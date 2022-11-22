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Huawei EBG Huawei Enterprise BG Huawei Enterprise Business Group

СОБЫТИЯ

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22.11.2022 В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России

Huawei отделяет Россию Компания Huawei решила полностью перекроить весь свой корпоративный бизнес (Huawei Enterprise) в СНГ и поделить его на две неравные части, пишут «Ведомости». Специально для России и Белоруссии китайский техногигант создаст отдельное подразделение своего направления

07.09.2022 Huawei возобновила поддержку корпоративных клиентов в России на новых условиях. Вернуть сломанные устройства нельзя

Китайская поддержка российских клиентов Компания Huawei Enterprise возобновила поддержку своих клиентов на территории России, создав для них отдельный вид техподдержки. Оно получило название Hi-Care for Russia only. Huawei Enterprise
06.08.2021 Huawei представила решение для защиты данных OceanProtect

и простоты управления. Его выпуск стал очередным шагом на пути реализации технологической стратегии Huawei Enterprise, который позволит вендору закрепить свои лидерские позиции на российском ры
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России

я телеком-оборудования «Ситроникс» будет выпущена первая партия из 2,5 тыс. локализованных серверов Huawei Enterprise. О договоренности китайской компании с отечественным производителем на пред
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд

Каким был 2020 год По словам Сяо Хайцзюнь, генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия, прошедший год запомнится российскому бизнесу не только пандемией, но и падением цен нефть и последовавшей за этим девальвацией рубля. «Тем не менее, в 2020

14.11.2019 Назначен руководитель по продажам Huawei Enterprise в России

изации российской экономики. Теперь Ван Чэнь будет использовать свой опыт и в других отраслях, однако госсектор останется одним из ключевых в зоне его ответственности в качестве директора по продажам Huawei Enterprise в России. «Я живу и работаю в России вот уже более 20 лет, практически с момента основания тут первого зарубежного офиса Huawei. Я очень рад, что я являюсь не просто свидетеле
11.06.2019 Руководить каналом Huawei Enterprise в регионе Евразия будет Лай Лишунь

лжности в области продаж и управления решениями. С 2011 по 2016 гг. он отвечал за финансовый сектор подразделения корпоративных решений Huawei в Китае, а с 2016 по 2019 гг. был директором по продажам Huawei Enterprise в России. «Значительный опыт Лай Лишуня, понимание им всех особенностей российского рынка и потребностей наших заказчиков дает ему множество преимуществ на новой позиции. Увер
29.03.2018 В российском Huawei новый глава по серверам и корпоративному «железу» и ПО

СяоHuawei назначила Сяо Хайцзюня (Xiao Haijun) на должность вице-президента компании и гендиректора Huawei Enterprise Business Group (Huawei EBG) в России. Направление Enterprise Business в рам
22.02.2018 Huawei представила ИКТ-стратегию в регионах России

жениях и планах компании, а также презентуют новые технологические решения и проекты. Открытие тура Huawei Enterprise Business Group состоялось Екатеринбурге. По прогнозам аналитического агентс
20.04.2017 Huawei выделит $3 млн на совместные с российскими партнерами активности в 2017 году

ерспективы роста бизнеса с помощью новых высокотехнологичных решений. Цао Чун (Cao Chong), директор Huawei Enterprise Business Group в России, и Ду Пэн (Du Peng), директор департамента по работ
27.01.2015 Доходы Huawei Consumer Business Group за 2014 г. увеличились на 30%

Huawei Consumer Business Group (BG) опубликовала финансовые результаты за 2014 г. Общая выручка от реализации продукции увеличилась на 30% в годовом исчислении до $12,2 млрд, впервые превысив отметку в $10 млрд. Отгрузка увел
06.03.2014 Цао Чун назначен генеральным директором Huawei Enterprise в России

Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, объявила о том, что руководителем подразделения Huawei Enterprise компании Huawei в России назначен Цао Чун (Cao Chong). Он будет отвечать за работу с корпоративными заказчиками компании, включая продажи, маркетинг и развитие партнерской сет
27.02.2013 Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata

Компания Landata приступила к продажам новых моделей коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI уровня L3/L2. Модель является расширением существующей линейки гигабитных коммутаторов серии S5700 и может использоваться в качестве коммутаторов доступа в ЦОДах, агр
19.07.2010 Wisdom Audio и BG Radia представили новые планарные акустические системы

A.P.Technology - официальный эксклюзивный дистрибьютор продукции Wisdom Audio и BG Radia в России – презентовала новые планарные акустические системы от Wisdom Audio и BG Radia. Среди новинок от Wisdom Audio линейный источник Sage L150 высотой более 190 см, гарантир

Публикаций - 192, упоминаний - 219

Huawei EBG и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 150
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 31
Microsoft Corporation 25775 11
Росплатформа - Р-Платформа 98 8
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Новые облачные технологии (НОТ) 485 8
Крок - Croc 1964 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 7
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 5
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Intel Corporation 12811 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
9594 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
Deutsche Telekom 954 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 4
Google LLC 12690 4
HERE Technologies 113 4
Broadcom - VMware 2610 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Qualcomm Technologies 1974 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
KPMG 278 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
TÜV Rheinland Group 181 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 4
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Mascotte 22 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Глобэкс банк 47 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
Rietumu Banka 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Adidas - Адидас 170 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Hyundai Motor Company 436 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 8
Федеральное казначейство России 1949 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 23
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 16
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 14
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 10
Huawei Share Onehop - Мультискрин 39 10
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 10
Honor SuperCharge 193 10
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 8
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 7
Apple iPhone 6 4861 7
Huawei Cloud 84 7
Huawei FusionSphere 19 7
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Huawei AppGallery 353 6
Huawei TaiShan - Серия серверов 39 6
Huawei AirEngine 12 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Huawei Mate - серия смартфонов 453 6
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 5
Huawei MatePad - серия планшетов 111 5
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 28 5
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 5
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15244 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Huawei nova - Серия смартфона 115 4
BBK vivo Halo Fullview 65 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 17 4
Huawei Seamless AI Life 25 4
Huawei MeeTime 10 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Huawei Watch - Умные часы 145 3
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 3
Huawei eSight 8 3
Huawei DC Dimming 40 3
Сяо Хайцзюнь 31 31
Бутенко Юрий 65 10
Сереченко Денис 13 10
Елистратов Николай 90 10
Рубанов Владимир 76 8
Пярн Артур 13 8
Рыжавский Дмитрий 8 8
Комиссаров Дмитрий 248 7
Скляр Алексей 54 7
Калина Роман 62 7
Столяров Александр 32 7
Дубинин Денис 10 7
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 6
Киселева Екатерина 9 6
Рыбчинский Михаил 27 6
Chong Cao - Чун Цао 10 6
Шатилин Николай 6 6
Журавлёва Надежда 9 6
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 5
Гуральников Сергей 164 5
Громов Иван 102 5
Сафронов Юрий 68 5
Лосев Сергей 46 5
Тавсултанова Тамара 6 5
Липунцов Юрий 7 5
Шушкин Дмитрий 95 4
Савченко Константин 16 4
Козлов Михаил 182 4
Гилев Сергей 14 4
Wang Qian - Ванг Цянь 5 4
Прямиков Антон 6 4
Шалагинов Алексей 13 4
Мочальников Алексей 13 4
Вагнер Виктор 6 4
Чаркин Евгений 317 3
Wang Chen - Ван Чэнь 6 3
Бойко Елена 152 3
Плешков Алексей 68 3
Нестеров Алексей 175 3
Богачев Игорь 183 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 138
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 39
Евразия - Евразийский континент 643 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Болгария - Республика 799 9
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Швеция - Королевство 3782 7
Индия - Bharat 5870 7
Украина 7928 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
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Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Таджикистан - Республика 953 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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