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Правительство Москвы Электронный дом Москва
«Электронный дом» — мультифункциональная платформа для комфортного управления домом и общения с соседями. С помощью сайта или приложения проекта горожане могут оперативно получать актуальную информацию, проводить общие собрания собственников в электронном виде, подавать заявки о неполадках, передавать показания приборов учета и электроэнергии, публиковать и читать объявления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, взаимодействовать с управляющей организацией и общаться со своими соседями в чате. Пользоваться к платформе могут только москвичи, подтвердившие проживание или право собственности. На цифровой карте можно посмотреть, какие дома уже участвуют в проекте, ознакомиться с решениями жильцов или узнать их мнение по результатам опросов. К платформе присоединилось уже более 98% многоквартирных домов столицы. С ее помощью прошло свыше восьми тысяч общих собраний собственников, больше трех тысяч опросов, а количество поданных заявок на устранение неполадок и решенных проблем превысило 380 тысяч.
Проект «Электронный дом» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|Сергунина Наталья 369 8
|Лысенко Эдуард 310 2
|Савицкий Андрей 33 2
|Пищелко Александр 12 2
|Собянин Сергей 411 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
|Урнышев Роман 33 1
|Попов Александр 50 1
|Ликсутов Максим 138 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Бриедис Виталий 13 1
|Ясиновская Юлия 16 1
|Фролов Борис 30 1
|Игуменов Сергей 1 1
|Пополитов Виктор 1 1
|Шмельков Александр 1 1
|Шишмарев Владислав 6 1
|Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
|Якушина Инна 1 1
|Paolini Monica - Паолини Моника 2 1
|Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
|Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 3 1
|Зимин Игорь 17 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
|The Washington Post 338 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|Synergy Research Group 44 1
|Gartner - Dataquest 353 1
|Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
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