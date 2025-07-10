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Урнышев Роман
УПОМИНАНИЯ
Урнышев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Щербаков Иван 29 7
|Ефимов Владимир 144 6
|Буяджи Павел 21 5
|Никифоров Николай 1136 4
|Тебеньков Яков 11 3
|Наумов Дмитрий 14 3
|Шуленков Петр 3 3
|Мельничук Дмитрий 3 2
|Яцеленко Николай 25 2
|Солдатов Алексей 99 2
|Бегтин Иван 61 2
|Шклярук Мария 15 2
|Раевский Алексей 77 2
|Еременко Максим 14 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Богатырев Олег 6 2
|Буров Василий 7 2
|Собянин Сергей 422 2
|Пуртов Кирилл 22 2
|Шадаев Максут 1066 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Слышкин Василий 129 1
|Конявский Валерий 10 1
|Акатов Олег 1 1
|Иванов Юрий 29 1
|Ходыревский Юрий 1 1
|Боронина Евгения 1 1
|Матвеев Сергей 9 1
|Жеребков Дмитрий 1 1
|Чистяков Иван 1 1
|Цабрия Давид 1 1
|Куренной Александр 3 1
|Пак Олег 112 1
|Албычев Александр 168 1
|Евраев Михаил 262 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Козырев Алексей 324 1
|Решетова Ольга 4 1
|Дивинский Игорь 4 1
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