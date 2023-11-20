Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал

Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции тся перерождению – как пишет портал MSPowerUser, его ожидают ребрендинг, а заодно и редизайн. Также поисковик обзаведется новыми функциями, и все это для того, чтобы триумфально вернуться на ры

Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами» иска. Суть показаний Наделлы, данных в Федеральном суде округа Колумбия (США), сводится к тому, что поисковая система Google, используемая по умолчанию на смартфонах Apple или Android, гарантир

Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт ытиях в мире, поданную с позиций носителей различных политических убеждений. В начале марта 2023 г. поисковик запустил бета-версию мобильного приложения для устройств на базе операционной систе

Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT ть создана на основе языковой модели нового поколения, пояснили создатели технологии в презентации. Поисковик с ее помощью будет принимать запросы на 100 языках. Как утверждают в Microsoft, эта

VK отказалась от своего поиска в пользу «Яндекса» вила 51,86%. Следом за ним по популярности идет Google (45,1%). На третьем месте в России находится поисковая система Bing, разработанная Microsoft. За ним идет DuckDuckGo (0,25%). Поиск Mail.r

Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru ьзователям стал доступен усовершенствованный «умный» поиск портала mos.ru с подсказками и быстрыми ссылками на услуги, а также привычная красная «шапка» сайта. «Многие горожане уже привыкли к «умной» поисковой строке портала mos.ru, которая понимает запрос даже с первых символов, предлагая подходящие ссылки и информацию. Только с начала этого года поисковой строкой воспользовались более 27

Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона т российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале и на своем сайте. Поисковики должны будут помечать сайт «Википедии» следующей фразой — «РКН: сайт нарушает зако

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику едложения установить фирменный браузер и авторизоваться в системе.Поиск Mail.ru Еще одна российская поисковая система, которая также предлагает пользователям ряд связанных сервисов: почту, Обла

Content AI выпустила корпоративный поисковик Intelligent Search для Linux ед ОС» и других. Обновление продукта особенно актуально в рамках импортозамещения ПО. Корпоративный поисковик стал значительно более производительным: проиндексировать 1 млн документов и настро

Как найти информацию о ком-то в Интернете: 3 простых шага ы хотите найти информацию о человеке, Интернет вам в помощь. Для этого можно использовать не только поисковик и соцсети, но и другие ресурсы. Если вы разыскиваете знакомого, проверяете нового с

Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют и поисковиках, Microsoft пытается завлечь пользователей в свои сервисы. Получается у нее это не очень хорошо. В отличие от Windows, десятилетиями являющейся самой популярной ОС в мире, браузер Edge и поисковик Bing интереса у большинства пользователей не вызывают. На декабрь 2021 г. Windows занимала 73,72% мирового рынка настольных операционных систем (статистика StatCounter). Поисковик<

Программист создал поисковик без рекламы и слежки и грозится уничтожить Google ou пока что выдает мешанину из ссылок, в которой довольно нелегко найти нужную. Еще один безопасный поисковик Идея, озвученная Сокером по части нулевой (или околонулевой) слежки за пользователя

Всемирно известный поисковик попал под запрет в России пострадать как владельцы площадки, так и их партнеры и пользователи», – добавили они. Один из пяти самых популярных поисковиков Компания Yahoo была основана в 1994 г. До появления Google в 1998 г. ее поисковик был мировым лидером. В 2021 г. сервис не пользуется столь же широкой популярностью ни в мире, ни в России, где его исключили из поисковой выдачи местного конкурента. На мировой арене

«Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft Информацию о нем редакция CNews обнаружила в «Яндекс.справке». Протокол позволяет вручную оповещать поисковики о создании новых страниц, удалении старых, добавлении или изменении контента и т.

Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями анных на английском языке. Правила русского языка Brave Search пока не изучил Русскоязычные запросы поисковик тоже «переваривает», но только если вводить их без ошибок. Исправлять опечатки на р

Минцифры России: российские поисковые системы станут доступнее пользователям продолжает работу над проектом по предустановке российского ПО на устройства. Поправки в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 г. предусматривают, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему. «В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 г., при его актив

По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru. История процесса против Google и участие в нем «Яндекса» ЕК обрати

Создан «убийца» Google - безопасный и свободный от слежки поиск Безопасный поисковик без рекламы Бывший главный научный сотрудник компании Salesforce Ричард Сокер (Rich

«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для

Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис ы на ежедневной основе. Раньше я этого не замечал», – добавил он. Зачем Apple собственный поисковик Поисковая система Apple, по мнению Хеншоу, с высокой долей вероятности будет выглядеть и функ

Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать мих пользователей на установку расширения Microsoft спрашивать не будет. После установки расширения поисковик Bing станет основным в браузере Google Chrome. На момент публикации материала не бы

Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда не будет ограничено, что даст правообладателям свободу выбора. Найти пиратский сайт в России через поисковик будет непросто После вступления поправок к закону «Об информации» в силу поисковым

Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом» показывает преимущественно мужчин. При том, что это корректное отображение реальной ситуации в мире, это расценивается как несправедливость алгоритма по отношению к женщинам и подлежит корректировке. Поисковые запросы после обработки механизмом справедливости Инсайдер утверждает, что эта же логика используется Google для продвижения политической повестки дня. «Они собираются переписать реал

Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.

«Яндекс» запустил умный поисковик по базе российских патентов за последние 95 лет нты», который предоставляет пользователям бесплатный доступ более чем к 2,5 млн различных российских патентных документов. Найти и просмотреть документы можно не только через новый сервис, но и через поисковик «Яндекса». На «Яндекс.патентах» собраны патентные документы с 1924 г. по сегодняшний день. Среди них есть авторские свидетельства СССР, российские патенты, а также патентные заявки. И

Google запускает собственный поиск для каждого пользователя облегчить долгосрочный многоступенчатый поиск в интернете на ту или иную тему. Как пишет The Verge, поисковик теперь будет создавать так называемые карточки активности пользователя, привязанные

«Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник» тию одноименных браузера и поисковика. Этот проект был реализован самим «Ростелекомом», запустившем поисковик в мае 2014 г., а браузер — в сентябре 2015 г. Еще в августе 2016 г. CNews посчитал,

Россияне запустили поисковик по криптовалютам, который платит пользователям деньги енно те пользователи Desearch, которые ее просмотрели. Другой рекламы в поисковой системе не будет. Поисковик находится по адресу desearch.com. Как осуществляется поиск Desearch будет проводить

Блокчейн-поисковик привлек $16 млн инвестиций Стартап BitClave, разрабатывающий децентрализованную поисковую экосистему BitClave Active Search Ecosystem (Base), успешно завершил этап пресейла

Россиянин, который платит пользователям криптовалютой за поиск в интернете, привлек $16 млн кта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.Поисковая система BitClaveBitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в

Россияне придумали криптовалюту для раздачи пользователям за поиск в интернете есейл, принесший ей $1,8 млн. В компании трудится 20 разработчиков. Основателем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.Поисковая система BitClaveBitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в которой рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользовате

Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение исковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet, в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий пока

ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ рмирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства, сообщили CNews в «Фонде перспективных исследований». Стороны планируют создать поисковую лабораторию, деятельность которой будет направлена на развитие междисциплинарных исследований в сфере информационных технологий и смежных областях. Лаборатория будет создана на базе м

Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию олучить сведения о делах и о принятых решениях в обезличенном виде при помощи поисковых механизмов. Поисковая система по судебным делам и судебным решениям доступна на официальном сайте интерн

Газпромбанк внедрил информационно-поисковую систему для работы с внутренними нормативными документами Компания «Ланит» создала информационно-поисковую систему «Нормативная база банка» для акционерного общества Газпромбанк. Об этом CNews сообщили в «Ланите». В рамках проекта перед командой «Ланита» стояла задача создать единое защище

Поисковик Baidu намерен прийти в Россию с помощью «Яндекса» Интерес Baidu к России Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu заинтересована в выходе на российский рынок и планирует сотрудничать

Выходцы из России везут в страну «революционную поисковую систему» Новая поисковая система Поисковая система Hulbee в сентябре выйдет на российский рынок, рассказал C

«Спутник» запустил поисковик для детей По адресу Спутник.дети открылся поисковый сервис для детей, созданный командой портала Sputnik.ru. Область поиска составляют более 5000 сайтов для юных пользователей интернета: с задачками, мультфильмами, играми, раскрасками, книжками, песнями и многим другим. Примерно половину коллекции сай

Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer я Internet Explorer заблокировал возможность выбора поисковых систем Google и Yahoo В марте 2015 г. поисковик Bing корпорации Microsoft преодолел психологическую отметку в 20% рыночной доли в С