Кудрявцев Андрей
СОБЫТИЯ
|29.12.2025
|Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО 1
|17.03.2025
|Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
|06.06.2024
|За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 1
|15.03.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
|29.02.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 1
|05.06.2015
|«Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
|13.04.2011
|Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2011» 1
|06.04.2011
|Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
|29.03.2011
|Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
|17.02.2009
|В руководстве «Стэп Лоджик» произошли кадровые изменения 2
|09.06.2008
|«Би-Эй-Си» и «Стэп-Лоджик»: слияние развалилось 1
|22.02.2005
|Процессы над учеными становятся серийными 1
|22.02.2005
|Процессы над учеными становятся серийными 1
|10.02.2004
|МГТС произвела кадровые назначения 1
Кудрявцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кукшев Вячеслав 13 5
|Гревцев Владимир 22 4
|Кулигин Михаил 8 3
|Пивоваров Константин 4 3
|Лебедев Александр 45 3
|Суслов Андрей 12 3
|Серова Елена 320 3
|Головин Леонид 26 3
|Митрейкин Александр 20 3
|Подольская Екатерина 9 2
|Гервис Юрий 11 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Любимов Игорь 6 2
|Меркушенков Евгений 8 2
|Нейман Игорь 6 2
|Табаков Сергей 2 2
|Лачугин Сергей 2 2
|Горожанкин Павел 4 2
|Илюшин Павел 3 2
|Данилова Валентина 4 2
|Федоренко Юрий 2 2
|Паничкина Светлана 2 2
|Пономаренко Антон 6 2
|Аскаров Айдар 2 2
|Вагапов Владислав 3 2
|Пиньковский Денис 2 2
|Уваров Герман 2 2
|Яскин Владимир 2 2
|Новиков Владислав 3 2
|Ицкович Эммануил 2 2
|Михайлова Стелла 7 2
|Кравченко Константин 99 2
|Новиков Евгений 47 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 49 2
|Чернов Антон 23 2
|Подлесный Константин 7 2
|Козлов Михаил 175 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 14 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
