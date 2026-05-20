Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Google Cloud Platform GCP

Google Cloud Platform - GCP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.05.2026 Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

А тебя мы отключим Интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента в лице компании Railway, чем спровоцировал масштабный сбой в ее работе. Как пишет The Register, он не стал тратить время на объяснение причин закрытия доступа, да

15.04.2025 Облако Google пролежало в отключке несколько часов. Виноваты сломавшиеся ИБП, которые не давали подключить резервное питание

Новые подробности Корпорация Google раскрыла причины недавнего сбоя в работе публичного облака Google Cloud в США. По сообщению The Register, ею оказался выход из строя источников бесперебойного питания (ИБП), являющихся частью системы обеспечения отказоустойчивости дата-центра, на основ
05.09.2023 Adlook запустил собственное облачное решение на замену ушедшему Google Cloud

лощадки для владельцев сайтов выросла в целую ИТ-экосистему. В качестве мы уверены. Почему бы не поделиться решением с коллегами по цеху? Особенно в свете ухода ключевых игроков рынка из России: AWS, Google Cloud и других», – сказал CEO Adlook Олег Филимонов. Услугами Adlook Cloud может воспользоваться любой частный пользователь, достаточно зарегистрироваться на сайте и получить доступ к се
11.02.2022 Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения

ъявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с памятью, в таких

09.11.2021 Платформа Qlik Data Integration стала доступна на Google Cloud Marketplace

Qlik объявила о расширении стратегического партнерства с Google Cloud: решения Qlik Data Integration теперь доступны на Google Cloud Marketplace. Клиенты Google Cloud смогут использовать решения по интеграции данных Qlik, повышая эффект
12.10.2021 Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества

Citrix Systems и Google Cloud расширяют рамки стратегического партнерства, формируя будущее гибридной работы для заказчиков корпоративного уровня. Компании анонсировали новый совместный проект, который будет вк
05.10.2021 AMD расширяет сотрудничество с Google Cloud для обеспечения более высокой производительности приложений и повышения продуктивности бизнеса с помощью процессоров AMD EPYC™

Компания AMD (NASDAQ: AMD) объявила о том, что Google Cloud расширяет использование процессоров AMD EPYC™, представив предварительную версию виртуальных машин (ВМ) N2D на базе процессоров AMD EPYC™ серии 7003. Виртуальные машины N2D использ
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau

AMD и Google Cloud анонсировали T2D, первый инстанс линейки виртуальных машин Tau на базе процессор
31.03.2021 Передовой разговорный ИИ Google Cloud доступен в Voximplant

Voximplant, облачная коммуникационная платформа для создания приложений с использованием голоса, текста и видео, представила важное расширение функциональности за счет интеграции с новым продуктом Google Cloud – Dialogflow CX. Это разговорный ИИ, включенный в набор инструментов Contact Center AI и позволяющий компаниям легко создавать продвинутых виртуальных ботов за считанные минуты. Те
25.02.2021 Intel и Google Cloud вместе займутся продвижением сетей 5G и граничных вычислений

Intel и Google Cloud объявили о сотрудничестве в сфере разработки эталонных облачных телекоммуникационных архитектур и интегрированных решений для провайдеров услуг связи, с целью ускорения развертыван
08.02.2021 Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России

Atos объявила о своих дальнейших инвестиционных приоритетах. В ближайшем будущем внимание компании будет обращено на поддержку и миграцию сервисов Google Cloud для ускорения цифровизации российских компаний. По данным IDC, 2019 год стал поворотным для российского рынка облачных услуг, который вырос на 26,9% и составил $1,07 млрд (включая

03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud

Veeam Software выводит на рынок продукт Veeam Backup для Google Cloud, расширяя тем самым поддержку публичных облачных сред. Теперь решения Veeam совместимы с платформами трех крупнейших провайдеров сервисов публичного облака. Выпуск нового продукта

09.12.2020 Базы данных в Google Cloud оказались открыты для любых пользователей

Представительная выборка Более 6% бакетов (баз данных) Google Cloud настроены некорректно, и их содержимое доступно всем желающим, утверждает фирма Comparitech после изучения свыше 2 тыс. таких ресурсов. Эксперты компании обнаружили более 6 тыс. ск
29.09.2020 Google Cloud Next 2020 OnAir

я и облачные технологии позволяют наладить удаленный доступ к данным, обеспечивают максимальную прозрачность и дают возможность снизить затраты на обслуживание инфраструктуры. Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir начнется 29 сентября 2020 года и продлится пять недель. Новые материалы будут публиковаться каждый вторник. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций сп
23.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: развитие бизнеса с помощью облачных технологий

ет гораздо меньше времени по сравнению с локальными системами. Больше не надо ломать голову над тем, какие серверы закупать и в каком количестве, как их обновлять и организовывать защиту, – платформа Google Cloud полностью оптимизирована и обеспечивает комплексную техническую поддержку. Имея такую безопасную и эффективную рабочую среду, вы сможете уделять больше времени и сил конкретным про
14.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий

я и облачные технологии позволяют наладить удаленный доступ к данным, обеспечивают максимальную прозрачность и дают возможность снизить затраты на обслуживание инфраструктуры. Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir начнется 29 сентября 2020 года и продлится пять недель. Новые материалы будут публиковаться каждый вторник. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций сп
31.07.2020 Orange и Google Cloud расширили партнерство в сфере данных, ИИ и граничных вычислений

Orange и Google Cloud объявили о заключении стратегического партнерства для ускорения трансформации ИТ-инфраструктуры Orange и развития облачных сервисов, в частности, граничных вычислений (edge computi
17.07.2020 AMD и Google Cloud запустили бета-версию Confidential Virtual Machines

AMD и Google Cloud объявили о запуске бета-версии Confidential Virtual Machines (Конфиденциальные в
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных

Dell Technologies и Google Cloud представили платформу Dell Technologies Cloud OneFS с облаком данных Google Cloud, созданную в помощь организациям для контроля экспоненциального роста данных и объемов прил
25.02.2020 Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative

Pure Storage присоединилась к Google Cloud's Anthos Ready Storage Initiative, продемонстрировав, что ее решения для хранения данных могут быть уверенно развернуты на платформе Anthos в гибридных средах. Таким образом, Pure

19.02.2020 Решение Citrix Workspace доступно в облаке Google

Citrix Systems анонсировала доступность решения Citrix Workspace for Google Cloud. С его помощью компании смогут предоставить сотрудникам доступ к необходимым и п
24.01.2020 Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг

л президент и CEO Sabre Шон Менке (Sean Menke). – Сегодня мы начинаем новый этап технологических изменений вместе с Google. Как стратегический партнер и предпочтительный поставщик облачных технологий Google Cloud поможет ускорить нашу цифровую трансформацию и усилить возможности для создания новой торговой площадки, а также важных продуктов и систем, ориентированных на потребности наших кли
18.12.2019 Если облачное подразделение Google не победит Microsoft и Amazon, руководство убьет его своими руками

тоящее время Google сильно отстает от лидеров данного сегмента, Microsoft и Amazon, и на исправление этой ситуации в свою пользу Google выделили всего несколько лет. В случае недостижения цели сервис Google Cloud должен быть закрыт. По данным ресурса The Information, в 2018 г. основатель Google и бывший руководитель Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page) обсуждал с финансовым директором холдинга
25.11.2019 NetApp и Google Cloud представили совместные решения для облака

NetApp и Google Cloud объявили о выходе NetApp Cloud Volumes Service, NetApp Cloud Volumes ONTAP для <
09.08.2019 Atos модернизирует ЦОДы Google Cloud для поддержки СУБД Oracle

Atos объявила об укреплении стратегического партнерства с Google Cloud и модернизирует два существующих центра обработки данных Google Cloud во

07.08.2019 Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S

Atos объявил о расширении стратегического партнерства с Google Cloud. Компания модернизирует два существующих центра обработки данных Google Cloud
18.06.2019 Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud

Корпорация Avaya Holdings Corp., поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о расширении интеграции с Google Cloud для реализации потенциала облачных и ИИ технологий в решениях обеих компаний. Avaya в свою очередь сможет усилить свои решения, развивая пользовательский опыт, предоставляя новые в
22.05.2019 Citrix представила цифровое рабочее пространство для Google Cloud

Компания Citrix Systems, Inc. сегодня объявила о планах включить в Citrix Workspace поддержку Google Cloud, чтобы заказчики смогли получить дополнительную гибкость и свободу выбора при пе
16.04.2019 HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения

Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Google Cloud объявили о глобальном партнерстве в поставке гибридных облачных решений для ускорения инновационных процессов, расширения возможностей выбора и повышения гибкости заказчиков. Данно
15.04.2019 Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform

объявила о том, что в ее решениях Citrix SD-WAN и Citrix ADC будет реализована поддержка платформы Google Cloud Platform (GCP). Это позволит организациям объединить свои корпоративные сети с о
27.03.2018 Smartmerch создала нейросеть для ритейла на базе Google Cloud Platform

ализации проекта требовались внушительные вычислительные мощности, команда остановила свой выбор на Google Cloud Platform. Smartmerch оценили возможность запуска проекта без построения ИТ-инфра
04.12.2017 Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами

Gemalto объявила о предоставлении пользователям Google Cloud Platform возможности управления и полного контроля над ключами шифрования в G
28.11.2017 Commvault объявила о партнерстве с Google Cloud

Commvault объявила о новом стратегическом партнерстве с Google Cloud, которое поможет предприятиям использовать различные облачные сервисы, доступные
25.07.2017 В Citrix Workspace Service реализована поддержка платформы Google Cloud Platform

trix Cloud для создания защищенной рабочей среды включая Citrix Workspace Service на базе платформы Google Cloud Platform. Citrix и Google объединили усилия, чтобы предоставить функции облачной
12.07.2017 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google

Applications стала первой поддерживаемой операционной системой для решений SAP, работающей на базе Google Cloud Platform (GCP – облачной платформы Google). Пользователи могут поддерживать высо
23.03.2017 Check Point vSEC for Google Cloud Platform защитит рабочие ресурсы в физических, виртуальных и облачных средах

Компания Check Point Software Technologies Ltd. представила решение Check Point vSEC for Google Cloud Platform, обеспечивающее продвинутую защиту, интегрированную с платформой Goo
13.03.2017 SAP и Google объявили о стратегическом партнёрстве

Диана Грин (Diane Greene), старший вице-президент Google Cloud, и Бернд Лейкерт (Bernd Leukert), член правления компании SAP, объявили о страте
15.02.2017 Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики

Сегодня компания Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В э
30.06.2016 Red Hat CloudForms 4.1 оснащена поддержкой Google Cloud Platform и SDN

CloudForms 4.1 — новую версию системы управления гибридными «облаками», которая получила поддержку Google Cloud Platform. CloudForms 4.1 предлагает дополнительную гибкость и свободу выбора при
19.02.2016 Система хранения Red Hat Gluster Storage получила поддержку на уровне Google Cloud Platform

рытая программная система хранения Red Hat Gluster Storage теперь может развертываться на платформе Google Cloud Platform для организации масштабируемого доступа к файлам в гибридных и общедост

Публикаций - 383, упоминаний - 452

Google Cloud Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 215
Google LLC 12688 179
Microsoft Corporation 25775 111
Amazon Inc - Amazon.com 3277 78
Broadcom - VMware 2610 50
Oracle Corporation 7074 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 28
Red Hat 1378 26
Intel Corporation 12811 25
Nvidia Corp 4002 23
SAP SE 5601 23
Cisco Systems 5372 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Apple Inc 13154 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 20
Dell EMC 5180 19
Alibaba Group 473 19
Softline - Софтлайн 3743 19
Salesforce 498 18
NetApp - Network Appliance 667 18
Dell Technologies - Dell Computer 2219 18
Selectel - Селектел 544 17
Alphabet 177 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Citrix Systems 868 13
Veeam Software 345 13
Linx - Связь ВСД 163 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
OpenAI 541 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Ростелеком 10948 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 10
9594 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Крок - Croc 1964 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Microsoft - LinkedIn 699 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Boeing 1031 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Альфа-Банк 1979 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Superjob - Суперджоб 858 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
SoftBank Group 284 3
Georgia-Pacific 5 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
BMW Group 482 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
LEGO 260 2
Nike 195 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Uber 357 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Сбер - СберАвто 38 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Lehmann&Voss&Co 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 309
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 238
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 151
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 124
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 113
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 78
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 78
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 72
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 68
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 63
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 59
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 58
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 55
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 53
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 47
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 46
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 45
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 40
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 40
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 34
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 32
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 30
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
DevOps - Development и Operations 1240 28
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 28
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
Microsoft Azure 1526 192
Microsoft Windows 16882 42
Linux OS 11533 38
Google Android 15243 30
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 23
Microsoft Office 365 1042 22
Google - Gmail 1021 21
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 20
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 20
Docker - Платформа распределённых приложений 543 18
Apple iOS 8583 16
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Red Hat OpenShift 169 14
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Microsoft Office 4170 14
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 13
Red Hat Ansible 143 13
Apple macOS 2419 13
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 12
Broadcom - VMware vSphere 614 12
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 12
Google Chrome - браузер 1701 12
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 11
Statista 263 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 10
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 9
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 6
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 6
Ройфман Роман 16 5
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 5
Brin Sergey - Сергей Брин 193 5
Larry Page - Ларри Пейдж 197 5
Menke Shawn - Менке Шон 16 4
Соколова Ольга 26 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 4
Зинкевич Сергей 77 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 3
Lye Anthony - Лай Энтони 12 3
Анисимов Константин 45 3
Ансимов Константин 37 3
Коновалов Олег 17 3
Ichhpurani Kevin - Ичхпурани Кевин 8 3
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 3
Jones Wade - Джонс Уэйд 10 3
Schmidt Helmut - Шмидт Хельмут 3 3
Наумов Сергей 42 3
Shah Roshan - Шах Рошан 3 3
Водясов Алексей 222 3
Мишустин Михаил 787 2
Шадаев Максут 1210 2
Мылицын Роман 111 2
Любимов Олег 57 2
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 2
Мантуров Денис 126 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 2
Хала Илья 49 2
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 2
Шпак Василий 279 2
Грин Диана 11 2
Афанасьев Денис 77 2
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Прохоров Фёдор 83 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 111
Европа 24964 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Япония 13807 8
Европа Восточная 3138 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Ближний Восток 3154 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
США - Калифорния 4829 7
Нидерланды 3746 7
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Казахстан - Республика 6048 6
Индия - Bharat 5869 6
Америка - Американский регион 2206 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Канада 5081 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Украина 7928 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Израиль 2856 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Испания - Королевство 3840 4
США - Нью-Джерси 307 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Английский язык 7030 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
The Register - The Register Hardware 1784 18
Bloomberg 1627 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Ведомости 1466 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Tom’s Hardware 600 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
The Verge - Издание 619 4
ZDnet 663 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
The Information 83 3
Silicon 494 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
BleepingComputer - Издание 458 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Медуза - Meduza 48 1
VentureBeat 90 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
IDC - International Data Corporation 4975 22
Gartner - Гартнер 3658 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
Synergy Research Group 48 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Forrester Research 834 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Forbes Global 2000 50 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Fortune Global 500 295 3
Markets&Markets Research 113 2
TrendForce 187 2
Fortune Global 100 142 2
CNews Мишень 186 2
ACG Research 8 2
IDC Worldwide Big Data and Analytics Software Forecast 2 2
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 2
uForce - Юфорс 5 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
Comparitech 5 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Forbes Cloud 100 6 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker 1 1
eMarketer 206 1
NPD Group 140 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner Magic Quadrant Application Performance Monitoring 1 1
Fortune Business Insights 32 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Pearson VUE 55 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Открытое образование 12 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Dell EMC Education Services 2 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Google Cloud Next 5 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
VeeamON Forum 10 2
VMworld 29 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Citrix Synergy 6 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
MeYou 3 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще