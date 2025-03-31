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Наумов Дмитрий
Наумов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
|Урнышев Роман 33 3
|Буяджи Павел 20 3
|Яцеленко Николай 25 2
|Бартенева Мария 32 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Киляков Александр 5 2
|Бестаев Александр 2 2
|Алтунин Александр 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 5 2
|Щеканов Александр 8 2
|Новиков Евгений 44 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Соловьев Владимир 106 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 48 2
|Каримов Руслан 25 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Гревцев Владимир 22 2
|Петров Владимир 18 2
|Козлов Михаил 174 2
|Кукшев Вячеслав 13 2
|Цветков Юрий 9 2
|Кравченко Константин 90 2
|Кудрявцев Андрей 13 2
|Подольская Екатерина 9 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Любимов Игорь 6 2
|Кузнецов Андрей 71 2
|Нейман Игорь 6 2
|Малышев Дмитрий 6 2
|Тебеньков Яков 11 2
|Харламов Дмитрий 7 2
|Миронов Павел 6 2
|Сотников Дмитрий 5 2
|Разумовский Дмитрий 122 2
|Чернов Антон 23 2
|Новиков Александр 35 2
|Сафронов Юрий 67 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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