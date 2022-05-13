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OCS Distribution О-Си-Эс-Центр О-Си-Эс Дистрибьюшн

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн

OCS Distribution – федеральный дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 года. Региональная сеть офисов OCS включает 26 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.


13.05.2022 OCS представила ПАК для повышенной устойчивости ИТ-инфраструктуры
12.05.2022 Nerpa запустила линейку графических рабочих станций Ladoga
04.05.2022 OCS начинает продвижение программных продуктов Flat Software
27.04.2022 OCS Distribution начинает продвижение POS-оборудования Sunmi
26.04.2022 OCS Distribution открывает офис в Казахстане
19.04.2022 OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска»
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций
13.04.2022 ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode
28.03.2022 OCS начинает поставки оборудования Elemy
25.03.2022 Операционная система AlterOS совместима с серверами Nerpa
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup
14.03.2022 OCS начала продвижение российских программных ИБ-решений SkyDNS
09.12.2021 Российские разработчики назвали ключевые проблемы и тренды импортозамещения
02.12.2021 OCS начинает поставки ИБП «Сайбер электро»
12.07.2021 Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России
26.05.2021 OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров
12.03.2021 OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon
15.12.2020 «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930
28.10.2020 Cisco и OCS помогают клиникам в борьбе с COVID-19
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure
07.10.2020 OCS начала поставлять российские операционные системы «Альт»
12.08.2020 Сбербанк и OCS Distribution запускают онлайн-оплату бизнес-картами
03.07.2020 OCS упростила регистрацию новых партнеров на B2B-портале
21.05.2020 OCS представила в России решение VMware SD-WAN by VeloCloud
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»
13.03.2020 OCS начинает дистрибуцию программных продуктов Samsung SDS
02.03.2020 OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества
17.02.2020 Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере
29.11.2019 OCS включил в портфель инфраструктурного ПО решение RuSIEM
28.11.2019 OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд
20.09.2019 Евгений Салихов, OCS: Российский бизнес начинает использовать мультивендорный подход к облакам
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk
11.09.2018 OCS предложит партнерам облачные сервисы Acronis
12.05.2017 OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест
25.04.2017 OCS Distribution стала официальным дистрибьютором QTECH
08.12.2016 OCS стала официальным дистрибьютором Lexmark в России
04.06.2015 OCS Distribution пополнила свой продуктовый портфель решениями TmaxSoft

Публикаций - 279, упоминаний - 409

OCS Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 74
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 50
Microsoft Corporation 22497 36
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 29
Cisco Systems 4720 29
Merlion - Мерлион 383 29
Intel Corporation 11262 24
Dell EMC 4736 23
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 23
Крок - Croc 1616 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
HP Inc. 5313 22
HP - Hewlett-Packard 3567 20
Landata - Ландата 63 19
ГКС - Группа компаний Систематика 307 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 18
Verysell - Верисел 306 18
Ланит - Treolan - Треолан 108 18
HP Compaq Computer Corp 1905 13
VMware 2025 13
Oracle Corporation 6035 13
Softline - Софтлайн 1870 13
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус 67 12
AMD - Advanced Micro Devices 3661 12
Samsung Electronics 9333 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 11
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
Oracle - Sun Microsystems 2176 11
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 10
Айтеко - iTeco 915 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Philips 1960 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 4
Открытие ФК 2713 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
Почта России ПАО 1853 4
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 2
РесурсТранс 16 2
РусГидро ПАО 206 2
BLF Partners 5 2
Белый Ветер 340 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Альфа-Банк 1476 2
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 2
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Протек - Фармацевтическая компания 45 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
eBay Inc 1576 1
Газпром ПАО 1008 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Visa International 1809 1
Борей КБ - Конструкторское бюро 0 1
DHL Express 112 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Банк Зенит 215 1
LinkedIn 558 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
Президент Российской Федерации 3770 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Правительство Москвы 1640 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 24 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 231 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Счётная палата РФ 628 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 10
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 10
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Аренда 949 5
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 5
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
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ZDnet 584 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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