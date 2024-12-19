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Яковлева Елена



19.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика 1
28.11.2024 T2 разогнала интернет в горном кластере Сочи 1
15.11.2024 Интернет в глубинке: как используют 4G в селах и хуторах Кубани и Адыгеи 1
25.10.2024 T2: краснодарцы еще активнее используют мобильный интернет 1
23.10.2024 Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE 1
15.10.2024 Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
04.10.2024 Т2 обеспечит телеком-инфраструктурой жилые комплексы ГК «Точно» 1
09.02.2022 «Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка 1
14.08.2020 «Крок» помогает компаниям перейти на Microsoft Teams 1
07.06.2007 Тачку – на прокачку! 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Яковлева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Крок - Croc 1777 2
Microsoft Corporation 24625 2
Ростелеком 9701 2
SAP SE 5277 1
Accenture plc 682 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
JVC Kenwood 416 1
Prology 71 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Цифра ГК 2426 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 37 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 799 1
Application store - магазин приложений 1195 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 1
SBI Bank Свой круг 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Медокс Ярослав 35 1
Филиппов Александр 15 1
Маслеха Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 8
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 4
Россия - Кубань 198 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Приморско-Ахтарск 6 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Alpine - множественное значение 38 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 27 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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