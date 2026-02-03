Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горкавенко Дмитрий
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 1
|ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
|Huawei Cloud 67 1
|Huawei FusionSphere 19 1
|Греф Герман 468 1
|Анисимов Константин 42 1
|Волков Алексей 54 1
|Пярн Артур 13 1
|Семенихин Максим 9 1
|Березин Максим 135 1
|Близнюк Станислав 20 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Цыганов Вячеслав 76 1
|Акимов Максим 192 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 667 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
|Ведомости 1285 1
