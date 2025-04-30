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Правительство Москвы Электронный дом Москва

Правительство Москвы - Электронный дом Москва

«Электронный дом» — мультифункциональная платформа для комфортного управления домом и общения с соседями. С помощью сайта или приложения проекта горожане могут оперативно получать актуальную информацию, проводить общие собрания собственников в электронном виде, подавать заявки о неполадках, передавать показания приборов учета и электроэнергии, публиковать и читать объявления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, взаимодействовать с управляющей организацией и общаться со своими соседями в чате. Пользоваться к платформе могут только москвичи, подтвердившие проживание или право собственности. На цифровой карте можно посмотреть, какие дома уже участвуют в проекте, ознакомиться с решениями жильцов или узнать их мнение по результатам опросов. К платформе присоединилось уже более 98% многоквартирных домов столицы. С ее помощью прошло свыше восьми тысяч общих собраний собственников, больше трех тысяч опросов, а количество поданных заявок на устранение неполадок и решенных проблем превысило 380 тысяч.

Проект «Электронный дом» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».


30.04.2025 Постаматы и цифровые сервисы: как обновили смарт-стандарты для строительства жилья 1
23.10.2024 ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой 1
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода 1
15.05.2024 Игорь Зимин в интервью CNews — как города трансформируются в «умные» пространства 1
09.02.2024 Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона 1
02.02.2024 Москвичи стали чаще пользоваться порталом mos.ru для передачи показаний счетчиков воды 1
30.10.2023 За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан 1
27.10.2023 Москвичи стали чаще передавать показания счетчиков воды с помощью Telegram-бота 1
31.08.2023 Более 500 цифровых проектов в разных сферах реализовала Москва за пять лет 1
08.08.2023 Электронная медкарта и передача показаний счетчиков: какими сервисами портала mos.ru чаще всего пользуются горожане 1
31.07.2023 Популярные опции и удобный интерфейс: как обновилось приложение «Электронный дом Москва» 2
28.07.2023 Максимальный балл: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов» 1
02.06.2023 В личном кабинете mos.ru появился новый виджет «Электронный дом» 4
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
11.04.2023 Сервисом «Вызов мастера» на mos.ru воспользовались более 235 тыс. раз 1
30.12.2022 ДИТ Москвы: какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы 1
21.11.2022 Более 700 тыс. москвичей пользуются платформой «Электронный дом» 3
20.10.2022 Голосовой помощник ЕДЦ обработал более 2,5 млн звонков 1
15.06.2022 Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов 1
02.03.2022 Более 350 общих собраний собственников и 2000 опросов провели москвичи в 2021 г. на платформе «Электронный дом» 6
17.12.2021 Голосовой помощник ЕДЦ Москвы начал принимать заявки на уборку снега и ремонт электричества 1
25.11.2021 В столичном метро запустили тематический поезд в честь десятилетия электронных госуслуг в Москве 1
02.07.2021 В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы 1
23.03.2021 К платформе «Электронный дом» подключились жители более 27 тысяч московских домов 4
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов 1
21.03.2018 В Москве создан сервис жилищного самоуправления «Электронный дом» 1
31.10.2007 Cyberhomes продемонстрировала защищенный электронный дом 1
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2) 1
25.01.2002 Digital Life: Ну и гаджеты! 1

Публикаций - 29, упоминаний - 43

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 6
Quorum - Кворум - 128 2
Intel Corporation 12287 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
Telegram Group 2158 2
Cisco Systems 5146 1
Microsoft Corporation 24804 1
Apple Inc 12238 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
AMD - Advanced Micro Devices 4289 1
Toshiba Corporation 2934 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 926 1
Sony 6567 1
AT&T Inc 1683 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 178 1
Цифра ГК 2463 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 118 1
Информ 304 1
IBM Microelectronics 25 1
NTT Com - NTT Communications 86 1
HP 3Com 677 1
Cirrus Logic Inc 44 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Evolution Technologies 2 1
Telefonica - Telefónica Brasil - Vivo Participacoes - Telesp Celular - Telecomunicações de São Paulo S.A. 31 1
Haier Group 178 1
NBG - Network Building Group - НБГ 3 1
Xybernaut 15 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 132 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 214 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Водный стадион Технопарк 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 11 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 415 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 8
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 601 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1404 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
Фонд капитального ремонта 21 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 6
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 17
Правительство Москвы - Наш город 103 10
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5398 7
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 5
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 4
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