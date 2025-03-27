Разделы

Напитки Вместе AB InBev Efes АБ ИнБев Эфес САН Инбев

Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев

AB InBev Efes —  пивоваренная компания в России, которая располагает 11 пивоваренными заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. Бренд-портфель компании состоит из более 75  брендов, среди которых: Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», «Белый медведь», «Клинское» и другие.

СОБЫТИЯ

27.03.2025 Компания Advanced помогла AB InBev Efes перейти на платформу Optimacros для финансового планирования

Компания Advanced совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes реализовала проект по автоматизации процессов финансового планирования и анализ
18.04.2023 AB InBev Efes внедрит систему интегрированного планирования In.Plan

Пивоваренная компания AB InBev Efes начала проект по локализации процессов планирования. В качестве нового решения

30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему

Пивоваренная компания AB InBev Efes реализовала проект по внедрению системы планирования рабочего времени для управ
21.01.2022 ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой маркировки пива и пивных напит
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации

ычно такие технологии востребованы банками, страховыми компаниями и предприятиями ритейла. Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию AB InBev и Anadolu Efes на террит
22.05.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом

ы возникла необходимость в интеграции информационных систем для старта работы объединенной компании AB InBev Efes. Также AB InBev Efes нуждалась в единой платформе управления персоналом,
26.09.2019 Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов

паниям «САН Инбев» и «Пивоварня Москва-Эфес» с формированием объединенной компании «АБ Инбев Эфес» (AB Inbev Efes), которая располагает в России 11 пивоваренными заводами и тремя солодовенными

16.04.2018 Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon

из лидеров на рынке облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявил о том, что компания Efes Rus, российское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифр
30.03.2018 «Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView

ложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основны
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC

SAP и Efes Rus (подразделение международной пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о з
23.09.2016 Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8»

Специалисты компании «Индастриал Лайн» автоматизировали управление качеством производства Efes Rus, российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.

17.02.2016 Efes Rus автоматизировала процесс закрытия отчетного периода на базе SAP Financial Closing Cockpit AddOn

В пивоваренной компании Efes Rus выполнен проект по внедрению решения на базе продукта SAP Financial Closing Cockpit

25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала

Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting реализовали совместный проект под названием «Скажи «Спасибо!», це
29.01.2015 «Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus

Компания Efes Rus приступила к реализации федерального проекта по автоматизации дистрибуции и мобильно
27.01.2015 В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр

Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персонал
25.09.2014 Efes Rus при поддержке АКЦ «Телеком-Экспресс» запускает обновленную «горячую линию»

Компания Efes Rus при поддержке аутсорсингового контактного центра (АКЦ) «Телеком-Экспресс» запустила

16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting

Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электрон
25.03.2014 «Андэк» провела аудит ИБ бизнес-партнеров Efes Rus

дэк» провели аудит информационной безопасности потенциальных бизнес-партнеров пивоваренной компании Efes Rus на соответствие требованиям законодательства. Об этом CNews сообщили в «Андэк». E
24.01.2014 Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management

дрению SAP Transportation Management — новой системы управления логистической функцией — в компании Efes Rus, российской дочерней компании производителя пива Anadolu Efes. Как говорится

23.12.2013 IBS автоматизировала процессы ТОРО Efes Rus на базе SAP ERP

равления процессами технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в пивоваренной компании Efes Rus. Техническое обеспечение и ремонт оборудования предприятий компании теперь выполняет
28.10.2013 «Телеком-Экспресс» запустил обновленный сервис ИТ поддержки сотрудников Efes Rus

омпания «Телеком-Экспресс», российский аутсорсинговый контактный центр (АКЦ), совместно с компанией Efes Rus, игроком российского пивоваренного рынка, запустила на площадке «Телеком-Экспресс» о
11.06.2010 МТС обеспечит мобильной связью пивоваренную компанию «Сан Инбев»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о заключении трехлетнего контракта на обеспечение корпоративной связью российской пивоваренной компании «Сан Инбев». Контракт был подписан в результате победы МТС в тендере. В рамках вновь заключенного контракта МТС будет обслуживать порядка 5000 корпоративных номеров «Сан Инбев». Специальн
15.03.2010 Удмуртский дилер пивоваренной компании «Сан Инбев» автоматизировал логистику с помощью БИТ

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о внедрении программного продукта «БИТ:Нова Управление транспортной логистикой» в удмуртской компании «Саетов» – дилере пивоваренной компании «Сан Инбев». С развитием компании «Саетов» и увеличением объемов заказов встал вопрос о внедрении информационной системы для автоматизации логистики и снижения нагрузки на диспетчерский состав.

11.09.2008 Efes в России автоматизировала службу ИТ-поддержки на базе Naumen Service Desk

Завершен проект по автоматизации работы службы технической поддержки пользователей ИТ-услуг в группе компаний Efes в России. В результате выполнения проекта была создана единая точка контакта между службой поддержки и пользователями ИТ-услуг, организован учет и контроль заявок пользователей. Проект был

