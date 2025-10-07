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Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu
СОБЫТИЯ
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|07.10.2025
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Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки
Некачественная работа Крупная аудиторская Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) отчета с различными ошибками и галлюцинациями от нейронной сети, пишет Australian Financial Revi
|30.06.2025
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Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат
руют на распространение искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечног
|14.04.2025
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Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte
го исчисляется сотнями миллиардов долларов, начало разрывать госконтракты с крупнейшими подрядчиками. Как пишет портал TechSpot, подписанные ранее договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пишет TechSpot,
|13.09.2021
|«Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе
|22.03.2021
|Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости
|10.03.2021
|«Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX
|03.12.2020
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COVID-19 ускорил рост облачного рынка
проведенного Logic Monitor, 87% ИТ-руководителей согласны с тем, что пандемия заставит организации ускорить миграцию в облако, а локальные рабочие нагрузки сократятся к 2025 г. Как отмечают эксперты Deloitte, этот процесс уже заметен сегодня. Так, во втором квартале компании во всем мире потратили $34,6 млрд на облачные сервисы, что примерно на 11% больше, чем за предыдущие три месяца. Одн
|08.10.2020
|«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense
|20.07.2020
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IBM и Deloitte получили сотни миллионов долларов за сайты, которые не работают
отных, которые в итоге все равно не функционируют должным образом. Как пишет ресурс The Next Web, это продолжается как минимум 10 лет. В 2010 г. власти штата Калифорния наняли консалтинговую компанию Deloitte для разработки новой версии государственного веб-сайта, использовавшегося для подачи жителями штата заявлений на получение пособий по безработице. В итоге все пошло не так, как планиро
|25.11.2019
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«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ
«Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации бизнеса. Подразделение Deloitte Digital в России и СНГ стало частью мировой сети, которая предоставляет инновационные
|25.06.2019
|«Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors
|07.06.2019
|ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса
|25.04.2019
|Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект
|07.06.2018
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«Финтех Лаб» и Deloitte договорились о сотрудничестве в рамках консорциума R3
«Финтех Лаб» и Deloitte объявили о намерении работать над созданием удобной и безопасной экосистемы для инвесторов, обладающих криптоактивами, и способствовать эволюции инструментов, сервисов и инфраструктуры
|06.06.2018
|«Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы
|11.12.2017
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Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России
х быстрорастущих высокотехнологических компаний в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (ЕБВА), Deloitte Technology Fast 500 вошли две российские компании. Компания Boardmaps заняла 182 мес
|16.10.2017
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При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США
Солидные клиенты Случившийся в конце сентября 2017 г. взлом внутренних сетей корпорации Deloitte мог привести к утечке данных нескольких сотен крупнейших клиентов фирмы, сообщило издание The Guardian. В числе пострадавших министерства обороны, энергетики и внутренней безопасности
|14.09.2017
|«Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд
|04.09.2017
|HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
|31.08.2017
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HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство
HP Inc. и Deloitte объявили о создании альянса, который ускорит переход промышленных компаний на цифровые технологии. HP и Deloitte будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати, котор
|23.05.2017
|«Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг
|16.01.2017
|Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве
|12.01.2017
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Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ
Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функциями машинного обучения. В шестнадцатом выпуске исследования «Прогноз развития отраслей высоких технологий,
|09.12.2016
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В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская
лений Avito вошел в список 500 самых быстрорастущих компаний 2016 г. по версии аудиторской компании Deloitte, став единственным представителем России в рейтинге. Всего в список Deloitte
|24.11.2016
|«Делойт» открыл новый офис в Новосибирске
|29.03.2016
|«Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP
|03.02.2015
|SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год
|05.03.2014
|РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов
|21.02.2014
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Deloitte: Ранние проекты по внедрению Big Data оказались неудачными
Многие из компаний, начавшие заниматься проектами Big Data на раннем этапе освоения технологии, списали эти проекты как неудачные. К такому выводу пришли аналитики компании Deloitte, сообщает журнал The Register. Компании неверно полагали, что покупка необходимых решений автоматически принесет их бизнесу пользу. Причиной неудачи этих проектов, по мнению Deloitt
|20.12.2013
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Половина россиян в течение года перейдет на LTE, а четверть откажется от смартфонов
елефон с поддержкой LTE и подключиться к соответствующим тарифам уже в 2014 г., гласит международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, подготовленное компанией Deloitte. Однако потенциальные клиенты слабо информированы российскими операторами связи о доступных предложениях, отмечают аналитики. Кроме того, сотовым компаниям стоит позаботиться о расшире
|28.06.2013
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Oracle, NetSuite и Deloitte планируют поставлять интегрированные облачные HCM и ERP сервисы для компаний среднего бизнеса
предоставление интегрированных облачных сервисов по управлению и планированию ресурсов предприятия (ERP) и управлению человеческими капиталом (HCM) для клиентов из сектора среднего бизнеса. Компания Deloitte планирует в сотрудничестве с Oracle и NetSuite создать консалтинговую практику с опытными профессионалами, специализирующимися на инструментах и услугах внедрения, чтобы помогать клиен
|04.06.2013
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Deloitte развивает консалтинг в сфере ИБ: покупка Vigilant
Компания Deloitte, предоставляющая услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансо
|04.12.2012
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Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов
500 самых быстрорастущих компаний региона EMEA, опубликованный международным рейтинговым агентством Deloitte. Все три отечественных лауреата рейтинга расположились не выше сотого места. Ими ста
|03.12.2012
|В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании
|02.04.2012
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Доход «Лаборатории Касперского» в регионе EMEA за пять лет вырос на 864%
«Лаборатория Касперского» вошла в международный рейтинг топ-500 наиболее быстро растущих технологических компаний — Deloitte Technology Fast 500 EMEA. В данном рейтинге представлены компании из 24 стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), продемонстрировавшие высокий рост доходов за последние пят
|01.12.2011
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Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия проиграла Турции
500 самых быстрорастущих компаний региона EMEA, опубликованный международным рейтинговым агентством Deloitte, вошли четыре российских компании: «ЭР-телеком», «Лаборатория Касперского», «Россерв
|20.12.2010
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Adobe и Deloitte Consulting будут сотрудничать в сфере создания и внедрения корпоративных приложений
Компания Adobe Systems Incorporated объявила о подписании стратегического соглашения с компанией Deloitte Consulting по созданию и внедрению нового поколения приложений, призванных расширить
|02.08.2010
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Киберподразделение вербовало сотрудников на конференции хакеров
В США существует элитная команда кибершпионов, которая занимается отслеживанием действий преступников в интернете уже более 14 лет. Группа под названием Vigilant «вышла из подполья» лишь недавно, когда решила поучаствовать на хакерской конференции DefCon, которая проходила в Лас-Вегасе, намереваясь завербовать на этом мероприятии новых членов,
|09.04.2010
|«Делойт СНГ» + Oracle: новое решение для автоматизации бизнес-процессов по управлению недвижимостью
|03.12.2009
|IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис
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