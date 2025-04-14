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Accenture plc

Accenture plc

Accenture – международная компания, предоставляющая  спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса. В 2021 году более 624 000 сотрудников компании работают в 120 странах мира. 

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14.04.2025 Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte

юджет которого исчисляется сотнями миллиардов долларов, начало разрывать госконтракты с крупнейшими подрядчиками. Как пишет портал TechSpot, подписанные ранее договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пише
23.03.2023 Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги

Почти рекорд Международная консалтинговая ИТ-компания Accenture оставит без работы 19 тыс. человек, пишет TechCrunch. Люди лишатся работы во всех странах присутствия компании, поэтому Россию это никак не коснется — Accenture сбежала из стра
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России

вом реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и «Магнитогорского металлургического комбината». Евгений Филатов работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, отвечая за направление инфраструктурного бизнеса. Замглавы Минцифры Григорий Борисенко Весной 2022 г., после начала Россией специальной военной операции на Украине, PWC и Accentur
14.10.2022 Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании

ом сложно Пользователи всего мира жалуются на избыточную сложность и запутанность порталов цифровых государственных услуг. Об этом говорится в новом исследовании международной консалтинговой компании Accenture. Согласно результатам исследования, более половины пользователей высказались об удобстве порталов госуслуг в негативном ключе. 46% из них, не скрывая, заявили, что с гораздо большей в
12.09.2022 Российский Accenture объявляет о смене бренда на AXENIX

Российская консалтинговая технологическая компания, ранее входившая в международную сеть Accenture, будет работать под новым брендом AXENIX («Аксеникс»). Ключевые принципы и правила работы AXENIX не изменятся: компания будет нацелена на создание ценности для клиентов и развитие меж
19.08.2022 Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект

Увольнение по приказу искусственного интеллекта Международная консалтинговая компания Accenture уволила несколько десятков человек, доверившись «мнению» алгоритма, пишет Business Insider. Увольнение было, что называется, «оптовым» – компания лишила всех работы во время единствен
09.08.2022 В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора

ООО «Акстим» (ex-Accenture) объявляет о назначении Павла Кирика, Алексея Минакова и Юрия Середина управляющими директорами. Об этом CNews сообщили представители «Акстим». Павел Кирик отвечает за развитие практи
27.07.2022 Российский разработчик трудоустроил команду ушедшей из России глобальной консалтинговой компании

Сотрудники Accenture пришли в «Рексофт» Сотрудники покинувшей Россию международной консалтинговой корпорации Accenture трудоустроились в компанию разработчика цифровых решений «Рексофт». Напомним,

20.07.2022 «Акстим» (ex-Accenture) расширяет практику «1С»

Аналитики ООО «Акстим» (ex-Accenture) отмечают, что востребованность решений на базе платформы «1С» на российском рынке ERP-систем за последние месяцы возросла в два-три раза. Компания «Акстим» увеличивает команду специа
18.07.2022 «Первая форма» и «Акстим» (ex-Accenture) стали партнерами

Разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» и ООО «Акстим» (ex-Accenture) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Акстим». «Первая форма» – российский разработчик одноименной BPМ-платформы. Это система управления класса
12.07.2022 «Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud

Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi Internat
04.07.2022 Разработка «Акстим» (ex-Accenture) поможет людям с особыми потребностями управлять компьютером

«АксТим» (ex-Accenture) создала прототип альтернативного интерфейса для работы с персональным компьютером. Программа облегчает взаимодействие с ПК людей с дополнительными потребностями. Об этом CNews сообщи
06.06.2022 Экс-команда Accenture разработала программу диагностики операций для ритейла

Российская компания, ранее входившая в глобальную сеть Accenture, разработала программу диагностики операций для ритейла. Сервис экс-команды Accenture поможет розничным сетям сократить затраты за счет оптимизации рабочего пространства, внедр
30.05.2022 Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок

Российская команда, которой в апреле 2022 г. был передан бизнес глобальной Accenture, ведет разработку продукта по планированию поставок. Решение позволит бизнесу на 10-15% сократить запасы, на 4-7% повысить уровень сервиса и на 7-10% уменьшить логистические затраты.

15.04.2022 Экс-команда Accenture поможет компаниям справиться с технологическими бизнес-рисками импортозамещения платформенных решений

Российская команда, которой в апреле 2022 г. был передан бизнес глобальной Accenture, разработала комплекс мер по управлению бизнес-рисками, в том числе связанными с ИТ-инфраструктурой. Разработанный подход включает план реагирования, обеспечивающий непрерывность бизн
12.04.2022 Бизнес Accenture в России полностью передан российскому руководству

Российское руководство компании Accenture объявляет о передаче ему бизнеса в России. Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и б
07.04.2022 Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде

Вероятно, символическая сделка Топ-менеджеры российского подразделения международной консалтинговой компании Accenture, специализирующейся на внедрении ИТ, выкупили филиал у глобальной сети. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В самой Accenture, которая 3
04.03.2022 Международная консалтинговая ИТ-компания спешно покидает Россию, бросив тысячи сотрудников

Accenture уходит из России Международная консалтинговая компания Accenture прекращает свою работу в России. Об этом она заявила в публикации на своем сайте. В
28.02.2022 Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз

Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber
08.02.2022 IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce

Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г. Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении более десяти лет. В команде бо
04.02.2022 Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд

По оценке Accenture мировой рынок услуг в сфере кибербезопасности будет расти на 13% в год и достигнет объема в $94 млрд к 2025 г. Главными направлениями развития станут кибербезопасность как сервис и ав
01.02.2022 Accenture разработала программу по повышению операционной надежности российских банков

Компания Accenture разработала комплекс мер, которые помогут российским финансовым организациям соответствовать новым требованиям Банка России в части операционной надежности критично важных процессов.

24.01.2022 Accenture инвестирует в Interos для безопасности цепочек поставок

Accenture инвестирует в Interos – поставщика решений для обеспечения устойчивости бизнеса и безопасности цепочек поставок. Сделка заключена между Interos и венчурным подразделением Accenture Ventures. Финансовые условия сделки не раскрываются. Отчет Accenture о киберустойчивости компаний показывает, как важно заниматься не только безопасностью своих внутренних сист
18.01.2022 Accenture: к 2025 году годовой объем покупок в соцсетях достигнет $1,2 трлн

Исследование Accenture «Революция шопинга» показало, что глобальная индустрия покупок в соцсетях с оборотом $492 млрд вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная коммерция — до $1,2 трлн к 202
30.12.2021 Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney

Accenture помогла StudioLAB (подразделение студии Disney) в разработке интерактивных постеров к фильмам. Решение работает на базе облачных сервисов, подключенных к OLED-дисплею. В рамках партнерства Accenture и StudioLAB уже выпускали подобные постеры в 2017 г. к премьере фильма «Дамбо». Для них были разработаны специальные программные и аппаратные решения на базе 4D-камер и искусственного
27.12.2021 Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование

Generali Group, Accenture и Vodafone Business запускают новый сервис в области управления рисками и страхования от возникающих киберинцидентов. Новая интегрированная платформа страхования предоставляет услуги

23.12.2021 Accenture спрогнозировала изменения в технологиях и бизнесе в 2022 году

еграции структуры общества привели к массовым изменениям в отношении людей к работе, технологиям, потреблению и планете. Об этом говорит 15 ежегодный отчет Fjord Trends 2022, подготовленный компанией Accenture. Документ рассказывает бизнесу, как в новых условиях создавать ценность для клиентов, сотрудников и общества. Выявленные аналитиками модели поведения заставят компании пересмотреть св
22.12.2021 Accenture наращивает количество женщин в управлении компанией

Число женщин управляющих директоров в Accenture увеличилось с 25% до 27% в 2020 г. за счет рекордного количества повышений на должности управляющего директора и старшего управляющего директора. Таким образом компания вплотную прибл
08.12.2021 Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS

Web Services (AWS). Опираясь на 13-летний опыт сотрудничества, стороны в течение следующих 5 лет продолжат инвестировать в развитие совместных услуг на облачном рынке, которые они оказывают в рамках Accenture AWS Business Group (AABG). Подразделение Accenture AWS Business Group основано в 2015 г. За время совместной работы Accenture и AWS реализовано более тысячи облачных про
06.12.2021 Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г.

г. более 90% компаний будут использовать открытое ПО, говорится в совместном исследовании компании Accenture и фонда «Сколково». В исследовании, как сообщили CNews представители Accenture

02.12.2021 КТС Svetets CSS включена в реестр отечественного ПО
23.11.2021 Accenture поможет L’Oréal быть ближе к клиентам с помощью данных

Ближневосточное подразделение международной косметической компании L’Oreal выбрало Accenture в качестве технологического партнера для разработки стратегии бренда на рынке ОАЭ. Подразделение Accenture Interactive уже имеет большой опыт цифровизации маркетинговых операци
08.11.2021 Accenture: более половины компаний недостаточно защищены от кибератак

атаки, а также слишком медленно обнаруживают и устраняют уязвимости, говорится в новом исследовании Accenture. Accenture выпустила отчет «State of Cybersecurity Resilience 2021». Исследо
28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов

Accenture отчиталась о результатах деятельности за IV квартал и полный финансовый год, закончившийся 31 августа 2021 г. Выручка Accenture за квартал составила $13,4 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 24% в долларах США и на 21% в национальных валютах. Разводненная прибыль на акцию составила $2,20, что на 11% бол
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных

По информации Accenture, в России и Европе компании сохраняют высокий уровень недоверия к облакам при работе с критически важными данными и системами. Однако такая осторожность не оправдана реалиями технолог
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи

Компания Accenture в России внедрила электронную подпись в кадровые процессы, разработав корпоративный облачный сервис MyAccenture. Теперь все сотрудники компании в России имеют возможность оформить отп
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года

Компания Accenture представила результаты исследования рынка облачных технологий, впервые проведенного в России. Согласно полученным данным, облака получили широкое распространение среди отечественных к
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture

кажут о новых вызовах в сфере ИТ и представят своё видение цифрового бизнеса в нестабильных и быстро меняющихся условиях. Партнеры деловой программы мероприятия - РБК Events и консалтинговая компания Accenture. Конференция «Умные решения – умная страна: вызовы и перемены» состоится 6-7 октября 2021 г. Программа первого дня конференции «Тренды и стратегии» посвящена новым вызовам и переменам
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»

16 сентября Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» для бизнес-аудитории: генеральных директоров, руководителей направлений и ключевых представителей ИТ-рынка. По данным отчетов
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»

16 сентября 2021 года Accenture совместно с Фондом «Сколково» проведут конференцию с участием лидеров рынка cloud computing, где впервые будут представлены результаты масштабного исследования облачной практики в Рос

Публикаций - 719, упоминаний - 766

Accenture plc и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 129
Microsoft Corporation 25775 119
IBM - International Business Machines Corp 9699 102
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 93
Oracle Corporation 7074 73
HP Inc. 5883 42
Intel Corporation 12811 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 35
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 32
Cisco Systems 5372 30
Google LLC 12688 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
9594 24
SAS Institute 1082 24
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 24
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 24
HP EDS - Electronic Data Systems 239 23
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 23
Dell EMC 5180 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Ростелеком 10948 22
Capgemini Consulting 131 21
HP - Hewlett-Packard 3662 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Fujitsu 2105 18
Крок - Croc 1964 17
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 18 16
Yandex - Яндекс 9216 16
KPMG 278 15
Tata Consultancy Services 75 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
SAP CIS - САП СНГ 868 14
Рексофт - Reksoft 488 14
Accenture Interactive 15 14
Huawei 4676 14
Salesforce 498 13
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Альфа-Банк 1979 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 11
Accenture - Andersen Consulting 62 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Газпром нефть 725 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Bank of America - Банк Америки 271 7
Lockheed Martin 777 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Газпром ПАО 1493 6
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Visa International 1993 6
Boeing 1031 6
Лента - Утконос 180 6
Почта России ПАО 2370 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Ингосстрах СПАО 478 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Русагро Группа Компаний 379 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 11 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Демократическая политическая партия США 122 4
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Sheltered Harbor Alliance 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 208
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 197
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 176
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 125
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 82
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 68
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 67
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 61
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 60
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 55
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 53
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 48
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 46
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 40
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 38
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 30
Microsoft Windows 2000 8678 37
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 25
Microsoft Windows 16882 22
Nokia Symbian OS 1411 17
Microsoft Azure 1526 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 13
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 13
Linux OS 11533 13
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Accenture Liquid Studio 12 11
Microsoft Office 4170 10
Google Android 15243 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Apple iPhone 6 4861 8
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 8
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 7
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 6
SAP Ariba 309 6
Oracle Hyperion 259 6
Microsoft Dynamics 1197 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 5
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 5
Microsoft Dynamics CRM 564 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
OpenAI - ChatGPT 719 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Apple iOS 8583 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Григорьева Мария 25 24
Диланян Вартан 17 16
Sweet Julie - Свит Джули 16 15
Тимошенко Андрей 17 11
Филатов Евгений 30 11
Горынин Дмитрий 16 11
Кондратьев Арсений 13 10
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 10
Малькова Лариса 20 9
Руденко Дмитрий 34 8
Нестеров Степан 13 8
Скорочкин Андрей 10 7
Одинаева Ирина 7 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Шадаев Максут 1210 6
Хохлов Дмитрий 9 6
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 6
Белоусов Максим 109 5
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 5
Егоров Александр 88 5
Епишев Антон 5 5
Ягодинский Антон 5 5
Киреев Сергей 6 5
Мусина Ирина 5 5
Супрунова Виктория 7 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Черненко Андрей 75 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Аршавский Анджей 31 4
Македонский Сергей 47 4
Берштейн Татьяна 4 4
Whipple Brian - Уиппл Брайан 4 4
Трапицын Виктор 7 4
Горин Александр 7 4
Соснин Михаил 4 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Путин Владимир 3454 4
Дёмкин Владимир 10 3
Орловский Виктор 408 3
Мишустин Михаил 787 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 457
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 147
Европа 24964 105
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 71
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 69
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 69
Германия - Федеративная Республика 13221 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 49
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 48
Индия - Bharat 5869 47
Франция - Французская Республика 8177 47
Казахстан - Республика 6048 44
Япония 13807 34
Украина 7928 30
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 28
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Европа Восточная 3138 21
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Бразилия - Федеративная Республика 2520 20
Африка - Африканский регион 3641 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Канада 5081 17
Испания - Королевство 3840 17
Ближний Восток 3154 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Ирландия - Республика 1051 15
Швеция - Королевство 3782 15
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 14
Нидерланды 3746 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Америка - Американский регион 2206 12
Сингапур - Республика 1953 11
Польша - Республика 2031 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 201
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 186
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 129
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 125
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 84
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 65
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 49
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 45
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 42
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 28
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 20
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 19
Английский язык 7030 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 16
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 16
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
TAdviser - Центр выбора технологий 468 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
The Register - The Register Hardware 1784 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
FT - Financial Times 1296 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Bloomberg 1627 4
Silicon 494 4
Silicon.com 364 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
NYT - The New York Times 1100 3
The Verge - Издание 619 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
ZDnet 663 2
Ведомости 1466 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Ars Technica 450 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Computer Weekly 376 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Открытые системы ИД 176 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Crunchbase 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 46
IDC - International Data Corporation 4975 42
Gartner - Гартнер 3658 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 30
Forrester Research 834 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Fortune Global 500 295 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
Fortune Global 100 142 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
Samsung Research 20 4
Markets&Markets Research 113 3
Accenture Technology Vision 3 3
Forbes Global 2000 50 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Discovery Research Group 22 2
HFS Research 49 2
Grand View Research 25 2
Internet Stock Report 994 2
Gartner - AMR Research 48 2
Российский рынок ERP 24 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Research and Markets 26 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 2
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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