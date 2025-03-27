Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев

Компания Advanced помогла AB InBev Efes перейти на платформу Optimacros для финансового планирования Компания Advanced совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes реализовала проект по автоматизации процессов финансового планирования и анализ

AB InBev Efes внедрит систему интегрированного планирования In.Plan Пивоваренная компания AB InBev Efes начала проект по локализации процессов планирования. В качестве нового решения

AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему Пивоваренная компания AB InBev Efes реализовала проект по внедрению системы планирования рабочего времени для управ

ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой маркировки пива и пивных напит

Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации ычно такие технологии востребованы банками, страховыми компаниями и предприятиями ритейла. Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию AB InBev и Anadolu Efes на террит

Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом ы возникла необходимость в интеграции информационных систем для старта работы объединенной компании AB InBev Efes. Также AB InBev Efes нуждалась в единой платформе управления персоналом,

Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов паниям «САН Инбев» и «Пивоварня Москва-Эфес» с формированием объединенной компании «АБ Инбев Эфес» (AB Inbev Efes), которая располагает в России 11 пивоваренными заводами и тремя солодовенными

Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon из лидеров на рынке облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявил о том, что компания Efes Rus, российское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифр

«Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView ложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основны

Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC SAP и Efes Rus (подразделение международной пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о з

Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8» Специалисты компании «Индастриал Лайн» автоматизировали управление качеством производства Efes Rus, российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.

Efes Rus автоматизировала процесс закрытия отчетного периода на базе SAP Financial Closing Cockpit AddOn В пивоваренной компании Efes Rus выполнен проект по внедрению решения на базе продукта SAP Financial Closing Cockpit

Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting реализовали совместный проект под названием «Скажи «Спасибо!», це

«Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus Компания Efes Rus приступила к реализации федерального проекта по автоматизации дистрибуции и мобильно

В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персонал

Efes Rus при поддержке АКЦ «Телеком-Экспресс» запускает обновленную «горячую линию» Компания Efes Rus при поддержке аутсорсингового контактного центра (АКЦ) «Телеком-Экспресс» запустила

Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электрон

«Андэк» провела аудит ИБ бизнес-партнеров Efes Rus дэк» провели аудит информационной безопасности потенциальных бизнес-партнеров пивоваренной компании Efes Rus на соответствие требованиям законодательства. Об этом CNews сообщили в «Андэк». E

Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management дрению SAP Transportation Management — новой системы управления логистической функцией — в компании Efes Rus, российской дочерней компании производителя пива Anadolu Efes. Как говорится

IBS автоматизировала процессы ТОРО Efes Rus на базе SAP ERP равления процессами технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в пивоваренной компании Efes Rus. Техническое обеспечение и ремонт оборудования предприятий компании теперь выполняет

«Телеком-Экспресс» запустил обновленный сервис ИТ поддержки сотрудников Efes Rus омпания «Телеком-Экспресс», российский аутсорсинговый контактный центр (АКЦ), совместно с компанией Efes Rus, игроком российского пивоваренного рынка, запустила на площадке «Телеком-Экспресс» о

МТС обеспечит мобильной связью пивоваренную компанию «Сан Инбев» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о заключении трехлетнего контракта на обеспечение корпоративной связью российской пивоваренной компании «Сан Инбев». Контракт был подписан в результате победы МТС в тендере. В рамках вновь заключенного контракта МТС будет обслуживать порядка 5000 корпоративных номеров «Сан Инбев». Специальн

Удмуртский дилер пивоваренной компании «Сан Инбев» автоматизировал логистику с помощью БИТ Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о внедрении программного продукта «БИТ:Нова Управление транспортной логистикой» в удмуртской компании «Саетов» – дилере пивоваренной компании «Сан Инбев». С развитием компании «Саетов» и увеличением объемов заказов встал вопрос о внедрении информационной системы для автоматизации логистики и снижения нагрузки на диспетчерский состав.