Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск

D-Link внедрила учебный стенд DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена в екатеринбургском техникуме «Автоматика» ферийного оборудования – датчиков и исполнительных устройств. При разработке программного обеспечения для стенда могут использоваться языки C, C++, Unix Shell, Python и другие. Задания для экзамена в Екатеринбургском техникуме «Автоматика» были подготовлены на основе обязательных рекомендаций комплекта оценочной документации ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Незав

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов инге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со средней зарпла

«Авито Подработка» теперь доступна в Екатеринбурге: спрос на подработку вырос на 25% ии. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По сравнению с 2024 г., в январе–ноябре 2025 г. в Екатеринбурге бизнес предлагал частичную занятость на четверть чаще (+25%). Интерес к таким п

«МегаФон» запустил новое оборудование в самом густонаселенном районе Екатеринбурга сли скорости мобильного интернета. Академический район удерживает звание одного из самых качающих в Екатеринбурге. Например, только за ноябрь в радиусе действия установленной базовой станции по

В Екатеринбурге открылся офис «1С-Рарус» «1С-Рарус» расширяет присутствие в Уральском федеральном округе. Новый офис в Екатеринбурге открыт на базе компании «ЕРП Центр». Об этом CNews сообщили представители «1С-Р

Единственный в России: в Свердловской области проходит тестирование первый междугородний беспилотный трамвай енных ситуациях». Напомним, что с инициативой развития цифровых инноваций на рельсовом транспорте в Екатеринбурге и включении Свердловской области в тестовый правовой режим внедрения беспилотны

Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой 7 лет (по состоянию на июнь 2022 г.) во всех федеральных округах России. Снова о сроительстве ЦОД в Екатеринбурге заговорили в ноябре 2023 г. Издание Ura.ru опубликовало снимки с закладки перво

Все турникеты в метро Екатеринбурга укомплектованы биометрическими терминалами «Сбера» жным благодаря партнёрству «Сбера» и правительства Свердловской области. Оплата улыбкой популярна в Екатеринбурге. В октябре проезд в метро таким образом оплатили 70 тыс. раз, с начала года — б

«МБ РУС» и МТС открывают новую точку продаж автомобилей AITO Seres в Екатеринбурге – компания АО «МБ РУС», входящая в состав ГК «Автодом», – сообщает об открытии новой точки продаж в Екатеринбурге в рамках стратегического партнерства с ПАО «МТС», российским телеком- и ИТ-брен

«Ростелеком» в Екатеринбурге завершил создание телеком-инфраструктуры для делового комплекса м» создал цифровую инфраструктуру для делового комплекса «Юг» – складского центра, расположенного в Екатеринбурге. Специалисты компании построили больше 4 км оптоволоконных линий связи, обеспеч

Компании-партнеры договорились о сотрудничестве при использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев рудничестве в области внедрения беспилотных систем на рельсовом транспорте (беспилотных трамваев) в Екатеринбурге подписали и компании-практики, которым предстоит воплотить идею беспилотного тр

Подписано соглашение об использовании в Екатеринбурге беспилотных трамваев ользованием высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (беспилотных трамваев) в городе Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Группы Мовиста». Соглашение сроком на 10

Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре авляет 2,3 км. В среднем больше всего километров на экологичном двухколесном транспорте проезжают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре. Совместно с Дептрансом Москвы и Центром организации дорож

«Ситидрайв» представил услугу классического проката автомобилей в Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей сразу в трех крупных городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Услуга стала доступна со второго июня 2025 г. Опираясь на спрос пользователей, компания расширила географию своего сервиса «Ситидрайв Рент». Об этом

«Т1» расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге ячной команды, которая меняет цифровой ландшафт страны. ИТ-холдинг «Т1» объявил об открытии офиса в Екатеринбурге. Его руководителем будет Евгения Леденева. Об этом CNews сообщили представители

«Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге комфорта. Продолжаем движение». «Мы знаем, как сильно наши земляки любят хоккей – ледовые площадки Екатеринбурга собирают полные трибуны болельщиков. И, конечно, делиться своими эмоциями в реж

ГК Simetra завершила проект по прогнозированию трафика и доходности Екатеринбургской кольцевой автодороги результаты комплексного исследования перспективного транспортного спроса и потенциальной доходности Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Проект, выполненный по заказу ООО «Ур

«Екатеринбург-2000» внедряет систему электронного архива «Этлас» для оптимизации документооборота «Екатеринбург-2000», инфраструктурный оператор связи в Уральском федеральном округе, успешно внедрил систему электронного архива «Этлас» от компании «Этлас-Софт». Проект включал установку базово

«УГМК-Телеком» подключила к высокотехнологичному интернету ЖК в Екатеринбурге трудники «УГМК-Телеком» обеспечили связью по технологии GPON новый дом жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге. Оптический кабель уже проведен до слаботочной коробки в прихожей каждой из 279

Интернет оператора «Мотив» «летает» на новом ледовом объекте Екатеринбурга лились в сети своими эмоциями. За время мачта они передали более 150 ГБ информации, это примерно 500 тыс. фотографий»,– сказали представители «Мотив». Уральский оператор первым обеспечил новый объект Екатеринбурга высокоскоростным интернетом и стабильной сотовой связью. Испытание сети прошло еще в конце февраля 2025 г. – абоненты «Мотив» лично проверили связь на матче Молодежной Хоккейной Л

«МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити огут пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Востребованность современной связи на территории делового квартала в центре Екатеринбурга подтверждает аналитика оператора на основе обезличенных данных. Так, с начала 2025 г. посетители «Исети» и «Демидова» сгенерировали объем трафика, сопоставимый с 28 тыс. часов вид

МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути. Автотрасса Тюмень-Екатеринбург — дорога федерального значения протяженностью 330 километров, участок скоростной трассы М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. По транспортной магистрали осу

«МегаФон» разогнал сеть 4G в новом жилом комплексе на юго-востоке Екатеринбурга листы «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в жилом комплексе на Новокольцовском тракте в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новое оборудование в ЖК «Ново

«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает

«Ростелеком» начал устанавливать цифровые офисные кабины в Екатеринбурге Компания «Ростелеком» установила первую цифровую кабину-офис в Екатеринбурге. Технологичные и компактные конструкции предназначены для проведения срочных пе

«Сбер» запустил оплату по биометрии в метро Екатеринбурга «Сбер» установил биометрические терминалы во всех вестибюлях метрополитена города. Всего в Екатеринбурге 9 станций метро и 14 вестибюлей, где теперь возможна оплата проезда по биометри

В Екатеринбурге к бета-программе «Аврора» присоединились новые участники В Екатеринбурге «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания «Ростелекома», провела новый

BIA Technologies открыла новый офис в Екатеринбурге фиса на Урале является ответом на участившиеся запросы из региона, где все чаще требуется высокотехнологичное ПО для развивающихся производств. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. «Екатеринбург — ключевой индустриальный регион страны и один из центров развития российской ИТ-отрасли. Локализация ресурсов позволит нам оптимизировать процессы и быстрее адаптироваться к измен

Superjob: о поездках в беспилотном транспорте чаще мечтают жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга Больше всего желающих пересесть в беспилотник — среди жителей Красноярска, Казани и Екатеринбурга, меньше всего — в Нижнем Новгороде и Перми. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. 38% г

Аналитика «МегаФона»: у россиян вырос интерес к недвижимости в Екатеринбурге пециализированных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Квартиры в новых домах Екатеринбурга наиболее интересны для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, ХМА

«Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах с Аренда» расширяет географию присутствия в регионах и будет работать еще в четырех мегаполисах – в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Теперь в этих городах снять и сдат

Искра Технологии» запустила серийное производство роутеров в Екатеринбурге машних абонентских шлюзов технологии GPON от «Искра Технологии» на базе производственной площадки в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Искра Технологии». Это первый проект про

Центр обслуживания граждан Екатеринбурга защитил персональных данных с помощью решений «СерчИнформ» Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере Екатеринбурга внедрил продукты экосистемы компании «СерчИнформ» для защиты персональных данных граждан. Решение о сотрудничестве было принято в 2023 г. Сейчас в учреждении развернуты DLP-систем

Музыка в Сети: «Ростелеком» организовал интернет и видеонаблюдение для трансляции с площадок «Ночи музыки» в Екатеринбурге региона «Урал» компании «Ростелеком»: «Мы не первый год выступаем техническим партнером фестиваля в Екатеринбурге, знаем специфику площадок и нюансы организации инфраструктуры. В этом году “Рос

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга. EKACOD работает на рынке с 2013 г. и является оператором трех дата-центров уровня TIER III. Компания специализируется на предоставлении выделенных физических серверов для различн

«МегаФон»: свердловчане активно знакомятся с новыми обитателями зоопарка Жители и гости Екатеринбурга стали чаще бывать в зоопарке и знакомиться с его новыми обитателями – совсем не

Начал работу новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге под управлением системы Lead WMS x Price расширять бизнес на Урале, в Сибири и Казахстане. Новый распределительный центр Fix Price в Екатеринбурге заменит прежний склад, который уже работает на полную мощность. Расширение скла

«Контур.Банк» и мэрия Екатеринбурга будут сотрудничать в области финансовых услуг Администрация Екатеринбурга и «Контур.Банк» (входит в группу компаний «СКБ Контур») заключили соглашение о