Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки Некачественная работа Крупная аудиторская Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) отчета с различными ошибками и галлюцинациями от нейронной сети, пишет Australian Financial Revi

Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат руют на распространение искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечног

Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte го исчисляется сотнями миллиардов долларов, начало разрывать госконтракты с крупнейшими подрядчиками. Как пишет портал TechSpot, подписанные ранее договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пишет TechSpot,

COVID-19 ускорил рост облачного рынка проведенного Logic Monitor, 87% ИТ-руководителей согласны с тем, что пандемия заставит организации ускорить миграцию в облако, а локальные рабочие нагрузки сократятся к 2025 г. Как отмечают эксперты Deloitte, этот процесс уже заметен сегодня. Так, во втором квартале компании во всем мире потратили $34,6 млрд на облачные сервисы, что примерно на 11% больше, чем за предыдущие три месяца. Одн

IBM и Deloitte получили сотни миллионов долларов за сайты, которые не работают отных, которые в итоге все равно не функционируют должным образом. Как пишет ресурс The Next Web, это продолжается как минимум 10 лет. В 2010 г. власти штата Калифорния наняли консалтинговую компанию Deloitte для разработки новой версии государственного веб-сайта, использовавшегося для подачи жителями штата заявлений на получение пособий по безработице. В итоге все пошло не так, как планиро

«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ «Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации бизнеса. Подразделение Deloitte Digital в России и СНГ стало частью мировой сети, которая предоставляет инновационные

«Финтех Лаб» и Deloitte договорились о сотрудничестве в рамках консорциума R3 «Финтех Лаб» и Deloitte объявили о намерении работать над созданием удобной и безопасной экосистемы для инвесторов, обладающих криптоактивами, и способствовать эволюции инструментов, сервисов и инфраструктуры

Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России х быстрорастущих высокотехнологических компаний в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (ЕБВА), Deloitte Technology Fast 500 вошли две российские компании. Компания Boardmaps заняла 182 мес

При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США Солидные клиенты Случившийся в конце сентября 2017 г. взлом внутренних сетей корпорации Deloitte мог привести к утечке данных нескольких сотен крупнейших клиентов фирмы, сообщило издание The Guardian. В числе пострадавших министерства обороны, энергетики и внутренней безопасности

HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство HP Inc. и Deloitte объявили о создании альянса, который ускорит переход промышленных компаний на цифровые технологии. HP и Deloitte будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати, котор

Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функциями машинного обучения. В шестнадцатом выпуске исследования «Прогноз развития отраслей высоких технологий,

В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская лений Avito вошел в список 500 самых быстрорастущих компаний 2016 г. по версии аудиторской компании Deloitte, став единственным представителем России в рейтинге. Всего в список Deloitte

Deloitte: Ранние проекты по внедрению Big Data оказались неудачными Многие из компаний, начавшие заниматься проектами Big Data на раннем этапе освоения технологии, списали эти проекты как неудачные. К такому выводу пришли аналитики компании Deloitte, сообщает журнал The Register. Компании неверно полагали, что покупка необходимых решений автоматически принесет их бизнесу пользу. Причиной неудачи этих проектов, по мнению Deloitt

Половина россиян в течение года перейдет на LTE, а четверть откажется от смартфонов елефон с поддержкой LTE и подключиться к соответствующим тарифам уже в 2014 г., гласит международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, подготовленное компанией Deloitte. Однако потенциальные клиенты слабо информированы российскими операторами связи о доступных предложениях, отмечают аналитики. Кроме того, сотовым компаниям стоит позаботиться о расшире

Oracle, NetSuite и Deloitte планируют поставлять интегрированные облачные HCM и ERP сервисы для компаний среднего бизнеса предоставление интегрированных облачных сервисов по управлению и планированию ресурсов предприятия (ERP) и управлению человеческими капиталом (HCM) для клиентов из сектора среднего бизнеса. Компания Deloitte планирует в сотрудничестве с Oracle и NetSuite создать консалтинговую практику с опытными профессионалами, специализирующимися на инструментах и услугах внедрения, чтобы помогать клиен

Deloitte развивает консалтинг в сфере ИБ: покупка Vigilant Компания Deloitte, предоставляющая услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансо

Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов 500 самых быстрорастущих компаний региона EMEA, опубликованный международным рейтинговым агентством Deloitte. Все три отечественных лауреата рейтинга расположились не выше сотого места. Ими ста

Доход «Лаборатории Касперского» в регионе EMEA за пять лет вырос на 864% «Лаборатория Касперского» вошла в международный рейтинг топ-500 наиболее быстро растущих технологических компаний — Deloitte Technology Fast 500 EMEA. В данном рейтинге представлены компании из 24 стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), продемонстрировавшие высокий рост доходов за последние пят

Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия проиграла Турции 500 самых быстрорастущих компаний региона EMEA, опубликованный международным рейтинговым агентством Deloitte, вошли четыре российских компании: «ЭР-телеком», «Лаборатория Касперского», «Россерв

Adobe и Deloitte Consulting будут сотрудничать в сфере создания и внедрения корпоративных приложений Компания Adobe Systems Incorporated объявила о подписании стратегического соглашения с компанией Deloitte Consulting по созданию и внедрению нового поколения приложений, призванных расширить