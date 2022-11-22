Huawei EBG

Huawei отделяет Россию Компания Huawei решила полностью перекроить весь свой корпоративный бизнес ( Huawei Enterprise ) в СНГ и поделить его на две неравные части, пишут «Ведомости». Специально для России и Белоруссии китайский техногигант создаст отдельное подразделение своего направления

Каким был 2020 год По словам Сяо Хайцзюнь, генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия, прошедший год запомнится российскому бизнесу не только пандемией, но и падением цен нефть и последовавшей за этим девальвацией рубля. «Тем не менее, в 2020