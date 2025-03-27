Получите все материалы CNews по ключевому слову
Напитки Вместе AB InBev Efes АБ ИнБев Эфес САН Инбев
AB InBev Efes — пивоваренная компания в России, которая располагает 11 пивоваренными заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. Бренд-портфель компании состоит из более 75 брендов, среди которых: Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», «Белый медведь», «Клинское» и другие.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|27.03.2025
|
Компания Advanced помогла AB InBev Efes перейти на платформу Optimacros для финансового планирования
Компания Advanced совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes реализовала проект по автоматизации процессов финансового планирования и анализ
|18.04.2023
|
AB InBev Efes внедрит систему интегрированного планирования In.Plan
Пивоваренная компания AB InBev Efes начала проект по локализации процессов планирования. В качестве нового решения
|30.08.2022
|
AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему
Пивоваренная компания AB InBev Efes реализовала проект по внедрению системы планирования рабочего времени для управ
|21.01.2022
|
ЦРПТ и AB InBev Efes подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и пивоваренная компания AB InBev Efes подписали соглашение в области развития цифровой маркировки пива и пивных напит
|26.08.2020
|
Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации
ычно такие технологии востребованы банками, страховыми компаниями и предприятиями ритейла. Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году благодаря слиянию AB InBev и Anadolu Efes на террит
|22.05.2020
|
Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом
ы возникла необходимость в интеграции информационных систем для старта работы объединенной компании AB InBev Efes. Также AB InBev Efes нуждалась в единой платформе управления персоналом,
|26.09.2019
|
Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов
паниям «САН Инбев» и «Пивоварня Москва-Эфес» с формированием объединенной компании «АБ Инбев Эфес» (AB Inbev Efes), которая располагает в России 11 пивоваренными заводами и тремя солодовенными
|16.04.2018
|
Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon
из лидеров на рынке облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявил о том, что компания Efes Rus, российское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифр
|30.03.2018
|
«Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView
ложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основны
|13.12.2016
|
Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC
SAP и Efes Rus (подразделение международной пивоваренной компании Anadolu Efes) объявили о з
|23.09.2016
|
Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8»
Специалисты компании «Индастриал Лайн» автоматизировали управление качеством производства Efes Rus, российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.
|17.02.2016
|
Efes Rus автоматизировала процесс закрытия отчетного периода на базе SAP Financial Closing Cockpit AddOn
В пивоваренной компании Efes Rus выполнен проект по внедрению решения на базе продукта SAP Financial Closing Cockpit
|25.06.2015
|
Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала
Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting реализовали совместный проект под названием «Скажи «Спасибо!», це
|29.01.2015
|
«Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus
Компания Efes Rus приступила к реализации федерального проекта по автоматизации дистрибуции и мобильно
|27.01.2015
|
В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр
Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting, российская консалтинговая компания в области управления персонал
|25.09.2014
|
Efes Rus при поддержке АКЦ «Телеком-Экспресс» запускает обновленную «горячую линию»
Компания Efes Rus при поддержке аутсорсингового контактного центра (АКЦ) «Телеком-Экспресс» запустила
|16.09.2014
|
Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting
Пивоваренная компания Efes Rus и Molga Consulting завершили проект по внедрению автоматизированной системы электрон
|25.03.2014
|
«Андэк» провела аудит ИБ бизнес-партнеров Efes Rus
дэк» провели аудит информационной безопасности потенциальных бизнес-партнеров пивоваренной компании Efes Rus на соответствие требованиям законодательства. Об этом CNews сообщили в «Андэк». E
|24.01.2014
|
Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management
дрению SAP Transportation Management — новой системы управления логистической функцией — в компании Efes Rus, российской дочерней компании производителя пива Anadolu Efes. Как говорится
|23.12.2013
|
IBS автоматизировала процессы ТОРО Efes Rus на базе SAP ERP
равления процессами технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в пивоваренной компании Efes Rus. Техническое обеспечение и ремонт оборудования предприятий компании теперь выполняет
|28.10.2013
|
«Телеком-Экспресс» запустил обновленный сервис ИТ поддержки сотрудников Efes Rus
омпания «Телеком-Экспресс», российский аутсорсинговый контактный центр (АКЦ), совместно с компанией Efes Rus, игроком российского пивоваренного рынка, запустила на площадке «Телеком-Экспресс» о
|11.06.2010
|
МТС обеспечит мобильной связью пивоваренную компанию «Сан Инбев»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о заключении трехлетнего контракта на обеспечение корпоративной связью российской пивоваренной компании «Сан Инбев». Контракт был подписан в результате победы МТС в тендере. В рамках вновь заключенного контракта МТС будет обслуживать порядка 5000 корпоративных номеров «Сан Инбев». Специальн
|15.03.2010
|
Удмуртский дилер пивоваренной компании «Сан Инбев» автоматизировал логистику с помощью БИТ
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) сообщила о внедрении программного продукта «БИТ:Нова Управление транспортной логистикой» в удмуртской компании «Саетов» – дилере пивоваренной компании «Сан Инбев». С развитием компании «Саетов» и увеличением объемов заказов встал вопрос о внедрении информационной системы для автоматизации логистики и снижения нагрузки на диспетчерский состав.
|11.09.2008
|
Efes в России автоматизировала службу ИТ-поддержки на базе Naumen Service Desk
Завершен проект по автоматизации работы службы технической поддержки пользователей ИТ-услуг в группе компаний Efes в России. В результате выполнения проекта была создана единая точка контакта между службой поддержки и пользователями ИТ-услуг, организован учет и контроль заявок пользователей. Проект был
Напитки Вместе и организации, системы, технологии, персоны:
|Дёмкин Владимир 10 10
|Абдрахманов Рустам 35 8
|Карасев Алексей 15 8
|Шаповалова Ирина 11 8
|Паныч Инга 7 7
|Гуральник Павел 27 7
|Окладникова Ирина 19 7
|Панченко Иван 172 6
|Батюшенков Дмитрий 14 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Усик Сергей 11 4
|Чаплинская Светлана 8 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Заборов Михаил 4 4
|Тарасов Максим 12 3
|Стыщенко Иван 5 3
|Натрусов Артем 312 3
|Шадаев Максут 1146 3
|Чаркин Евгений 314 3
|Шипов Савва 102 3
|Лигачев Глеб 105 3
|Гимранов Ринат 125 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Волков Никита 80 3
|Беренов Александр 4 3
|Рогозина Ольга 4 3
|Дубровская Ольга 4 3
|Лащев Сергей 3 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Урусов Виктор 149 3
|Заянц Илья 56 3
|Соловьев Виталий 52 3
|Власюк Василий 4 3
|Невмержицкая Александра 3 3
|Смирнова Олеся 11 3
|Суровец Дмитрий 101 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Глазков Александр 148 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.