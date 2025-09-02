Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы В Salesforce ИИ-агенты вытесняют людей Крупный американский разработчик программного обеспечения для бизнеса Salesforce уволил 4 тыс. сотрудников и заменил их агентным искусственным интелл

ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft ЦУМ (Москва) завершил миграцию с Salesforce на российскую low-code платформу BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). MVP нового CRM-решения был реализован всего за две недели силами собственного центра ком

Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть Salesforce прекращает наем программистов Крупный американский разработчик программного обеспечения для бизнеса Salesforce прекратил принимать на работу инженеров-программистов до конца 2025 г. После внедрения инструментов для написания кода с использованием искусственного интеллекта продуктивность в это

Александр Стародубцев, SimpleOne: В B2B сегменте CRM всегда доминировали Microsoft и Salesforce, сейчас эта ниша пустая зработали свою CRM-систему для B2B-рынка. На рынке массмаркет-CRM, связанной с продажами небольшим клиентам, многие годы было много российских решений, а в B2B сегменте всегда доминировали Microsoft, Salesforce и Oracle. Именно поэтому сейчас эта ниша пустая. Как клиенты, несколько лет назад мы не нашли отечественных решений на B2B рынке. Это стало причиной создания собственного тиражируемо

Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce Корпорации Microsoft и Salesforce, разработчики популярных CRM-систем, прекратили свою деятельность на российском рынке. Это поставило многие отечественные компании в сложное положение — привычные инструменты для упр

«Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая Миграция с Salesforce Банк «Уралсиб» отказался от использования американской системы бизнес-аналитики (B

Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую щение в девелопменте Российская девелоперская компания Radius Group (ООО «Радиус групп») заменила американскую CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) SalesForce на российский продукт InState Real Estate. Об этом CNews рассказали представители Radius Group. В начале марта 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине Salesforce

IDC назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг Salesforce Пятый год подряд исследование IDC MarketScape выделяет компанию Accenture лидером среди поставщиков услуг на базе платформы Salesforce за 2021 г. Accenture – международный стратегический партнер Salesforce на протяжении более десяти лет. В команде более 34 тыс. специалистов, обладающих более чем 40 тыс. серти

Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов значительную долю и представлено в виде интернет-магазина и мобильного приложения. В ЦУМе постоянно внедряются самые передовые и технологичные решения, одним из которых стало решение Service Cloud от Salesforce. Предпосылки проекта Оптимизация работы подразделения контроля качества и претензионной работы послужила основной причиной внедрения Salesforce в ЦУМе. До перехода на Sales

Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM Базовые инструменты платформы Salesforce: Sales Cloud для автоматизации продаж;Service Cloud для организации клиентского сервиса;Marketing Cloud для цифрового маркетинга;Community Cloud для организации эффективной коммуника

Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce а являются: кредитование физических лиц на приобретение автомобилей брендов Альянса, финансирование дилеров брендов Альянса, а также оказание клиентам сопутствующих финансовых услуг. Работа в системе Salesforce построена на базе маркетинговых и операционных процессов для подразделений по работе с физическими лицами. Общая численность пользователей — около 100 человек. Из них 40 — внутренний

CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом Специалисты CT Consulting — ключевого партнера Salesforce в России рассказали об облачных инструментах для управления бизнесом и взаимодейст

Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития Accenture и Salesforce расширяют свое сотрудничество, чтобы помочь компаниям внедрить инструменты ответственного бизнеса, а также внести вклад в достижение Целей устойчивого развития Организации Объединенн

Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд Slack продался Компания Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Microsoft Teams. Сделка будет завершена во II квартале финансового 2022 года, а ее сумма составила $27,7 млрд.

«Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Management) на платформе SalesForce. Партнером, который осуществлял интеграцию, выступила компания GlowByte. PRM – система управления взаимоотношениями с партнерами – служит решением глобальной бизнес-задачи: автоматиз

В Navicon назначен руководитель направления Salesforce Navicon объявила о старте развития направления Salesforce. Его руководителем стал Виктор Назаренко – первый в России сертифицированный специалист по решению Marketing Cloud. Ранее он занимал должность ведущего консультанта Salesforce

Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке о предприятий сегодня понимают, что переросли локальные разработки и ищут комплексные CRM-решения для управления процессами работы с клиентами, продажами и маркетингом. Именно таким решением является Salesforce CRM — мощная платформа с приветливым и интуитивно понятным интерфейсом, полным набором основных и дополнительных функций, способная масштабироваться вместе с задачами бизнеса и обесп

CRM в облаке или on-premise: что выбрать та с клиентами невозможна без современной CRM-системы. Это справедливо как для небольших компаний, так и для крупных организаций. На сегодняшний день первое место на рынке CRM-систем занимает решение Salesforce. Оно предоставляется клиентам исключительно по модели SaaS. «За SaaS-моделью большое будущее. Она обеспечивает безопасное хранение данных и доступность из любой точки. Такие продукты

Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce Инструментарий виртуальной АТС Mango Office теперь можно использовать на CRM-платформе Salesforce в качестве интегрированного решения для работы с телефонными звонками. Интеграционный пакет Mango Office для Salesforce разработали совместно — партнер Salesforce на те

Atos представила первый совместный с Salesforce проект в России Atos представила свой первый проект в области Salesforce в России. Встреча была посвящена решениям для автоматизации продаж Salesforce. Спикеры поделились информацией о специфике и критериях выбора CRM-системы, этапах ее внедрения,

Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов Товар не медведь, всех денег не съест Компания Salesforce, один из крупнейших глобальных игроков рынка CRM, и стартап Tableau Software, изве

Сотрудничество Apple и Salesforce расширяет возможности работы на устройствах iOS Сегодня компании Apple и Salesforce объявили о своём стратегическом совместном проекте, который объединит возможности

Бесплатная АТС Zadarma получила официальные интеграции с Zoho CRM и Salesforce CRM Сервис облачной телефонии Zadarma выпустил официальные бесплатные интеграции с двумя крупнейшими CRM-системами в мире - Zoho и Salesforce. Клиентам сервиса доступен весь необходимый функционал телефонии в интерфейсе CRM-системы: создании карточки клиента, статистика и запись разговоров, звонок из CRM в один клик и друг

CT Consulting внедрила Salesforce в компании «Электрощит Самара» CT Consulting объявила о внедрении облачной системы Salesforce в компании «Электрощит Самара». Благодаря положительному опыту работы головного офиса Schneider Electric с системой Salesforce, компания «Электрощит Самара» остановила свой вы

Avaya расширила сотрудничество с облачным сервисом Salesforce Service Cloud Avaya объявила о расширении сотрудничества с облачным сервисом Salesforce Service Cloud для создания решений, обеспечивающих улучшенную интеграцию продуктов для контакт-центров от каждой из компаний.Целью расширенного сотрудничества станет разработка облач

TeamViewer интегрировала свое приложение с Salesforce Service Cloud TeamViewer объявила об интеграции своего приложения для удаленного управления с платформой Salesforce Service Cloud. Как рассказали CNews в компании, используя Salesforce Service Cloud, сотрудники служб поддержки могут предоставлять клиентам более быстрое и эффективное обслужи

IBM закрывает сделку по приобретению Bluewolf Корпорация IBM объявила о завершении сделки по приобретению Bluewolf, партнера Salesforce и консультанта по внедрению облачных услуг. Компания станет частью подразделения IBM Interactive Experience (IBM iX), сообщили CNews в IBM. Финансовые условия договора не раскрываютс

Экс-еврокомиссар и адепт открытого ПО войдет в совет директоров Salesforce Назначение Salesforce, разработчик CRM-системы, предоставляемой в виде облачного сервиса, объявил о назначении 74-летней Нели Крус (Neelie Kroes) членом совета директоров компании. Эту позицию она будет з

СТ Consulting открыла круглосуточный колл-центр Компания СТ Consulting, партнер компании Salesforce.com, объявила об открытии круглосуточного колл-центра. Открытие нового колл-центра

Abbyy Business Card Reader доступен в магазине приложений для бизнеса Salesforce AppExchange Компания Abbyy выпустила корпоративную версию Abbyy Business Card Reader для iOS специально для Salesforce AppExchange. Приложение распознает контактную информацию с визитных карточек и по

Облачный cервис Salesforce подключен к платформе Business VPN Galerie Компания Orange Business Services подключила сервис Salesforce к своей платформе аггрегации облачных служб Business VPN Galerie. Как сообщили CNe

В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе » предстоящей конференции Worldwide Partner Conference (WPC). В него вошли компании Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе. «Следующие компании, их представители и сотрудники не могут посещать

Salesforce.com потратит $680 млн на новое офисное здание ет сдано более половины офисных площадей в новом строящемся в Сан-Франциско здании, которое назовут Salesforce Tower. Salesforce.com - один из ведущих поставщиков CRM-систем в мире. Выру

Топ-менеджер Salesforce стал директором по технологиям Kaseya по технологиям он принесет в компанию 20-летний опыт работы с технологиями, включая разработку облачных решений. До прихода в Kaseya Пракаш Кхот занимал пост старшего вице-президента по разработкам в Salesforce. Ранее он являлся основателем и техническим директором Dimdim and AIM, позднее приобретенной Salesforce. «Наши инженеры во главе с новым CTO — ветераном в области ИТ — ускорят

Salesforce.com и Oracle заключили соглашение об интеграции облачных решений Компании Salesforce.com и Oracle объявили о масштабном девятилетнем сотрудничестве, охватывающем все т

Salesforce купит поставщика облачного ПО в сфере маркетинга за $2,5 млрд Компания Salesforce, мировой поставщик корпоративных облачных сервисов, сообщила о достижении соглашения о приобретении компании ExactTarget, поставщика облачного ПО в сфере маркетинга. По условиям согл

Infor анонсировала систему автоматизации маркетинга на платформе Salesforce Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, анонсировала глобальную систему автоматизации маркетинга Inforce Marketing, построенную на платформе Salesforce. Inforce Marketing в рамках единого рабочего пространства для всех коммуникационных компаний предоставляет функции корпоративного уровня в экономичной и дружественной форме, обеспечи

Новая версия ABBYY Business Card Reader для iPhone позволит отправлять распознанную контактную информацию в Salesforce реносит их в адресную книгу устройства или в специальную цифровую визитницу. Новая, пятая версия программы позволяет пользователям отправлять распознанную контактную информацию напрямую в CRM-систему Salesforce. Программа создаёт новые записи и автоматически заполняет данными с визиток все необходимые поля. Эта функция существенно облегчит жизнь менеджерам по продажам и другим сотрудникам,

Genesys анонсировала комплексное решение для создания контакт-центра на базе Service Cloud от Salesforce Компания Genesys анонсировала Genesys Connect для Service Cloud, функциональной части CRM от Salesforce.com. Новое решение дает компаниям-клиентам возможность создания контакт-центра на