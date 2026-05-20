Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес А тебя мы отключим Интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента в лице компании Railway, чем спровоцировал масштабный сбой в ее работе. Как пишет The Register, он не стал тратить время на объяснение причин закрытия доступа, да

Облако Google пролежало в отключке несколько часов. Виноваты сломавшиеся ИБП, которые не давали подключить резервное питание Новые подробности Корпорация Google раскрыла причины недавнего сбоя в работе публичного облака Google Cloud в США. По сообщению The Register, ею оказался выход из строя источников бесперебойного питания (ИБП), являющихся частью системы обеспечения отказоустойчивости дата-центра, на основ

Adlook запустил собственное облачное решение на замену ушедшему Google Cloud лощадки для владельцев сайтов выросла в целую ИТ-экосистему. В качестве мы уверены. Почему бы не поделиться решением с коллегами по цеху? Особенно в свете ухода ключевых игроков рынка из России: AWS, Google Cloud и других», – сказал CEO Adlook Олег Филимонов. Услугами Adlook Cloud может воспользоваться любой частный пользователь, достаточно зарегистрироваться на сайте и получить доступ к се

Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения ъявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с памятью, в таких

Платформа Qlik Data Integration стала доступна на Google Cloud Marketplace Qlik объявила о расширении стратегического партнерства с Google Cloud: решения Qlik Data Integration теперь доступны на Google Cloud Marketplace. Клиенты Google Cloud смогут использовать решения по интеграции данных Qlik, повышая эффект

Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества Citrix Systems и Google Cloud расширяют рамки стратегического партнерства, формируя будущее гибридной работы для заказчиков корпоративного уровня. Компании анонсировали новый совместный проект, который будет вк

AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™ Компания AMD (NASDAQ: AMD) объявила о том, что Google Cloud расширяет использование процессоров AMD EPYC™, представив предварительную версию виртуальных машин (ВМ) N2D на базе процессоров AMD EPYC™ серии 7003. Виртуальные машины N2D использ

Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau AMD и Google Cloud анонсировали T2D, первый инстанс линейки виртуальных машин Tau на базе процессор

Передовой разговорный ИИ Google Cloud доступен в Voximplant Voximplant, облачная коммуникационная платформа для создания приложений с использованием голоса, текста и видео, представила важное расширение функциональности за счет интеграции с новым продуктом Google Cloud – Dialogflow CX. Это разговорный ИИ, включенный в набор инструментов Contact Center AI и позволяющий компаниям легко создавать продвинутых виртуальных ботов за считанные минуты. Те

Intel и Google Cloud вместе займутся продвижением сетей 5G и граничных вычислений Intel и Google Cloud объявили о сотрудничестве в сфере разработки эталонных облачных телекоммуникационных архитектур и интегрированных решений для провайдеров услуг связи, с целью ускорения развертыван

Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России Atos объявила о своих дальнейших инвестиционных приоритетах. В ближайшем будущем внимание компании будет обращено на поддержку и миграцию сервисов Google Cloud для ускорения цифровизации российских компаний. По данным IDC, 2019 год стал поворотным для российского рынка облачных услуг, который вырос на 26,9% и составил $1,07 млрд (включая

Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь решения Veeam совместимы с платформами трех крупнейших провайдеров сервисов публичного облака. Выпуск нового продукта

Базы данных в Google Cloud оказались открыты для любых пользователей Представительная выборка Более 6% бакетов (баз данных) Google Cloud настроены некорректно, и их содержимое доступно всем желающим, утверждает фирма Comparitech после изучения свыше 2 тыс. таких ресурсов. Эксперты компании обнаружили более 6 тыс. ск

Google Cloud Next 2020 OnAir я и облачные технологии позволяют наладить удаленный доступ к данным, обеспечивают максимальную прозрачность и дают возможность снизить затраты на обслуживание инфраструктуры. Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir начнется 29 сентября 2020 года и продлится пять недель. Новые материалы будут публиковаться каждый вторник. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций сп

Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: развитие бизнеса с помощью облачных технологий ет гораздо меньше времени по сравнению с локальными системами. Больше не надо ломать голову над тем, какие серверы закупать и в каком количестве, как их обновлять и организовывать защиту, – платформа Google Cloud полностью оптимизирована и обеспечивает комплексную техническую поддержку. Имея такую безопасную и эффективную рабочую среду, вы сможете уделять больше времени и сил конкретным про

Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий я и облачные технологии позволяют наладить удаленный доступ к данным, обеспечивают максимальную прозрачность и дают возможность снизить затраты на обслуживание инфраструктуры. Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir начнется 29 сентября 2020 года и продлится пять недель. Новые материалы будут публиковаться каждый вторник. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций сп

Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений Orange и Google Cloud объявили о заключении стратегического партнерства для ускорения трансформации ИТ-инфраструктуры Orange и развития облачных сервисов, в частности, граничных вычислений (edge computi

AMD и Google Cloud запустили бета-версию Confidential Virtual Machines AMD и Google Cloud объявили о запуске бета-версии Confidential Virtual Machines (Конфиденциальные в

Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных Dell Technologies и Google Cloud представили платформу Dell Technologies Cloud OneFS с облаком данных Google Cloud, созданную в помощь организациям для контроля экспоненциального роста данных и объемов прил

Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative Pure Storage присоединилась к Google Cloud's Anthos Ready Storage Initiative, продемонстрировав, что ее решения для хранения данных могут быть уверенно развернуты на платформе Anthos в гибридных средах. Таким образом, Pure

Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google Citrix Systems анонсировала доступность решения Citrix Workspace for Google Cloud. С его помощью компании смогут предоставить сотрудникам доступ к необходимым и п

Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг л президент и CEO Sabre Шон Менке (Sean Menke). – Сегодня мы начинаем новый этап технологических изменений вместе с Google. Как стратегический партнер и предпочтительный поставщик облачных технологий Google Cloud поможет ускорить нашу цифровую трансформацию и усилить возможности для создания новой торговой площадки, а также важных продуктов и систем, ориентированных на потребности наших кли

Если облачное подразделение Google не победит Microsoft и Amazon, руководство убьет его своими руками тоящее время Google сильно отстает от лидеров данного сегмента, Microsoft и Amazon, и на исправление этой ситуации в свою пользу Google выделили всего несколько лет. В случае недостижения цели сервис Google Cloud должен быть закрыт. По данным ресурса The Information, в 2018 г. основатель Google и бывший руководитель Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page) обсуждал с финансовым директором холдинга

NetApp и Google Cloud представили совместные решения для облака NetApp и Google Cloud объявили о выходе NetApp Cloud Volumes Service, NetApp Cloud Volumes ONTAP для <

Atos модернизирует ЦОДы Google Cloud для поддержки СУБД Oracle Atos объявила об укреплении стратегического партнерства с Google Cloud и модернизирует два существующих центра обработки данных Google Cloud во

Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S Atos объявил о расширении стратегического партнерства с Google Cloud. Компания модернизирует два существующих центра обработки данных Google Cloud

Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud Корпорация Avaya Holdings Corp., поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о расширении интеграции с Google Cloud для реализации потенциала облачных и ИИ технологий в решениях обеих компаний. Avaya в свою очередь сможет усилить свои решения, развивая пользовательский опыт, предоставляя новые в

Citrix представила цифровое рабочее пространство для Google Cloud Компания Citrix Systems, Inc. сегодня объявила о планах включить в Citrix Workspace поддержку Google Cloud, чтобы заказчики смогли получить дополнительную гибкость и свободу выбора при пе

HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Google Cloud объявили о глобальном партнерстве в поставке гибридных облачных решений для ускорения инновационных процессов, расширения возможностей выбора и повышения гибкости заказчиков. Данно

Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform объявила о том, что в ее решениях Citrix SD-WAN и Citrix ADC будет реализована поддержка платформы Google Cloud Platform (GCP). Это позволит организациям объединить свои корпоративные сети с о

Smartmerch создала нейросеть для ритейла на базе Google Cloud Platform ализации проекта требовались внушительные вычислительные мощности, команда остановила свой выбор на Google Cloud Platform. Smartmerch оценили возможность запуска проекта без построения ИТ-инфра

Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами Gemalto объявила о предоставлении пользователям Google Cloud Platform возможности управления и полного контроля над ключами шифрования в G

Commvault объявила о партнерстве с Google Cloud Commvault объявила о новом стратегическом партнерстве с Google Cloud, которое поможет предприятиям использовать различные облачные сервисы, доступные

В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform trix Cloud для создания защищенной рабочей среды включая Citrix Workspace Service на базе платформы Google Cloud Platform. Citrix и Google объединили усилия, чтобы предоставить функции облачной

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google Applications стала первой поддерживаемой операционной системой для решений SAP, работающей на базе Google Cloud Platform (GCP – облачной платформы Google). Пользователи могут поддерживать высо

Check Point vSEC for Google Cloud Platform защитит рабочие ресурсы в физических, виртуальных и облачных средах Компания Check Point Software Technologies Ltd. представила решение Check Point vSEC for Google Cloud Platform, обеспечивающее продвинутую защиту, интегрированную с платформой Goo

SAP и Google объявили о стратегическом партнёрстве Диана Грин (Diane Greene), старший вице-президент Google Cloud, и Бернд Лейкерт (Bernd Leukert), член правления компании SAP, объявили о страте

Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики Сегодня компания Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В э

Red Hat CloudForms 4.1 оснащена поддержкой Google Cloud Platform и SDN CloudForms 4.1 — новую версию системы управления гибридными «облаками», которая получила поддержку Google Cloud Platform. CloudForms 4.1 предлагает дополнительную гибкость и свободу выбора при