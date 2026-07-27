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РАН ИФТТ Институт физики твердого тела Российской академии наук

РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Ученые увеличили панцирь микроводоросли в тысячи раз и увидели ценный для медицинской визуализации оптический эффект 1
10.11.2025 Ученые создали «умную» линзу для сетей 6G 1
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
26.08.2019 Россияне придумали замену полупроводникам, которая ускорит компьютеры в десятки раз 4
21.11.2018 IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом 1
05.10.2018 Найден способ разогнать компьютеры в миллион раз 1
01.06.2018 Одобрено создание российских 50-кубитных квантовых компьютеров 3
21.03.2016 В России впервые создана двухкубитная система для квантового компьютера 2
07.07.2015 В Ixcellerate — новые назначения в руководстве 1
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит 3
26.12.2014 В ЮниКредит Банке назначен новый ИТ-директор 1
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 1
12.10.2010 Выходцам из России дали "нобелевку" за графен 2
11.06.2008 "Нанотех" и центр РАН в Черноголовке подписали соглашение о сотрудничестве 2
08.04.2008 Нейтронный детектор обнаружит наркотики и взрывчатку 2
21.09.2007 Порошковая технология повышает эффективность электронагревателей 2
03.09.2007 Sun Microsystems назначил директора по маркетингу в регионе СНГ 1
22.08.2007 Россия и Беларусь будут вместе разрабатывать новые наноматериалы 2
27.06.2006 Побит рекорд производительности суперкомпьютера 1
21.03.2006 Конференция по сверхпроводимости состоится 11-14 апреля 1
21.03.2006 Конференция по сверхпроводимости состоится 11-14 апреля 1
19.10.2004 В "РТКомм.ру" назначен замдиректора по коммерческим вопросам 1
04.10.2004 В Киеве устанавливаются 2 суперкомпьютера 1
22.09.2003 Вадим Зеленин: Продажа мобильных телефонов — это бизнес с вертикальным взлетом 1
27.12.2002 Русский ученый победил обледенение ЛЭП 1
27.12.2002 Русский ученый победил обледенение ЛЭП 1
21.03.2002 ИФМ РАН провел конференцию, посвященную нанотехнологиям 1

Публикаций - 29, упоминаний - 42

РАН ИФТТ и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 7
Google LLC 12661 5
Intel Corporation 12800 5
IBM - International Business Machines Corp 9695 5
Microsoft Corporation 25753 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1680 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Acronis - Акронис 489 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Fujitsu 2105 2
Quantum Technologies Flagship 3 1
IonQ 10 1
D-Wave Systems 26 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
Тинфотоника 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2671 1
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 1
Samsung Electronics 11046 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
SAP SE 5595 1
Dell EMC 5177 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Alibaba Group 473 1
LG Electronics 3732 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 1
HP Inc. 5880 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1758 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 264 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
IXcellerate - Икселерейт 151 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Lenovo Motorola 3563 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1136 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
РТИ 155 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
QWave - венчурный фонд 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1122 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ГПБ - Газпромбанк 1267 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 616 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Airbus Group - Airbus Industries 248 1
Runa Capital 158 1
Сконтел 10 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 409 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2327 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5957 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13754 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6529 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 198 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 811 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1573 11
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 284 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4763 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11506 8
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 185 8
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 686 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22516 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16957 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13869 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8609 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1835 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8738 4
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14747 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2713 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3410 3
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 119 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 648 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10658 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 912 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3656 2
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 23 2
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 69 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18296 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16139 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26251 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1097 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 394 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5020 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18070 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12853 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3802 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6538 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5177 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25535 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24326 2
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
Airbus Quantum Challenge 1 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 138 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Intel Itanium 649 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Щетинин Владимир 15 2
Рязанов Валерий 5 2
Петренко Виктор 2 2
Белоусов Сергей 254 2
Зауэрс Дмитрий 17 1
Абрамков Александр 44 1
Новоселов Константин 19 1
Зимин Дмитрий 42 1
Кузьмин Сергей 43 1
Юнусов Руслан 21 1
Дьяконов Иван 2 1
Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 3 1
Yang Kai - Янг Кай 1 1
Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Устинов Алексей 9 1
Anni Pavel - Анни Павел 13 1
Хрупов Владимир 8 1
Дугаев Михаил 4 1
Geim Andre - Гейм Андре 23 1
Батурин Андрей 2 1
Негров Дмитрий 1 1
Зеленин Вадим 1 1
Астафьев Олег 3 1
Акимов Алексей 4 1
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 6 1
Обухов Илья 1 1
Красников Дмитрий 16 1
Классен Николай 1 1
Martinis John - Мартинес Джон 6 1
Gisin Nicolas - Гизин Николас 5 1
Нуркаева Дина 2 1
Бурданова Мария 1 1
Rampoldi Diego - Рампольди Диего 3 1
Giacobino Elisabeth - Джиакобино Элизабет 1 1
Лукин Михаил 16 1
Мишустин Михаил 786 1
Меламед Леонид 150 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54675 12
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 7
Япония 13790 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19072 4
Финляндия - Финляндская Республика 3694 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 4
Франция - Французская Республика 8166 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3654 3
Канада 5074 3
Германия - Федеративная Республика 13197 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3573 3
Нидерланды 3738 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 462 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 2
Земля - Северное полушарие 152 2
США - Нью-Гэмпшир - Нью-Хэмпшир 21 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13805 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5480 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Азия Центральная - Памир - Pamir - горная система на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи 8 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Европа 24943 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1250 1
Беларусь - Белоруссия 6279 1
Дания - Королевство 1335 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Швеция - Королевство 3777 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8545 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4478 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3332 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1917 1
Россия - СФО - Новосибирск 4864 1
Австрия - Вена 261 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1006 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 1
Турция - Турецкая республика 2611 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33637 16
Физика - Physics - область естествознания 2935 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57514 8
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53316 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1769 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5489 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 314 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2272 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1026 4
Молекула - Molecula 1101 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15997 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3390 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18096 3
Энергетика - Energy - Energetically 5837 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8814 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4645 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10855 2
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 117 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1706 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2099 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 883 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 2
Металлы - Медь - Copper 857 2
Литий - Lithium - химический элемент 661 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1512 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5686 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4980 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5753 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2305 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3013 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 257 1
Nature 830 2
New Scientist 1448 2
9to5Mac 70 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
9to5Google 60 2
Nature Nanotechnology 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 1
Tractica 7 1
CNews Мишень 185 1
Интерфакс-100 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
РАН - Российская академия наук 2121 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1213 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 453 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 490 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 5
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 3
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 3
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 588 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 26 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
Laboratoire Léon Brillouin - LLB Institution - Лаборатория Леона Бриллюэна 2 2
ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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