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Астрономия Космос Нейтронная звезда
Нейтронные звезды являются остатками массивных звезд, которые уже достигли конечной точки своего эволюционного пути во времени и пространстве. Эти объекты рождаются от некогда массивных гигантов, которые могут быть в 4-8 раз больше нашей звезды. Несмотря на свой малый диаметр (около 20 км), нейтронные звезды могут похвастаться массой, в 1.5 раза большей, чем у Солнца. Они настолько плотные, что одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит как гора Эверест.
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