
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 76
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 75
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 75
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 73
Google Android 15243 92
Apple iOS 8583 77
Microsoft Windows 2000 8678 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 49
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 36
Microsoft Windows 16882 35
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 30
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 26
Apple iPhone 6 4861 24
МТС Big Data 324 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 24
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 24
Oracle Java - язык программирования 3469 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Apple - App Store 3109 19
Linux OS 11533 17
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 16
Apple iPad 4011 15
Microsoft Azure 1526 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
FreePik 1841 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
МТС ЦОД 38 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 12
Microsoft Office 4170 12
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Avito - Авито услуги 142 11
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 11
Samsung Galaxy 1035 11
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 11
Apple iPhone 11 290 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Холодов Андрей 55 20
Путин Владимир 3454 17
Антониади Георгий 16 16
Бийчук Андрей 47 14
Медведев Дмитрий 1665 13
Свердлов Денис 201 13
Тюрина Мария 59 10
Цаплин Никита 87 10
Козлова Ирина 29 9
Яковлева Елена 20 9
Рейман Леонид 1065 9
Ушацкий Андрей 105 8
Губанов Андрей 117 8
Кичко Дмитрий 69 8
Никифоров Николай 1138 7
Галактионова Инесса 120 7
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 7
Слизень Виталий 244 7
Ласкавый Сергей 23 7
Шилов Сергей 99 6
Шоржин Валерий 67 6
Болтрукевич Константин 39 6
Мельников Александр 98 6
Селютин Александр 60 6
Казак Максим 162 6
Антонов Александр 77 6
Попов Алексей 339 6
Анкилов Константин 121 6
Горынин Дмитрий 16 6
Чучелов Андрей 44 6
Ирышков Эдуард 15 6
Орловский Виктор 408 6
Мишустин Михаил 787 6
Лысенко Эдуард 317 5
Никуличев Андрей 43 5
Волков Владимир 69 5
Агапов Андрей 22 5
Хренков Владимир 24 5
Бызов Дмитрий 38 5
Исмаилов Руслан 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1789
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1582
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1382
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 900
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 783
Россия - СФО - Новосибирск 4876 768
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 690
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 670
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 582
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 415
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 408
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 359
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 349
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 347
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 330
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 303
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 293
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 263
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 261
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 215
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 213
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 207
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 202
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 199
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 179
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 164
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 163
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 156
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 155
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 153
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 118
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 116
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 110
Беларусь - Белоруссия 6289 107
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 107
Европа 24964 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 104
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 103
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 103
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 101
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 463
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 345
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 301
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 298
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 230
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 168
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 157
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 147
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 135
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 132
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 126
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 124
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 123
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 120
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 110
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 108
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 91
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 90
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 89
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 89
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 83
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 82
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 79
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 72
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 70
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 62
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 61
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 59
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 58
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 57
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 54
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 52
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 51
Аренда 2687 49
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 48
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 48
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 54
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 9
Стрим-ТВ - телекомпания 166 9
Forbes - Форбс 1002 9
Ведомости 1466 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Известия ИД 770 6
ComNews - Медиа-бизнес 142 6
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
РИА Новости 1033 4
Рен ТВ - телеканал 82 4
ComputerWorld 144 4
Мобильные системы 118 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
VK - Mail.ru Hi-tech 58 3
CRN 50 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
PCweek 30 3
Спорт 1 HD - телеканал 44 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 3
Технополис ХХI 3 3
Компьютерра - Компьюлента 9 3
Bloomberg 1627 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
N+1 - Издание 188 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 47
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 17
IDC - International Data Corporation 4975 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
Gartner - Гартнер 3658 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Рустелеком ТК 305 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Автостат 55 2
Mobile Research Group 87 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Net Applications 127 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 17
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 16 2
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 2
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 49
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 40
Международный женский день - 8 марта 418 17
День молодёжи - 27 июня 1087 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 14
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 6
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 5
Связь-Экспокомм 276 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 4
РИФ - Российский Интернет Форум 109 4
День Защитника отечества - 23 февраля 66 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
Intel Неделя цифровых технологий 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Honor Cup 16 1
Autodesk University 9 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Хрустальная пирамида 2 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще