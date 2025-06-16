Время распространения светового луча в масштабной модели Земля-Луна. Для преодоления расстояния от поверхности Земли до поверхности Луны свету требуется 1,255 секунд.

Для нас скорость света непостижима и недостижима. Но размеры Солнечной системы такие огромные, что для того, чтобы свет достиг от Солнца до Плутона необходимо 5 часов 38 минут, а до ближайшей звезды вообще 4 года. На данном видео демонстрируется насколько не велика скорость света в космическом пространстве, даже если эту скорость увеличить в 10 раз или даже в 2083 раза.



