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Анисимов Константин
УПОМИНАНИЯ
Анисимов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Савченко Владимир 13 2
|Корман Игорь 21 2
|Баранов Виталий 10 2
|Аншина Марина 78 2
|Серова Елена 320 2
|Брызгалов Александр 11 2
|Ермишкин Михаил 4 2
|Новиков Павел 100 2
|Ананьин Алексей 84 2
|Князев Алексей 11 2
|Федотенко Максим 2 2
|Шопник Герберт 11 2
|Шмаков Антон 47 2
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
|Акимов Максим 188 1
|Березин Максим 120 1
|Семенихин Максим 9 1
|Горкавенко Дмитрий 4 1
|Бадаев Алексей 30 1
|Рябиковский Александр 1 1
|Самойленко Максим 66 1
|Заединов Руслан 46 1
|Путин Владимир 3250 1
|Белоусов Сергей 243 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Симаков Олег 113 1
|Скляров Дмитрий 63 1
|Гребнев Егор 41 1
|Хавторин Антон 25 1
|Любимов Олег 47 1
|Колбин Евгений 74 1
|Боровиков Сергей 31 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Климов Евгений 18 1
|Ларин Юрий 11 1
|Попова Мария 141 1
|Воронина Елена 21 1
|Козлов Михаил 175 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 889 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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