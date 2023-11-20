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Search engine поисковая система поисковые технологии поисковый робот поисковый портал

Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал

Поисковый робот (робот поисковой системы) — специальное приложение, которое сканирует и индексирует страницы веб-ресурсов. Предоставляет поисковой системе (ПС) данные касаемо страниц сайта, после чего они вносятся в базу данных и обрабатываются, чтобы в будущем появиться в поисковой выдаче по запросу пользователя. Роботы не проводят анализ страниц, а только передают данные о них на сервер ПС. Чтобы мероприятия по SEO проходили максимально успешно, нужно всегда учитывать особенности поведения роботов. У роботов поисковых систем есть масса названий (боты, веб-пауки, краулеры и др.). 


20.11.2023 Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции

тся перерождению – как пишет портал MSPowerUser, его ожидают ребрендинг, а заодно и редизайн. Также поисковик обзаведется новыми функциями, и все это для того, чтобы триумфально вернуться на ры
04.10.2023 Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»

иска. Суть показаний Наделлы, данных в Федеральном суде округа Колумбия (США), сводится к тому, что поисковая система Google, используемая по умолчанию на смартфонах Apple или Android, гарантир
22.05.2023 Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт

ытиях в мире, поданную с позиций носителей различных политических убеждений. В начале марта 2023 г. поисковик запустил бета-версию мобильного приложения для устройств на базе операционной систе
08.02.2023 Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT

ть создана на основе языковой модели нового поколения, пояснили создатели технологии в презентации. Поисковик с ее помощью будет принимать запросы на 100 языках. Как утверждают в Microsoft, эта
12.12.2022 VK отказалась от своего поиска в пользу «Яндекса»

вила 51,86%. Следом за ним по популярности идет Google (45,1%). На третьем месте в России находится поисковая система Bing, разработанная Microsoft. За ним идет DuckDuckGo (0,25%). Поиск Mail.r
02.12.2022 Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru

ьзователям стал доступен усовершенствованный «умный» поиск портала mos.ru с подсказками и быстрыми ссылками на услуги, а также привычная красная «шапка» сайта. «Многие горожане уже привыкли к «умной» поисковой строке портала mos.ru, которая понимает запрос даже с первых символов, предлагая подходящие ссылки и информацию. Только с начала этого года поисковой строкой воспользовались более 27

20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона

т российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале и на своем сайте. Поисковики должны будут помечать сайт «Википедии» следующей фразой — «РКН: сайт нарушает зако
08.06.2022 Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

едложения установить фирменный браузер и авторизоваться в системе.Поиск Mail.ru Еще одна российская поисковая система, которая также предлагает пользователям ряд связанных сервисов: почту, Обла
17.05.2022 Content AI выпустила корпоративный поисковик Intelligent Search для Linux

ед ОС» и других. Обновление продукта особенно актуально в рамках импортозамещения ПО. Корпоративный поисковик стал значительно более производительным: проиндексировать 1 млн документов и настро
10.04.2022 Как найти информацию о ком-то в Интернете: 3 простых шага

ы хотите найти информацию о человеке, Интернет вам в помощь. Для этого можно использовать не только поисковик и соцсети, но и другие ресурсы. Если вы разыскиваете знакомого, проверяете нового с
24.01.2022 Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют

и поисковиках, Microsoft пытается завлечь пользователей в свои сервисы. Получается у нее это не очень хорошо. В отличие от Windows, десятилетиями являющейся самой популярной ОС в мире, браузер Edge и поисковик Bing интереса у большинства пользователей не вызывают. На декабрь 2021 г. Windows занимала 73,72% мирового рынка настольных операционных систем (статистика StatCounter). Поисковик<
10.11.2021 Программист создал поисковик без рекламы и слежки и грозится уничтожить Google

ou пока что выдает мешанину из ссылок, в которой довольно нелегко найти нужную. Еще один безопасный поисковик Идея, озвученная Сокером по части нулевой (или околонулевой) слежки за пользователя
01.11.2021 Всемирно известный поисковик попал под запрет в России

пострадать как владельцы площадки, так и их партнеры и пользователи», – добавили они. Один из пяти самых популярных поисковиков Компания Yahoo была основана в 1994 г. До появления Google в 1998 г. ее поисковик был мировым лидером. В 2021 г. сервис не пользуется столь же широкой популярностью ни в мире, ни в России, где его исключили из поисковой выдачи местного конкурента. На мировой арене

20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft

Информацию о нем редакция CNews обнаружила в «Яндекс.справке». Протокол позволяет вручную оповещать поисковики о создании новых страниц, удалении старых, добавлении или изменении контента и т.

23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями

анных на английском языке. Правила русского языка Brave Search пока не изучил Русскоязычные запросы поисковик тоже «переваривает», но только если вводить их без ошибок. Исправлять опечатки на р
16.03.2021 Минцифры России: российские поисковые системы станут доступнее пользователям

продолжает работу над проектом по предустановке российского ПО на устройства. Поправки в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 г. предусматривают, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему. «В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 г., при его актив
10.12.2020 По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды

он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru. История процесса против Google и участие в нем «Яндекса» ЕК обрати
09.12.2020 Создан «убийца» Google - безопасный и свободный от слежки поиск

Безопасный поисковик без рекламы Бывший главный научный сотрудник компании Salesforce Ричард Сокер (Rich
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»

свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для

28.08.2020 Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис

ы на ежедневной основе. Раньше я этого не замечал», – добавил он. Зачем Apple собственный поисковик Поисковая система Apple, по мнению Хеншоу, с высокой долей вероятности будет выглядеть и функ
23.01.2020 Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать

мих пользователей на установку расширения Microsoft спрашивать не будет. После установки расширения поисковик Bing станет основным в браузере Google Chrome. На момент публикации материала не бы
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда

не будет ограничено, что даст правообладателям свободу выбора. Найти пиратский сайт в России через поисковик будет непросто После вступления поправок к закону «Об информации» в силу поисковым

25.06.2019 Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом»

показывает преимущественно мужчин. При том, что это корректное отображение реальной ситуации в мире, это расценивается как несправедливость алгоритма по отношению к женщинам и подлежит корректировке. Поисковые запросы после обработки механизмом справедливости Инсайдер утверждает, что эта же логика используется Google для продвижения политической повестки дня. «Они собираются переписать реал
20.03.2019 Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах

он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.
05.03.2019 «Яндекс» запустил умный поисковик по базе российских патентов за последние 95 лет

нты», который предоставляет пользователям бесплатный доступ более чем к 2,5 млн различных российских патентных документов. Найти и просмотреть документы можно не только через новый сервис, но и через поисковик «Яндекса». На «Яндекс.патентах» собраны патентные документы с 1924 г. по сегодняшний день. Среди них есть авторские свидетельства СССР, российские патенты, а также патентные заявки. И
10.01.2019 Google запускает собственный поиск для каждого пользователя

облегчить долгосрочный многоступенчатый поиск в интернете на ту или иную тему. Как пишет The Verge, поисковик теперь будет создавать так называемые карточки активности пользователя, привязанные
20.08.2018 «Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник»

тию одноименных браузера и поисковика. Этот проект был реализован самим «Ростелекомом», запустившем поисковик в мае 2014 г., а браузер — в сентябре 2015 г. Еще в августе 2016 г. CNews посчитал,
24.04.2018 Россияне запустили поисковик по криптовалютам, который платит пользователям деньги

енно те пользователи Desearch, которые ее просмотрели. Другой рекламы в поисковой системе не будет. Поисковик находится по адресу desearch.com. Как осуществляется поиск Desearch будет проводить
02.11.2017 Блокчейн-поисковик привлек $16 млн инвестиций

Стартап BitClave, разрабатывающий децентрализованную поисковую экосистему BitClave Active Search Ecosystem (Base), успешно завершил этап пресейла

01.11.2017 Россиянин, который платит пользователям криптовалютой за поиск в интернете, привлек $16 млн

кта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.Поисковая система BitClaveBitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в

05.09.2017 Россияне придумали криптовалюту для раздачи пользователям за поиск в интернете

есейл, принесший ей $1,8 млн. В компании трудится 20 разработчиков. Основателем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.Поисковая система BitClaveBitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в которой рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользовате
01.06.2017 Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение

исковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet, в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий пока
16.02.2017 ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ

рмирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства, сообщили CNews в «Фонде перспективных исследований». Стороны планируют создать поисковую лабораторию, деятельность которой будет направлена на развитие междисциплинарных исследований в сфере информационных технологий и смежных областях. Лаборатория будет создана на базе м
06.12.2016 Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию

олучить сведения о делах и о принятых решениях в обезличенном виде при помощи поисковых механизмов. Поисковая система по  судебным делам и судебным решениям доступна на официальном сайте интерн
10.05.2016 Газпромбанк внедрил информационно-поисковую систему для работы с внутренними нормативными документами

Компания «Ланит» создала информационно-поисковую систему «Нормативная база банка» для акционерного общества Газпромбанк. Об этом CNews сообщили в «Ланите». В рамках проекта перед командой «Ланита» стояла задача создать единое защище
16.12.2015 Поисковик Baidu намерен прийти в Россию с помощью «Яндекса»

Интерес Baidu к России Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu заинтересована в выходе на российский рынок и планирует сотрудничать

26.08.2015 Выходцы из России везут в страну «революционную поисковую систему»

Новая поисковая система Поисковая система Hulbee в сентябре выйдет на российский рынок, рассказал C
21.04.2015 «Спутник» запустил поисковик для детей

По адресу Спутник.дети открылся поисковый сервис для детей, созданный командой портала Sputnik.ru. Область поиска составляют более 5000 сайтов для юных пользователей интернета: с задачками, мультфильмами, играми, раскрасками, книжками, песнями и многим другим. Примерно половину коллекции сай
20.04.2015 Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer

я Internet Explorer заблокировал возможность выбора поисковых систем Google и Yahoo В марте 2015 г. поисковик Bing корпорации Microsoft преодолел психологическую отметку в 20% рыночной доли в С
12.02.2015 Принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник» выпустил собственный браузер

рмацию об обслуживающих организациях, управляющих компаниях, поликлиниках и т. д. Браузер «Спутник» Поисковик «Спутник» был запущен в 2014 г. Портал ориентирован на поиск официальной информации

Публикаций - 2814, упоминаний - 3472

Search engine и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11485 1033
Yandex - Яндекс 6664 672
Microsoft Corporation 24219 525
Yahoo! 3690 375
VK - Mail.ru Group 3297 216
Apple Inc 11745 189
Meta Platforms - Facebook 4391 186
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 878 125
X Corp - Twitter 2819 121
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3419 109
Amazon Inc - Amazon.com 2930 93
Ростелеком 10876 73
Samsung Electronics 10040 67
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4611 64
AOL Inc 1590 60
Telegram Group 1578 57
AltaVista Search Engine 197 56
IBM - International Business Machines Corp 9370 55
Intel Corporation 11973 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 48
Oracle Corporation 6562 48
МегаФон 8081 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11233 44
Huawei 3746 38
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 121 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8493 34
Cisco Systems 5037 31
Lycos 276 30
Цифра ГК 2312 29
Sony 6504 28
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 965 27
7793 27
Google Russia - Гугл Россия 159 27
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 27
Alibaba Group 407 26
SAP SE 5149 24
Dell EMC 4988 24
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Fly - Explay - Эксплей 240 21
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 73
eBay Inc 1610 47
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 205 37
Лента - Сеть розничной торговли 1945 37
LinkedIn 618 33
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1176 29
Открытие ФК - Банк Открытие 528 23
Qiwi 984 21
Почта России ПАО 2033 20
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 189 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 18
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Май - Майский чай - российская торговая компания 1138 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 465 17
Visa International 1933 17
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 229 17
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 15
HeadHunter Group - HH Group 377 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2680 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 516 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 13
Резонанс НПП 362 13
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 66 12
РЖД - Российские железные дороги 1816 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1520 11
Флибуста 30 11
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Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 130 11
Warner 533 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 674 11
Газпром ПАО 1268 10
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2096 10
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День молодёжи - 27 июня 745 7
Docflow 146 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 6
CNews AWARDS - награда 456 5
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 4
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 3
Silicon Valley Insiders 20 3
Масленица - Масленая неделя 11 2
Электронное государство XXI века 32 2
Международный женский день - 8 марта 320 2
Defcon 44 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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