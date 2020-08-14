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«Крок» помогает компаниям перейти на Microsoft Teams

Интеграция Бизнес-приложения

В условиях удаленного офиса «Крок» помогает компаниям использовать инструменты командной работы. Одним из таких инструментов является платформа Microsoft Teams.

Платформа Microsoft Teams, чья ежедневная аудитория превышает 75 млн пользователей, создана для совместной работы сотрудников компаний, интегрирована с офисными приложениями Microsoft 365 и является эффективным инструментом корпоративного взаимодействия. Благодаря сервису сотрудники могут объединяться в команды, внутри которых можно создавать открытые и приватные каналы для групп или общаться через личные сообщения, обмениваться документами и проводить виртуальные конференции. Одновременно в режиме чата или группового звонка могут общаться до 1 тыс. человек, а наблюдать за трансляцией онлайн мероприятий и задавать вопросы – до 20 тыс. участников. В число корпоративных клиентов платформы входят десятки тысяч компаний по всему миру, среди которых Continental AG, Ernst & Young, Pfizer и SAP, Accenture и другие. Оценить все преимущества может любой пользователь с активной подпиской Microsoft 365.

В рамках базовой подписки Microsoft 365 в Teams кроме безлимитных онлайн-собраний и видеозвонков каждому доступны групповое и персональное хранилище файлов, совместная работа в веб-версии Office в режиме реального времени, а также интеграция с более чем 250 приложений и служб. Специалисты «Крок» помогут компаниям, нацеленным на повышение эффективности, настроить и внедрить платформу в корпоративные системы.

Кроме того, компания «Крок» рекомендует Microsoft Teams как одну из наиболее защищенных платформ. Благодаря сквозной аутентификации (Active Directory SSO) и шифрованию сигнала, аудио/видео потоков и передаваемого контента минимизируется возможность перехвата передаваемой информации. Разделение полномочий администраторов на базе ролевой модели доступа к настройкам позволяет проконтролировать доступ к конференциям злоумышленников.

«В условиях удаленной работы крайне важно настроить не только эффективную коммуникацию, но и взаимодействие между членами команды. Синхронизация задач, совместная работа над документами, таблицами, презентациями являются краеугольным камнем сохранения продуктивности. Microsoft Teams позволяет реализовать все это в рамках единой платформы», – отметила Елена Яковлева, руководитель направления Microsoft ИТ-компании «Крок».

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