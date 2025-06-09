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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анисимов Константин


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «1С-Битрикс» и «Астра Облако» договорились развивать ИИ в облаках 1
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом 1
03.04.2024 Создатель Astra Linux покупает двух старейших облачных провайдеров 1
03.04.2024 «Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx 1
15.09.2023 Заказчики облаков предпочитают «голую» инфраструктуру 1
02.08.2023 Sitronics KT оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций 1
21.04.2023 Rusonyx обновляет собственную облачную платформу 1
04.08.2022 Рост цен компенсирует замедление роста рынка 1
19.11.2021 Рекордные темпы роста российского рынка IaaS cохраняются шестой год подряд 1
25.10.2019 Rusonyx поглотил одного из старейших хостинг-провайдеров «Зенон» 1
12.08.2019 «Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России 1
11.09.2015 В Москве прошла международная конференция для хостеров и сервис-провайдеров WorldHostingDay Moscow 2015 1
12.05.2014 Закон обяжет строить «облака» для госорганов на территории России 2
18.03.2014 ActiveCloud by Softline предоставит пользователям Microsoft Lync 2013 по модели SaaS 1
11.11.2013 Parallels обновила свою линейку корпоративных решений для поддержки Windows, Mac и iPad 1
06.11.2013 Банки впервые смогут предоставлять облачные сервисы для СМБ 1
02.07.2013 Parallels представил новые версии своих решений для хостинга и создания сайтов 1
16.10.2012 В России запущен инновационный сервис аренды ИТ-инфраструктуры 1
28.08.2012 Sprint начинает продажи Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation 1
27.06.2012 ActiveCloud перешел на Parallels Plesk Panel 11 1
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 1
18.01.2012 «Билайн» строит модульный мега-ЦОД 1
15.11.2011 Веб-сервисы для малого бизнеса будут продаваться через телеком-операторов 1
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 1
04.10.2011 "Облака" или виртуализация: война и мир в ИТ 1
26.09.2011 Parallels Server Bare Metal 5.0 объединил гипервизор и контейнеры Parallels в одном решении 1
26.09.2011 Конференция CNews: «Облачные технологии 2011: что ждет российский рынок?» 1
08.09.2011 Конференция CNews: «Виртуализация 2011: платформа для облаков» 1
01.09.2011 Вышла новая версия приложения Parallels Mobile для устройств Apple 1
21.04.2011 Parallels заключает облачное партнерство с Open-Xchange 3
08.10.2010 Облачные вычисления перевернут аутсорсинг "с ног на голову" 1
13.05.2010 Россия: рынок аренды делового ПО за год вырос на 50% 1
17.02.2009 «Микротест» сократил операционные расходы с помощью решения Juniper Networks 1
23.10.2008 «Микротест» предложила решение для защиты Cisco TelePresence 1
12.08.2008 «Микротест» стоит систему унифицированных коммуникаций в гипермаркетах «Глобус» 1
21.01.2008 «Микротест» получил сертификат на обслуживание оборудования Sun 1
20.06.2007 В России открылся переговорный комплекс на базе Cisco TelePresence 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Анисимов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 77 10
Softline - Софтлайн 2999 10
Microsoft Corporation 24870 9
МегаФон 9318 6
Микротест 278 5
Ростелеком 9955 4
Selectel - Селектел 407 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13283 4
Apple Inc 12285 4
Amazon Inc - Amazon.com 3051 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1122 4
Google LLC 11967 4
Крок - Croc 1785 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8909 3
Yandex - Яндекс 7768 3
Broadcom - VMware 2409 3
Cisco Systems 5158 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 2
Acronis - Акронис 451 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 122 2
SAP SE 5336 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Kingston Technology 199 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 2
Citrix Systems 824 2
ФОРС - Центр разработки 652 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 542 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 2
Cloud4Y 294 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
8505 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 2
Linx - Связь ВСД 158 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7635 2
Альфа-Банк 1800 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Почта России ПАО 2164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РосЭко 5 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Держава АКБ 40 1
Talos Fund I LP 5 1
Mоя клиника - MyClinic 6 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1156 1
IWG - International Workplace Group - Regus Group 10 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12099 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6091 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2981 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Единая Россия - Политическая партия 301 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16426 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2998 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2900 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6355 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21175 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13005 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1118 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1224 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14112 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1166 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5049 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8391 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12924 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9574 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4098 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1983 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1615 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9471 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 346 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3358 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10611 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21234 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24946 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10832 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5962 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 3
Parallels Automation 45 9
Linux OS 10264 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3000 3
Microsoft Azure 1430 3
Microsoft Office 365 955 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1766 3
Microsoft Windows 15923 3
Apple iOS 7980 2
Apple iPad 3885 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 127 2
Google Cloud Platform - GCP 324 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Dell Wyse 62 2
Parallels Desktop 90 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 2
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
Parallels Web Presence Builder 7 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Google Android 14295 1
Oracle Java - язык программирования 3144 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7182 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Microsoft Office 3826 1
Apple - App Store 2937 1
Microsoft Outlook 1410 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1381 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Apple iPod Touch 746 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Савченко Владимир 13 2
Корман Игорь 21 2
Баранов Виталий 10 2
Аншина Марина 78 2
Серова Елена 320 2
Брызгалов Александр 11 2
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Князев Алексей 11 2
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Акимов Максим 188 1
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Зезюлинский Николай 23 1
Климов Евгений 18 1
Ларин Юрий 11 1
Попова Мария 141 1
Воронина Елена 21 1
Козлов Михаил 175 1
Безкоровайный Денис 15 1
Кузьменко Валерия 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 7
Ближний Восток 2986 5
Африка - Африканский регион 3522 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17503 3
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Европа 24403 3
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Израиль 2754 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13414 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4442 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2825 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2756 1
Азия - Азиатский регион 5620 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2572 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1408 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 745 1
Сингапур - Республика 1870 1
Ирландия - Республика 1018 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1756 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Испания - Королевство 3738 1
Индия - Bharat 5545 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11272 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 9
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8004 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4055 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3013 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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