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Accenture plc
Accenture – международная компания, предоставляющая спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса. В 2021 году более 624 000 сотрудников компании работают в 120 странах мира.
Accenture plc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Ключевых фраз выявлено - 1186829, в очереди разбора - 958244.
Создано именных указателей - 80371.
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