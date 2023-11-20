Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал

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Поисковый робот (робот поисковой системы) — специальное приложение, которое сканирует и индексирует страницы веб-ресурсов. Предоставляет поисковой системе (ПС) данные касаемо страниц сайта, после чего они вносятся в базу данных и обрабатываются, чтобы в будущем появиться в поисковой выдаче по запросу пользователя. Роботы не проводят анализ страниц, а только передают данные о них на сервер ПС. Чтобы мероприятия по SEO проходили максимально успешно, нужно всегда учитывать особенности поведения роботов. У роботов поисковых систем есть масса названий (боты, веб-пауки, краулеры и др.).
|20.11.2023
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Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции
тся перерождению – как пишет портал MSPowerUser, его ожидают ребрендинг, а заодно и редизайн. Также поисковик обзаведется новыми функциями, и все это для того, чтобы триумфально вернуться на ры
|04.10.2023
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Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»
иска. Суть показаний Наделлы, данных в Федеральном суде округа Колумбия (США), сводится к тому, что поисковая система Google, используемая по умолчанию на смартфонах Apple или Android, гарантир
|22.05.2023
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Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт
ытиях в мире, поданную с позиций носителей различных политических убеждений. В начале марта 2023 г. поисковик запустил бета-версию мобильного приложения для устройств на базе операционной систе
|08.02.2023
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Свершилась революция в интернет-поиске. Microsoft запустила поисковик на основе нейросети, более умной, чем скандальный ChatGPT
ть создана на основе языковой модели нового поколения, пояснили создатели технологии в презентации. Поисковик с ее помощью будет принимать запросы на 100 языках. Как утверждают в Microsoft, эта
|12.12.2022
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VK отказалась от своего поиска в пользу «Яндекса»
вила 51,86%. Следом за ним по популярности идет Google (45,1%). На третьем месте в России находится поисковая система Bing, разработанная Microsoft. За ним идет DuckDuckGo (0,25%). Поиск Mail.r
|02.12.2022
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Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru
ьзователям стал доступен усовершенствованный «умный» поиск портала mos.ru с подсказками и быстрыми ссылками на услуги, а также привычная красная «шапка» сайта. «Многие горожане уже привыкли к «умной» поисковой строке портала mos.ru, которая понимает запрос даже с первых символов, предлагая подходящие ссылки и информацию. Только с начала этого года поисковой строкой воспользовались более 27
|20.07.2022
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Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона
т российское законодательство. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале и на своем сайте. Поисковики должны будут помечать сайт «Википедии» следующей фразой — «РКН: сайт нарушает зако
|08.06.2022
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Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику
едложения установить фирменный браузер и авторизоваться в системе.Поиск Mail.ru Еще одна российская поисковая система, которая также предлагает пользователям ряд связанных сервисов: почту, Обла
|17.05.2022
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Content AI выпустила корпоративный поисковик Intelligent Search для Linux
ед ОС» и других. Обновление продукта особенно актуально в рамках импортозамещения ПО. Корпоративный поисковик стал значительно более производительным: проиндексировать 1 млн документов и настро
|10.04.2022
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Как найти информацию о ком-то в Интернете: 3 простых шага
ы хотите найти информацию о человеке, Интернет вам в помощь. Для этого можно использовать не только поисковик и соцсети, но и другие ресурсы. Если вы разыскиваете знакомого, проверяете нового с
|24.01.2022
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Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют
и поисковиках, Microsoft пытается завлечь пользователей в свои сервисы. Получается у нее это не очень хорошо. В отличие от Windows, десятилетиями являющейся самой популярной ОС в мире, браузер Edge и поисковик Bing интереса у большинства пользователей не вызывают. На декабрь 2021 г. Windows занимала 73,72% мирового рынка настольных операционных систем (статистика StatCounter). Поисковик<
|10.11.2021
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Программист создал поисковик без рекламы и слежки и грозится уничтожить Google
ou пока что выдает мешанину из ссылок, в которой довольно нелегко найти нужную. Еще один безопасный поисковик Идея, озвученная Сокером по части нулевой (или околонулевой) слежки за пользователя
|01.11.2021
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Всемирно известный поисковик попал под запрет в России
пострадать как владельцы площадки, так и их партнеры и пользователи», – добавили они. Один из пяти самых популярных поисковиков Компания Yahoo была основана в 1994 г. До появления Google в 1998 г. ее поисковик был мировым лидером. В 2021 г. сервис не пользуется столь же широкой популярностью ни в мире, ни в России, где его исключили из поисковой выдачи местного конкурента. На мировой арене
|20.10.2021
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«Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft
Информацию о нем редакция CNews обнаружила в «Яндекс.справке». Протокол позволяет вручную оповещать поисковики о создании новых страниц, удалении старых, добавлении или изменении контента и т.
|23.06.2021
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Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями
анных на английском языке. Правила русского языка Brave Search пока не изучил Русскоязычные запросы поисковик тоже «переваривает», но только если вводить их без ошибок. Исправлять опечатки на р
|16.03.2021
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Минцифры России: российские поисковые системы станут доступнее пользователям
продолжает работу над проектом по предустановке российского ПО на устройства. Поправки в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 г. предусматривают, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему. «В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 г., при его актив
|10.12.2020
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По стопам «Яндекса»: Национальный чешский поисковик пошел войной на Google и требует с него миллиарды
он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru. История процесса против Google и участие в нем «Яндекса» ЕК обрати
|09.12.2020
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Создан «убийца» Google - безопасный и свободный от слежки поиск
Безопасный поисковик без рекламы Бывший главный научный сотрудник компании Salesforce Ричард Сокер (Rich
|07.09.2020
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«Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник»
свой поисковый сервис «Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал». С официального сайта «Спутника» уже пропала строка для
|28.08.2020
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Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис
ы на ежедневной основе. Раньше я этого не замечал», – добавил он. Зачем Apple собственный поисковик Поисковая система Apple, по мнению Хеншоу, с высокой долей вероятности будет выглядеть и функ
|23.01.2020
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Microsoft принудительно пересадит часть пользователей на поисковик Bing. Как этого избежать
мих пользователей на установку расширения Microsoft спрашивать не будет. После установки расширения поисковик Bing станет основным в браузере Google Chrome. На момент публикации материала не бы
|29.08.2019
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Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда
не будет ограничено, что даст правообладателям свободу выбора. Найти пиратский сайт в России через поисковик будет непросто После вступления поправок к закону «Об информации» в силу поисковым
|25.06.2019
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Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом»
показывает преимущественно мужчин. При том, что это корректное отображение реальной ситуации в мире, это расценивается как несправедливость алгоритма по отношению к женщинам и подлежит корректировке. Поисковые запросы после обработки механизмом справедливости Инсайдер утверждает, что эта же логика используется Google для продвижения политической повестки дня. «Они собираются переписать реал
|20.03.2019
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Google проиграл «Яндексу» в европейской битве за поисковую строку на смартфонах
он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.
|05.03.2019
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«Яндекс» запустил умный поисковик по базе российских патентов за последние 95 лет
нты», который предоставляет пользователям бесплатный доступ более чем к 2,5 млн различных российских патентных документов. Найти и просмотреть документы можно не только через новый сервис, но и через поисковик «Яндекса». На «Яндекс.патентах» собраны патентные документы с 1924 г. по сегодняшний день. Среди них есть авторские свидетельства СССР, российские патенты, а также патентные заявки. И
|10.01.2019
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Google запускает собственный поиск для каждого пользователя
облегчить долгосрочный многоступенчатый поиск в интернете на ту или иную тему. Как пишет The Verge, поисковик теперь будет создавать так называемые карточки активности пользователя, привязанные
|20.08.2018
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«Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник»
тию одноименных браузера и поисковика. Этот проект был реализован самим «Ростелекомом», запустившем поисковик в мае 2014 г., а браузер — в сентябре 2015 г. Еще в августе 2016 г. CNews посчитал,
|24.04.2018
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Россияне запустили поисковик по криптовалютам, который платит пользователям деньги
енно те пользователи Desearch, которые ее просмотрели. Другой рекламы в поисковой системе не будет. Поисковик находится по адресу desearch.com. Как осуществляется поиск Desearch будет проводить
|02.11.2017
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Блокчейн-поисковик привлек $16 млн инвестиций
Стартап BitClave, разрабатывающий децентрализованную поисковую экосистему BitClave Active Search Ecosystem (Base), успешно завершил этап пресейла
|01.11.2017
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Россиянин, который платит пользователям криптовалютой за поиск в интернете, привлек $16 млн
кта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.Поисковая система BitClaveBitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в
|05.09.2017
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Россияне придумали криптовалюту для раздачи пользователям за поиск в интернете
есейл, принесший ей $1,8 млн. В компании трудится 20 разработчиков. Основателем и гендиректором проекта является Александр Бессонов, некогда занимавший пост директора по безопасности в LG Electronics.Поисковая система BitClaveBitClave Active Search Ecosystem — это поисковая система, в которой рекламодатели самостоятельно, без посредников, отслеживают просмотр своей рекламы пользовате
|01.06.2017
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Доля «Яндекса» на рынке поиска в Рунете показала рекордное падение
исковую систему «Яндекс», стремительно сокращается. Согласно статистике LiveInternet, в апреле этот поисковик применялся в России в 54% случаев, а в мае — в 51,7% случаев. Это самый низкий пока
|16.02.2017
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ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ
рмирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства, сообщили CNews в «Фонде перспективных исследований». Стороны планируют создать поисковую лабораторию, деятельность которой будет направлена на развитие междисциплинарных исследований в сфере информационных технологий и смежных областях. Лаборатория будет создана на базе м
|06.12.2016
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Поисковая система по судебным делам и решениям для ГАС «Правосудие» запущена в эксплуатацию
олучить сведения о делах и о принятых решениях в обезличенном виде при помощи поисковых механизмов. Поисковая система по судебным делам и судебным решениям доступна на официальном сайте интерн
|10.05.2016
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Газпромбанк внедрил информационно-поисковую систему для работы с внутренними нормативными документами
Компания «Ланит» создала информационно-поисковую систему «Нормативная база банка» для акционерного общества Газпромбанк. Об этом CNews сообщили в «Ланите». В рамках проекта перед командой «Ланита» стояла задача создать единое защище
|16.12.2015
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Поисковик Baidu намерен прийти в Россию с помощью «Яндекса»
Интерес Baidu к России Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu заинтересована в выходе на российский рынок и планирует сотрудничать
|26.08.2015
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Выходцы из России везут в страну «революционную поисковую систему»
Новая поисковая система Поисковая система Hulbee в сентябре выйдет на российский рынок, рассказал C
|21.04.2015
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«Спутник» запустил поисковик для детей
По адресу Спутник.дети открылся поисковый сервис для детей, созданный командой портала Sputnik.ru. Область поиска составляют более 5000 сайтов для юных пользователей интернета: с задачками, мультфильмами, играми, раскрасками, книжками, песнями и многим другим. Примерно половину коллекции сай
|20.04.2015
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Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer
я Internet Explorer заблокировал возможность выбора поисковых систем Google и Yahoo В марте 2015 г. поисковик Bing корпорации Microsoft преодолел психологическую отметку в 20% рыночной доли в С
|12.02.2015
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Принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник» выпустил собственный браузер
рмацию об обслуживающих организациях, управляющих компаниях, поликлиниках и т. д. Браузер «Спутник» Поисковик «Спутник» был запущен в 2014 г. Портал ориентирован на поиск официальной информации
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