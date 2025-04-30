Правительство Москвы - Электронный дом Москва

«Электронный дом» — мультифункциональная платформа для комфортного управления домом и общения с соседями. С помощью сайта или приложения проекта горожане могут оперативно получать актуальную информацию, проводить общие собрания собственников в электронном виде, подавать заявки о неполадках, передавать показания приборов учета и электроэнергии, публиковать и читать объявления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, взаимодействовать с управляющей организацией и общаться со своими соседями в чате. Пользоваться к платформе могут только москвичи, подтвердившие проживание или право собственности. На цифровой карте можно посмотреть, какие дома уже участвуют в проекте, ознакомиться с решениями жильцов или узнать их мнение по результатам опросов. К платформе присоединилось уже более 98% многоквартирных домов столицы. С ее помощью прошло свыше восьми тысяч общих собраний собственников, больше трех тысяч опросов, а количество поданных заявок на устранение неполадок и решенных проблем превысило 380 тысяч.

Проект «Электронный дом» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».