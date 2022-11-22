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Huawei EBG Huawei Enterprise BG Huawei Enterprise Business Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.11.2022
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В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России
Huawei отделяет Россию Компания Huawei решила полностью перекроить весь свой корпоративный бизнес (Huawei Enterprise) в СНГ и поделить его на две неравные части, пишут «Ведомости». Специально для России и Белоруссии китайский техногигант создаст отдельное подразделение своего направления
|07.09.2022
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Huawei возобновила поддержку корпоративных клиентов в России на новых условиях. Вернуть сломанные устройства нельзя
Китайская поддержка российских клиентов Компания Huawei Enterprise возобновила поддержку своих клиентов на территории России, создав для них отдельный вид техподдержки. Оно получило название Hi-Care for Russia only. Huawei Enterprise –
|06.08.2021
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Huawei представила решение для защиты данных OceanProtect
и простоты управления. Его выпуск стал очередным шагом на пути реализации технологической стратегии Huawei Enterprise, который позволит вендору закрепить свои лидерские позиции на российском ры
|23.04.2021
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Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России
я телеком-оборудования «Ситроникс» будет выпущена первая партия из 2,5 тыс. локализованных серверов Huawei Enterprise. О договоренности китайской компании с отечественным производителем на пред
|30.03.2021
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Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд
Каким был 2020 год По словам Сяо Хайцзюнь, генерального директора Huawei Enterprise в регионе Евразия, прошедший год запомнится российскому бизнесу не только пандемией, но и падением цен нефть и последовавшей за этим девальвацией рубля. «Тем не менее, в 2020
|14.11.2019
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Назначен руководитель по продажам Huawei Enterprise в России
изации российской экономики. Теперь Ван Чэнь будет использовать свой опыт и в других отраслях, однако госсектор останется одним из ключевых в зоне его ответственности в качестве директора по продажам Huawei Enterprise в России. «Я живу и работаю в России вот уже более 20 лет, практически с момента основания тут первого зарубежного офиса Huawei. Я очень рад, что я являюсь не просто свидетеле
|11.06.2019
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Руководить каналом Huawei Enterprise в регионе Евразия будет Лай Лишунь
лжности в области продаж и управления решениями. С 2011 по 2016 гг. он отвечал за финансовый сектор подразделения корпоративных решений Huawei в Китае, а с 2016 по 2019 гг. был директором по продажам Huawei Enterprise в России. «Значительный опыт Лай Лишуня, понимание им всех особенностей российского рынка и потребностей наших заказчиков дает ему множество преимуществ на новой позиции. Увер
|29.03.2018
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В российском Huawei новый глава по серверам и корпоративному «железу» и ПО
СяоHuawei назначила Сяо Хайцзюня (Xiao Haijun) на должность вице-президента компании и гендиректора Huawei Enterprise Business Group (Huawei EBG) в России. Направление Enterprise Business в рам
|22.02.2018
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Huawei представила ИКТ-стратегию в регионах России
жениях и планах компании, а также презентуют новые технологические решения и проекты. Открытие тура Huawei Enterprise Business Group состоялось Екатеринбурге. По прогнозам аналитического агентс
|20.04.2017
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Huawei выделит $3 млн на совместные с российскими партнерами активности в 2017 году
ерспективы роста бизнеса с помощью новых высокотехнологичных решений. Цао Чун (Cao Chong), директор Huawei Enterprise Business Group в России, и Ду Пэн (Du Peng), директор департамента по работ
|27.01.2015
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Доходы Huawei Consumer Business Group за 2014 г. увеличились на 30%
Huawei Consumer Business Group (BG) опубликовала финансовые результаты за 2014 г. Общая выручка от реализации продукции увеличилась на 30% в годовом исчислении до $12,2 млрд, впервые превысив отметку в $10 млрд. Отгрузка увел
|06.03.2014
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Цао Чун назначен генеральным директором Huawei Enterprise в России
Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, объявила о том, что руководителем подразделения Huawei Enterprise компании Huawei в России назначен Цао Чун (Cao Chong). Он будет отвечать за работу с корпоративными заказчиками компании, включая продажи, маркетинг и развитие партнерской сет
|27.02.2013
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Новые модели коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI доступны к заказу в Landata
Компания Landata приступила к продажам новых моделей коммутаторов Huawei Enterprise S5710-EI уровня L3/L2. Модель является расширением существующей линейки гигабитных коммутаторов серии S5700 и может использоваться в качестве коммутаторов доступа в ЦОДах, агр
|19.07.2010
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Wisdom Audio и BG Radia представили новые планарные акустические системы
A.P.Technology - официальный эксклюзивный дистрибьютор продукции Wisdom Audio и BG Radia в России – презентовала новые планарные акустические системы от Wisdom Audio и BG Radia. Среди новинок от Wisdom Audio линейный источник Sage L150 высотой более 190 см, гарантир
Huawei EBG и организации, системы, технологии, персоны:
|Сяо Хайцзюнь 31 31
|Бутенко Юрий 65 10
|Сереченко Денис 13 10
|Елистратов Николай 90 10
|Рубанов Владимир 76 8
|Пярн Артур 13 8
|Рыжавский Дмитрий 8 8
|Комиссаров Дмитрий 248 7
|Скляр Алексей 54 7
|Калина Роман 62 7
|Столяров Александр 32 7
|Дубинин Денис 10 7
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 6
|Киселева Екатерина 9 6
|Рыбчинский Михаил 27 6
|Chong Cao - Чун Цао 10 6
|Шатилин Николай 6 6
|Журавлёва Надежда 9 6
|Lishun Lai - Лишунь Лай 5 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Громов Иван 102 5
|Сафронов Юрий 68 5
|Лосев Сергей 46 5
|Тавсултанова Тамара 6 5
|Липунцов Юрий 7 5
|Шушкин Дмитрий 95 4
|Савченко Константин 16 4
|Козлов Михаил 182 4
|Гилев Сергей 14 4
|Wang Qian - Ванг Цянь 5 4
|Прямиков Антон 6 4
|Шалагинов Алексей 13 4
|Мочальников Алексей 13 4
|Вагнер Виктор 6 4
|Чаркин Евгений 317 3
|Wang Chen - Ван Чэнь 6 3
|Бойко Елена 152 3
|Плешков Алексей 68 3
|Нестеров Алексей 175 3
|Богачев Игорь 183 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Optics 143 2
|Ведомости 1466 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|Мобильные системы 118 1
|Открытые системы ИД 176 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|The Observer 40 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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