Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 163534
ИКТ 12798
Организации 10085
Ведомства 1439
Ассоциации 952
Технологии 3360
Системы 24592
Персоны 68908
География 2686
Статьи 1507
Пресса 1161
ИАА 681
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2526
Мероприятия 844

Здравоохранение Рентгенология МРТ Магнитно-резонансная томография Магниторезонансная визуализация Magnetic Resonance Imaging, MRI Магнитный резонанс MR Scanner ядерно-магнитное зондирование, ЯМР

Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР

Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.

В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:

К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.

Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).

Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах. 

 


26.11.2024 «Европейский медицинский центр» завершил первый этап разработки copilot врача: ИИ скрининга рака молочной железы

нновационной системы искусственного интеллекта Juno AI для ранней диагностики заболевания на основе МРТ. Об этом CNews сообщили представители АО «Европейский медицинский центр». По данным ВОЗ,

25.11.2024 В МИФИ создан комплекс для проверки точности магнитно-резонансных томографов

Методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) применяются при проведении высокоточного лучевого лечения для определения границ патолог
09.10.2023 Начала работу новый сервис ИИ для диагностики новообразований мозга на МРТ

Искусственный интеллект (ИИ) научился находить на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга внутричерепные новообразования. Теперь нейросети в столичном эксперимент
13.07.2023 В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео

Импортонезависимый томограф Как стало известно CNews, на российском рынке появился первый полностью отечественный томограф, с помощью которого можно проверить качество деталей, напечатанных на 3D-принтере.
17.05.2023 В Москве искусственный интеллект научился определять рассеянный склероз по МРТ головного мозга

хнологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий
04.05.2023 ИИ научили читать мысли

Поток сознания С помощью искусственного интеллекта МРТ-сканы (МРТ — магнитно-резонансная томография; используется для считывания активнос
23.03.2023 Smart Engines выходит на рынок промышленной томографии

ла с приходом аддитивных технологий, отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Рентгеновская томография с этой задачей легко справляется. Об этом CNews сообщили представите
09.01.2023 Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

Илья Тыров. «Сегодня решение используется в детских и взрослых поликлиниках, московском референс-центре, многопрофильных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 г. заполнено на 80% прото
08.11.2022 «билайн» и «Сеченовка» обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава

стью более 80% позволяет прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ. Данные результаты были представлены на VI Сеченовском Международном Биомедицинском Самми
02.11.2021 Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

ых изображений исследователи применили метод трехмерной отражательной сейсмологии, использующий звуковые волны. Этот принцип разведочной геофизики схож с тем, как при магнитно-резонансной томографии (МРТ) сканируется человеческое тело. При этом отражательная сейсмология позволяет увидеть относительно небольшие объекты размером в несколько метров, даже если они скрыты глубоко на сотни метров
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения

редприятия АО «Рентгенпром» (подразделение НПАО «АМИКО»). Система Philips Ingenia 1.5T стала первым МРТ с напряженностью поля 1,5 Тесла, который начали серийно производить в России. Новое обору
17.03.2021 Philips начинает производить МРТ в Московской области

группу компаний «Амико», было подписано 16 марта 2021 г. Первый произведенный в Московской области МРТ Philips Ingenia 1.5T планируется к выпуску с завода в III-IV квартале 2021 г. Проект по п
03.11.2020 Искусственный интеллект научился определять вязкость нефти

Стандартные методы определения и мониторинга вязкости – дорогие, занимают много времени, а иногда и невыполнимы технически. Свойства вещества можно определять с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР), метода основанного на способностях вещества поглощать и излучать электромагнитную энергию. Химически нефть неоднородна и представляет из себя смесь различных углеводородов, поэтому, интер
30.10.2020 Philips представила в России магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition

цессы для клиницистов и повысить комфорт процедуры для пациентов. Мы надеемся, что появление нового МРТ на российском рынке поможет повысить уровень диагностики во многих медицинских учреждения
28.09.2020 Искусственный интеллект помогает сократить количество неявок на МРТ

Прогнозная аналитика для сокращения финансовых потерь Проведение МРТ — это комплексный и дорогостоящий процесс, даже если сеанс не состоялся из-за того, что пациент не пришел, медицинское учреждение все равно несет затраты. Например, данные, опубликованные в
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips

стройство позволит им получать МР-изображения улучшенного качества и значительно ускорить процедуру МРТ. Благодаря ему флагман детской травматологии и ортопедии сможет вывести научные исследова
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т

Philips Ingenia 1.5T. Система, созданная на основе революционной архитектуры dStream, стала первым МРТ, в котором оцифровка МР-сигнала выполняется непосредственно в РЧ-катушке, то есть максима
05.02.2020 Philips поставит современные МРТ и ангиографы в московские клиники

-резонансный томограф Philips Ingenia Ambition относится к семейству полностью цифровых систем МРТ. Цифровая архитектура МРТ способствует существенному увеличению скорости сканирования. Благода
18.01.2019 В Саратове установлен первый компьютерный томограф Philips российской сборки

В Саратовской городской клинической больнице №9 запущен в работу первый компьютерный томограф (КТ) Philips Ingenuity СT локального производства, собранный на базе предприятия компании «Рентгенпром» в Московской области. 128-срезовый компьютерный томограф Philips Ingenuit
14.03.2018 Philips выводит на российский рынок новую МРТ-систему Prodiva 1.5 Тл CX

фии обладает колоссальным неосвоенным потенциалом, — отметила Анна Лерман, руководитель направления МРТ Philips. — Компания Philips продолжает совершенствовать свои разработки в области МРТ<
25.10.2013 Создан гигантский сверхточный МРТ-сканер

Многолетняя работа над созданием МРТ-аппарата размером с космический корабль «Союз» близка к завершению. Самый мощный в мире а
21.08.2013 Компьютер может сканировать текст из мозга

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и специальной математической модели, исследователи из Radboud University Nijmegen смогли определить, какие буквы видел испытуемый во время эксперимента, то есть считать информацию из мозга
21.06.2012 Создан настольный рентгеновский лазер

ции на наноуровне. К сожалению, большинство современных синхротронов, производящих требуемое ученым рентгеновское излучение, потребляют огромное количество электроэнергии. Кроме того, они отлич
01.06.2012 "Космическая" диагностика: анализ мочи вместо рентгена

Согласно исследованию НАСА, простой анализ мочи позволяет узнать о костях человека больше, чем рентгеновское обследование. Новая технология диагностики может помочь астронавтам справиться

19.04.2012 Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру

Македонский государственный телерадиовещатель «Македонска радио телевизија» (МРТ) расширит свое программирование через спутники непосредственного вещания по всему миру. Об этом сообщают в международной компании EURO World Network (EWN), оказывающей МРТ услуги по

13.04.2012 Частый рентген зубов приводит к раку мозга

ет увеличивает риск онкологического заболевания в 4,9 раза. Исследователи отмечают, что современные рентгеновские аппараты подвергают пациентов воздействию небольших доз радиации, в отличие от

08.11.2011 МРТ будут делать в три раза быстрее

р, о границах между органами – может быть взята из предыдущего сканирования. В результате процедура МРТ проходит втрое быстрее: занимает 15 минут вместо 45. Быстрое сканирование оказывает незна
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare

ов исследований пациента, выполненных в разное время с использованием различного оборудования — КТ, МРТ, «Рентген»; имеется возможность пополнять архив путем скачивания информации с дисков, пол
29.09.2011 Проникновение в сознание: МРТ "видит" зрительные образы в мозге человека

визуальную информацию. По окончании просмотра компьютер посекундно сопоставил видео и данные сканирования первой группы. Составленный алгоритм был использован при работе со второй группой: по данным МРТ компьютер попытался определить, какие клипы смотрели люди. Базой видеоматериалов послужили скачанные с Youtube ролики общей продолжительностью 18 млн секунд. Для реконструкции фильмов был с
02.06.2011 Для ЯМР-спектроскопии магниты больше не нужны

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопия) – пожалуй, самый полезный инструмент для исследования мира органической химии. Американские ученые нашли способ удешевить его и сделать более доступным, убрав из метода магни
09.02.2011 Рентгеновские лучи проливают свет на эволюцию змей

Новая технология визуализации, использующая рентгеновское излучение, помогает ученым понять, как в ходе эволюции змеи лишились своих ног.
09.12.2010 Что показал "рентген" бизнес-процессов компаний России

личивало общие затраты компании. При анализе процесса продаж были обнаружены и типовые ошибки: большое количество операций сторнирования, нарушение порядка регистрации документов при отгрузке и т.д. "Рентген" процесса показал, что без его серьезной оптимизации не обойтись, и компания инициировала для этого отдельный проект. Процесс снабжения Большое значение для бизнеса в целом имеют эффект
01.09.2010 Видеотомография: как заснять биение сердца

"Пожалуйста, лежите неподвижно!" - эти слова постоянно слышат люди, пользующиеся одним из самых современных методов диагностики - магнитно-резонансной томографией (МРТ). Дело в том, что с помощью МРТ получить четкие изображения движущихся органов практически невозможно. Вернее, было невозможно до разработки немецкими учеными из института Макса План
01.03.2010 В России инициирован проект создания магнитно-резонансного томографа

Корпорация "Русский Сверхпроводник" при поддержке Госкорпорации "Росатом" инициировала проект по созданию отечественного медицинского магнитно-резонансного томографа (МРТ). В нем примут участие специалисты из целого ряда научно-исследовательских организаций (ВНИИНМ, НИИЭФА, ГНЦ ИФВЭ, РНЦ РФ "Курчатовский институт"), а также некоторых вузов и частных компаний
16.04.2009 РОСНАНО будет строить рентгеновский лазер на свободных электронах

ых сферах развития отечественной инновационной экономики, как нанотехнологии, и будет значительно превосходить по своим техническим параметрам аналогичные лазеры, которые уже строятся в США и Японии. Рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL длиной 3,4 км будет построен под землей в крупнейшем в Германии синхротронном центре DESY (г. Гамбург). Россия станет второй после Германии стра
15.11.2007 Медицинская ЯМР-томография значительно упростилась

оратории (США) под руководством Вадима Зотева (Vadim Zotev) разработали новый вариант использования ЯМР-томографии, при котором для получения изображения внутренних органов достаточно иметь маг
18.10.2007 Стоматологи обойдутся без рентгена?

Британская компания IDMoS предложила новую технологию медицинской диагностики в стоматологии, которая может заменить традиционные рентгеновские аппараты. Прибор под названием CarueScan способен определить кариозное поражения снаружии и внутри зубов и контролировать пломбирование каналов с большей точностью и надежностью,

12.04.2007 «Международный томографический центр» ищет ИТ-поставщика

Институт «Международный томографический центр» СО РАН объявил тендер по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю будет необходимо поставить комплект оборудования для оснащения вычислительной системы
27.02.2007 Настольный рентгеновский лазер стал реальностью

чники электромагнитного излучения с малой длиной волны крайне необходимы для получения изображений высокого разрешения в медицине, биологии, микроэлектронике, нанотехнологических исследованиях и т.д. Рентгеновский лазер способен, в частности, улучшить разрешение рентгеновских изображений в тысячи раз за счет использования не протяженного, а точечного источника излучения. Это позволит повыси
12.05.2006 Разработан безвредный метод ЯМР-томографии

представлял собой четыре стеклянных капилляра, наполненных смесью обычной и тяжелой воды, находился при комнатной температуре, а контур детектора охлаждался до -243оС. Образец помещался в стандартную ЯМР-трубку и создавался градиент магнитного поля для получения пространственно распределенных данных. Затем по 30 полученным одномерным изображениям восстанавливалось двумерное изображение расп

Публикаций - 511, упоминаний - 652

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1463 29
Philips 2049 26
IBM - International Business Machines Corp 9428 19
Microsoft Corporation 24548 16
8123 15
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 451 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3206 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1233 10
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 10
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 360 10
Agfa Gevaert 66 9
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1453 8
Google LLC 11714 8
Intel Corporation 12147 8
Siemens AG - Siemens Group 2584 7
Yandex - Яндекс 7202 6
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 70 6
Apple Inc 12012 6
Huawei 3883 6
Oracle Corporation 6665 6
Nvidia Corp 3454 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12299 5
NetApp - Network Appliance 633 5
Цифра ГК 2404 5
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 320 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8691 5
Ростех - Автоматика Концерн 1627 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 5
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 59 4
Samsung Electronics 10211 4
InterSystems - ИнтерСистемз 134 4
Корус Консалтинг ГК 1206 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 433 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1789 4
NtechLab - НтехЛаб 118 4
Toshiba Corporation 2924 3
ИТБ - Информационные технологии будущего 71 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1443 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 84 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7171 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 838 12
Резонанс НПП 368 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 175 5
Россети Ленэнерго 1700 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Volkswagen Group - VW 274 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 86 3
Инвитро - Invitro 69 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 898 3
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 231 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2775 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 3
Volvo Cars 252 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 433 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 3
ПТМ - Платформа Третье мнение 19 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 361 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1008 3
РЖД - Российские железные дороги 1889 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 271 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 443 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Газпром ПАО 1338 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 450 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 511 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1068 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 145 2
Почта России ПАО 2097 2
ЕКА Топливная компания 140 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1869 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3405 28
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1365 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2481 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5827 15
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 14
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 563 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4454 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11427 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2696 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5400 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3020 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1928 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4914 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1850 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 156 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 148 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 749 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4671 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3099 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2691 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3303 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3970 4
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 371 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1154 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3255 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 142 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 110 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1983 3
Совет при президенте Российской Федерации 197 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2970 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1380 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 197 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6259 3
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 2
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1424 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
ADA - American Dental Association - Американская стоматологическая ассоциация 2 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 127 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 120 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 114 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49515 116
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12779 109
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64805 97
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 333 77
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16065 65
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5222 63
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4574 59
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2843 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30270 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20839 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23867 54
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9755 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10694 45
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 216 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11782 44
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1513 43
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1181 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18661 41
Оцифровка - Digitization 4478 40
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4842 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12396 37
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3336 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29327 34
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1390 32
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3309 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11525 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12853 31
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20656 30
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5220 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26812 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7390 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13721 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6432 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15506 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8471 28
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1428 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10906 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9983 23
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 72 23
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3391 23
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 22
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 518 14
ЦРТ Voice2Med 38 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5086 11
Microsoft Windows 2000 8661 11
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 429 8
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 8
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 8
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 8 8
Microsoft Windows 15574 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 636 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 757 7
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 29 6
Linux OS 9838 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1437 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 6
Национальный проект - Здравоохранение 23 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 385 5
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 5
Microsoft Skype 2058 5
NtechLab - NTechMed CT Brain - NTechMed MRI Brain - NTechMed Norm Brain 5 4
Apple iPad 3851 4
Microsoft Office 3710 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4338 4
Google Android 13910 4
OpenAI ChatGPT 318 4
Intel x86 - архитектура процессора 1836 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4950 4
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 4
Stafory - робот Вера 327 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 118 3
Nvidia Tesla GPU 155 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2251 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1214 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 906 3
Apple iOS 7678 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 455 3
Васильев Юрий 51 15
Дырмовский Дмитрий 126 11
Ракова Анастасия 34 10
Путин Владимир 3138 9
Лебедев Георгий 54 7
Захаров Павел 60 7
Арлазаров Владимир 225 6
Кузнецов Максим 20 6
Паламарчук Алексей 16 5
Морозов Сергей 59 5
Карпинский Алексей 39 4
Тыров Илья 24 4
Хеммер Филипп 6 4
Чукалина Марина 4 4
Сорокин Сергей 13 4
Зингерман Борис 38 4
Макаров Владимир 73 4
Гончаров Михаил 10 4
Мишустин Михаил 665 4
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 4
Переверзев Михаил 19 4
Рогачев Дмитрий 9 3
Собянин Сергей 375 3
Grover Lov - Гровер Лов 6 3
Шустов Борис 3 3
Васильев Сергей 51 3
Симаков Олег 113 3
Zak Igal - Зак Игал 16 3
Трофимова Татьяна 6 2
Шадаев Максут 977 2
Басов Алексей 115 2
Орлов Геннадий 16 2
Глыбочко Петр 11 2
Гришин Дмитрий 208 2
Николаев Дмитрий 19 2
Нотов Сергей 2 2
Воронин Павел 133 2
Натрусов Артем 284 2
Малышев Сергей 83 2
Ульянов Николай 109 2
Россия - РФ - Российская федерация 142490 211
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51908 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42826 106
Земля - планета Солнечной системы 10346 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13291 50
Европа 21707 47
Германия - Федеративная Республика 12641 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16866 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14147 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17204 25
Япония 13251 24
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14073 22
Канада 4863 21
Солнечная система - Solar system 2517 21
США - Калифорния 4619 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5151 19
Франция - Французская Республика 7823 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3512 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 14
Индия - Bharat 5403 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7343 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2860 13
Испания - Королевство 3700 12
Швеция - Королевство 3612 12
Россия - СФО - Новосибирск 4251 11
Нидерланды 3497 11
Италия - Итальянская Республика 4340 11
Луна - спутник Земли 1474 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2847 10
Финляндия - Финляндская Республика 3590 8
Великобритания - Лондон 2385 8
Азия - Азиатский регион 5500 7
США - Северная Каролина 314 7
Германия - Гамбург 182 7
Ближний Восток 2926 7
Израиль 2718 7
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3065 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1632 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9654 214
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8501 188
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28650 160
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4317 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50459 79
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1882 51
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1220 50
Физика - Physics - область естествознания 2624 46
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3702 44
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3094 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47589 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18207 40
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 780 40
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1667 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5690 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13245 32
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1241 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3635 28
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2728 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4895 27
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 556 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9844 25
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1961 24
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1203 23
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 469 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7958 22
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 395 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16164 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3954 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8058 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5015 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14003 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 5771 20
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 295 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3962 17
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 17
Зоология - наука о животных 2582 17
Энергетика - Energy - Energetically 5021 16
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1056 16
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1236 15
Phys.org 972 18
Future - Space.com 198 12
Nature 810 12
New Scientist 1448 10
ScienceDaily 400 8
PhysicsWeb 180 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 4
LiveScience 154 4
CERN Courier 28 4
EurekAlert 287 3
NEWSru.com 229 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2702 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 647 2
AP - Associated Press 2004 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11215 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
SPIE - Optics.org 29 2
Forbes - Форбс 804 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1806 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 934 1
TAdviser - Центр выбора технологий 387 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
Tom’s Hardware 377 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 1
NYT - The New York Times 1028 1
Башинформ ИА 7 1
Content-Review 7 1
Американский вестник радиологии 1 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 1
BleepingComputer - Издание 330 1
Advanced Functional Materials 4 1
Patently Apple 27 1
AppleInsider 395 1
IEEE Transactions on Electron Devices 2 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
N+1 - Издание 155 1
Эксперт ГК 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8054 20
IBM Research 107 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 674 4
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3154 3
Philips Research 19 2
CNews Мишень 164 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 314 2
CNews Инновация года - награда 111 2
Markets&Markets Research 112 2
Gartner - Гартнер 3547 2
CCS Insight 22 1
Tractica 7 1
IDC - International Data Corporation 4902 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 1
IDTechEx 4 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
РАН - Российская академия наук 1853 18
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 153 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1488 10
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 8
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 7
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 322 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 266 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 591 6
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 819 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 5
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 29 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 5
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 150 5
University of Oxford - Оксфордский университет 202 4
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 899 4
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 581 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 3
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 25 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 433 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2392 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1985 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 3
День молодёжи - 27 июня 873 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 708 3
Правительственные награды Российской Федерации 6 2
Microsoft Ignite 41 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 310 2
CNews FORUM Кейсы 222 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1101 2
МТС Телеком Идея 52 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
NetApp Directions 6 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
IT World Awards 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 60 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
CNews AWARDS - награда 504 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1211 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1325916, в очереди разбора - 773486.
Создано именных указателей - 163534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще