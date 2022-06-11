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Астрономия Космос Сверхновая звезда Вспышка сверхновой Supernova
СОБЫТИЯ
|11.06.2022
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Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
самой удаленной ее части, или в области ледяных тел за орбитой Нептуна, известной как пояс Койпера.Сверхновые типа Ia рождаются в галактике один или два раза в сто лет, но производят большую ч
|17.09.2021
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Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория
остаток взрыва термоядерной сверхновой первого типа, которая взорвалась примерно 40 тыс. лет назад. Сверхновые первого типа возникают в результате слияния белых карликов с более крупными звезда
|04.01.2021
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Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году
ги, исчезающие планеты, следы самого мощного межгалактического взрыва и даже непонятно как выжившая сверхновая. Самая «экстремальная» экзопланета В рядах экзопланет появилась новая — K2-141b. Э
|20.05.2018
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Как сверхновые приводят к массовым вымираниям
Две сверхновые в далеком прошлом Земли могли привести к сильному истощению озонового слоя и измен
|28.06.2013
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Бурное рождение нейтронной звезды
атмить свет целой галактики на несколько недель. А на земном небосклоне она бывает видна даже днем. Сверхновые превращаются в нейтронные звезды. Это очень необычные и экзотические космические о
|24.04.2013
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В осколках метеорита найдены "следы" сверхновой
ксида кремния обогащены кислородом-18, который должен присутствовать вблизи ядра сверхновой звезды. Сверхновая – это массивная звезда, которая взорвалась в конце своей жизни. Такие взрывы могут
|21.02.2013
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Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых
группы и заместитель проекта "Ферми". - Теперь у нас есть убедительные доказательства, что остатки сверхновых действительно ускоряют космические лучи до невероятных скоростей". Космические луч
|08.02.2013
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Минивзрыв: месяц до сверхновой
Выводы, на днях опубликованные в журнале Nature, помогут прояснить ряд событий, ведущих к появлению сверхновых, а также обеспечат понимание процессов, происходящих в ядрах массивных звезд, когд
|07.11.2012
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Обнаружены древние очень яркие сверхновые
еждународная команда университета Торонто обнаружила самые отдаленные из известных нам, очень яркие сверхновые. Звездные взрывы, в результате которых они образовались, произошли на заре существ
|23.10.2012
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Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана
созданном сверхновой радиоактивном изотопе титан-44. Компьютерные модели взрыва показали, что такие сверхновые, как SN1987A, порождают количество титана-44 до 100 масс Земли. С помощью телескоп
|17.09.2012
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Исследованы следы сверхновой 1604 года
. Это означает, что ее взрыв был более мощным, чем у обычных сверхновых типа Ia. Потенциально такие сверхновые очень опасны для обитаемых планет, поскольку могут стерилизовать их даже с очень б
|04.09.2012
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Взрыв сверхновой подсветил далекую галактику
вания позволяет изучить далекие тусклые галактики, которые в обычных условиях не видны. Ультраяркие сверхновые открыты относительно недавно и представляют собой особый тип взрывающихся звезд. О
|24.08.2012
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Во взрыве сверхновой замешан красный гигант
ого гиганта сначала подпитывает белый карлик, а по достижении критической массы - приводит к взрыву Сверхновые типа 1а - редкое явление. В типичной галактике этот взрыв случается не более 1-2 р
|14.08.2012
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Солнечную систему породил взрыв сверхновой
я Солнечной системы. По мнению астрофизика Алана Босса, действительно есть доказательство того, что сверхновая дала толчок рождению Солнечной системы. Так, трехмерная компьютерная модель показа
|07.08.2012
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Найдена звезда, взрывающая сверхновые
Notices of the Royal Astronomical Society сообщение о том, что ей удалось разрешить давнюю загадку сверхновых типа lа и выяснить, какая именно звезда провоцирует эти взрывы. Сверхновые типа 1а
|22.06.2012
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Почему ученые не могут взорвать сверхновую
тся создать совершенную модель взрыва сверхновой. Увы, многие даже самые лучшие компьютерные модели сверхновых не приводят к взрыву: в конце моделирования гравитация побеждает, и звезда просто
|27.03.2012
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Рождение сверхновых: подозреваются два белых карлика?
Исследования сверхновых типа 1а, проведенные с помощью космических обсерваторий SWIFT и XRT, позволили уче
|16.12.2011
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500 лет спустя: сверхновая Тихо сияет гамма-светом
ического гамма-телескопа "Ферми" астрономы обнаружили жесткое гамма-излучение в останках знаменитой сверхновой Тихо, открытой в 1572 году датчанином Тихо Браге и повергшей в шок весь тогдашний
|26.10.2011
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Разгадана тайна самой древней сверхновой
сь там, где раньше ничего не было, и продержалась на небосклоне 8 дней. На сегодня это самая первая сверхновая, зарегистрированная на Земле. Поскольку в записях было указано место появления "зв
|03.10.2011
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Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой
четыре солнечных всего за несколько столетий. Это вещество и сформировало двойную оболочку в виде газопылевой туманности. Астрономы предполагают, что скоро звезда, вероятно, взорвется и превратится в сверхновую, которая, в свою очередь, может дать вещество для зарождения новых звезд. Читайте на CNews Почем бессмертие для народа Нужна ли сертификация ИТ-специалистов для СМБ? ИТ-услуги для ма
|09.06.2011
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Нетипичные сверхновые освещают космос
ее известными) сверхновых, которые не укладываются ни в один из известных типов. Судя по всему, эти сверхновые содержат кислород вместо водорода, а их яркость в 10 раз больше, чем у "обычных" с
|07.06.2011
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Ученые узнали о вспышке сверхновой из Twitter
ящей из водорода и движущейся со скоростью 17600 км/с. Для понимания механизмов, двигающих развитие сверхновых, очень важно начать наблюдения как можно быстрее. "Это был первый раз, когда нас п
|27.04.2011
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Найдена причина взрыва самой знаменитой сверхновой
Астрономы наконец выяснили причину, по которой взорвалась самая знаменитая сверхновая под названием Тихо (ее назвали в честь Тихо Браге, открывшего ее в 1572-м году). О
|19.04.2011
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Рождение короля уточнило время взрыва самой яркой сверхновой
У Кассиопеи A (Cas A), самого яркого источника радиоволн в Галактике, представляющего собой остатки Сверхновой, взорвавшейся, по расчетам, примерно три века назад, есть тайна – никто никогда не видел ее рождения, хотя в момент взрыва она должна была просто сиять в оптическом диапазоне. Есть г
|28.03.2011
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Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых
ружение гамма-полос астрономы считают большой удачей, однако не победой. Они не исключают того, что сверхновые – не единственный источник космических лучей, и поиск надо продолжать дальше. Чита
|21.02.2011
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Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых
группы и заместитель проекта "Ферми". - Теперь у нас есть убедительные доказательства, что остатки сверхновых действительно ускоряют космические лучи до невероятных скоростей". Космические луч
|25.01.2011
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Убегающая от сверхновой звезда оставила след в космосе
мееносца – голубой супергигант, звезда, по массе превышающая Солнце примерно в двадцать раз. Когда-то она крутилась вокруг еще более крупной звезды, но та несколько миллионов лет назад превратилась в Сверхновую. Оставшись без компаньона, Зета Змееносца стрелой полетела прочь со скоростью 24 км/сек. Голубая звезда в центре - Зета Змееносца, в видимом диапазоне света она и другие звезды выгля
|19.08.2010
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Звезда, не ставшая черной дырой, превратилась в магнитар
огут в нее трансформироваться? Для этого нужно куда-то деть 90 и более процентов массы, иначе после взрыва сверхновой звезда неминуемо превратится в черную дыру. Ученые выдвинули предположение,
|13.11.2009
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Последняя Сверхновая: новая гипотеза
году. Однако он отличался особенностями, плохо согласующимися с текущими научными представлениями о Сверхновых. Во-первых, оценки размеров объекта, полученные из анализа особенностей его спектр
|06.11.2009
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Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы
редложено решить посредством постулирования существования нового, неизвестного науке прежде, класса Сверхновых. Сверхновая SN2002bj была обнаружена в 2002 году в галактике NGC 1821 в созвездии
|08.06.2009
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Обнаружен новый класс тусклых сверхновых
острова, Испания), Copernico Telescope (обсерватория Asiago, Италия). Обычно так называемые тусклые сверхновые являются результатом гравитационного коллапса массивной звезды (порядка 8 солнечны
|01.06.2009
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В глубоком космосе таятся "угольные" звезды?
о себе. К тому же спектр объекта и его временная динамика совершенно не походили на характерные для Сверхновых. Гипотезу о деформации спектра гравитационной рефракцией пришлось отвергнуть тоже
|25.07.2008
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Выявлена "недосверхновая" звезда
взрыва была рекордно низкой, что плохо согласуется с нашими сегодняшними представлениями о феномене сверхновых. Результаты наблюдений объекта SN 2008D астрономами Южной европейской обсерватории
|01.07.2008
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Предложена новая гипотеза происхождения аномально ярких сверхновых
Канадские ученые утверждают, что им удалось объяснить происхождение редких аномально ярких взрывов сверхновых. По мнению исследователей, в результате таких взрывов могут образовываться объекты нового типа – кварковые звезды. За последнее время астрономами были обнаружены три аномальных св
|23.05.2008
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Зарегистрирована предыстория взрыва Сверхновой
еским образом увеличивших свою яркость. Предсказывать моменты взрыва звезд до сих пор невозможно, и Сверхновые становятся предметом внимания астрономов лишь после того, как рост яркости выделит
|20.05.2008
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Ближайшая Сверхновая: дополнение
Самая «молодая» из известных науке Сверхновых открыта космическим рентгеновским телескопом Chandra и радиотелескопом VLA (Very L
|20.05.2008
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Вблизи Земли обнаружена Сверхновая
шки звезды пришелся примерно на 1868 год. Более подробная информация о редчайшем событии (последняя вспышка Сверхновой в нашей Галактике наблюдалась в 1654 году) будет представлена на портале И
|15.05.2008
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Астрономы обнаружили самую молодую сверхновую в нашей галактике
Ученые из университета Северной Каролины обнаружили в нашей галактике самую молодую из известных сверхновых. По оценкам исследователей, ее возраст составляет всего 140 лет. Сравнивая снимки,
|16.11.2007
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Смоделирована вспышка самой яркой сверхновой
ИТЭФ и Александр Хегер (Alexander Heger) из национальной лаборатории Лос-Аламоса, предположила, что сверхновая SN 2006gy образовалась не в результате одного мощного взрыва, а в результате столк
|16.11.2007
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Ученые смоделировали вспышку самой яркой сверхновой
Ученым из Америки и Нидерландов удалось объяснить происхождение очень яркой сверхновой, получившей название SN 2006gy, которая была обнаружена в сентябре 2006 года. Ее яркость в 100 раз выше, чем у типичных представителей этого класса звезд. Астрономы предполагают, что
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