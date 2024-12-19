Яковлева Елена
Яковлева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
|Крок - Croc 1777 2
|Microsoft Corporation 24625 2
|Ростелеком 9701 2
|SAP SE 5277 1
|Accenture plc 682 1
|EY - Ernst & Young Global 373 1
|Samsung - Harman - JBL 216 1
|JVC Kenwood 416 1
|Prology 71 1
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
|Цифра ГК 2426 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Филиппов Александр 15 1
|Маслеха Анастасия 1 1
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