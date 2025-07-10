Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

Урнышев Роман


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 На платформе «Открытый контроль» обновили дизайн и функционал 1
20.08.2024 Решать вопросы пользователей столичной системы госзакупок ЕАИСТ теперь помогает искусственный интеллект 1
28.12.2023 Владимир Ефимов: на портале поставщиков город заключил 194 тыс. сделок с малыми и средними предприятиями 1
30.11.2023 На портале поставщиков появился бесплатный обучающий сервис 1
20.11.2023 Чат-бот на портале поставщиков обработал более 142 тыс. обращений 1
02.11.2023 Электронное исполнение контрактов на «Портале поставщиков» теперь доступно и в регионах 1
10.08.2023 У московских заказчиков появилась возможность проведения совместных закупок на «Портале поставщиков» 1
31.07.2023 Более 86 тыс. контрактов заключили с малым и средним бизнесом на портале поставщиков за полгода 1
31.07.2023 На инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив 1
20.07.2023 Эффективная работа с заказчиком: на портале поставщиков обновили интерфейс личного кабинета 1
11.07.2023 Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч 1
06.07.2023 Москвичи более 300 тыс. раз вызвали мастеров на дом через портал mos.ru 1
18.04.2023 К госзакупкам на «Портале поставщиков» Москвы присоединился 40-й регион 1
11.04.2023 Сервисом «Вызов мастера» на mos.ru воспользовались более 235 тыс. раз 1
31.03.2023 Число предпринимателей на «Портале поставщиков» достигло 300 тысяч 1
01.02.2023 Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году 1
11.04.2022 Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах 1
28.12.2021 Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков 1
08.09.2021 Четвертый за шесть лет глава ушел из структуры Минцифры, координирующей ИТ в госорганах 1
05.07.2021 Портал поставщиков начал автоматически определять регион пользователя 1
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 4
19.02.2019 Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах 4
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 5
14.12.2018 В России более года тормозится «уникальное» дело о вскрытии чиновниками электронной почты подчиненных 5
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
14.07.2016 ИКТ-расходы российских регионов в 2016 г. выросли на 1,8% 1
13.07.2016 Бюджеты субъектов РФ на ИКТ: рейтинг CNews 1
01.03.2016 Из 59 регионов, попросивших у Минкомсвязи денег на ИТ, получат их только 25 1
01.03.2016 Определены получатели субсидий на реализацию проектов в сфере региональной информатизации в 2016 г. 1
20.04.2015 Минкомсвязь России разрабатывает информационную систему управления городским пассажирским транспортом 1
18.03.2014 Минкомсвязи намерено тиражировать методику приоретизации перевода госуслуг в электронный вид, разработанную Ивановской областью 2
10.09.2013 Глава Минкомсвязи напомнил о необходимости соблюдения сроков тестирования региональных сведений в рамках СМЭВ 1
25.06.2013 Глава Минкомсвязи: оказание услуг в электронном виде — неотъемлемое условие развития почтовой отрасли 1

Публикаций - 34, упоминаний - 49

Урнышев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 8
Ростелеком 10028 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 2
Цифра ГК 2492 2
Yandex - Яндекс 7882 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
Google LLC 12010 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
Telegram Group 2288 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 48 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 348 1
СБСистем - Стратегические Бизнес-Системы 5 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7757 3
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
Веста 51 1
Почта России ПАО 2183 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЕЭС-Гарант 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12210 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1939 15
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 447 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 623 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5094 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2609 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 152 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 55 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 19 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6121 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 348 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 405 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями 9 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32354 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1040 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1091 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25109 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12484 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10683 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15608 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2671 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1898 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 2
Оповещение и уведомление - Notification 4993 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 327 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2700 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3487 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 579 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1651 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4818 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3276 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 456 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8478 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3874 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25042 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16397 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1436 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4171 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2563 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10918 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1370 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21299 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3353 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 244 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1145 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 2
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 38 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 14 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
ВТБ Бизнес 48 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 176 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 809 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Office 3844 1
Правительство Москвы - Наш город 107 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1241 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 29 1
Щербаков Иван 29 7
Ефимов Владимир 144 6
Буяджи Павел 21 5
Никифоров Николай 1136 4
Тебеньков Яков 11 3
Наумов Дмитрий 14 3
Шуленков Петр 3 3
Мельничук Дмитрий 3 2
Яцеленко Николай 25 2
Солдатов Алексей 99 2
Бегтин Иван 61 2
Шклярук Мария 15 2
Раевский Алексей 77 2
Еременко Максим 14 2
Агамирзян Игорь 74 2
Богатырев Олег 6 2
Буров Василий 7 2
Собянин Сергей 422 2
Пуртов Кирилл 22 2
Шадаев Максут 1066 1
Лысенко Эдуард 310 1
Матвеева Татьяна 105 1
Слышкин Василий 129 1
Конявский Валерий 10 1
Акатов Олег 1 1
Иванов Юрий 29 1
Ходыревский Юрий 1 1
Боронина Евгения 1 1
Матвеев Сергей 9 1
Жеребков Дмитрий 1 1
Чистяков Иван 1 1
Цабрия Давид 1 1
Куренной Александр 3 1
Пак Олег 112 1
Албычев Александр 168 1
Евраев Михаил 262 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Козырев Алексей 324 1
Решетова Ольга 4 1
Дивинский Игорь 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 25
Россия - РФ - Российская федерация 150721 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7813 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1768 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 4
Россия - СФО - Новосибирск 4481 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1631 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1266 2
Земля - планета Солнечной системы 10497 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1564 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 2
Россия - СФО - Республика Тыва 338 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3247 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Россия - УФО - Тюменская область 1212 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1350 1
Россия - ЦФО - Костромская область 422 1
Россия - ЮФО - Севастополь 553 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 891 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 748 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 412 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 626 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 330 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 13 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2930 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 173 1
Россия - СФО - Омская область 705 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 673 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1906 1
Таджикистан - Республика 889 1
Казахстан - Республика 5686 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17621 1
Беларусь - Белоруссия 5894 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 845 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2921 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6422 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1126 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10288 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5785 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10270 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1775 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3699 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8034 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2955 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8297 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3674 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7501 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5706 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 2
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 58 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 209 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
Конституция Российской Федерации 59 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 665 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6072 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4277 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7136 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2558 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8034 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16858 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 4
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 15 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1176 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
РАН - Российская академия наук 1946 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 76 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1155 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 341 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще