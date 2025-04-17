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Астрономия Космос Нейтронная звезда

Астрономия - Космос - Нейтронная звезда

Нейтронные звезды являются остатками массивных звезд, которые уже достигли конечной точки своего эволюционного пути во времени и пространстве.  Эти объекты рождаются от некогда массивных гигантов, которые могут быть в 4-8 раз больше нашей звезды. Несмотря на свой малый диаметр (около 20 км), нейтронные звезды могут похвастаться массой, в 1.5 раза большей, чем у Солнца. Они настолько плотные, что одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит как гора Эверест.
 
 


17.04.2025 ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии 1
31.03.2024 Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр 1
28.08.2023 Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют 1
23.08.2023 Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах 2
02.02.2023 10 самых странных объектов во Вселенной 1
31.01.2022 Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра 1
03.12.2021 Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли 1
03.12.2015 Причиной загадочных радиовспышек может быть звездный шторм 1
16.07.2013 До столкновения массивных звезд еще далеко 1
28.06.2013 Бурное рождение нейтронной звезды 1
29.04.2013 Пульсар неожиданно подтвердил теорию Эйнштейна 2
14.01.2013 Обнаружен космический "призрак оперы". ВИДЕО 1
28.08.2012 Откуда в спектре нейтронной звезды линии поглощения? 1
04.07.2012 Самый быстрый пульсар: 1% скорости света 1
05.12.2011 Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали 1
12.05.2011 В Крабовидной туманности вспыхнули мощные гамма-лучи 1
08.02.2011 Нейтронную звезду охлаждает сверхтекучая жидкость 1
20.10.2010 Темную материю ищут методом исключения 2
19.08.2010 Звезда, не ставшая черной дырой, превратилась в магнитар 1
17.08.2010 Грандиозное строительство. Раскрыты планы астрономов США на 10 лет 1
13.11.2009 Последняя Сверхновая: новая гипотеза 1
06.02.2009 Выполнены уникальные наблюдения аномального рентгеновского пульсара 1
11.06.2008 Запыленные рентгеновские источники обнаружены в дальнем космосе 2
03.12.2007 Обнаружена "сверхскоростная" нейтронная звезда 1
13.07.2007 Космический телескоп передал снимок необычной нейтронной звезды 1
17.07.2006 Телескоп Chandra запечатлел серию космических фейерверков 1
17.07.2006 Телескоп Chandra запечатлел серию космических фейерверков 1
09.06.2006 Кварковая физика прояснила природу гамма-вспышек 2
09.06.2006 Кварковая физика прояснила природу гамма-вспышек 2
05.06.2006 У нейтронной звезды выявлена необычная траектория движения 1
05.06.2006 У нейтронной звезды выявлена необычная траектория движения 1
01.06.2006 Нейтронные звезды "переняли опыт" у черных дыр? 1
01.06.2006 Нейтронные звезды "переняли опыт" у черных дыр? 1
03.04.2006 Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии 1
03.04.2006 Источники загадочных гамма-вспышек: новые версии 1
17.02.2006 Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? 1
17.02.2006 Сверхбыстрый пульсар противоречит теории? 1
01.02.2006 Найден новый источник вселенских гамма-бурь 1
01.02.2006 Найден новый источник вселенских гамма-бурь 1
10.06.2005 SNEWS не упустит нейтрино от сверхновых 1

Публикаций - 48, упоминаний - 56

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1474 16
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 2
Орбита 292 2
Магнетар 8 2
Microsoft Corporation 24781 1
8386 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Kometa - Комета 156 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 14
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 52 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1398 21
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2810 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9841 18
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 358 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2044 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 833 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10881 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 541 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 497 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3376 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1723 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1356 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6401 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2627 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4050 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 132 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1589 1
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 39 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 248 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 319 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение 40 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 11
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 4
Microsoft Windows 2000 8661 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 638 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
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Nvidia Fermi 28 1
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Солнечная система - Solar system 2532 23
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 594 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 14
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Европа 21876 6
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Великобритания - Лондон 2390 5
Юпитер - планета Солнечной системы 553 5
Луна - спутник Земли 1486 4
Россия - РФ - Российская федерация 147486 4
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Япония 13343 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 3
Италия - Итальянская Республика 4371 3
Чили - Республика 473 3
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 44 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1300 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
США - Колорадо 382 2
США - Массачусетс 506 2
США - Нью-Йорк 3102 2
Великобритания - Виргинские Острова 232 2
США - Иллинойс 332 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 666 2
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3727 30
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 398 18
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1108 12
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Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 5
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 565 5
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Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 65 4
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 4
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 3
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 3
Английский язык 6715 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1125 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 2
Энергетика - Energy - Energetically 5191 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 289 2
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 2
Физика - Кварк - Quark 42 2
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 2
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 30 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 526 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 982 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 51 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 308 1
SpaceDaily - Space Daily 187 8
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 4
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
Nature 814 2
Phys.org 972 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Physical Review Letters 113 1
EurekAlert 288 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 4
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 3
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 2
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 2
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 42 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
Brera Astronomical Observatory - Osservatorio Astronomico di Brera - Астрономическая обсерватория Брера 1 1
SDU - University of Southern Denmark - Университет Южной Дании - Южно-Датский университет - Сидданский университет 4 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Vrije Universiteit Brussel - Брюссельский свободный университет 9 1
IAA-CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía - Институт астрофизики Андалусии 1 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 17 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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