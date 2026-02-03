Разделы

Горкавенко Дмитрий


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Облачный провайдер «Рег.облако» присоединился к Хартии добросовестных участников облачного рынка 1
15.11.2024 Т-банк построит собственную сеть дата-центров 1
26.02.2024 Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting 1
12.08.2019 «Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Горкавенко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 456 2
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
3data - 3дата 96 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 82 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
IXcellerate - Икселерейт 140 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
DataPro - ДатаПро 95 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Loudplay - ЛП стрим 25 1
Ростелеком 10396 1
Ди Си Квадрат 8 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Крок - Croc 1816 1
Huawei 4274 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1537 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5683 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2825 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 338 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1177 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Huawei Cloud 67 1
Huawei FusionSphere 19 1
Греф Герман 468 1
Анисимов Константин 42 1
Волков Алексей 54 1
Пярн Артур 13 1
Семенихин Максим 9 1
Березин Максим 135 1
Близнюк Станислав 20 1
Стародубов Виталий 10 1
Цыганов Вячеслав 76 1
Акимов Максим 192 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 4
Россия - УФО - Тюменская область 1284 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 667 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Ведомости 1285 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 1
