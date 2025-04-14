Accenture plc

Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte юджет которого исчисляется сотнями миллиардов долларов, начало разрывать госконтракты с крупнейшими подрядчиками. Как пишет портал TechSpot, подписанные ранее договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пише

Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги Почти рекорд Международная консалтинговая ИТ-компания Accenture оставит без работы 19 тыс. человек, пишет TechCrunch. Люди лишатся работы во всех странах присутствия компании, поэтому Россию это никак не коснется — Accenture сбежала из стра

Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России вом реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и «Магнитогорского металлургического комбината». Евгений Филатов работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, отвечая за направление инфраструктурного бизнеса. Замглавы Минцифры Григорий Борисенко Весной 2022 г., после начала Россией специальной военной операции на Украине, PWC и Accentur

Пользователи во всем мире устали от порталов госуслуг. Они слишком сложны в освоении и запутаны в использовании ом сложно Пользователи всего мира жалуются на избыточную сложность и запутанность порталов цифровых государственных услуг. Об этом говорится в новом исследовании международной консалтинговой компании Accenture. Согласно результатам исследования, более половины пользователей высказались об удобстве порталов госуслуг в негативном ключе. 46% из них, не скрывая, заявили, что с гораздо большей в

Российский Accenture объявляет о смене бренда на AXENIX Российская консалтинговая технологическая компания, ранее входившая в международную сеть Accenture, будет работать под новым брендом AXENIX («Аксеникс»). Ключевые принципы и правила работы AXENIX не изменятся: компания будет нацелена на создание ценности для клиентов и развитие меж

Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект Увольнение по приказу искусственного интеллекта Международная консалтинговая компания Accenture уволила несколько десятков человек, доверившись «мнению» алгоритма, пишет Business Insider. Увольнение было, что называется, «оптовым» – компания лишила всех работы во время единствен

В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора ООО «Акстим» (ex-Accenture) объявляет о назначении Павла Кирика, Алексея Минакова и Юрия Середина управляющими директорами. Об этом CNews сообщили представители «Акстим». Павел Кирик отвечает за развитие практи

Российский разработчик трудоустроил команду ушедшей из России глобальной консалтинговой компании Сотрудники Accenture пришли в «Рексофт» Сотрудники покинувшей Россию международной консалтинговой корпорации Accenture трудоустроились в компанию разработчика цифровых решений «Рексофт». Напомним,

«Акстим» (ex-Accenture) расширяет практику «1С» Аналитики ООО «Акстим» (ex-Accenture) отмечают, что востребованность решений на базе платформы «1С» на российском рынке ERP-систем за последние месяцы возросла в два-три раза. Компания «Акстим» увеличивает команду специа

«Первая форма» и «Акстим» (ex-Accenture) стали партнерами Разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» и ООО «Акстим» (ex-Accenture) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Акстим». «Первая форма» – российский разработчик одноименной BPМ-платформы. Это система управления класса

«Акстим» (ex-Accenture) перенесла маркетинг IDS Borjomi Russia в Yandex Cloud Специалисты ООО «Акстим» (ex-Accenture) реализовали бесшовную миграцию платформы для анализа промо-активностей из облака иностранного сервис-провайдера для IDS Borjomi Russia, российского подразделения IDS Borjomi Internat

Разработка «Акстим» (ex-Accenture) поможет людям с особыми потребностями управлять компьютером «АксТим» (ex-Accenture) создала прототип альтернативного интерфейса для работы с персональным компьютером. Программа облегчает взаимодействие с ПК людей с дополнительными потребностями. Об этом CNews сообщи

Экс-команда Accenture разработала программу диагностики операций для ритейла Российская компания, ранее входившая в глобальную сеть Accenture, разработала программу диагностики операций для ритейла. Сервис экс-команды Accenture поможет розничным сетям сократить затраты за счет оптимизации рабочего пространства, внедр

Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок Российская команда, которой в апреле 2022 г. был передан бизнес глобальной Accenture, ведет разработку продукта по планированию поставок. Решение позволит бизнесу на 10-15% сократить запасы, на 4-7% повысить уровень сервиса и на 7-10% уменьшить логистические затраты.

Экс-команда Accenture поможет компаниям справиться с технологическими бизнес-рисками импортозамещения платформенных решений Российская команда, которой в апреле 2022 г. был передан бизнес глобальной Accenture, разработала комплекс мер по управлению бизнес-рисками, в том числе связанными с ИТ-инфраструктурой. Разработанный подход включает план реагирования, обеспечивающий непрерывность бизн

Бизнес Accenture в России полностью передан российскому руководству Российское руководство компании Accenture объявляет о передаче ему бизнеса в России. Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и б

Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде Вероятно, символическая сделка Топ-менеджеры российского подразделения международной консалтинговой компании Accenture, специализирующейся на внедрении ИТ, выкупили филиал у глобальной сети. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В самой Accenture, которая 3

Международная консалтинговая ИТ-компания спешно покидает Россию, бросив тысячи сотрудников Accenture уходит из России Международная консалтинговая компания Accenture прекращает свою работу в России. Об этом она заявила в публикации на своем сайте. В

Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber

IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г. Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении более десяти лет. В команде бо

Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд По оценке Accenture мировой рынок услуг в сфере кибербезопасности будет расти на 13% в год и достигнет объема в $94 млрд к 2025 г. Главными направлениями развития станут кибербезопасность как сервис и ав

Accenture разработала программу по повышению операционной надежности российских банков Компания Accenture разработала комплекс мер, которые помогут российским финансовым организациям соответствовать новым требованиям Банка России в части операционной надежности критично важных процессов.

Accenture инвестирует в Interos для безопасности цепочек поставок Accenture инвестирует в Interos – поставщика решений для обеспечения устойчивости бизнеса и безопасности цепочек поставок. Сделка заключена между Interos и венчурным подразделением Accenture Ventures. Финансовые условия сделки не раскрываются. Отчет Accenture о киберустойчивости компаний показывает, как важно заниматься не только безопасностью своих внутренних сист

Accenture: к 2025 году годовой объем покупок в соцсетях достигнет $1,2 трлн Исследование Accenture «Революция шопинга» показало, что глобальная индустрия покупок в соцсетях с оборотом $492 млрд вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная коммерция — до $1,2 трлн к 202

Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney Accenture помогла StudioLAB (подразделение студии Disney) в разработке интерактивных постеров к фильмам. Решение работает на базе облачных сервисов, подключенных к OLED-дисплею. В рамках партнерства Accenture и StudioLAB уже выпускали подобные постеры в 2017 г. к премьере фильма «Дамбо». Для них были разработаны специальные программные и аппаратные решения на базе 4D-камер и искусственного

Accenture совместно с Generali и Vodafone Business предложит киберстрахование Generali Group, Accenture и Vodafone Business запускают новый сервис в области управления рисками и страхования от возникающих киберинцидентов. Новая интегрированная платформа страхования предоставляет услуги

Accenture спрогнозировала изменения в технологиях и бизнесе в 2022 году еграции структуры общества привели к массовым изменениям в отношении людей к работе, технологиям, потреблению и планете. Об этом говорит 15 ежегодный отчет Fjord Trends 2022, подготовленный компанией Accenture. Документ рассказывает бизнесу, как в новых условиях создавать ценность для клиентов, сотрудников и общества. Выявленные аналитиками модели поведения заставят компании пересмотреть св

Accenture наращивает количество женщин в управлении компанией Число женщин управляющих директоров в Accenture увеличилось с 25% до 27% в 2020 г. за счет рекордного количества повышений на должности управляющего директора и старшего управляющего директора. Таким образом компания вплотную прибл

Accenture объявила о расширении сотрудничества с AWS Web Services (AWS). Опираясь на 13-летний опыт сотрудничества, стороны в течение следующих 5 лет продолжат инвестировать в развитие совместных услуг на облачном рынке, которые они оказывают в рамках Accenture AWS Business Group (AABG). Подразделение Accenture AWS Business Group основано в 2015 г. За время совместной работы Accenture и AWS реализовано более тысячи облачных про

Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г. г. более 90% компаний будут использовать открытое ПО, говорится в совместном исследовании компании Accenture и фонда «Сколково». В исследовании, как сообщили CNews представители Accenture

Accenture поможет L’Oréal быть ближе к клиентам с помощью данных Ближневосточное подразделение международной косметической компании L’Oreal выбрало Accenture в качестве технологического партнера для разработки стратегии бренда на рынке ОАЭ. Подразделение Accenture Interactive уже имеет большой опыт цифровизации маркетинговых операци

Accenture: более половины компаний недостаточно защищены от кибератак атаки, а также слишком медленно обнаруживают и устраняют уязвимости, говорится в новом исследовании Accenture. Accenture выпустила отчет «State of Cybersecurity Resilience 2021». Исследо

Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов Accenture отчиталась о результатах деятельности за IV квартал и полный финансовый год, закончившийся 31 августа 2021 г. Выручка Accenture за квартал составила $13,4 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 24% в долларах США и на 21% в национальных валютах. Разводненная прибыль на акцию составила $2,20, что на 11% бол

Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных По информации Accenture, в России и Европе компании сохраняют высокий уровень недоверия к облакам при работе с критически важными данными и системами. Однако такая осторожность не оправдана реалиями технолог

Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи Компания Accenture в России внедрила электронную подпись в кадровые процессы, разработав корпоративный облачный сервис MyAccenture. Теперь все сотрудники компании в России имеют возможность оформить отп

Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года Компания Accenture представила результаты исследования рынка облачных технологий, впервые проведенного в России. Согласно полученным данным, облака получили широкое распространение среди отечественных к

Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture кажут о новых вызовах в сфере ИТ и представят своё видение цифрового бизнеса в нестабильных и быстро меняющихся условиях. Партнеры деловой программы мероприятия - РБК Events и консалтинговая компания Accenture. Конференция «Умные решения – умная страна: вызовы и перемены» состоится 6-7 октября 2021 г. Программа первого дня конференции «Тренды и стратегии» посвящена новым вызовам и переменам

Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 16 сентября Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» для бизнес-аудитории: генеральных директоров, руководителей направлений и ключевых представителей ИТ-рынка. По данным отчетов