Россия УФО Екатеринбург Свердловск

Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск

Свердловск, 1949 Семёнов Б.А. Свердловск, 1949 Семёнов Б.А.
Свердловск, 1949 Семёнов Б.А.

СОБЫТИЯ


13.01.2026 D-Link внедрила учебный стенд DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена в екатеринбургском техникуме «Автоматика»

ферийного оборудования – датчиков и исполнительных устройств. При разработке программного обеспечения для стенда могут использоваться языки C, C++, Unix Shell, Python и другие. Задания для экзамена в Екатеринбургском техникуме «Автоматика» были подготовлены на основе обязательных рекомендаций комплекта оценочной документации ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Незав
29.12.2025 Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов

инге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со средней зарпла
11.12.2025 «Авито Подработка» теперь доступна в Екатеринбурге: спрос на подработку вырос на 25%

ии. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По сравнению с 2024 г., в январе–ноябре 2025 г. в Екатеринбурге бизнес предлагал частичную занятость на четверть чаще (+25%). Интерес к таким п
04.12.2025 «МегаФон» запустил новое оборудование в самом густонаселенном районе Екатеринбурга

сли скорости мобильного интернета. Академический район удерживает звание одного из самых качающих в Екатеринбурге. Например, только за ноябрь в радиусе действия установленной базовой станции по
03.12.2025 В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус»

«1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе. Новый офис в Екатеринбурге открыт на базе компании «ЕРП Центр». Об этом CNews сообщили представители «1С-Р
28.11.2025 Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай

енных ситуациях». Напомним, что с инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотны
19.11.2025 Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой

7 лет (по состоянию на июнь 2022 г.) во всех федеральных округах России. Снова о сроительстве ЦОД в Екатеринбурге заговорили в ноябре 2023 г. Издание Ura.ru опубликовало снимки с закладки перво
10.11.2025 Все турникеты в метро Екатеринбурга укомплектованы биометрическими терминалами «Сбера»

жным благодаря партнёрству «Сбера» и правительства Свердловской области. Оплата улыбкой популярна в Екатеринбурге. В октябре проезд в метро таким образом оплатили 70 тыс. раз, с начала года — б
22.10.2025 «МБ РУС» и МТС открывают новую точку продаж автомобилей AITO Seres в Екатеринбурге

– компания АО «МБ РУС», входящая в состав ГК «Автодом», – сообщает об открытии новой точки продаж в Екатеринбурге в рамках стратегического партнерства с ПАО «МТС», российским телеком- и ИТ-брен
19.08.2025 «Ростелеком» в Екатеринбурге завершил создание телеком-инфраструктуры для делового комплекса

м» создал цифровую инфраструктуру для делового комплекса «Юг» – складского центра, расположенного в Екатеринбурге. Специалисты компании построили больше 4 км оптоволоконных линий связи, обеспеч
09.07.2025 Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев

рудничестве в области внедрения беспилотных систем на рельсовом транспорте (беспилотных трамваев) в Екатеринбурге подписали и компании-практики, которым предстоит воплотить идею беспилотного тр
07.07.2025 Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев

ользованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (беспилотных трамваев) в городе Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста». Соглашение сроком на 10
04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре

авляет 2,3 км. В среднем больше всего километров на экологичном двухколесном транспорте проезжают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре. Совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорож
03.06.2025 «Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону

«Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом
19.05.2025 «Т1» расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге

ячной команды, которая меняет цифровой ландшафт страны. ИТ-холдинг «Т1» объявил об открытии офиса в Екатеринбурге. Его руководителем будет Евгения Леденева. Об этом CNews сообщили представители
15.04.2025 «Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге

комфорта. Продолжаем движение». «Мы знаем, как сильно наши земляки любят хоккей – ледовые площадки Екатеринбурга собирают полные трибуны болельщиков. И, конечно, делиться своими эмоциями в реж
15.04.2025 ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги

результаты комплексного исследования перспективного транспортного спроса и потенциальной доходности Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Проект, выполненный по заказу ООО «Ур
28.03.2025 «Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота

«Екатеринбург-2000», инфраструктурный оператор связи в Уральском федеральном округе, успешно внедрил систему электронного архива «Этлас» от компании «Этлас-Софт». Проект включал установку базово
27.03.2025 «УГМК-Телеком» подключила к высокотехнологичному интернету ЖК в Екатеринбурге

трудники «УГМК-Телеком» обеспечили связью по технологии GPON новый дом жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге. Оптический кабель уже проведен до слаботочной коробки в прихожей каждой из 279
13.03.2025 Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга

лились в сети своими эмоциями. За время мачта они передали более 150 ГБ информации, это примерно 500 тыс. фотографий»,– сказали представители «Мотив». Уральский оператор первым обеспечил новый объект Екатеринбурга высокоскоростным интернетом и стабильной сотовой связью. Испытание сети прошло еще в конце февраля 2025 г. – абоненты «Мотив» лично проверили связь на матче Молодежной Хоккейной Л
24.02.2025 «МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити

огут пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Востребованность современной связи на территории делового квартала в центре Екатеринбурга подтверждает аналитика оператора на основе обезличенных данных. Так, с начала 2025 г. посетители «Исети» и «Демидова» сгенерировали объем трафика, сопоставимый с 28 тыс. часов вид
21.02.2025 МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург

пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути. Автотрасса Тюмень-Екатеринбург — дорога федерального значения протяженностью 330 километров, участок скоростной трассы М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. По транспортной магистрали осу
20.12.2024 «МегаФон» разогнал сеть 4G в новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга

листы «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в жилом комплексе на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новое оборудование в ЖК «Ново
02.12.2024 «Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает
19.11.2024 «Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге

Компания «Ростелеком» установила первую цифровую кабину-офис в Екатеринбурге. Технологичные и компактные конструкции предназначены для проведения срочных пе
11.11.2024 «Сбер» запустил оплату по биометрии в метро Екатеринбурга

«Сбер» установил биометрические терминалы во всех вестибюлях метрополитена города. Всего в Екатеринбурге 9 станций метро и 14 вестибюлей, где теперь возможна оплата проезда по биометри
02.11.2024 В Екатеринбурге к бета-программе «Аврора» присоединились новые участники

В Екатеринбурге «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания «Ростелекома», провела новый

01.11.2024 BIA Technologies открыла новый офис в Екатеринбурге

фиса на Урале является ответом на участившиеся запросы из региона, где все чаще требуется высокотехнологичное ПО для развивающихся производств. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. «Екатеринбург — ключевой индустриальный регион страны и один из центров развития российской ИТ-отрасли. Локализация ресурсов позволит нам оптимизировать процессы и быстрее адаптироваться к измен
29.10.2024 Superjob: о поездках в беспилотном транспорте чаще мечтают жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга

Больше всего желающих пересесть в беспилотник — среди жителей Красноярска, Казани и Екатеринбурга, меньше всего — в Нижнем Новгороде и Перми. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. 38% г
19.08.2024 Аналитика «МегаФона»: у россиян вырос интерес к недвижимости в Екатеринбурге

пециализированных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Квартиры в новых домах Екатеринбурга наиболее интересны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, ХМА
01.08.2024 «Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах

с Аренда» расширяет географию присутствия в регионах и будет работать еще в четырех мегаполисах – в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Теперь в этих городах снять и сдат
11.07.2024 Искра Технологии» запустила серийное производство роутеров в Екатеринбурге

машних абонентских шлюзов технологии GPON от «Искра Технологии» на базе производственной площадки в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Искра Технологии». Это первый проект про
09.07.2024 Центр обслуживания граждан Екатеринбурга защитил персональных данных с помощью решений «СерчИнформ»

Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере Екатеринбурга внедрил продукты экосистемы компании «СерчИнформ» для защиты персональных данных граждан. Решение о сотрудничестве было принято в 2023 г. Сейчас в учреждении развернуты DLP-систем
28.06.2024 Музыка в Сети: «Ростелеком» организовал интернет и видеонаблюдение для трансляции с площадок «Ночи музыки» в Екатеринбурге

региона «Урал» компании «Ростелеком»: «Мы не первый год выступаем техническим партнером фестиваля в Екатеринбурге, знаем специфику площадок и нюансы организации инфраструктуры. В этом году “Рос
20.06.2024 Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов внедрил «СёрчИнформ КИБ» для контроля передачи данных
07.06.2024 vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга. EKACOD работает на рынке с 2013 г. и является оператором трех дата-центров уровня TIER III. Компания специализируется на предоставлении выделенных физических серверов для различн
20.05.2024 «МегаФон»: свердловчане активно знакомятся с новыми обитателями зоопарка

Жители и гости Екатеринбурга стали чаще бывать в зоопарке и знакомиться с его новыми обитателями – совсем не
06.02.2024 Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS

x Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение скла
27.12.2023 «Контур.Банк» и мэрия Екатеринбурга будут сотрудничать в области финансовых услуг

Администрация Екатеринбурга и «Контур.Банк» (входит в группу компаний «СКБ Контур») заключили соглашение о

15.12.2023 Банк «Екатеринбург» переименован в «Контур.банк»

и благоустройства, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, а также жители Екатеринбурга. «Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на


МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 390
Ростелеком 10453 340
Yandex - Яндекс 8659 270
МегаФон 10150 249
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 222
Microsoft Corporation 25359 173
9124 165
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 922 133
Apple Inc 12781 95
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 93
Softline - Софтлайн 3355 90
Samsung Electronics 10739 88
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 87
IBM - International Business Machines Corp 9569 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 82
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 82
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3170 79
Intel Corporation 12596 72
SAP SE 5469 71
Cisco Systems 5239 71
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 69
Huawei 4305 63
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 61
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 59
HP Inc. 5781 59
VK - Mail.ru Group 3539 59
A4tech 106 59
Oracle Corporation 6909 58
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 57
Ростелеком - Связьинвест 1714 54
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 53
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 52
Google LLC 12360 52
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 51
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2264 44
Крок - Croc 1822 42
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 42
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 253 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 173
Superjob - Суперджоб 745 80
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 77
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 72
РЖД - Российские железные дороги 2022 69
Почта России ПАО 2271 66
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 65
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 60
Связной ГК 1385 54
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1401 47
Альфа-Банк 1894 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1707 40
Евросеть 1417 39
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1116 37
Лента - Сеть розничной торговли 2301 35
Яндекс.Лавка 286 33
Россети Ленэнерго 1699 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 31
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 30
Газпром ПАО 1429 30
Visa International 1977 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 29
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 28
X5 Group - Перекрёсток 615 28
МТС Трэвел - MTS Travel 288 28
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 124 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 22
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 666 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 20
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 172 20
ВТБ - ВТБ24 669 19
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 18
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 18
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 298 18
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 18
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 195
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 92
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 82
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 72
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 65
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 62
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 56
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 53 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3540 42
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 38
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 34
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 34
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 33
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 27
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 86 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 23
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 22
Федеральное казначейство России 1880 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 21
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 17
Судебная власть - Judicial power 2417 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 99
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 11
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 6
Российский клуб финансовых директоров 32 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 101 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 52 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
Единая Россия - Политическая партия 318 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 252 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 1190
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 787
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 525
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 480
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 408
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 396
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 389
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 360
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 318
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 292
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13084 280
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 279
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 267
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 267
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 251
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 243
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 240
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13426 238
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 219
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 218
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 212
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 206
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12390 203
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 202
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4988 192
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 185
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 182
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 180
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 175
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 167
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 162
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 148
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 147
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 144
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10546 144
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7717 143
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9421 142
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 137
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 137
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 135
Google Android 14851 139
Apple iOS 8338 110
Microsoft Windows 16463 109
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 79
Microsoft Windows 2000 8679 77
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 70
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3450 60
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 80 58
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 57
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 56
Linux OS 11063 54
Apple iPhone 6 4862 49
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1204 48
Oracle Java - язык программирования 3361 44
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 38
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1066 37
СКБ Контур - Контур.Фокус 1249 36
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 34
Microsoft Office 4012 34
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2111 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 29
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 28
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 28
Apple - App Store 3023 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 27
A4tech Bloody - игровая периферия 79 26
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 25
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 25
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 24
Apple iPad 3946 23
Microsoft Azure 1473 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1559 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 20
Microsoft Dynamics 1185 20
JavaScript - JS - язык программирования 1349 19
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 18
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 18
Путин Владимир 3395 52
Виноградов Дмитрий 74 41
Расколов Сергей 43 28
Пичугин Иван 36 24
Макаров Вадим 28 23
Женихов Алексей 59 22
Медведев Дмитрий 1664 21
Рейман Леонид 1059 16
Никифоров Николай 1137 15
Степанюк Михаил 77 15
Исхизова Александра 93 13
Лукошков Дмитрий 53 13
Орловский Виктор 402 12
Губанов Андрей 113 12
Куйвашев Евгений 21 12
Припачкин Юрий 67 12
Цаплин Никита 73 12
Фоменко Олег 20 12
Сродных Михаил 95 12
Тюрина Мария 59 11
Ельцин Борис. 96 11
Гусев Сергей 44 10
Кореш Виктор 82 10
Туринге Иван 32 9
Малышев Сергей 99 9
Вексельберг Виктор 154 9
Анкилов Константин 118 9
Калинин Денис 70 9
Бретцер-Портнова Ирина 9 9
Щеголев Игорь 698 8
Самойлов Юрий 75 8
Иванов Олег 147 8
Ушацкий Андрей 105 8
Зырянов Борис 12 8
Коваль Валерий 38 8
Солонин Виталий 89 8
Белькевич Андрей 27 8
Шадаев Максут 1162 7
Волож Аркадий 262 7
Ротенберг Игорь 38 7
Россия - РФ - Российская федерация 158984 3094
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 2701
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 2418
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1576
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1264
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 1013
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 997
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2954 913
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 859
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 662
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 627
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1622 508
Россия - УФО - Свердловская область 1806 497
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 470
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1844 453
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1639 440
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1259 439
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 394
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1134 372
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 370
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 347
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 341
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 305
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 282
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 265
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 246
Европа 24706 238
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 221
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 217
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 803 176
Украина 7822 171
Казахстан - Республика 5857 168
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 164
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 161
Беларусь - Белоруссия 6092 159
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 157
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 149
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 134
Украина - Киев 1142 133
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2718 131
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 745
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 676
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 643
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 489
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 489
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 318
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 257
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 233
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 228
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 214
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 186
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 181
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 172
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3689 172
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 171
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6305 168
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6804 167
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 152
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 151
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8258 150
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10800 149
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 147
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6357 142
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 141
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7323 130
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 130
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 127
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 127
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 122
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 120
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 116
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 107
Энергетика - Energy - Energetically 5545 105
Страхование - Страховое дело - Insurance 6280 101
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 99
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 96
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 93
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2833 92
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6390 92
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 91
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 115
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 30
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 28
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 23
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 17
Ведомости 1312 15
Стрим-ТВ - телекомпания 166 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 13
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 307 10
Известия ИД 723 10
TAdviser - Центр выбора технологий 436 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 8
Forbes - Форбс 935 8
РИА Новости 1002 7
ComNews - Медиа-бизнес 135 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 133 6
Мобильные системы 117 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 6
Bloomberg 1563 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 5
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 117 5
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 4
УралПолит.Ru 8 4
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 4
ComputerWorld 144 4
Из рук в руки - irr.ru 70 4
Технополис ХХI 3 3
Компьютерра - Компьюлента 9 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
WikiLeaks 120 3
FT - Financial Times 1266 3
N+1 - Издание 183 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 3
Рен ТВ - телеканал 80 3
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 3
Российская газета 279 3
CRN 50 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 159
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 112
IDC - International Data Corporation 4950 41
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 23
Gartner - Гартнер 3624 14
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 13
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 11
CNews Fast рейтинг 54 10
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 10
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 9
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 8
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 6
Juniper Research 552 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 5
Рустелеком ТК 304 5
CNews SaaS рейтинг 28 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 3
Интерфакс-100 21 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 2
Markets&Markets Research 113 2
BCG - Boston Consulting Group 112 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 82 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
Samsung Research 18 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Директ Инфо 9 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
Автостат 47 2
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
Net Applications 127 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 43
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 32
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 32
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 30
РАН - Российская академия наук 2042 28
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 26
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 18
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 17
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 16
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 13
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 13
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 12
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 432 10
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 141 10
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 9
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 219 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 88 8
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 303 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 7
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 7
Samsung Исследовательский центр 8 7
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 6
МЭИ - Московский энергетический институт 160 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 6
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 6
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 6
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 5
ТГУ - Томский государственный университет 214 5
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 102
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 54
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 48
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 43
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 41
День молодёжи - 27 июня 1013 30
Международный женский день - 8 марта 380 21
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 367 13
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 12
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 11
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 10
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 10
PTC Innovation Forum 11 10
Docflow 147 8
ИнфоКом 118 8
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 7
VK Fest 19 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 5
МТС - Телеком Идея 52 5
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 103 5
CNews AWARDS - награда 557 4
CeBIT 613 4
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 4
Подмосковные Вечера 7 4
Единый день голосования 139 4
Код информационной безопасности 8 4
ИнтерОргтехника 3 3
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 3
РИФ - Российский Интернет Форум 96 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
ESET Road Show 8 3
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 3
День знаний - 1 сентября 40 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 2
CNews FORUM Кейсы 281 2
