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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171999
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Наумов Дмитрий


31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
30.08.2024 Россия под атакой финансовых мошенников и проправительственных хакеров-наемников 1
14.02.2023 Roomy bots полностью поддерживает работу на ОС Linux 1
25.10.2022 Roomy bots начала работу как самостоятельная бизнес-единица 1
11.04.2022 Минцифры назначило нового координатора ИТ в госорганах 1
08.09.2021 Четвертый за шесть лет глава ушел из структуры Минцифры, координирующей ИТ в госорганах 1
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 2
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
24.11.2015 Михаил Лучинкин может возглавить институт Минсвязи 1
29.08.2013 ТТК предоставил услуги связи «МРСК Сибири» 1
12.07.1999 Подведены итоги третьего всероссийского фестиваля визуальных искусств 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Наумов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 4
Ростелеком 9821 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
Телеком-защита 53 2
Accenture plc 682 2
Vodafone Group 1384 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
Газинформсервис - ГИС 294 2
Ланит - diHouse - Дихаус 200 2
Caravan - Караван 89 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Аргус-ЦС 2 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
Новый диск 956 1
Oracle Corporation 6737 1
UIPath 103 1
Информ 303 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
SR - Symphony RetailAI 2 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
8353 1
TaskData - ТаскДата 9 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 964 1
Lifting Zmiy - Хакерская группировка 8 1
Shedding Zmiy - Хакерская группировка 8 1
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 268 5
Роснефть НК - нефтяная компания 517 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 2
Татнефть 228 2
Газпром нефть 627 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 2
Газпром трансгаз 146 2
Газпром ПАО 1352 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Русэнергосбыт 8 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Веста 51 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 132 1
Горно-Алтайские электрические сети 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Unsplash 896 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 18 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4562 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5842 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 794 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3065 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6753 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24737 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2207 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1796 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1092 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 200 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 2
Стандартизация - Standardization 2148 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3778 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4704 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1274 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1023 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17217 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5436 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10859 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5391 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6929 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 325 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 2
Microsoft Windows 15802 2
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 746 1
Linux OS 10111 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1441 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 127 1
Урнышев Роман 33 3
Буяджи Павел 20 3
Яцеленко Николай 25 2
Бартенева Мария 32 2
Долмацкий Яков 4 2
Киляков Александр 5 2
Бестаев Александр 2 2
Алтунин Александр 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 5 2
Щеканов Александр 8 2
Новиков Евгений 44 2
Коптелов Андрей 111 2
Васильев Кирилл 16 2
Соловьев Владимир 106 2
Бочаров Олег 28 2
Овчинников Сергей 48 2
Каримов Руслан 25 2
Дрожжинов Владимир 30 2
Гревцев Владимир 22 2
Петров Владимир 18 2
Козлов Михаил 174 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Цветков Юрий 9 2
Кравченко Константин 90 2
Кудрявцев Андрей 13 2
Подольская Екатерина 9 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Любимов Игорь 6 2
Кузнецов Андрей 71 2
Нейман Игорь 6 2
Малышев Дмитрий 6 2
Тебеньков Яков 11 2
Харламов Дмитрий 7 2
Миронов Павел 6 2
Сотников Дмитрий 5 2
Разумовский Дмитрий 122 2
Чернов Антон 23 2
Новиков Александр 35 2
Сафронов Юрий 67 2
Россия - РФ - Российская федерация 146741 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 3
Россия - ЦФО - Калужская область 992 2
Израиль 2744 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 699 2
Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1709 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Индия - Bharat 5498 1
Казахстан - Республика 5594 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1222 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 168 1
Европа Восточная 3106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 4
Энергетика - Energy - Energetically 5168 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2470 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2861 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2222 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1927 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 249 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 110 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 3
РАН - Российская академия наук 1904 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 52 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 26 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 19 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171999.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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