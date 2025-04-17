Астрономия - Космос - Нейтронная звезда

Нейтронные звезды являются остатками массивных звезд, которые уже достигли конечной точки своего эволюционного пути во времени и пространстве. Эти объекты рождаются от некогда массивных гигантов, которые могут быть в 4-8 раз больше нашей звезды. Несмотря на свой малый диаметр (около 20 км), нейтронные звезды могут похвастаться массой, в 1.5 раза большей, чем у Солнца. Они настолько плотные, что одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит как гора Эверест.



