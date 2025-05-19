Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174863
ИКТ 13618
Организации 10629
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25556
Персоны 75006
География 2838
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2629
Мероприятия 851

Антипов Андрей


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Что происходит с корпоративным ПО в России: 5 трендов глазами разработчиков 1
17.05.2011 Fast Lane Ventures профинансировал новый поисковик по авиабилетам Jizo.ru 1
11.02.2011 Служба бронирования билетов Amargo выпустила приложение для iPhone и iPad 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Антипов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Quintura Search 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
Fastlane Ventures 35 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Sapato.ru 21 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2962 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2949 1
Теамо - Teamo 13 1
НКТ - Р7-Офис 406 1
Apple iPad 3880 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7164 1
Google Android 14241 1
Лаврентьев Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 945 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5158 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153