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Астрономия Космос Сверхновая звезда Вспышка сверхновой Supernova

СОБЫТИЯ


11.06.2022 Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

самой удаленной ее части, или в области ледяных тел за орбитой Нептуна, известной как пояс Койпера.Сверхновые типа Ia рождаются в галактике один или два раза в сто лет, но производят большую ч
17.09.2021 Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория

остаток взрыва термоядерной сверхновой первого типа, которая взорвалась примерно 40 тыс. лет назад. Сверхновые первого типа возникают в результате слияния белых карликов с более крупными звезда
04.01.2021 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году

ги, исчезающие планеты, следы самого мощного межгалактического взрыва и даже непонятно как выжившая сверхновая. Самая «экстремальная» экзопланета В рядах экзопланет появилась новая — K2-141b. Э
20.05.2018 Как сверхновые приводят к массовым вымираниям

Две сверхновые в далеком прошлом Земли могли привести к сильному истощению озонового слоя и измен
28.06.2013 Бурное рождение нейтронной звезды

атмить свет целой галактики на несколько недель. А на земном небосклоне она бывает видна даже днем. Сверхновые превращаются в нейтронные звезды. Это очень необычные и экзотические космические о
24.04.2013 В осколках метеорита найдены "следы" сверхновой

ксида кремния обогащены кислородом-18, который должен присутствовать вблизи ядра сверхновой звезды. Сверхновая – это массивная звезда, которая взорвалась в конце своей жизни. Такие взрывы могут
21.02.2013 Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых

группы и заместитель проекта "Ферми". - Теперь у нас есть убедительные доказательства, что остатки сверхновых действительно ускоряют космические лучи до невероятных скоростей". Космические луч
08.02.2013 Минивзрыв: месяц до сверхновой

Выводы, на днях опубликованные в журнале Nature, помогут прояснить ряд событий, ведущих к появлению сверхновых, а также обеспечат понимание процессов, происходящих в ядрах массивных звезд, когд
07.11.2012 Обнаружены древние очень яркие сверхновые

еждународная команда университета Торонто обнаружила самые отдаленные из известных нам, очень яркие сверхновые. Звездные взрывы, в результате которых они образовались, произошли на заре существ
23.10.2012 Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана

созданном сверхновой радиоактивном изотопе титан-44. Компьютерные модели взрыва показали, что такие сверхновые, как SN1987A, порождают количество титана-44 до 100 масс Земли. С помощью телескоп
17.09.2012 Исследованы следы сверхновой 1604 года

. Это означает, что ее взрыв был более мощным, чем у обычных сверхновых типа Ia. Потенциально такие сверхновые очень опасны для обитаемых планет, поскольку могут стерилизовать их даже с очень б
04.09.2012 Взрыв сверхновой подсветил далекую галактику

вания позволяет изучить далекие тусклые галактики, которые в обычных условиях не видны. Ультраяркие сверхновые открыты относительно недавно и представляют собой особый тип взрывающихся звезд. О
24.08.2012 Во взрыве сверхновой замешан красный гигант

ого гиганта сначала подпитывает белый карлик, а по достижении критической массы - приводит к взрыву Сверхновые типа 1а - редкое явление. В типичной галактике этот взрыв случается не более 1-2 р
14.08.2012 Солнечную систему породил взрыв сверхновой

я Солнечной системы. По мнению астрофизика Алана Босса, действительно есть доказательство того, что сверхновая дала толчок рождению Солнечной системы. Так, трехмерная компьютерная модель показа
07.08.2012 Найдена звезда, взрывающая сверхновые

Notices of the Royal Astronomical Society сообщение о том, что ей удалось разрешить давнюю загадку сверхновых типа lа и выяснить, какая именно звезда провоцирует эти взрывы. Сверхновые типа 1а
22.06.2012 Почему ученые не могут взорвать сверхновую

тся создать совершенную модель взрыва сверхновой. Увы, многие даже самые лучшие компьютерные модели сверхновых не приводят к взрыву: в конце моделирования гравитация побеждает, и звезда просто

27.03.2012 Рождение сверхновых: подозреваются два белых карлика?

Исследования сверхновых типа 1а, проведенные с помощью космических обсерваторий SWIFT и XRT, позволили уче
16.12.2011 500 лет спустя: сверхновая Тихо сияет гамма-светом

ического гамма-телескопа "Ферми" астрономы обнаружили жесткое гамма-излучение в останках знаменитой сверхновой Тихо, открытой в 1572 году датчанином Тихо Браге и повергшей в шок весь тогдашний

26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой

сь там, где раньше ничего не было, и продержалась на небосклоне 8 дней. На сегодня это самая первая сверхновая, зарегистрированная на Земле. Поскольку в записях было указано место появления "зв
03.10.2011 Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой

четыре солнечных всего за несколько столетий. Это вещество и сформировало двойную оболочку в виде газопылевой туманности. Астрономы предполагают, что скоро звезда, вероятно, взорвется и превратится в сверхновую, которая, в свою очередь, может дать вещество для зарождения новых звезд. Читайте на CNews Почем бессмертие для народа Нужна ли сертификация ИТ-специалистов для СМБ? ИТ-услуги для ма
09.06.2011 Нетипичные сверхновые освещают космос

ее известными) сверхновых, которые не укладываются ни в один из известных типов. Судя по всему, эти сверхновые содержат кислород вместо водорода, а их яркость в 10 раз больше, чем у "обычных" с
07.06.2011 Ученые узнали о вспышке сверхновой из Twitter

ящей из водорода и движущейся со скоростью 17600 км/с. Для понимания механизмов, двигающих развитие сверхновых, очень важно начать наблюдения как можно быстрее. "Это был первый раз, когда нас п
27.04.2011 Найдена причина взрыва самой знаменитой сверхновой

Астрономы наконец выяснили причину, по которой взорвалась самая знаменитая сверхновая под названием Тихо (ее назвали в честь Тихо Браге, открывшего ее в 1572-м году). О
19.04.2011 Рождение короля уточнило время взрыва самой яркой сверхновой

У Кассиопеи A (Cas A), самого яркого источника радиоволн в Галактике, представляющего собой остатки Сверхновой, взорвавшейся, по расчетам, примерно три века назад, есть тайна – никто никогда не видел ее рождения, хотя в момент взрыва она должна была просто сиять в оптическом диапазоне. Есть г
28.03.2011 Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых

ружение гамма-полос астрономы считают большой удачей, однако не победой. Они не исключают того, что сверхновые – не единственный источник космических лучей, и поиск надо продолжать дальше. Чита
21.02.2011 Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых

группы и заместитель проекта "Ферми". - Теперь у нас есть убедительные доказательства, что остатки сверхновых действительно ускоряют космические лучи до невероятных скоростей". Космические луч
25.01.2011 Убегающая от сверхновой звезда оставила след в космосе

мееносца – голубой супергигант, звезда, по массе превышающая Солнце примерно в двадцать раз. Когда-то она крутилась вокруг еще более крупной звезды, но та несколько миллионов лет назад превратилась в Сверхновую. Оставшись без компаньона, Зета Змееносца стрелой полетела прочь со скоростью 24 км/сек. Голубая звезда в центре - Зета Змееносца, в видимом диапазоне света она и другие звезды выгля
19.08.2010 Звезда, не ставшая черной дырой, превратилась в магнитар

огут в нее трансформироваться? Для этого нужно куда-то деть 90 и более процентов массы, иначе после взрыва сверхновой звезда неминуемо превратится в черную дыру. Ученые выдвинули предположение,
13.11.2009 Последняя Сверхновая: новая гипотеза

году. Однако он отличался особенностями, плохо согласующимися с текущими научными представлениями о Сверхновых. Во-первых, оценки размеров объекта, полученные из анализа особенностей его спектр
06.11.2009 Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы

редложено решить посредством постулирования существования нового, неизвестного науке прежде, класса Сверхновых. Сверхновая SN2002bj была обнаружена в 2002 году в галактике NGC 1821 в созвездии

08.06.2009 Обнаружен новый класс тусклых сверхновых

острова, Испания), Copernico Telescope (обсерватория Asiago, Италия). Обычно так называемые тусклые сверхновые являются результатом гравитационного коллапса массивной звезды (порядка 8 солнечны
01.06.2009 В глубоком космосе таятся "угольные" звезды?

о себе. К тому же спектр объекта и его временная динамика совершенно не походили на характерные для Сверхновых. Гипотезу о деформации спектра гравитационной рефракцией пришлось отвергнуть тоже

25.07.2008 Выявлена "недосверхновая" звезда

взрыва была рекордно низкой, что плохо согласуется с нашими сегодняшними представлениями о феномене сверхновых. Результаты наблюдений объекта SN 2008D астрономами Южной европейской обсерватории
01.07.2008 Предложена новая гипотеза происхождения аномально ярких сверхновых

Канадские ученые утверждают, что им удалось объяснить происхождение редких аномально ярких взрывов сверхновых. По мнению исследователей, в результате таких взрывов могут образовываться объекты нового типа – кварковые звезды. За последнее время астрономами были обнаружены три аномальных св
23.05.2008 Зарегистрирована предыстория взрыва Сверхновой

еским образом увеличивших свою яркость. Предсказывать моменты взрыва звезд до сих пор невозможно, и Сверхновые становятся предметом внимания астрономов лишь после того, как рост яркости выделит
20.05.2008 Ближайшая Сверхновая: дополнение

Самая «молодая» из известных науке Сверхновых открыта космическим рентгеновским телескопом Chandra и радиотелескопом VLA (Very L
20.05.2008 Вблизи Земли обнаружена Сверхновая

шки звезды пришелся примерно на 1868 год. Более подробная информация о редчайшем событии (последняя вспышка Сверхновой в нашей Галактике наблюдалась в 1654 году) будет представлена на портале И
15.05.2008 Астрономы обнаружили самую молодую сверхновую в нашей галактике

Ученые из университета Северной Каролины обнаружили в нашей галактике самую молодую из известных сверхновых. По оценкам исследователей, ее возраст составляет всего 140 лет. Сравнивая снимки,
16.11.2007 Смоделирована вспышка самой яркой сверхновой

ИТЭФ и Александр Хегер (Alexander Heger) из национальной лаборатории Лос-Аламоса, предположила, что сверхновая SN 2006gy образовалась не в результате одного мощного взрыва, а в результате столк
16.11.2007 Ученые смоделировали вспышку самой яркой сверхновой

Ученым из Америки и Нидерландов удалось объяснить происхождение очень яркой сверхновой, получившей название SN 2006gy, которая была обнаружена в сентябре 2006 года. Ее яркость в 100 раз выше, чем у типичных представителей этого класса звезд. Астрономы предполагают, что

Публикаций - 350, упоминаний - 668

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Microsoft Windows 2000 8678 11
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 9
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 8
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 7
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 6
Apple iPhone 6 4861 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 5
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 4
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 4
NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 1 4
ESA Solar Orbiter 11 4
Google Android 15244 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
NASA NuSTAR - Nuclear Spectroscopic Telescope Array - космическая обсерватория НАСА в программе малых космических спутников 3 3
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Космодром Байконур 1072 2
Linux FUSE 30 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 15
Gaensler Bryan - Гэнслер Брайен 5 4
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 4
Sandstrom Karin - Сандстром Карин 4 4
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Howell Andrew - Ховелл Энрю 3 3
Brahe Tycho - Браге Тихо 5 3
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 3
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Berger Edo - Бергер Эдо 2 2
Lobel Alex - Лобел Алекс 2 2
Karovska Margarita - Каровска Маргарита 2 2
Dunne Loretta - Дюнне Лоретта 3 2
Jaikumar Prashanth - Джайкумар Прашант 4 2
Umemura Masayuki - Умемура Масаюки 2 2
Osborne Julian - Осборн Джулиан 2 2
Гнедин Олег 2 2
Stanek Krzysztof - Станек Криштоф 3 2
Волжзан Александр 2 2
Woosley Stan - Вусли Стэн 2 2
Hall Lawrence - Холл Лоуренс 2 2
Martin Crystal - Мартин Кристал 3 2
Wilson-Hodge Colleen - Вилсон-Ходж Колин 2 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Manchester Dick - Манчестер Дик 2 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Turner Michael - Тернер Майкл 2 2
Ouyed Rachid - Оуд Рашид 2 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Bruggen Marcus - Брюгген Маркус 4 2
Pavlov George - Павлов Джордж 2 2
Bannister Nigel - Баннистер Найджел 2 2
Bode Michael - Боуд Майкл 2 2
Angel Roger - Энджел Роджер 6 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Maiz-Apellaniz Jesus - Мец-Аппелянц Джезус 4 2
Fesen Robert - Фесен Роберт 2 2
Wolszczan Alex - Вольшчан Алекс 3 2
Kobulnicky Henri - Кобулницки Генри 2 2
Webbink Ronald - Веббинк Рональд 2 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 179
Солнечная система - Solar system 2569 136
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 117
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 101
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 66
Европа 24964 38
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 36
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Япония 13807 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
США - Калифорния 4829 22
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Франция - Французская Республика 8177 20
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 17
Италия - Итальянская Республика 4508 16
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 16
Канада 5082 14
Чили - Республика 494 12
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 12
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 11
Юпитер - планета Солнечной системы 557 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
США - Аризона 549 8
Земля - Южное полушарие 160 8
Великобритания - Лондон 2432 7
США - Калифорния - Беркли 286 7
США - Мэриленд - Балтимор 178 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 6
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 6
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 6
Астрономия - Космос - Карликовая галактика - Dwarf Galaxy 16 5
Нидерланды 3746 5
Намибия - Республика 92 5
США - Огайо 291 5
США - Пенсильвания 372 5
США - Иллинойс 340 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 232
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 212
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 69
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 66
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 48
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 40
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 38
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 37
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 37
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 36
Физика - Physics - область естествознания 2940 36
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 28
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 28
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 25
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 21
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 20
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 43 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Физика - Светимость 77 15
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 13
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 12
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 12
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Английский язык 7030 10
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Молекула - Molecula 1102 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
New Scientist 1448 21
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 16
Nature 832 14
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 14
Future - Space.com 200 13
SpaceDaily - Space Daily 187 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Space Daily 528 9
ScienceDaily 399 9
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 9
Phys.org 972 5
PhysicsWeb 184 5
Universe Today 34 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Physical Review Letters 164 3
EurekAlert 291 3
Astronomy & Astrophysics 16 2
Asahi Shimbun 19 2
PhysicsWorld 90 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
CNews Журнал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Coleman Parkes 11 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 17
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 16
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 9
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
University of Chicago - Чикагский университет 102 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 5
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 4
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 4
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 4
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 4
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 4
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 3
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 3
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 3
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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