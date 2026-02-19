Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190804
ИКТ 14715
Организации 11397
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3551
Системы 26606
Персоны 82984
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Harvard Business Review

Harvard Business Review

СОБЫТИЯ


19.02.2026 Топ-5 трендов на рынке российских цифровых экосистем 1
25.11.2025 ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend 1
05.08.2025 Аналитика сервиса «Строки»: в России растет интерес к книгам об ИИ среди пользователей старше 35 лет 1
19.05.2025 Что происходит с корпоративным ПО в России: 5 трендов глазами разработчиков 1
30.04.2025 Топ-10 трендов на российским рынке видеоконференцсвязи 1
29.11.2024 Рынок унифицированных коммуникаций в России: 5 ключевых трендов 1
06.11.2024 Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени 1
11.05.2022 Создан ИИ, который предсказывает сколько инвестиций получит ИТ-стартап 1
20.01.2022 Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня 1
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
26.07.2018 Исследование: более половины брендов признают эффективность real-time маркетинга 2
22.02.2017 Только 22% компаний довольны своими инструментами для бизнес-планирования 2
26.08.2013 Новым гендиректором РБК станет Дерк Сауер, а Николай Молибог — его первым заместителем 1
21.10.2010 Определены первые резиденты бизнес-инкубатора InСube 1
24.12.2009 Годовая зарплата Стива Джобса осталась на уровне $1 1
21.04.2008 Гарвард стал обучать бизнесу Open Source 1
31.07.2006 Российские ИТ: будущее под угрозой 1
25.04.2006 Сергей Калин: Реанимация российских НИИ возможна 1
25.04.2006 Сергей Калин: Реанимация российских НИИ возможна 1
21.03.2006 Четвертая ежегодная премия "IT-ЛИДЕР": номинанты объявлены 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Harvard Business Review и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12588 4
Yandex - Яндекс 8636 3
Microsoft Corporation 25344 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4622 3
Dell EMC 5108 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 2
X Corp - Twitter 2915 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14676 2
HP Inc. 5775 2
Telegram Group 2669 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 991 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
Google LLC 12353 2
HP 3Com 680 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 417 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 38 1
DXC Technology - XChanging 4 1
Fidesys - Фидесис 28 1
Fairwaves 3 1
SoftPatent 2 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростелеком 10431 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5332 1
SAP SE 5467 1
Lenovo Group 2375 1
Apple Inc 12765 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
Acer Group - Acer Inc 2676 1
SAS Institute 1042 1
Крок - Croc 1822 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Vodafone Group 1394 1
KPMG 272 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 973 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 334 1
Amber Plaza - Амбер Плаза 3 1
iTrend 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 1
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8321 1
Почта России ПАО 2269 1
Газпром ПАО 1427 1
Связной ГК 1385 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Газпром нефть 680 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
Walt Disney Company 639 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 281 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 117 1
Coca-Cola Company 260 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6351 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 770 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Ассоциация менеджеров 101 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18873 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73995 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57665 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23325 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34099 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26169 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5857 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7679 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9819 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4810 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8962 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8526 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32037 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23079 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12377 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12320 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13344 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5684 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11615 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10539 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4551 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1068 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9408 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12436 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17217 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9000 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32129 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25740 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11511 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27209 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4160 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3768 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7129 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4533 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1973 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14946 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2718 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22038 2
Microsoft Teams - MS Teams 631 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 212 3
VK Teams 82 2
OpenAI - ChatGPT 590 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2101 2
Genesys PureConnect Platform 6 1
Microsoft Windows Holographic 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 141 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 116 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 8 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 9 1
Google Android 14837 1
Apple iOS 8330 1
Microsoft Windows 10 1903 1
Microsoft Office 4004 1
Microsoft Windows 16450 1
Intel Core - Семейство процессоров 1240 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2386 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
Intel Celeron - Серия процессоров 977 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 115 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1557 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 232 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
НКТ - Р7-Офис 488 1
Microsoft Hololens 75 1
SAP Ariba 301 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 201 1
Калин Сергей 31 2
Тен Антон 45 2
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 1
Черкашин Павел 38 1
Черешнев Евгений 23 1
Евгеньев Антон 7 1
Митрофанов Сергей 10 1
Турдакина Елена 6 1
Шеховцов Максим 5 1
Каширин Александр 5 1
Федотов Иван 2 1
Антипов Андрей 3 1
Лаврухин Сергей 5 1
Выходцев Сергей 1 1
Фалалеев Дмитрий 1 1
Власова Ася 10 1
Зинов Владимир 4 1
Levin Eric - Левин Эрик 1 1
Sauer Derk - Сауер Дерк 3 1
Телицына Ирина 1 1
Халилов Дамир 3 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Архангельский Глеб 7 1
Jiabao Wen - Цзябао Вэнь 12 1
Османов Юрий 1 1
Wolfram Stephen - Вольфрам Стивен 7 1
Сычева Арина 1 1
Водясов Алексей 222 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Бакунов Григорий 22 1
Парменова Наталия 63 1
Македонский Сергей 47 1
Попов Александр 54 1
Левашов Александр 91 1
Кирьянова Александра 160 1
Комиссаров Алексей 26 1
Рундасов Алексей 10 1
Свинаренко Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 158691 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53605 2
Европа 24689 2
Америка - Американский регион 2191 2
Китай - Тайвань 4150 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18388 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Южная Корея - Республика 6884 1
Азия - Азиатский регион 5768 1
Ирландия - Республика 1030 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5735 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Германия - Федеративная Республика 12969 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
Индонезия - Республика 1022 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2711 1
США - Калифорния 4781 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Нидерланды 3649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55158 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32029 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17456 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15283 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2074 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6973 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11799 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7308 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 357 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2594 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51419 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6152 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1521 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3268 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1750 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10508 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6298 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6391 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26070 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2808 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3410 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
СССР и США - Холодная война 213 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 933 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4688 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10546 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4924 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8396 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2924 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8174 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1724 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Cosmopolitan 25 1
Intelligent Enterprise 27 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Forbes - Форбс 933 1
TAdviser - Центр выбора технологий 434 1
Ведомости 1303 1
Crunchbase 74 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
AppleInsider 398 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 3
Gartner - Гартнер 3623 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Markets&Markets Research 113 1
НМГ - Медиалогия 35 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 289 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
IT-Лидер - премия 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
SAP Value Award 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420487, в очереди разбора - 726073.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще