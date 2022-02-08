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Accenture plc

Accenture plc

Accenture – международная компания, предоставляющая  спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса. В 2021 году более 624 000 сотрудников компании работают в 120 странах мира. 


08.02.2022 IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce
04.02.2022 Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд
01.02.2022 Accenture разработала программу по повышению операционной надежности российских банков
24.01.2022 Accenture инвестирует в Interos для безопасности цепочек поставок
18.01.2022 Accenture: к 2025 году годовой объем покупок в соцсетях достигнет $1,2 трлн
30.12.2021 Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование
23.12.2021 Accenture спрогнозировала изменения в технологиях и бизнесе в 2022 году
22.12.2021 Accenture наращивает количество женщин в управлении компанией
08.12.2021 Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS
06.12.2021 Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г.
02.12.2021 КТС Svetets CSS включена в реестр отечественного ПО
23.11.2021 Accenture поможет L’Oréal быть ближе к клиентам с помощью данных
08.11.2021 Accenture: более половины компаний недостаточно защищены от кибератак
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»
19.08.2021 Accenture усилила направление электронной коммерции для индустрии моды
12.08.2021 Исследование Accenture: стратегический подход к облакам ускоряет поиск клиентов на 50%
28.07.2021 Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square
30.06.2021 Accenture разработала интеллектуальную аналитическую платформу для ритейла
25.06.2021 Accenture объявляет об успешных результатах третьего квартала 2021 года
18.06.2021 Alstom выбирает Accenture и Dassault Systèmes для разработки новой облачной PLM-платформы
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами
26.05.2021 Accenture: энергетика стала особенно привлекательной отраслью для технологических стартапов
19.05.2021 Accenture займется цифровой трансформацией Shiseido
13.05.2021 Accenture заключила соглашение о сотрудничестве с ДГТУ
28.04.2021 Accenture поглотила Cygni для усиления компетенции на облачном рынке и в разработке ПО
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали
22.04.2021 Accenture и SAP разработают совместное решение на базе ИИ и облачных технологий
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков
05.04.2021 Accenture внедряет для Shell ИИ-решение для управления цепочками поставок
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR

Публикаций - 810, упоминаний - 929

Accenture plc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 158
SAP SE 4595 94
IBM - International Business Machines Corp 8941 86
Oracle Corporation 6035 59
Google LLC 10352 48
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 43
Apple Inc 10683 38
HP Inc. 5313 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 34
Intel Corporation 11262 32
Cisco Systems 4720 28
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 23
HP - Hewlett-Packard 3567 23
EDS - Electronic Data Systems 227 23
Dell EMC 4736 21
Accenture Technology - Accenture Digital 23 21
Capgemini Consulting 117 20
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 19
Adobe Systems 1443 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 378 17
SAS Institute 854 17
Siemens AG - Siemens Group 2311 16
6072 16
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 15
Fujitsu 1898 15
SAP CIS - САП СНГ 821 15
Samsung Electronics 9333 14
Infosys 105 14
Accenture Interactive 14 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
Huawei 3222 13
CSC - Corporation 62 12
GitHub 487 11
VK - Mail.ru Group 3057 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 10
Meta Platforms - Facebook 4267 10
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
Альфа-Банк 1476 10
Accenture - Andersen Consulting 61 10
X5 Group 709 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
GM - General Motors 434 8
ГПБ - Газпромбанк 842 8
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 7
HeadHunter Group - HH Group 423 6
Аэрофлот 648 6
Visa International 1809 6
Walt Disney Company 556 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Boeing 957 6
Утконос 124 6
Citi - Citibank - Ситибанк 265 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 6
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 5
Ак Барс Банк 212 5
Lockheed Martin 730 5
АльфаСтрахование СГ 241 5
Procter&Gamble - P&G 202 5
Bank of America - Банк Америки 219 5
Schlumberger - Шлюмберже 62 5
ТНК-ВР Холдинг 248 5
Газпром ПАО 1008 5
Royal Dutch Shell - Шелл 184 4
Сбер - СберАвто 18 4
Societe Generale - Росбанк 438 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 40 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
eBay Inc 1576 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Walmart - Wal-Mart Stores 361 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
Правительство РФ 8292 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 9
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
Кванториум АНО - Детский технопарк 39 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Президент Российской Федерации 3770 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Счётная палата РФ 628 2
Администрация Президента РФ 904 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
Министерство иностранных дел Финляндии 4 1
Россия-страна возможностей АНО 11 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 16
Web development - Веб-разработка 0 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Linux Foundation 167 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
Демократическая политическая партия США 91 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Symbian Foundation 38 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 112
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 45
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 26
Website - Вебсайт 9736 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 23
Big Data - Большие данные 3520 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 22
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 21
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 21
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 18
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 17
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 16
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 15
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 14
JavaScript - Язык программирования 959 124
Microsoft Windows 10 11713 62
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 46
Linux OS 7669 41
Oracle Java - язык программирования 2554 35
Microsoft Edge - браузер 1891 35
PHP - Язык программирования 427 33
Google Android 11959 31
Opera Browser - Браузер 923 27
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 22
Nokia Symbian OS 1388 21
Apple Safari - браузер 743 20
Microsoft Windows Phone OS 1546 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 19
Apple macOS X - Rhapsody 1495 18
Microsoft Office 3247 17
Apple iOS 6422 16
Microsoft Azure 1276 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 15
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 13
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 12
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 586 12
Microsoft SQL Server 1416 12
JQuery 39 12
Apple iPad 3663 12
Google Chrome - браузер 1270 11
Accenture Liquid Studio 12 11
C# - C Sharp - Язык программирования 223 11
Microsoft Windows XP 2291 11
C++ - Язык программирования 445 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 10
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 100 10
Microsoft Windows 7 1780 9
Adobe Photoshop 667 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 9
Apple macOS 1457 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 9
Григорьева Мария 23 22
Sweet Julie - Свит Джули 14 14
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 10
Кондратьев Арсений 10 9
Диланян Вартан 11 9
Тимошенко Андрей 12 9
Руденко Дмитрий 25 8
Филатов Евгений 17 8
Хохлов Дмитрий 9 6
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 6
Горынин Дмитрий 6 6
Ягодинский Антон 5 5
Мусина Ирина 5 5
Белоусов Максим 73 5
Скорочкин Андрей 5 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 5
Одинаева Ирина 5 5
Епишев Антон 5 5
Jobs Steve - Джобс Стив 996 5
Берштейн Татьяна 4 4
Македонский Сергей 46 4
Соснин Михаил 4 4
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Аршавский Анджей 28 4
Хрупова Елена 5 3
Смирнов Олег 13 3
Порубов Виталий 6 3
Малькова Лариса 3 3
Орловский Виктор 325 3
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 17 3
Молодых Владимир 27 3
Аитов Тимур 188 3
Ганин Егор 54 3
Киреев Сергей 4 3
Gutierrez Nicolas - Гутьеррес Николас 3 3
Рейман Леонид 1009 3
Павлов Андрей 34 3
Кантор Виктор 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 327
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 92
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 65
Германия - Федеративная Республика 8903 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 61
Европа 12319 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 45
Казахстан - Республика 4467 39
Франция - Французская Республика 5665 37
Япония 10069 34
Индия - Республика 4263 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 28
Азия - Азиатский регион 3803 22
Америка Северная 2650 22
Бразилия - Федеративная Республика 1945 20
Африка - Африканский регион 2928 18
Италия - Итальянская Республика 3310 17
Финляндия - Финляндская Республика 1816 17
Австралия - Австралийский Союз 2791 16
Европа Восточная 2927 16
Швеция - Королевство 2072 16
Ближний Восток 2549 15
Испания - Королевство 2917 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 14
Украина 6212 14
Нидерланды 2197 14
Канада 3319 14
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 12
Сингапур - Республика 1574 11
США - Калифорния 3381 11
Норвегия - Королевство 1155 11
Америка 2011 11
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 10
Дания - Королевство 900 10
Польша - Республика 1559 10
Америка Латинская 1413 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 173
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 118
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 27
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 23
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 18
Аутсорсинг 1351 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 7
Мошенничество - Махинации 2142 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 6
Страхование - Страховое дело 1920 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 5
Английский язык 764 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 4
Инвестиции венчурные 850 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 3
Человеческий фактор 1099 3
Образование в России 460 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
The Register 1286 8
WSJ - The Wall Street Journal 1225 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 6
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
Silicon.com 354 5
Ars Technica 364 4
Silicon 459 4
NYT - The New York Times 956 3
ZDnet 584 3
AppleInsider 384 3
CNET - Издание 1580 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 3
Computer Weekly 370 2
Wikipedia - Википедия 413 2
MacWorld 136 2
Pocket-Lint 69 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 2
FT - Financial Times 1118 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
NBC News 165 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
IEEE Spectrum 11 2
Банки.ру - Banki.ru 44 2
Fortune 196 2
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 24 2
Newsweek 35 1
InformationWeek 231 1
CNET Networks 38 1
CBS MarketWatch 305 1
ComputerWorld 139 1
MSNBC - телеканал 85 1
91Mobiles 590 1
Independent 98 1
Times 500 1
IDC - International Data Corporation 4671 39
Gartner - Гартнер 3301 34
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 15
Forrester Research 810 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
Fortune Global 500 280 6
Samsung Research 14 4
Fortune Global 100 138 4
Markets&Markets Research 97 3
HFS Research 33 2
Gartner - Dataquest 340 2
Internet Stock Report 992 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 2
Accenture Technology Vision 2 2
Discovery Research Group 21 2
Forbes Global 2000 32 2
Gartner - AMR Research 48 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
Grand View Research 15 1
Moody's Investors Service 135 1
Fortune Global 1000 50 1
Microsoft Research 128 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
Aberdeen Group 48 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Datamonitor 83 1
Harris Interactive 83 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Strategy Analytics 283 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Technavio 24 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
451 Research Group 87 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Forrester Wave 31 1
Microsoft Research India 3 1
Mordor Intelligence 15 1
Synergy Research Group 39 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 5
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 2
Yale University - Йельский университет 116 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 4 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 9 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
РАН ИСМАН ФГБУН - Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А. Г. Мержанова Российской академии наук 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
SAS Academy 4 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
Open University of Israel - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 1 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 5
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 26 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 3
GeekBrains 49 3
Час кода - международное движение 11 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 3
Oracle AppsForum 21 2
Подмосковные Вечера 7 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Defcon 39 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
Microsoft Build - конференция 35 1
MacWorld Expo 35 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Docflow 123 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
SAP Forum 29 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 5 1
SAP Quality Awards 6 1
Effie Awards 3 1
SUSECON Digital 1 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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