Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 111107
ИКТ 9034
Организации 7060
Ведомства 1347
Ассоциации 722
Технологии 3054
Системы 19371
Персоны 43701
География 1748
Статьи 1312
Пресса 929
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1763
Мероприятия 813

Астрономия Космос Сверхновая звезда Вспышка сверхновой Supernova



11.06.2022 Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
17.09.2021 Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория
04.01.2021 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году
20.05.2018 Как сверхновые приводят к массовым вымираниям
28.06.2013 Бурное рождение нейтронной звезды
24.04.2013 В осколках метеорита найдены "следы" сверхновой
21.02.2013 Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых
08.02.2013 Минивзрыв: месяц до сверхновой
07.11.2012 Обнаружены древние очень яркие сверхновые
23.10.2012 Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана
17.09.2012 Исследованы следы сверхновой 1604 года
04.09.2012 Взрыв сверхновой подсветил далекую галактику
24.08.2012 Во взрыве сверхновой замешан красный гигант
14.08.2012 Солнечную систему породил взрыв сверхновой
07.08.2012 Найдена звезда, взрывающая сверхновые
22.06.2012 Почему ученые не могут взорвать сверхновую
27.03.2012 Рождение сверхновых: подозреваются два белых карлика?
16.12.2011 500 лет спустя: сверхновая Тихо сияет гамма-светом
26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой
03.10.2011 Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой
09.06.2011 Нетипичные сверхновые освещают космос
07.06.2011 Ученые узнали о вспышке сверхновой из Twitter
27.04.2011 Найдена причина взрыва самой знаменитой сверхновой
19.04.2011 Рождение короля уточнило время взрыва самой яркой сверхновой
28.03.2011 Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых
21.02.2011 Источники космических энергетических лучей - остатки сверхновых
25.01.2011 Убегающая от сверхновой звезда оставила след в космосе
19.08.2010 Звезда, не ставшая черной дырой, превратилась в магнитар
13.11.2009 Последняя Сверхновая: новая гипотеза
06.11.2009 Ванадиевая Сверхновая не укладывается в существующие схемы
08.06.2009 Обнаружен новый класс тусклых сверхновых
01.06.2009 В глубоком космосе таятся "угольные" звезды?
25.07.2008 Выявлена "недосверхновая" звезда
01.07.2008 Предложена новая гипотеза происхождения аномально ярких сверхновых
23.05.2008 Зарегистрирована предыстория взрыва Сверхновой
20.05.2008 Ближайшая Сверхновая: дополнение
20.05.2008 Вблизи Земли обнаружена Сверхновая
15.05.2008 Астрономы обнаружили самую молодую сверхновую в нашей галактике
16.11.2007 Смоделирована вспышка самой яркой сверхновой
16.11.2007 Ученые смоделировали вспышку самой яркой сверхновой

Публикаций - 343, упоминаний - 654

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1415 141
Microsoft Corporation 23525 9
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 7
7020 5
1С-ИжТиСи 6336 5
Магнетар 8 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 3
Yahoo! 3688 3
РТИ Микрон - Micron 1234 3
Константа 41 3
IBS Platformix - СИЛА 836 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 3
Google LLC 10963 3
Sony 6484 2
ДОК 769 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 2
Kometa - Комета 158 2
Fujitsu 2042 2
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 552 2
Прогноз 1656 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8062 2
1С-Битрикс - Bitrix 503 2
Samsung Electronics 9743 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 339 2
Edwin 6 2
Apple Inc 11216 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 2
Орбита 279 2
HP Inc. 5525 2
Epicor Software Corporation 162 2
Twitter 2705 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 1
VMware 2139 1
SAP SE 4884 1
Yandex - Яндекс 5696 1
Huawei 3513 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 110 1
AMD - Advanced Micro Devices 3867 1
ZTE Corporation 723 1
Softline - Софтлайн 2091 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6638 76
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2523 69
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 26
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 7
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 3
Лента - Сеть розничной торговли 1705 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 3
Веста 49 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 104 2
ЕКА Топливная компания 139 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 2
Градиент 82 2
Muse Group 28 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 887 2
Citi - Citibank - Ситибанк 302 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 1
Новард УК - Novard 72 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 1
Резонанс НПП 344 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 8 1
Россети Ленэнерго 2351 1
Subaru - Субару Мотор 49 1
НСПК - Национальная система платежных карт 613 1
Jaguar Cars 123 1
Совкомбанк Совесть 266 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 1
Рольф 67 1
Торий НПП 45 1
Альфа-Банк 1603 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 1
ГПБ - Газпромбанк 943 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 76
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9150 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 115 1
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 16 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 281 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1407 130
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2739 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17267 38
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1659 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9848 30
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10955 26
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 628 21
Освещение - яркость источника света 588 15
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 138 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2963 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 13
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 374 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39114 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79325 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19249 8
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2271 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4718 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15101 7
SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 491 6
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 433 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8776 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17352 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4325 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53446 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1076 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13036 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5657 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1197 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19924 4
ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 40 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10873 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1775 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22000 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21418 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25796 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3273 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3027 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6569 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4864 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 48
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 34
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 133 17
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 16
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 13
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 13
Microsoft Windows 2000 12689 13
Apple iPhone 6 6180 11
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 10
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 77 10
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 56 9
Age of Kings 3447 8
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 8
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6542 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 4
NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 4 4
ESA Solar Orbiter 14 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 4
Google Android 12586 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 3
NASA NuSTAR - Nuclear Spectroscopic Telescope Array - космическая обсерватория НАСА в программе малых космических спутников 3 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4360 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 3
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 2
Fujitsu Stylistic Q - серия планшетов 15 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
Google Play - Google Store - Android Market 2949 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 57 2
Microsoft Office 3444 2
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 41 2
NASA CHIPS - Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer - искусственный спутник 2 2
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2512 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 647 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4123 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 14
Sandstrom Karin - Сандстром Карин 4 4
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 4
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 3
Христос Иисус 32 2
Leahy Denis - Лихи Денис 2 2
Kaiser Christian - Кейзер Кристин 2 2
Begelman Mitchell - Бегельман Митчелл 2 2
Jaikumar Prashanth - Джейкумар Прашанс 2 2
Навакшин Сергей 2 2
Narcisco Benнtez - Нарциско Бенитес 2 2
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 2
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 2
Служаева Марина 1 1
Rakoczy Lila - Ракоши Лила 1 1
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 1
Михайлова Мария 6 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 1
Алтухов Сергей 13 1
Page Dany - Пейдж Дэнни 1 1
Меньшиков Сергей 3 1
Меднов Сергей 124 1
Гребнев Сергей 1 1
Блинников Сергей 1 1
Романов Михаил 31 1
Мавродиев Александр 3 1
Ермишкин Михаил 4 1
Бурцева Надежда 1 1
Valenti Stefano - Валенти Стефано 1 1
Висящев Андрей 64 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Кондратенко Юрий 4 1
Коберский Юрий 1 1
Тиняков Петр 1 1
Аэров Олег 3 1
Виноградов Никита 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 1
Климов Евгений 18 1
Земля - планета Солнечной системы 9710 176
Солнечная система - Solar system 2455 136
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 103
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 100
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50225 63
Европа 21324 36
Россия - РФ - Российская федерация 123210 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12822 25
Япония 12886 24
США - Калифорния 4669 23
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 478 23
Германия - Федеративная Республика 12020 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15111 17
Франция - Французская Республика 7086 17
Италия - Итальянская Республика 4227 16
Луна - спутник Земли 1399 16
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 15
Канада 4711 14
Чили - Республика 451 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 11
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 9
Юпитер - планета Солнечной системы 534 8
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 451 8
Земля - Южное полушарие 153 8
Великобритания - Лондон 2370 7
США - Мэриленд - Балтимор 180 7
США - Аризона 485 7
США - Калифорния - Беркли 306 7
Антарктида - Южный полюс 207 6
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 189 6
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 35 6
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 35 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 5
США - Огайо 275 5
США - Иллинойс 331 5
США - Колумбия - Вашингтон 1366 5
Америка Северная 2836 5
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 5
США - Пенсильвания 356 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1527 225
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3137 205
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9429 118
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24042 66
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 381 64
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 830 45
Водород - Hydrogenium - химический элемент 950 38
Физика - Physics - область естествознания 2436 35
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 44 35
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4055 28
Тёмная материя - Dark Matter 200 27
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 265 26
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 783 25
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 464 23
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula 57 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9206 17
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 37 16
Кремний - Silicium - химический элемент 1444 14
GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки 31 14
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 538 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 12
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2816 12
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 382 11
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 41 11
Английский язык 6165 9
Углерод - Сarboneum - химический элемент 310 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41766 8
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4563 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 823 8
Энергетика - Energy - Energetically 4217 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1213 7
Молекула - Molecula 1039 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1490 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4223 6
Водородная энергетика - Hydrogen energy 146 6
Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 359 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4941 6
Геология - Ледник - Glacier 202 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8883 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
New Scientist 1447 21
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 16
Nature 795 14
SpaceDaily - Space Daily 187 13
Future - Space.com 195 13
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 9
ScienceDaily 400 9
Space Daily 528 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 8
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 6
Phys.org 973 5
PhysicsWeb 180 5
91Mobiles 1700 4
Thomson Reuters - Рейтер 5774 4
Physical Review Letters 112 3
EurekAlert 270 3
PhysicsWorld 90 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
CNews Журнал 166 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
Wikipedia - Википедия 440 1
Forbes - Форбс 634 1
500 Startups 14361 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 2
IDC - International Data Corporation 4850 1
Gartner - Гартнер 3478 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2140 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Coleman Parkes 11 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 16
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 13
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 7
University of Toronto - Университет Торонто 95 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 7
University of Chicago - Чикагский университет 96 6
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 5
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 5
Cornell University - Корнеллский университет 163 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 4
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 4
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 9 4
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 4
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 3
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 3
Indian Institute of Astrophysics - Индийский институт астрофизики 2 2
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 13 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 2
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще