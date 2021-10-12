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Google Cloud Platform
GCP


12.10.2021 Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества 11
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
05.10.2021 AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ 4
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 3
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 2
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 8
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 4
19.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 1
18.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 2
11.05.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Интеграторы, которые не приспособились к сервисной модели, будут отмирать 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
16.04.2021 Dynatrace названа лидером магического квадранта Gartner в области APM 2
15.04.2021 VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов 1
05.04.2021 Гибридные клиенты Dell Hybrid Client предоставляют больше возможностей для сотрудников и ИТ-отделов 1
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
31.03.2021 Передовой разговорный ИИ Google Cloud доступен в Voximplant 4
31.03.2021 Cisco предложила новую инфраструктуру для интернета будущего 1
17.03.2021 Мультиоблако — это модно. Но возможны проблемы 1
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 1
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
25.02.2021 Intel и Google Cloud вместе займутся продвижением сетей 5G и граничных вычислений 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
12.02.2021 Голосовой помощник Google в обход компании заработал на ПК под Windows, Linux и macOS. Видео 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 1
08.02.2021 Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России 6
03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud 14
29.01.2021 Выручка Microsoft по направлению кибербезопасности за 2020 год выросла на 40% и составила более $10 млрд 1
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок 1
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 2

Публикаций - 194, упоминаний - 488

Google Cloud Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7144 69
Microsoft Corporation 11060 36
VMware 1829 17
Amazon Inc - Amazon.com 1470 14
IBM 3537 13
SAP SE 3211 13
NetApp 485 12
Cisco Systems 2038 12
Alibaba Cloud 26 11
Dell Technologies 133 11
Dell EMC 2397 10
Red Hat 665 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Alibaba Group 298 7
VK - Mail.ru Group 2483 7
Alphabet 74 7
ESG - Enterprise Strategy Group 95 6
Nvidia Corp 2015 6
Softline - Софтлайн 1474 6
Intel Corporation 4169 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Veeam Software 250 5
Facebook 3765 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
Citrix Systems 571 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Sabre Corporation 116 5
Salesforce.com 272 5
Selectel - Селектел 137 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Oracle Corporation 3342 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Крок 1219 4
NetApp Trident 16 4
Hitachi Vantara 100 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Fortinet 286 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Альфа-Банк 1123 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
eApteka.ru - eАптека 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Societe Generale Group 42 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Deutsche Bank 126 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Red Bull 11 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Lego 84 1
Траско - Trasko 27 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Мосводоканал 44 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
Sabre Travel Network 36 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
ЯКласс 19 1
Uber 257 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
Lockheed Martin 47 1
Sahara Force India 2 1
Ducati 5 1
Cinepolis 1 1
Яндекс.Еда 93 1
Почта России ПАО 1572 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
Kubernetes 307 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
OpenStack 347 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
DevOps - Development и Operations 296 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 9
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 9
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 8
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 6
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 5
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 3
AWS - Amazon Web Services 568 103
Microsoft Azure 1171 99
Microsoft Windows 10 6629 20
Linux OS 4253 16
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 12
IBM Cloud 84 12
Microsoft Office 365 769 12
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 9
Oracle Cloud Platform 151 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 9
Microsoft Windows 852 8
Nvidia GeForce GTX 2058 7
NetApp Cloud Volumes Service 10 7
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 178 7
Java - Язык программирования 1175 7
Apple macOS 922 7
Docker - Платформа распределённых приложений 146 7
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 7
Red Hat OpenShift 75 6
Microsoft SQL Server 793 6
NetApp HCI 10 6
Red Hat Ansible 57 6
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 6
VMware NSX Intelligence 103 6
NetApp ONTAP 34 5
Google Cloud Anthos 6 5
VMware Cloud on AWS 20 5
SQL - Язык программирования 432 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
NetApp Kubernetes Service 5 4
VMware vCloud Air Network 34 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Cisco Silicon One Q 4 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
NetApp Cloud Insights 6 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
Citrix Workspace Digital Workspace 16 3
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 5
Ройфман Роман 14 4
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 4
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 3
Lye Anthony - Лай Энтони 12 3
Menke Shawn - Менке Шон 14 3
Jones Wade - Джонс Уэйд 9 2
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 7 2
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Коновалов Олег 11 2
Соколова Ольга 20 2
Kurian George - Джордж Кьюриан 11 2
Brin Sergey - Сергей Брин 121 2
Larry Page - Ларри Пейдж 127 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 3 2
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Porat Ruth - Порат Рут 6 2
Определенов Владимир 19 1
Колбин Евгений 43 1
Водясов Алексей 97 1
Шадаев Максут 384 1
Чаркин Евгений 182 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Абакумов Евгений 103 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Седов Анатолий 6 1
Кушнир Леонид 16 1
Коробов Евгений 22 1
Чумаченко Константин 10 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Климарев Михаил 46 1
Вайнер Всеволод 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Германия - Федеративная Республика 3624 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 6
Европа 3745 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 4
Ближний Восток 1471 4
Индия - Республика 2169 4
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
США - Калифорния 972 3
Украина 3361 3
Восточная Европа 1676 3
Казахстан - Республика 2627 3
Канада 1301 2
Турция - Турецкая республика 952 2
США - Сан-Франциско 691 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 2
Северная Африка 92 2
Швеция - Королевство 751 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Швеция - Стокгольм 160 2
Китай - Тайвань 589 2
США - Ашберн 10 2
Австралия - Сидней 53 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
США - Санта-Клара 72 1
Россия - Удомля 41 1
Финляндия - Хельсинки 137 1
Индия - Бангалор 71 1
Россия - Саров 92 1
Южная Африка 159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 29
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
Русский язык 978 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Врачи РФ 1 1
Тинькофф Журнал 4 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Известия ИД 59 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 30 1
Der Standard 2 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
SiliconAngle 3 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
FT - Financial Times 246 1
Tom’s Hardware 86 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
CrunchBase 62 1
ТНТ - Телеканал 94 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
IDC - International Data Corporation 2713 9
Gartner 2190 8
CNews Analytics 1988 4
Forrester Research 385 4
Markets&Markets Research 78 2
451 Research Group 44 2
ACG Research 7 2
Frost & Sullivan 101 1
NPD Group 81 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
Comparitech 4 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
RepTrak Global 100 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Juniper Research 278 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 6 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
VeeamON Forum 9 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Citrix Synergy 5 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Google Cloud Next 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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