Кудрявцев Андрей


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО 1
17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
06.06.2024 За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 1
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
13.04.2011 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2011» 1
06.04.2011 Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
29.03.2011 Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
17.02.2009 В руководстве «Стэп Лоджик» произошли кадровые изменения 2
09.06.2008 «Би-Эй-Си» и «Стэп-Лоджик»: слияние развалилось 1
22.02.2005 Процессы над учеными становятся серийными 1
10.02.2004 МГТС произвела кадровые назначения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Кудрявцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 5
РСМ-системы 4 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Газинформсервис - ГИС 418 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
IBA Group - ИБА Групп 55 2
Телеком-защита 53 2
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 1
Adicom - Адиком Системс 8 1
НКК - Lanmax - Ланмакс 5 1
Астерос - Аверта 7 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
SAP SE 5441 1
Huawei 4236 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 505 1
AT&T Inc 1697 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 982 1
Галактика - Корпорация 1507 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Huawei Technologies 404 1
Telegram Group 2599 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 3
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 3
Русэнергосбыт 10 2
Энергосетьпроект Институт 4 2
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Роснефть НК - нефтяная компания 530 2
Татнефть 239 2
Газпром нефть 671 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 2
Газпром трансгаз 154 2
Газпром ПАО 1422 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
ЦИАН - CIAN 166 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 3
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 21 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 2
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - ФЦАО - Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 387 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 986 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 2
Управление финансами - Financial management 634 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 357 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
FreePik 1454 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 1
Кукшев Вячеслав 13 5
Гревцев Владимир 22 4
Кулигин Михаил 8 3
Пивоваров Константин 4 3
Лебедев Александр 45 3
Суслов Андрей 12 3
Серова Елена 320 3
Головин Леонид 26 3
Митрейкин Александр 20 3
Подольская Екатерина 9 2
Гервис Юрий 11 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Любимов Игорь 6 2
Меркушенков Евгений 8 2
Нейман Игорь 6 2
Табаков Сергей 2 2
Лачугин Сергей 2 2
Горожанкин Павел 4 2
Илюшин Павел 3 2
Данилова Валентина 4 2
Федоренко Юрий 2 2
Паничкина Светлана 2 2
Пономаренко Антон 6 2
Аскаров Айдар 2 2
Вагапов Владислав 3 2
Пиньковский Денис 2 2
Уваров Герман 2 2
Яскин Владимир 2 2
Новиков Владислав 3 2
Ицкович Эммануил 2 2
Михайлова Стелла 7 2
Кравченко Константин 99 2
Новиков Евгений 47 2
Бочаров Олег 28 2
Овчинников Сергей 49 2
Чернов Антон 23 2
Подлесный Константин 7 2
Козлов Михаил 175 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 157481 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1238 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 2
Европа Северо-Восточная 11 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Мацеста 8 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2971 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Европа 24654 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 8
Энергетика - Energy - Energetically 5529 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3711 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Аренда 2583 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
РИА Новости 990 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
РАН - Российская академия наук 2018 4
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 22 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
