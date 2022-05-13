OCS Distribution О-Си-Эс-Центр О-Си-Эс Дистрибьюшн
OCS Distribution – федеральный дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 года. Региональная сеть офисов OCS включает 26 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.
OCS Distribution упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 23
|Калинин Александр 124 20
|Калинин Алексей 31 15
|Сорокин Максим 13 12
|Гольденберг Леонид 45 10
|Лачков Евгений 23 6
|Фролов Денис 21 5
|Клешнин Дмитрий 5 5
|Шканакина Светлана 6 4
|Степанов Владимир 26 4
|Шеховцова Ирина 10 3
|Салихов Евгений 4 3
|Степченков Максим 42 3
|Генс Георгий 72 3
|Краснов Михаил 77 3
|Оганесян Артак 31 3
|Генс Филипп 32 3
|Волкова Екатерина 7 3
|Щербаков Борис 41 3
|Таранов Иван 11 3
|Купцов Дмитрий 3 3
|Черняев Сергей 3 3
|Емельченков Сергей 87 3
|Мельников Алексей 12 3
|Цыценко Антон 5 3
|Спаринапти Антон 15 3
|Эскин Сергей 34 2
|Прохоров Фёдор 81 2
|Казак Максим 161 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Зинкевич Сергей 22 2
|Шибанов Владимир 32 2
|Курбанов Тимур 8 2
|Лифшиц Евгений 9 2
|Козлов Кирилл 2 2
|Карпов Сергей 25 2
|Греков Антон 2 2
|Королев Игорь 61 2
|Дергунова Ольга 116 2
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