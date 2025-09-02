Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Salesforce

Salesforce

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


02.09.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы

В Salesforce ИИ-агенты вытесняют людей Крупный американский разработчик программного обеспечения для бизнеса Salesforce уволил 4 тыс. сотрудников и заменил их агентным искусственным интелл
26.05.2025 ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft

ЦУМ (Москва) завершил миграцию с Salesforce на российскую low-code платформу BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). MVP нового CRM-решения был реализован всего за две недели силами собственного центра ком
28.02.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть

Salesforce прекращает наем программистов Крупный американский разработчик программного обеспечения для бизнеса Salesforce прекратил принимать на работу инженеров-программистов до конца 2025 г. После внедрения инструментов для написания кода с использованием искусственного интеллекта продуктивность в это
06.06.2024 Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая

зработали свою CRM-систему для B2B-рынка. На рынке массмаркет-CRM, связанной с продажами небольшим клиентам, многие годы было много российских решений, а в B2B сегменте всегда доминировали Microsoft, Salesforce и Oracle. Именно поэтому сейчас эта ниша пустая. Как клиенты, несколько лет назад мы не нашли отечественных решений на B2B рынке. Это стало причиной создания собственного тиражируемо
25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce

Корпорации Microsoft и Salesforce, разработчики популярных CRM-систем, прекратили свою деятельность на российском рынке. Это поставило многие отечественные компании в сложное положение — привычные инструменты для упр
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая

Миграция с Salesforce Банк «Уралсиб» отказался от использования американской системы бизнес-аналитики (B
28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

щение в девелопменте Российская девелоперская компания Radius Group (ООО «Радиус групп») заменила американскую CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) SalesForce на российский продукт InState Real Estate. Об этом CNews рассказали представители Radius Group. В начале марта 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине Salesforce

08.02.2022 IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce

Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г. Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении более десяти лет. В команде более 34 тыс. специалистов, обладающих более чем 40 тыс. серти
08.10.2021 Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов

значительную долю и представлено в виде интернет-магазина и мобильного приложения. В ЦУМе постоянно внедряются самые передовые и технологичные решения, одним из которых стало решение Service Cloud от Salesforce. Предпосылки проекта Оптимизация работы подразделения контроля качества и претензионной работы послужила основной причиной внедрения Salesforce в ЦУМе. До перехода на Sales
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM

Базовые инструменты платформы Salesforce: Sales Cloud для автоматизации продаж;Service Cloud для организации клиентского сервиса;Marketing Cloud для цифрового маркетинга;Community Cloud для организации эффективной коммуника
16.09.2021 Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce

а являются: кредитование физических лиц на приобретение автомобилей брендов Альянса, финансирование дилеров брендов Альянса, а также оказание клиентам сопутствующих финансовых услуг. Работа в системе Salesforce построена на базе маркетинговых и операционных процессов для подразделений по работе с физическими лицами. Общая численность пользователей — около 100 человек. Из них 40 — внутренний
24.02.2021 CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом

Специалисты CT Consulting — ключевого партнера Salesforce в России рассказали об облачных инструментах для управления бизнесом и взаимодейст
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития

Accenture и Salesforce расширяют свое сотрудничество, чтобы помочь компаниям внедрить инструменты ответственного бизнеса, а также внести вклад в достижение Целей устойчивого развития Организации Объединенн
02.12.2020 Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд

Slack продался Компания Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Microsoft Teams. Сделка будет завершена во II квартале финансового 2022 года, а ее сумма составила $27,7 млрд.
23.10.2020 «Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte

В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Management) на платформе SalesForce. Партнером, который осуществлял интеграцию, выступила компания GlowByte. PRM – система управления взаимоотношениями с партнерами – служит решением глобальной бизнес-задачи: автоматиз
15.10.2020 В Navicon назначен руководитель направления Salesforce

Navicon объявила о старте развития направления Salesforce. Его руководителем стал Виктор Назаренко – первый в России сертифицированный специалист по решению Marketing Cloud. Ранее он занимал должность ведущего консультанта Salesforce
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке

о предприятий сегодня понимают, что переросли локальные разработки и ищут комплексные CRM-решения для управления процессами работы с клиентами, продажами и маркетингом. Именно таким решением является Salesforce CRM — мощная платформа с приветливым и интуитивно понятным интерфейсом, полным набором основных и дополнительных функций, способная масштабироваться вместе с задачами бизнеса и обесп
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать

та с клиентами невозможна без современной CRM-системы. Это справедливо как для небольших компаний, так и для крупных организаций. На сегодняшний день первое место на рынке CRM-систем занимает решение Salesforce. Оно предоставляется клиентам исключительно по модели SaaS. «За SaaS-моделью большое будущее. Она обеспечивает безопасное хранение данных и доступность из любой точки. Такие продукты
15.01.2020 Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce

Инструментарий виртуальной АТС Mango Office теперь можно использовать на CRM-платформе Salesforce в качестве интегрированного решения для работы с телефонными звонками. Интеграционный пакет Mango Office для Salesforce разработали совместно — партнер Salesforce на те
25.09.2019 Atos представила первый совместный с Salesforce проект в России

Atos представила свой первый проект в области Salesforce в России. Встреча была посвящена решениям для автоматизации продаж Salesforce. Спикеры поделились информацией о специфике и критериях выбора CRM-системы, этапах ее внедрения,

10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов

Товар не медведь, всех денег не съест Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, изве
25.09.2018 Сотрудничество Apple и Salesforce расширяет возможности работы на устройствах iOS

Сегодня компании Apple и Salesforce объявили о своём стратегическом совместном проекте, который объединит возможности

12.12.2017 Бесплатная АТС Zadarma получила официальные интеграции с Zoho CRM и Salesforce CRM

Сервис облачной телефонии Zadarma выпустил официальные бесплатные интеграции с двумя крупнейшими CRM-системами в мире - Zoho и Salesforce. Клиентам сервиса доступен весь необходимый функционал телефонии в интерфейсе CRM-системы: создании карточки клиента, статистика и запись разговоров, звонок из CRM в один клик и друг
28.11.2017 CT Consulting внедрила Salesforce в компании «Электрощит Самара»

CT Consulting объявила о внедрении облачной системы Salesforce в компании «Электрощит Самара». Благодаря положительному опыту работы головного офиса Schneider Electric с системой Salesforce, компания «Электрощит Самара» остановила свой вы
17.10.2017 Avaya расширила сотрудничество с облачным сервисом Salesforce Service Cloud

Avaya объявила о расширении сотрудничества с облачным сервисом Salesforce Service Cloud для создания решений, обеспечивающих улучшенную интеграцию продуктов для контакт-центров от каждой из компаний.Целью расширенного сотрудничества станет разработка облач
18.10.2016 TeamViewer интегрировала свое приложение с Salesforce Service Cloud

TeamViewer объявила об интеграции своего приложения для удаленного управления с платформой Salesforce Service Cloud. Как рассказали CNews в компании, используя Salesforce Service Cloud, сотрудники служб поддержки могут предоставлять клиентам более быстрое и эффективное обслужи
23.05.2016 IBM закрывает сделку по приобретению Bluewolf

Корпорация IBM объявила о завершении сделки по приобретению Bluewolf, партнера Salesforce и консультанта по внедрению облачных услуг. Компания станет частью подразделения IBM Interactive Experience (IBM iX), сообщили CNews в IBM. Финансовые условия договора не раскрываютс
22.03.2016 Экс-еврокомиссар и адепт открытого ПО войдет в совет директоров Salesforce

Назначение  Salesforce, разработчик CRM-системы, предоставляемой в виде облачного сервиса, объявил о назначении 74-летней Нели Крус (Neelie Kroes) членом совета директоров компании. Эту позицию она будет з
07.11.2014 СТ Consulting открыла круглосуточный колл-центр

Компания СТ Consulting, партнер компании Salesforce.com, объявила об открытии круглосуточного колл-центра. Открытие нового колл-центра
08.10.2014 Abbyy Business Card Reader доступен в магазине приложений для бизнеса Salesforce AppExchange

Компания Abbyy выпустила корпоративную версию Abbyy Business Card Reader для iOS специально для Salesforce AppExchange. Приложение распознает контактную информацию с визитных карточек и по

15.07.2014 Облачный cервис Salesforce подключен к платформе Business VPN Galerie

Компания Orange Business Services подключила сервис Salesforce к своей платформе аггрегации облачных служб Business VPN Galerie. Как сообщили CNe
26.05.2014 В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе

» предстоящей конференции Worldwide Partner Conference (WPC). В него вошли компании Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе. «Следующие компании, их представители и сотрудники не могут посещать
11.04.2014 Salesforce.com потратит $680 млн на новое офисное здание

ет сдано более половины офисных площадей в новом строящемся в Сан-Франциско здании, которое назовут Salesforce Tower. Salesforce.com - один из ведущих поставщиков CRM-систем в мире. Выру
20.08.2013 Топ-менеджер Salesforce стал директором по технологиям Kaseya

по технологиям он принесет в компанию 20-летний опыт работы с технологиями, включая разработку облачных решений. До прихода в Kaseya Пракаш Кхот занимал пост старшего вице-президента по разработкам в Salesforce. Ранее он являлся основателем и техническим директором Dimdim and AIM, позднее приобретенной Salesforce. «Наши инженеры во главе с новым CTO — ветераном в области ИТ — ускорят
27.06.2013 Salesforce.com и Oracle заключили соглашение об интеграции облачных решений

Компании Salesforce.com и Oracle объявили о масштабном девятилетнем сотрудничестве, охватывающем все т
05.06.2013 Salesforce купит поставщика облачного ПО в сфере маркетинга за $2,5 млрд

Компания Salesforce, мировой поставщик корпоративных облачных сервисов, сообщила о достижении соглашения о приобретении компании ExactTarget, поставщика облачного ПО в сфере маркетинга. По условиям согл
21.12.2012 Infor анонсировала систему автоматизации маркетинга на платформе Salesforce

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, анонсировала глобальную систему автоматизации маркетинга Inforce Marketing, построенную на платформе Salesforce. Inforce Marketing в рамках единого рабочего пространства для всех коммуникационных компаний предоставляет функции корпоративного уровня в экономичной и дружественной форме, обеспечи
14.11.2012 Новая версия ABBYY Business Card Reader для iPhone позволит отправлять распознанную контактную информацию в Salesforce

реносит их в адресную книгу устройства или в специальную цифровую визитницу. Новая, пятая версия программы позволяет пользователям отправлять распознанную контактную информацию напрямую в CRM-систему Salesforce. Программа создаёт новые записи и автоматически заполняет данными с визиток все необходимые поля. Эта функция существенно облегчит жизнь менеджерам по продажам и другим сотрудникам,

02.10.2012 Genesys анонсировала комплексное решение для создания контакт-центра на базе Service Cloud от Salesforce

Компания Genesys анонсировала Genesys Connect для Service Cloud, функциональной части CRM от Salesforce.com. Новое решение дает компаниям-клиентам возможность создания контакт-центра на

10.07.2012 Salesforce.com приобрела стартап GoInstant за сумму около $70 млн

Гигант корпоративных облачных сервисов компания Salesforce.com заключила соглашение о приобретении канадского стартапа GoInstant, провайдера


Публикаций - 457, упоминаний - 547

Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25256 186
Google LLC 12282 121
Oracle Corporation 6879 102
SAP SE 5439 89
IBM - International Business Machines Corp 9556 70
Amazon Inc - Amazon.com 3142 53
Meta Platforms - Facebook 4537 41
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 34
Apple Inc 12648 33
Dell EMC 5096 29
9025 28
Oracle Siebel Systems 515 27
Softline - Софтлайн 3279 27
Dropbox 512 27
Cisco Systems 5224 25
Broadcom - VMware 2497 24
X Corp - Twitter 2908 23
Box inc - box.com - box.net 367 20
HP Inc. 5763 20
Adobe Systems 1572 19
Yandex - Яндекс 8482 18
Intel Corporation 12547 17
Yahoo! 3708 15
Terrasoft - Террасофт 202 14
ServiceNow 93 14
CT Consulting 13 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 13
Salesforce - Tableau Software 114 12
Red Hat 1345 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 12
Accenture plc 694 12
Ростелеком 10330 11
Citrix Systems 840 11
Крок - Croc 1815 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 11
Мегаплан 89 10
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 10
WorkDay 26 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 10
Telegram Group 2588 10
Microsoft - LinkedIn 686 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 11
eBay Inc 1632 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 8
Walt Disney Company 638 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 7
Sequoia Capital 115 6
Runa Capital 158 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 5
Почта России ПАО 2252 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 4
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 4
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 4
ГПБ - Газпромбанк 1181 4
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 4
РЖД - Российские железные дороги 2007 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 569 3
Bank of America - Банк Америки 268 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 3
NEA - New Enterprise Associates 22 3
Uber 338 3
Index Ventures 49 3
Emergence Capital Partners 11 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
BMW Group 466 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Visa International 1974 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 181 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 2
Федеральное казначейство России 1879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 350 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Eclipse Foundation 25 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 227
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 194
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 152
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 152
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 98
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 84
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 68
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 61
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 57
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 42
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 39
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 38
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 38
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 37
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 36
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 34
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 33
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 29
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5698 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1167 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 28
Microsoft Office 365 983 41
Microsoft Windows 16354 39
Microsoft Azure 1462 38
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 27
Salesforce CRM Cloud 38 27
Microsoft Office 3966 27
Apple iOS 8266 26
Google Android 14725 24
Microsoft Teams - MS Teams 618 22
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 21
Linux OS 10934 21
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 278 20
Oracle Java - язык программирования 3335 20
Microsoft Dynamics 1186 17
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 15
Microsoft Dynamics CRM 545 15
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 14
Salesforce AppExchange 14 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 633 14
Microsoft Outlook 1421 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 13
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 489 13
Google Cloud Platform - GCP 346 12
Microsoft Windows 2000 8663 11
Terrasoft Creatio 98 11
Google Gmail 986 11
Apple iPhone 6 4862 10
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 361 10
Myspace - социальная сеть 640 10
Apple iPad 3942 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 10
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 10
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 138 9
Friendster - социальная сеть 42 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1782 8
Benioff Marc - Бениофф Марк 29 26
Satya Nadella - Сатья Наделла 216 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 5
Гребнев Егор 41 5
Прохоров Александр 102 4
Аникин Леонид 61 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 614 4
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 4
Mertz Sharon - Мерц Шарон 9 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 3
Иванов Антон 89 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 409 3
Smith Brad - Смит Брэд 100 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 3
Socher Richard - Сокер Ричард 3 3
Саушкин Олег 31 3
Ерин Сергей 16 3
Дородных Дмитрий 5 3
Порошин Тимур 30 3
Белоусов Сергей 247 3
Сысоев Игорь 38 2
Усманов Алишер 304 2
Соловьев Владимир 108 2
Гребенщиков Дмитрий 38 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 2
Hurd Mark - Херд Марк 97 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Воронин Станислав 7 2
Халяпин Сергей 88 2
Красюков Дмитрий 43 2
Соколова Ольга 25 2
Шевченко Владимир 150 2
Дергилёв Никита 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 157276 210
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 126
Европа 24650 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 28
Германия - Федеративная Республика 12947 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 18
Украина 7799 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 13
Индия - Bharat 5708 13
Франция - Французская Республика 7981 12
Беларусь - Белоруссия 6039 12
США - Калифорния 4776 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 10
Азия - Азиатский регион 5753 8
Япония 13555 8
Нидерланды 3636 7
США - Колумбия - Вашингтон 1452 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 6
Канада 4986 6
Земля - планета Солнечной системы 10665 6
Израиль 2785 5
Бразилия - Федеративная Республика 2453 5
Казахстан - Республика 5807 5
Европа Восточная 3122 5
Ближний Восток 3035 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 4
Европа Западная 1492 4
Украина - Киев 1141 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 4
Америка - Американский регион 2188 4
Испания - Королевство 3761 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 94
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 78
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 55
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 33
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 26
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 20
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 12
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 11
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 11
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3151 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2961 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 10
Энергетика - Energy - Energetically 5531 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 24
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 18
Bloomberg 1420 12
The Register - The Register Hardware 1703 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 8
NYT - The New York Times 1088 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 6
Forbes - Форбс 915 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 5
FT - Financial Times 1259 5
TAdviser - Центр выбора технологий 427 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 223 4
РБК Инновации 47 4
BleepingComputer - Издание 417 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
AP - Associated Press 2006 3
The Verge - Издание 592 3
Reddit 360 3
The Washington Post 343 2
VentureBeat 90 2
InformationWeek 241 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
Times 648 2
ZDnet 662 2
Wired - Издание 271 1
Комсомольская правда ИД 73 1
The Information 70 1
Fortune 210 1
TechRadar 95 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Hacker News 76 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
TechSpot 160 1
Daily Mail 56 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
Yahoo! Finance 120 1
CRN 49 1
Mashable 371 1
Sky News - Телеканал 30 1
DarkReading.com 105 1
Gartner - Гартнер 3613 45
IDC - International Data Corporation 4943 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 10
Forrester Research 828 9
Gartner - AMR Research 48 7
Fortune Global 500 287 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 4
Forrester Wave 45 3
Synergy Research Group 47 3
Frost & Sullivan 206 2
CNews Мишень 173 2
IDC Russia Cloud Services Market 16 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
Aberdeen Group 48 2
Markets&Markets Research 113 2
Juniper Research 551 2
HFS Research 49 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Strategy Analytics 284 1
Grand View Research 24 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Allied Market Research 22 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Forbes Global 2000 49 1
Forbes Cloud 100 6 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
CNews Мишень CRM-систем 2 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
comScore 379 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
Microsoft Learn 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 56 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 14 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 100 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 19 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
ТНТУ - Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 1 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 1
ШАГ Компьютерная академия 4 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 10
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 3
CNews AWARDS - награда 556 3
Oracle OpenWorld 65 2
Международный женский день - 8 марта 372 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Citrix Synergy 6 1
ELMA DAY 14 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Web Summit 13 1
Atmosphere Digital 1 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Microsoft WPC 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще