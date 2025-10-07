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Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu

СОБЫТИЯ

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07.10.2025 Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Некачественная работа Крупная аудиторская Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) отчета с различными ошибками и галлюцинациями от нейронной сети, пишет Australian Financial Revi
30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат

руют на распространение искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечног
14.04.2025 Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte

го исчисляется сотнями миллиардов долларов, начало разрывать госконтракты с крупнейшими подрядчиками. Как пишет портал TechSpot, подписанные ранее договоры будут расторгнуты как минимум с Accenture и Deloitte – гигантскими компаниями из сферы ИТ-консалтинга. В результате этого ведомство высвободит около $5,1 млрд. Для сравнения, годовой бюджет Пентагона равен $850 млрд. Как пишет TechSpot,

13.09.2021 «Делойт» и Х5 Group выяснили, сколько компаний оставили сотрудников на удаленной работе
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости
10.03.2021 «Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX
03.12.2020 COVID-19 ускорил рост облачного рынка

проведенного Logic Monitor, 87% ИТ-руководителей согласны с тем, что пандемия заставит организации ускорить миграцию в облако, а локальные рабочие нагрузки сократятся к 2025 г. Как отмечают эксперты Deloitte, этот процесс уже заметен сегодня. Так, во втором квартале компании во всем мире потратили $34,6 млрд на облачные сервисы, что примерно на 11% больше, чем за предыдущие три месяца. Одн
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense
20.07.2020 IBM и Deloitte получили сотни миллионов долларов за сайты, которые не работают

отных, которые в итоге все равно не функционируют должным образом. Как пишет ресурс The Next Web, это продолжается как минимум 10 лет. В 2010 г. власти штата Калифорния наняли консалтинговую компанию Deloitte для разработки новой версии государственного веб-сайта, использовавшегося для подачи жителями штата заявлений на получение пособий по безработице. В итоге все пошло не так, как планиро
25.11.2019 «Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ

«Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации бизнеса. Подразделение Deloitte Digital в России и СНГ стало частью мировой сети, которая предоставляет инновационные

25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса
25.04.2019 Исследование SAP и «Делойт»: менее 3% HR-специалистов в России используют предиктивную аналитику и искусственный интеллект
07.06.2018 «Финтех Лаб» и Deloitte договорились о сотрудничестве в рамках консорциума R3

«Финтех Лаб» и Deloitte объявили о намерении работать над созданием удобной и безопасной экосистемы для инвесторов, обладающих криптоактивами, и способствовать эволюции инструментов, сервисов и инфраструктуры
06.06.2018 «Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России

х быстрорастущих высокотехнологических компаний в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (ЕБВА), Deloitte Technology Fast 500 вошли две российские компании. Компания Boardmaps заняла 182 мес
16.10.2017 При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США

Солидные клиенты Случившийся в конце сентября 2017 г. взлом внутренних сетей корпорации Deloitte мог привести к утечке данных нескольких сотен крупнейших клиентов фирмы, сообщило издание The Guardian. В числе пострадавших министерства обороны, энергетики и внутренней безопасности

14.09.2017 «Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство

HP Inc. и Deloitte объявили о создании альянса, который ускорит переход промышленных компаний на цифровые технологии. HP и Deloitte будут сотрудничать по вопросам внедрения систем 3D-печати, котор
23.05.2017 «Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг
16.01.2017 Deloitte и Cellwize заключили соглашения о сотрудничестве
12.01.2017 Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ

Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функциями машинного обучения. В шестнадцатом выпуске исследования «Прогноз развития отраслей высоких технологий,

09.12.2016 В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская

лений Avito вошел в список 500 самых быстрорастущих компаний 2016 г. по версии аудиторской компании Deloitte, став единственным представителем России в рейтинге. Всего в список Deloitte

24.11.2016 «Делойт» открыл новый офис в Новосибирске
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP
03.02.2015 SAP Fiori позволит «Делойт» экономить до 50 млн руб. в год
05.03.2014 РДТЕХ в рамках проекта «Делойт» помог ENRC в разработке архитектуры бизнес-процессов
21.02.2014 Deloitte: Ранние проекты по внедрению Big Data оказались неудачными

Многие из компаний, начавшие заниматься проектами Big Data на раннем этапе освоения технологии, списали эти проекты как неудачные. К такому выводу пришли аналитики компании Deloitte, сообщает журнал The Register. Компании неверно полагали, что покупка необходимых решений автоматически принесет их бизнесу пользу. Причиной неудачи этих проектов, по мнению Deloitt
20.12.2013 Половина россиян в течение года перейдет на LTE, а четверть откажется от смартфонов

елефон с поддержкой LTE и подключиться к соответствующим тарифам уже в 2014 г., гласит международное исследование потребительских предпочтений в сфере мобильных коммуникаций, подготовленное компанией Deloitte. Однако потенциальные клиенты слабо информированы российскими операторами связи о доступных предложениях, отмечают аналитики. Кроме того, сотовым компаниям стоит позаботиться о расшире
28.06.2013 Oracle, NetSuite и Deloitte планируют поставлять интегрированные облачные HCM и ERP сервисы для компаний среднего бизнеса

предоставление интегрированных облачных сервисов по управлению и планированию ресурсов предприятия (ERP) и управлению человеческими капиталом (HCM) для клиентов из сектора среднего бизнеса. Компания Deloitte планирует в сотрудничестве с Oracle и NetSuite создать консалтинговую практику с опытными профессионалами, специализирующимися на инструментах и услугах внедрения, чтобы помогать клиен
04.06.2013 Deloitte развивает консалтинг в сфере ИБ: покупка Vigilant

Компания Deloitte, предоставляющая услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансо
04.12.2012 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия показала один из худших результатов

500 самых быстрорастущих компаний региона EMEA, опубликованный международным рейтинговым агентством Deloitte. Все три отечественных лауреата рейтинга расположились не выше сотого места. Ими ста
03.12.2012 В рейтинг TechnologyFast 500 EMEA 2012 вошли три российские компании
02.04.2012 Доход «Лаборатории Касперского» в регионе EMEA за пять лет вырос на 864%

«Лаборатория Касперского» вошла в международный рейтинг топ-500 наиболее быстро растущих технологических компаний — Deloitte Technology Fast 500 EMEA. В данном рейтинге представлены компании из 24 стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), продемонстрировавшие высокий рост доходов за последние пят
01.12.2011 Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний Европы: Россия проиграла Турции

500 самых быстрорастущих компаний региона EMEA, опубликованный международным рейтинговым агентством Deloitte, вошли четыре российских компании: «ЭР-телеком», «Лаборатория Касперского», «Россерв
20.12.2010 Adobe и Deloitte Consulting будут сотрудничать в сфере создания и внедрения корпоративных приложений

Компания Adobe Systems Incorporated объявила о подписании стратегического соглашения с компанией Deloitte Consulting по созданию и внедрению нового поколения приложений, призванных расширить
02.08.2010 Киберподразделение вербовало сотрудников на конференции хакеров

В США существует элитная команда кибершпионов, которая занимается отслеживанием действий преступников в интернете уже более 14 лет. Группа под названием Vigilant «вышла из подполья» лишь недавно, когда решила поучаствовать на хакерской конференции DefCon, которая проходила в Лас-Вегасе, намереваясь завербовать на этом мероприятии новых членов,

09.04.2010 «Делойт СНГ» + Oracle: новое решение для автоматизации бизнес-процессов по управлению недвижимостью
03.12.2009 IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис

Публикаций - 360, упоминаний - 441

Deloitte и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 46
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 43
SAP SE 5601 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
KPMG 278 36
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 36
Accenture plc 719 35
Oracle Corporation 7074 34
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 26
HP Inc. 5883 19
Google LLC 12690 16
Cisco Systems 5372 16
HP - Hewlett-Packard 3662 16
McKinsey & Company Int 293 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
9594 12
Ростелеком 10948 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Intel Corporation 12811 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
МегаФон 10742 10
Dell EMC 5180 10
Apple Inc 13156 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Capgemini Consulting 131 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Fujitsu 2105 7
Крок - Croc 1964 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 6
Россервис 55 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 6
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 6
Arthur Andersen 64 6
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 6
eBay Inc 1640 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром ПАО 1493 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Евросеть 1421 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Naspers 85 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Альфа-Банк 1979 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
IKEA - ИКЕА 171 4
Barclays 122 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Citi - Citibank 158 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Accenture - Andersen Consulting 62 4
Naspers - Prosus Ventures 21 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 4
Связной ГК 1401 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Федеральное казначейство России 1949 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 2
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Демократическая политическая партия США 122 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
OpenChain 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 62
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 52
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 24
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 21
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 19
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 18
Microsoft Office 4170 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iOS 8583 7
Microsoft Windows 16882 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
Google Android 15244 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Microsoft Dynamics 1197 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 5
OpenAI - ChatGPT 720 5
Microsoft Azure 1526 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Office 365 1042 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
SAP Fiori 45 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Linux OS 11533 3
Rakuten Viber 665 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Apache Hadoop 470 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Buné Jan - Буне Жан 5 5
Кириенко Владимир 148 4
Македонский Сергей 47 4
Тарасов Арсений 45 4
Камышников Геннадий 4 4
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 4
Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 4
Усманов Алишер 311 3
Карачинский Анатолий 96 3
Гришин Дмитрий 210 3
Кириенко Сергей 149 3
Шульга Антон 8 3
Farish Robert - Фариш Роберт 44 3
Lynch Mike - Линч Майк 14 3
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 3
Елин Владимир 11 3
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 3
Путин Владимир 3454 3
Нуралиев Борис 298 3
Шадаев Максут 1210 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Кузнецов Сергей 163 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Тынкован Александр 52 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 8 2
Амириди Юлия 28 2
Бобровников Борис 104 2
Айвазов Александр 32 2
Моисеев Александр 28 2
Габриелян Владимир 28 2
Муллахметова Гузель 11 2
Евсягин Алексей 3 2
Краснов Михаил 87 2
Козак Николай 209 2
Клявин Владимир 52 2
Артемьев Валерий 6 2
Назипов Дмитрий 86 2
Нагорнов Иван 7 2
Анисимов Никита 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 201
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 113
Европа 24964 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Ближний Восток 3154 23
Япония 13807 21
Нидерланды 3746 21
Африка - Африканский регион 3641 20
Украина 7928 20
Индия - Bharat 5870 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Южная Корея - Республика 7052 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 15
Казахстан - Республика 6048 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Ирландия - Республика 1051 12
Европа Восточная 3138 12
Канада 5082 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Норвегия - Королевство 1858 8
Израиль 2856 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Швеция - Королевство 3782 7
Америка - Американский регион 2206 7
Бельгия - Королевство 1192 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Дания - Королевство 1337 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 137
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
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Bloomberg 1627 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Silicon.com 364 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Forbes - Форбс 1002 3
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SAP UK and Ireland User Group 1 1
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Dow Jones - MarketWatch 334 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
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University of Chicago - Чикагский университет 102 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
SAS Academy 5 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Т-Банк - Т-Технологии - Т-Образование - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 14 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
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CSTB Telecom & Media 83 1
SAP Quality Awards 7 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
Warface Open Cup 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Docflow 148 1
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Связь-Экспокомм 276 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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