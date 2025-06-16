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Физика Скорость света celeritas абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с)


Время распространения светового луча в масштабной модели Земля-Луна. Для преодоления расстояния от поверхности Земли до поверхности Луны свету требуется 1,255 секунд.

Для нас скорость света непостижима и недостижима. Но размеры Солнечной системы такие огромные, что для того, чтобы свет достиг от Солнца до Плутона необходимо 5 часов 38 минут, а до ближайшей звезды вообще 4 года. На данном видео демонстрируется насколько не велика скорость света в космическом пространстве, даже если эту скорость увеличить в 10 раз или даже в 2083 раза.
 
 

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18.12.2013 МГТС: В следующем году каждый дом, офис, квартира Москвы смогут подключиться к интернету по технологии PON 1
25.06.2013 Настольный ускоритель частиц: новая глава в физике 1
20.02.2013 Бозон Хиггса заставил ученых сомневаться в стабильности Вселенной 1
13.02.2013 Китайцы испытали "левитирующий" двигатель 1
24.02.2012 Новый класс экзопланет: подтвержден первый "водный мир" 1
28.12.2011 Сверхсветовые нейтрино: IceCube не подтвердил 1
21.11.2011 Сверхсветовые нейтрино опровергают свое существование 1
31.10.2011 ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино 1
29.07.2011 Скорость света стала для фотонов пределом 1
06.06.2011 Эффект Казимира на практике: свет родился из ничего 1
20.05.2011 Новый прибор для МКС раскроет тайну космических лучей 1
21.12.2010 Колючую проволоку на границе заменит подземный кабель 1
17.08.2010 Грандиозное строительство. Раскрыты планы астрономов США на 10 лет 1
19.04.2010 Кибероружие в космосе: поиски скрытого смысла 1
19.03.2010 Boeing разрабатывает боевой лазер на свободных электронах 1
07.09.2007 Измерены размеры нейтронных звезд 1
10.08.2007 Женщины и наука: исследования 1
20.06.2007 Cуществование черных дыр поставлено под вопрос 1
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24.01.2007 В лунной программе Буша выявлен фундаментальный изъян 1

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 11970 2
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Сконтел 8 2
RAND Corporation 33 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 1
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