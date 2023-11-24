Россия ЮФО Краснодарский край Краснодар Екатеринодар
|24.11.2023
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«Группа Астра» и МКУ «Электронный Краснодар»: новые грани сотрудничества
и представители «Группы Астра». Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города Краснодара «Электронный Краснодар» обеспечивает администрацию и городскую Думу Краснодара<
|10.10.2023
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Axenix открыла офис в Краснодаре
Компания Axenix открыла офис в Краснодаре. Новый офис расширит сеть Axenix и позволит компании максимально использовать кадр
|18.05.2023
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Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях
о сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика. *** Концерн «Телематика» — разработчик реш
|15.11.2022
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Администрация Краснодара продолжает миграцию на ОС Astra Linux
«Астра-университет», «Астра-кадры» и др. Работа в этом направлении будет интенсивно развиваться и в Краснодаре. Владимир Худяев, начальник информационно-коммуникационных технологий и связи адми
|10.11.2022
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«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи
атика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличит
|06.06.2022
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Эксперты Simetra помогут развить сеть общественного транспорта в Краснодаре
Специалисты компании Simetra по заказу администрации Краснодара разрабатывают документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе и соц
|06.04.2022
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Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом
перативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и
|16.03.2022
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Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре
нспортного планирования, приступила к исследованию общественного транспорта по заказу администрации Краснодара. В результате город получит программу перехода на новую систему организации трансп
|15.11.2021
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Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре
профессиональных ИТ-систем для управления складом, запустила в промышленную эксплуатацию систему управления складом Consid.WMS на новом распределительном центре региональной торговой сети «Победа» в Краснодаре. Это уже второй РЦ сети, автоматизированный при помощи Consid.WMS. В конце 2020 г. компания Consid провела комплексную автоматизацию распределительного центра сети класса А площадью
|07.10.2021
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Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре
Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) «Теремок» ― сеть ресторанов русской кухни формата fast casual. На первом этапе принимать платежи по QR-коду смогут рестораны в Москве и Краснодаре (171 ресторан). Посетителям ресторанов «Теремок» достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату чере
|05.10.2021
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Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре
Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленд
|03.02.2021
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«Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре
«Яндекс.Маркет» открыл сортировочный центр в Краснодаре. Теперь заказы местных жителей смогут приезжать быстрее, а локальным продавцам нач
|20.10.2020
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Международный аэропорт Краснодар повысил возможности ИТ-систем с помощью продуктов Ivanti
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II сообщил о внедрении платформ Ivanti Service Manager и Ivanti Endpoint Manager для работы в информационных системах компании. Международный аэропорт Краснодар
|21.10.2019
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«Росэлектроника» испытала систему противодействия беспилотникам в аэропорту Краснодара
Автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака – DBS» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно прошел испытания на территории международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II. В ходе испытаний представителям аэропорта была продемонстрирована работа комплекса, разработанного НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), в условиях имитированн
|18.09.2019
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«БАРС Груп» открыла офис в Краснодаре для развития проектов цифрового здравоохранения
Компания «БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, сообщила об открытии нового офиса в Краснодаре. Производственный офис будет развивать ключевое направление компании – федеральные и региональные медицинские цифровые проекты. Региональное представительство позволит привлечь местн
|30.07.2018
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Tele2 использует в Краснодаре солнечную энергию для раздачи Wi-Fi
Tele2 запустил Wi-Fi-генератор, преобразующий солнечную энергию в мобильный 4G-интернет. Компания использовала преимущество Краснодара, одного из самых солнечных городов России, и развила идею дождевого Wi-Fi, ранее разработанного для Санкт-Петербурга. Проект «Солнечный Wi-Fi» направлен на улучшение городской среды
|08.06.2018
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«КРОК» обеспечил безопасную среду парковой зоне стадиона ФК «Краснодар»
«КРОК» завершил проект по обеспечению комплексной безопасности парковой зоны стадиона ФК «Краснодар», общая площадь которой составляет 22,7 га. Решение включает в себя системы аварийной телефонной связи, охранного видеонаблюдения, а также системы физической и пожарной безопасности д
|27.06.2017
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«Ростелеком» предложил организациям Краснодара новые телеком-решения для развития бизнеса
«Ростелеком» представил в Краснодаре новые телеком-решения для развития бизнеса. Корпоративные клиенты компании — представители министерств, правоохранительных органов, крупных организаций, банковской сферы, страховых к
|05.06.2017
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«Мегафон» обеспечил интернетом до 300 Мбит/с Краснодар и пригороды
ростного интернета 4G+ (LTE-Advanced) на скорости до 300 Мбит/с в краевой столице и четырех крупных пригородных территориях.Свыше 300 новых базовых станций LTE-Advanced «Мегафона» заработали по всему Краснодару и в ближайших станицах - Динская, Елизаветинская, Старокорсунская и Новотитаровская. Новейшая технология передачи данных позволяет использовать все преимущества скоростного мобильног
|09.03.2017
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«Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи
Компания «Газпром добыча Краснодар» пролонгировала контракт с «Мегафоном» на обеспечение data-трафиком мониторингового оборудования для удалённого контроля объектов газодобычи. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». M2M-
|08.09.2016
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«Мегафон» выиграл тендер на подключение интернета администрации Краснодара
потоками. Такое решение обеспечит доступ в интернет всем сотрудникам администрации и городской Думы Краснодара, находящихся на обслуживании МКУ «Электронный Краснодар».«Сегмент госклиентов - од
|25.03.2016
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Интернет «МегаФона» будет задействован для удалённого мониторинга объектов газодобычи компании «Газпром добыча Краснодар»
В рамках нового клиентского контракта с компанией «Газпром добыча Краснодар» компания «МегаФон» обеспечила передачу данных на мониторинговом оборудовании предприятия для удалённого контроля объектов газодобычи в Ставропольском крае. По условиям контракта опер
|27.01.2016
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«Лантер» установила в Краснодаре паркоматы на солнечных батареях
оммерческий директор компании «Лантер». По информации «Ланита», создание системы платных парковок в Краснодаре решает проблему перенасыщения центральной части города автотранспортными средствам
|10.11.2015
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Модернизирована система электронного архива администрации Краснодара
тронного архива (СЭА) и оцифровке наиболее востребованных документов архивного отдела администрации Краснодара. Проект позволил автоматизировать процессы хранения, обработки, поиска и предостав
|03.08.2015
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Kärcher автоматизировала работу логистического комплекса в Краснодаре на базе Lead WMS
ouse Management System). Об этом CNews сообщили в группе компаний LogistiX, которая занималась адаптацией и внедрением программного решения. Проект автоматизации логистического комплекса реализован в Краснодаре. Логистический центр представляет собой комплекс А — класса, занимающийся складской обработкой техники и аксессуаров «Керхер», поступающих напрямую из Германии. Основные клиенты комп
|31.07.2015
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KMGi Group открыла российское представительство в Краснодаре
KMGi Group — международная компания, специализирующаяся на интернет-технологиях, связях с общественностью и онлайн-маркетинге — открыла российское подразделение, которое базируется в городе Краснодаре. Об этом CNews сообщили в KMGi Group. «Сотрудничество с KMGi мы начали еще в 2010 году, на тот момент выступая технической площадкой для проектов компании. Наша команда взяла на себя
|23.04.2015
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«Ростелеком» в Краснодаре обеспечил Wi-Fi доступом кафе сети Madyar Collection
«Ростелеком» в Краснодаре организовал свободный доступ в интернет по технологии Wi-Fi в кафе и ресторанах сети Madyar Collection. Неограниченный объем входящего IP-трафика и высокая пропускная способность кан
|24.02.2015
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МТС запустила многофункциональный дата-центр в Краснодаре
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в эксплуатацию первого в Краснодаре центра обработки данных (ЦОД). Краснодарский ЦОД позволит обеспечить непрерывность бизнес-процессов МТС на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также пр
|18.02.2015
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«Ростелеком» обеспечил все школы в Краснодаре доступом в интернет по «оптике»
«Ростелеком» обеспечил все школы в городе Краснодаре доступом в интернет по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Таким образом, столица Кубани стала первым городом на юге России и вторым в стране, в котором все муниципальные бюдже
|24.10.2014
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В Краснодаре открылся Единый центр сопровождения контрактной системы
В Краснодаре состоялось открытие Единого центра сопровождения контрактной системы (ЕЦСКС). Решение о его создании было принято в сентябре 2014 г., когда в рамках инвестиционного Форума «Сочи-2014
|14.10.2014
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«Ростелеком» полностью перевел Краснодар на цифровую телефонию
«Ростелеком» перевел всю городскую телефонную сеть кубанской столицы на цифровое оборудование. Двумя последними аналоговыми телефонными станциями Краснодара, переключенными на «цифру», стали АТС-32 и АТС-36 в Комсомольском микрорайоне. Проведенная модернизация позволила повысить качество связи и расширить спектр дополнительных сервисов,
|19.09.2014
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«Почта России» откроет центр гибридной почты в Краснодаре
нвертных отправлений, а также свыше 2 млн отпечатков А4 в сутки. «Открытие центра гибридной почты в Краснодаре будет способствовать не только развитию почтовой инфраструктуры на юге России, но
|08.07.2014
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«Манго Телеком» открыл филиал в Краснодаре
фонии и облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией (ВАТС, CRM, ЦОВ) — открыла филиал в Краснодаре. Как сообщили CNews в «Манго Телеком», руководителем филиала стала Наталья Кривоше
|15.01.2014
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23 января в Краснодаре пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ»
23 января в Краснодаре состоится масштабное мероприятие, посвященное современным информационным технологиям — международный форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ». На сегодняшний день фо
|22.10.2013
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«Элар» создает систему электронного архива в администрации Краснодара
Корпорация «Элар» стала победителем аукциона на создание и внедрение электронного архива администрации города Краснодара. Реализация проекта позволит полностью автоматизировать работу архивного отдела города по исполнению запросов граждан и организаций. В ходе выполнения работ специалисты «Элар» перево
|18.09.2013
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«Внешфинбанк» стал партнером системы «Лидер» в Краснодаре
. Текущий статус перевода можно узнать на сайте системы « Лидер», рассказали CNews в НКО «Лидер». В Краснодаре «Внешфинбанк» предлагает своим клиентам услуги, связанные с кредитованием, рассчет
|23.08.2013
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«1С:Первый БИТ» автоматизировал студию маникюра NailBar в Краснодаре
Специалисты «1С:Первого БИТа» в Краснодаре выполнили проект по внедрению специализированной программы «БИТ.Красота» в студии маникюра NailBar. В рамках проекта были автоматизированы ключевые функции по управлению салоном: зап
|17.07.2013
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В Краснодаре ряд муниципальных услуг переведен в электронный вид
телеком» перевела в электронный вид ряд государственных услуг муниципального уровня. Впервые жители Краснодара могут, не выходя из дома, поставить на учет ребенка и встать в очередь на зачислен
|28.01.2013
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«Ростелеком» включил в тестовую эксплуатацию базовые станции LTE в Краснодаре и Сочи
«Ростелеком» включил в тестовую эксплуатацию базовые станции LTE (Long Term Evolution) в Краснодаре и Сочи. Скорость передачи данных в рамках тестовых зон составила в среднем 63 Мбит/с на абонента. Планируемая скорость передачи данных - до 80 Мбит/с, сообщили CNews в операторе. На
|11.12.2012
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«Газпром добыча Краснодар» автоматизировала кадровый документооборот на базе Docsvision
Компания «ДоксВижн» сообщила об автоматизации кадрового документооборота в компании «Газпром добыча Краснодар» на базе платформы Docsvision. На текущий момент система, разработанная краснодарским партнером «ДоксВижн» — компанией «Эркер», запущена в опытную эксплуатацию. Как рассказали CNews в
Россия замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2895 14
|Медведев Дмитрий 1639 13
|Антониади Георгий 16 13
|Свердлов Денис 196 13
|Тюрина Мария 52 10
|Рейман Леонид 1037 9
|Ушацкий Андрей 104 8
|Кичко Дмитрий 56 8
|Слизень Виталий 242 7
|Шилов Сергей 87 6
|Мельников Александр 72 6
|Ласкавый Сергей 18 6
|Анкилов Константин 103 6
|Никифоров Николай 1173 5
|Лесь Алексей 10 5
|Исмаилов Руслан 13 5
|Шабалков Сергей 13 5
|Бызов Дмитрий 38 5
|Кирюшин Геннадий 90 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Шипулин Александр 29 5
|Савин Сергей 94 5
|Рассказов Сергей 38 5
|Колесников Александр 21 5
|Ермолаев Артем 369 4
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 4
|Попов Алексей 330 4
|Черный Алексей 23 4
|Прозоров Дмитрий 58 4
|Бобровников Борис 103 4
|Кусков Денис 219 4
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 16 4
|Кузьменко Валерия 62 4
|Орловский Виктор 353 4
|Шоржин Валерий 46 4
|Орлов Виталий 19 4
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