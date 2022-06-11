Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой самой удаленной ее части, или в области ледяных тел за орбитой Нептуна, известной как пояс Койпера.Сверхновые типа Ia рождаются в галактике один или два раза в сто лет, но производят большую ч

Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория остаток взрыва термоядерной сверхновой первого типа, которая взорвалась примерно 40 тыс. лет назад. Сверхновые первого типа возникают в результате слияния белых карликов с более крупными звезда

Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году ги, исчезающие планеты, следы самого мощного межгалактического взрыва и даже непонятно как выжившая сверхновая. Самая «экстремальная» экзопланета В рядах экзопланет появилась новая — K2-141b. Э

Как сверхновые приводят к массовым вымираниям Две сверхновые в далеком прошлом Земли могли привести к сильному истощению озонового слоя и измен

Бурное рождение нейтронной звезды атмить свет целой галактики на несколько недель. А на земном небосклоне она бывает видна даже днем. Сверхновые превращаются в нейтронные звезды. Это очень необычные и экзотические космические о

В осколках метеорита найдены "следы" сверхновой ксида кремния обогащены кислородом-18, который должен присутствовать вблизи ядра сверхновой звезды. Сверхновая – это массивная звезда, которая взорвалась в конце своей жизни. Такие взрывы могут

Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых группы и заместитель проекта "Ферми". - Теперь у нас есть убедительные доказательства, что остатки сверхновых действительно ускоряют космические лучи до невероятных скоростей". Космические луч

Минивзрыв: месяц до сверхновой Выводы, на днях опубликованные в журнале Nature, помогут прояснить ряд событий, ведущих к появлению сверхновых, а также обеспечат понимание процессов, происходящих в ядрах массивных звезд, когд

Обнаружены древние очень яркие сверхновые еждународная команда университета Торонто обнаружила самые отдаленные из известных нам, очень яркие сверхновые. Звездные взрывы, в результате которых они образовались, произошли на заре существ

Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана созданном сверхновой радиоактивном изотопе титан-44. Компьютерные модели взрыва показали, что такие сверхновые, как SN1987A, порождают количество титана-44 до 100 масс Земли. С помощью телескоп

Исследованы следы сверхновой 1604 года . Это означает, что ее взрыв был более мощным, чем у обычных сверхновых типа Ia. Потенциально такие сверхновые очень опасны для обитаемых планет, поскольку могут стерилизовать их даже с очень б

Взрыв сверхновой подсветил далекую галактику вания позволяет изучить далекие тусклые галактики, которые в обычных условиях не видны. Ультраяркие сверхновые открыты относительно недавно и представляют собой особый тип взрывающихся звезд. О

Во взрыве сверхновой замешан красный гигант ого гиганта сначала подпитывает белый карлик, а по достижении критической массы - приводит к взрыву Сверхновые типа 1а - редкое явление. В типичной галактике этот взрыв случается не более 1-2 р

Солнечную систему породил взрыв сверхновой я Солнечной системы. По мнению астрофизика Алана Босса, действительно есть доказательство того, что сверхновая дала толчок рождению Солнечной системы. Так, трехмерная компьютерная модель показа

Найдена звезда, взрывающая сверхновые Notices of the Royal Astronomical Society сообщение о том, что ей удалось разрешить давнюю загадку сверхновых типа lа и выяснить, какая именно звезда провоцирует эти взрывы. Сверхновые типа 1а

Почему ученые не могут взорвать сверхновую тся создать совершенную модель взрыва сверхновой. Увы, многие даже самые лучшие компьютерные модели сверхновых не приводят к взрыву: в конце моделирования гравитация побеждает, и звезда просто

Рождение сверхновых: подозреваются два белых карлика? Исследования сверхновых типа 1а, проведенные с помощью космических обсерваторий SWIFT и XRT, позволили уче

500 лет спустя: сверхновая Тихо сияет гамма-светом ического гамма-телескопа "Ферми" астрономы обнаружили жесткое гамма-излучение в останках знаменитой сверхновой Тихо, открытой в 1572 году датчанином Тихо Браге и повергшей в шок весь тогдашний

Разгадана тайна самой древней сверхновой сь там, где раньше ничего не было, и продержалась на небосклоне 8 дней. На сегодня это самая первая сверхновая, зарегистрированная на Земле. Поскольку в записях было указано место появления "зв

Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой четыре солнечных всего за несколько столетий. Это вещество и сформировало двойную оболочку в виде газопылевой туманности. Астрономы предполагают, что скоро звезда, вероятно, взорвется и превратится в сверхновую, которая, в свою очередь, может дать вещество для зарождения новых звезд. Читайте на CNews Почем бессмертие для народа Нужна ли сертификация ИТ-специалистов для СМБ? ИТ-услуги для ма

Нетипичные сверхновые освещают космос ее известными) сверхновых, которые не укладываются ни в один из известных типов. Судя по всему, эти сверхновые содержат кислород вместо водорода, а их яркость в 10 раз больше, чем у "обычных" с

Ученые узнали о вспышке сверхновой из Twitter ящей из водорода и движущейся со скоростью 17600 км/с. Для понимания механизмов, двигающих развитие сверхновых, очень важно начать наблюдения как можно быстрее. "Это был первый раз, когда нас п

Найдена причина взрыва самой знаменитой сверхновой Астрономы наконец выяснили причину, по которой взорвалась самая знаменитая сверхновая под названием Тихо (ее назвали в честь Тихо Браге, открывшего ее в 1572-м году). О

Рождение короля уточнило время взрыва самой яркой сверхновой У Кассиопеи A (Cas A), самого яркого источника радиоволн в Галактике, представляющего собой остатки Сверхновой, взорвавшейся, по расчетам, примерно три века назад, есть тайна – никто никогда не видел ее рождения, хотя в момент взрыва она должна была просто сиять в оптическом диапазоне. Есть г

Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых ружение гамма-полос астрономы считают большой удачей, однако не победой. Они не исключают того, что сверхновые – не единственный источник космических лучей, и поиск надо продолжать дальше. Чита

Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых группы и заместитель проекта "Ферми". - Теперь у нас есть убедительные доказательства, что остатки сверхновых действительно ускоряют космические лучи до невероятных скоростей". Космические луч

Убегающая от сверхновой звезда оставила след в космосе мееносца – голубой супергигант, звезда, по массе превышающая Солнце примерно в двадцать раз. Когда-то она крутилась вокруг еще более крупной звезды, но та несколько миллионов лет назад превратилась в Сверхновую. Оставшись без компаньона, Зета Змееносца стрелой полетела прочь со скоростью 24 км/сек. Голубая звезда в центре - Зета Змееносца, в видимом диапазоне света она и другие звезды выгля

Звезда, не ставшая черной дырой, превратилась в магнитар огут в нее трансформироваться? Для этого нужно куда-то деть 90 и более процентов массы, иначе после взрыва сверхновой звезда неминуемо превратится в черную дыру. Ученые выдвинули предположение,

Последняя Сверхновая: новая гипотеза году. Однако он отличался особенностями, плохо согласующимися с текущими научными представлениями о Сверхновых. Во-первых, оценки размеров объекта, полученные из анализа особенностей его спектр

Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы редложено решить посредством постулирования существования нового, неизвестного науке прежде, класса Сверхновых. Сверхновая SN2002bj была обнаружена в 2002 году в галактике NGC 1821 в созвездии

Обнаружен новый класс тусклых сверхновых острова, Испания), Copernico Telescope (обсерватория Asiago, Италия). Обычно так называемые тусклые сверхновые являются результатом гравитационного коллапса массивной звезды (порядка 8 солнечны

В глубоком космосе таятся "угольные" звезды? о себе. К тому же спектр объекта и его временная динамика совершенно не походили на характерные для Сверхновых. Гипотезу о деформации спектра гравитационной рефракцией пришлось отвергнуть тоже

Выявлена "недосверхновая" звезда взрыва была рекордно низкой, что плохо согласуется с нашими сегодняшними представлениями о феномене сверхновых. Результаты наблюдений объекта SN 2008D астрономами Южной европейской обсерватории

Предложена новая гипотеза происхождения аномально ярких сверхновых Канадские ученые утверждают, что им удалось объяснить происхождение редких аномально ярких взрывов сверхновых. По мнению исследователей, в результате таких взрывов могут образовываться объекты нового типа – кварковые звезды. За последнее время астрономами были обнаружены три аномальных св

Зарегистрирована предыстория взрыва Сверхновой еским образом увеличивших свою яркость. Предсказывать моменты взрыва звезд до сих пор невозможно, и Сверхновые становятся предметом внимания астрономов лишь после того, как рост яркости выделит

Ближайшая Сверхновая: дополнение Самая «молодая» из известных науке Сверхновых открыта космическим рентгеновским телескопом Chandra и радиотелескопом VLA (Very L

Вблизи Земли обнаружена Сверхновая шки звезды пришелся примерно на 1868 год. Более подробная информация о редчайшем событии (последняя вспышка Сверхновой в нашей Галактике наблюдалась в 1654 году) будет представлена на портале И

Астрономы обнаружили самую молодую сверхновую в нашей галактике Ученые из университета Северной Каролины обнаружили в нашей галактике самую молодую из известных сверхновых. По оценкам исследователей, ее возраст составляет всего 140 лет. Сравнивая снимки,

Смоделирована вспышка самой яркой сверхновой ИТЭФ и Александр Хегер (Alexander Heger) из национальной лаборатории Лос-Аламоса, предположила, что сверхновая SN 2006gy образовалась не в результате одного мощного взрыва, а в результате столк