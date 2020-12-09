Создан «убийца» Google - безопасный и свободный от слежки поиск

Основатель ИИ-стартапа MetaMind и бывший инженер Salesforce основал собственную поисковую систему You.com. Он позиционирует ее как поисковик, свободный от слежки и рекламы в поисковой выдаче, намекая тем самым на многолетние «эксперименты» Google по продвижению ссылок в результатах поисковых запросов



Безопасный поисковик без рекламы

Бывший главный научный сотрудник компании Salesforce Ричард Сокер (Richard Socher) запустил собственный поисковый сервис для конкуренции с Google и другими крупными поисковиками. По информации портала MSPowerUser, в основе проекта лежат те же идеи, что и у поисковика DuckDuckGo – отсутствие рекламы и слежки за пользователями.

Проект Ричарда Сокера получил название You.com. На момент публикации материала сайт сервиса функционировал, но воспользоваться им обычным пользователям не представлялось возможным – вместо строки поиска на нем была лишь форма ввода адреса электронной почты для получения раннего доступа.

«You.com поможет вам найти то, что вы ищете, быстрее, чем когда-либо. Мы отдаем предпочтение реальным результатам, а не платному контенту и рекламе, чтобы вы могли доверять их достоверности. Совершенно новый интерфейс позволит вам быстрее получать доступ к нужному контенту и создать собственную тщательно подобранную базу знаний», – сказано на сайте нового поисковика.

Главная страница поисковика You

Ричард Сокер работал на Salesforce, разработчика ПО, с апреля 2016 г. – он стал ее сотрудником после того, как она купила его стартап MetaMind в сфере искусственного интеллекта, основанный в июле 2014 г. Salesforce, к слову, известна своим стремлением к покупке различных компаний и сервисов – например, в декабре 2020 г. она приобрела корпоративный мессенджер Slack за $27,7 млрд.

Зачем нужен еще один поисковик

Основатель You.com Ричард Сокер считает, что сейчас наиболее подходящее время для запуска нового поискового сервиса, поскольку лидер в этой области, Google, испытывает определенные трудности. Экс-инженер Salesforce намекнул на многочисленные антимонопольные расследования против этой компании, в том числе и одно из самых громких, которое может привести к продаже браузера Chrome и даже рекламного бизнеса – основного источника доходов Google. CNews рассказывал об этом в октябре 2020 г.

Ричард Сокер, основатель You и MetaMind

По словам Сокера, преследования Google откроют новые возможности на рынке поисковиков для начинающих игроков, которыми You.com может воспользоваться. Он также добавил, что не планирует финансировать свой проект за счет продажи рекламы, но и не уточнил, откуда он будет брать средства на его развитие. Также он не сообщил, почему для поисковика было выбрано именно такое название – напомним, что в активах Google есть популярный видеохостинг YouTube.

Как Google манипулирует результатами поиска

В описании You.com как поисковика без рекламы и проплаченных ссылок в выдаче и упоминаниях сокером компании Google есть рациональное зерно. В ноябре 2019 г. CNews писал о расследовании издания The Wall Street Journal (WSJ), показавшем, что Google действительно манипулирует поисковыми алгоритмами, чтобы менять на свое усмотрение результаты поиска в угоду крупному бизнесу, а также сглаживать остроту общественных дискуссий. Практики компании резко контрастируют с ее постоянными заявлениями, что поисковые алгоритмы объективны, а человеческое вмешательство в их работу не допускается.

Эксперты WSJ пришли к выводу, что Google занималась подобным даже не годами – десятилетиями, и год от года масштабы ее деятельности в этом плане росли. В 2018 г. компания внесла в алгоритмы более 3,2 тыс. изменений, хотя в 2017 г. их было 2,4 тыс., а в 2010 г. – всего 500.

Как обстоят дела у DuckDuckGo

Поисковик DuckDuckGo, у которого при создании своего You.com Сокер позаимствовал основную идеологию (безопасность пользователей отсутствие рекламы в выдаче), продолжает успешно развиваться. Существующий с сентября 2008 г., в августе 2020 г. отчитался о своем новом рекорде – он обработал свыше 2 млрд поисковых запросов от пользователей со всего мира.

Достижения DuckDuckGo за 12 лет существования

Согласно статистике сервиса, на тот же период времени количество установок мобильного приложения DuckDuckGo на поддерживаемых платформах вкупе с числом установок расширения для настольных браузеров перевалило за 4 млрд. А вот точное число пользователей, по словам разработчиков, они подсчитать не могут из-за развитой приватности их сервиса. По предварительным оценкам, в августе 2020 г. их насчитывалось порядка 65 млн в масштабах планеты.

Все строят собственные поисковики

О конкуренции с Google на рынке поисковых сервисов задумываются не только экс-инженеры софтверных компаний, но и гигантские корпорации. В их числе – Apple, о планах которой по запуску собственного поисковика стало известно еще в августе 2020 г.

Тем не менее, на момент публикации материала эти планы пока не были реализованы. Одна из возможных причин этого – сейчас Google является для Apple источником дополнительного дохода, так как она получает от него миллиарды долларов за то, что именно его поисковик всегда выбран по умолчанию в браузере Safari под iOS, iPadOS и macOS. По данным Business Insider, только за использование своего поисковика на iOS Google ежегодно выплачивает Apple по $9 млрд.