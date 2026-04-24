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OCS Distribution О-Си-Эс-Центр О-Си-Эс Дистрибьюшн

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн

OCS Distribution – федеральный дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 года. Региональная сеть офисов OCS включает 26 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 532 дела, на cумму 38 721 583 861 ₽*

Судебные дела (532) на сумму 38 721 583 861 ₽*
в качестве истца (409) на сумму 23 689 801 366 ₽*
в качестве ответчика (47) на сумму 892 607 216 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.04.2026 В 2026 г. каждый третий российский разработчик софта будет развивать новые модели монетизации — исследование OCS

Треть разработчиков программного обеспечения (ПО) в России планирует развивать дополнительные модели монетизации, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Для этого многие вендоры намерены добавить в свои продуктовые линейки облачные решения. Об этом CNews сообщили представители OCS. Осенью 2025 г. OCS опросила крупнейших отече
14.04.2026 OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS

Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более
02.04.2026 OCS расширяет ассортимент отечественных электротехнических решений оборудованием от «Русэлт»

Дистрибьютор OCS и производитель отечественного электротехнического оборудования «Русэлт» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит расширить географию присутствия бренда на российском рын
31.03.2026 OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 тыс. партнеров дистрибьютора по всей России. Об этом CNews сообщили представители OCS. Продукты Deckhouse позволяют безопасно разрабатывать и доста
17.03.2026 OCS и «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и разработчик решений для построения корпоративных сетей «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве. OCS займётся продвижением сетевого оборудования вендора под брендом «Факел»:
10.03.2026 «Ред Софт» и OCS Distribution стали партнерами

«Ред Софт» объявила о сотрудничестве с OCS Distribution. ИТ-дистрибьютор стал пятым участником партнерской сети компании. Сотрудниче
03.03.2026 OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем

опления энергии (СНЭ) Vektor Plus объявили о сотрудничестве. Партнерство расширит каналы сбыта решений бренда для бесперебойного питания бизнеса и инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OCS. В ассортимент дистрибьютора вошли свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи — Vektor Battery и Vektor Energy. Решения оснащены интеллектуальной системой управления
25.02.2026 Исследование OCS: отечественные вендоры видят главный источник конкурентного давления в других российских игроках

Российские производители «железа» и программного обеспечения пересмотрели главные угрозы своей конкурентоспособности, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Теперь в технологичности решений и уровне сервиса отечественные вендоры соревнуются преимущественно с другими локальными игроками. Об этом CNews сообщили представители OCS. В 2025 г
05.02.2026 OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ

Компания OCS и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о партнерстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса

23.12.2025 Партнерство с OCS позволит разработчику инфраструктурного софта «5А» нарастить продажи в России

Дистрибьютор OCS займется продвижением решений компании «5А» — российского разработчика программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой. В рамках сотрудничества ассортимент OCS пополнят дв
16.12.2025 OCS расширяет портфель решений для умных домов и зданий благодаря Rubetek

Производитель решений для умных домов и зданий Rubetek и федеральный ИТ-дистрибьютор OCS объявляют о стратегическом партнерстве. OCS становится официальным дистрибьютором полного портфеля продукции Rubetek. Об этом CNews сообщили представители OCS. Партнерство поз
12.12.2025 OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL

Компания OCS и отечественный производитель электротехники для организации рабочих мест DONEL заключили соглашение о сотрудничестве: оборудование вендора будет распространяться через распределенную партн
09.12.2025 OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook

В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развитой партнерской сети дистрибьютора бренд расширит сбыт своей продукции, и она с
25.11.2025 OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами

Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и пер
19.11.2025 OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть

. Продукт включен в реестр отечественного ПО и с осени 2025 г доступен для более чем 7000 партнеров дистрибьютора, включая региональных интеграторов и реселлеров. Об этом CNews сообщили представители OCS. Valo Cloud позволяет организовать хранение и обмен файлов в защищенной среде. Решение поддерживает авторизацию через LDAP, Web SSO, двухфакторную аутентификацию и не имеет ограничений по р
31.10.2025 OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель

29.10.2025 OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6

Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвра
16.10.2025 Партнеры OCS могут получать заказы через пункты выдачи СДЭК

Компания OCS начала сотрудничество с логистическим оператором СДЭК — теперь заказы дистрибьютора можно получать через сеть пунктов выдачи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новый формат логисти
23.09.2025 OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV

Российский ИТ-дистрибьютор OCS займётся продвижением мультимедийных решений китайского бренда Pixelhue Pro AV («Пиксельхью Про ЭйВи») на российском рынке. Благодаря OCS вендор расширит сбыт продукции на новую для

17.09.2025 Благодаря OCS российский разработчик софта для корпоративных коммуникаций ITROO нарастит продажи в составе ПАК

Компания OCS и российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных коммуникаций ITROO (ООО «Передовые технологии») подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество позволит вендору расширить

Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку?

переосмыслить свои роли, чтобы успешно адаптироваться — считают представители ИТ-рынка, опрошенные OCS. В результате дистрибьюторы нацеливаются на стратегическое партнерство с вендорами, дилер
04.09.2025 Экосистема решений «МойОфис» стала доступна партнерам OCS

Дистрибьютор OCS и российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве. Решения компании пополнили продуктовый портфель OCS и стали доступны для более чем 7 тыс. партнё
13.08.2025 Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России

Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подписали соглашение о сотрудничестве. Новое парт
31.07.2025 Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году

в обработки данных (МЦОДов и КЦОДов) в течение ближайших пяти лет увеличится шестикратно — до 32 млрд руб., а ежегодный рост составит до 10%, следует из оценки сегмента, проведённой ИТ-дистрибьютором OCS. Большую часть рынка на сегодняшний день занимают отечественные вендоры. Модульные и контейнерные ЦОДы — это мобильные инженерные сооружения, включающие всё необходимое для функционирования
29.07.2025 Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах

ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Окос Интеллект», разрабатывающая телеком-оборудование под брендом Torus Systems, подписали соглашение о сотрудничестве. Решения вендора станут доступнее в регионах за
15.07.2025 Дистрибьютор OCS поможет российскому производителю VYBOS продвигать оборудование для охлаждения ЦОД

Компания OCS, ИТ-дистрибьютор, и российский производитель охлаждающего оборудования VYBOS подписали партнерское соглашение. Благодаря сотрудничеству с OCS вендор повысит узнаваемость бренда среди
03.07.2025 Партнерство OCS и FIBO расширит предложение на рынке высокоскоростных сетевых решений

ИТ-дистрибьютор OCS и российский бренд оптического сетевого оборудования FIBO объявили о старте сотрудничества. Продукты бренда станут доступны дилерам и интеграторам, входящим в территориально распределенную

22.05.2025 Дистрибьютор OCS расширяет портфель решениями Shvacher

Компания OCS, дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования, и российский ИТ-производитель Shvacher объявили о начале стратегического сотрудничества. Цель партнерства — усиление присутствия зрелых отечественных ИТ-
20.05.2025 Дистрибьютор OCS повысит доступность платформы «Аврора Центр» на российском рынке

Дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования OCS и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора» и решения «Аврора Центр», объявили о начале сотрудничества. В рамках соглашения платформа управления «Аврора Центр» станет
14.05.2025 OCS станет эксклюзивным дистрибьютором новой линейки ИБ-продуктов Security Vision для малого и среднего бизнеса

Компания OCS, российсий ИТ-дистрибьютор, займется эксклюзивным продвижением новой линейки ИБ-продуктов Security Vision, разработанных специально для среднего и малого бизнеса (СМБ). Об этом CNews сообщи
23.04.2025 Исследование OCS: в региональных проектах ИТ-интеграторов доля российских решений достигает 80%

Для своих региональных проектов ИТ-интеграторы используют 70–80% решений отечественных брендов, оценили аналитики OCS. На федеральном уровне доля российских продуктов чуть ниже и составляет от 50 до 60%. Популярность локальных решений в регионах во многом связана со структурой спроса: значительная часть за
17.04.2025 OCS займется продвижением российских печатающих устройств компании «Булат»

Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, заключила соглашение о партнерстве с компанией «Булат» — отечественным производителем печатающих устройств. Сотрудничество позволит вендору усилить позиции на р
10.04.2025 OCS и КИТ: усиление портфеля российских сетевых решений

Дистрибьютор OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией КИТ — российским разработчиком и производителем сетевого оборудования. В рамках нового партнерства дистрибьютор возьмет на себя продвижение ком
08.04.2025 OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке

Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и китайский производитель продуктов в сфере безопасности iFLOW подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору усилить представленность свои
16.01.2025 Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division

артнерства дистрибьютор займется продвижением продуктов вендора: платформ Electronika Security Manager (ESM) и ESM Service, а также системы ESM Visitor Admission. Об этом CNews сообщили представители OCS. Решение ESM компании Soft Division — это российская платформа для управления безопасностью объектов класса PSIM (physical security information management). Оно позволит партнерам OCS

25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR

Компания OCS и разработчик программного обеспечения SETERE Group подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки

17.12.2024 OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC

Дистрибьютор OCS и компания GreenMDC, российский разработчик технологий в области телекоммуникаций и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД), начинают сотрудничать для продвижения решений ве
12.12.2024 Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания

истем от перебоев в энергосети. Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) дополнили линейку устройств Nerpa UPS. Продукты бренда будут продвигаться через официального дистрибьютора — компанию OCS. Благодаря однофазным онлайн ИБП производительностью от 1 до 10 кВт бизнес сможет защищать от скачков напряжения в сети технику с низкой энергоемкостью. Например, компьютеры, ноутбуки, серв
06.09.2024 Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров

влялись две компании с мировым именем: APC by Schneider Electric и Vertiv. После их ухода из России освободившуюся нишу стали активно занимать азиатские и отечественные вендоры. По оценкам аналитиков OCS, около 70% производителей, появившихся в тот момент, были «новичками» или не особо известными в индустрии компаниями, и перед ними стояла сложная задача — привлечь внимание заказчиков и зав
02.08.2024 Один из крупнейших ИТ-дистрибуторов России «уходит в тень»

преобразованию Как выяснил CNews, крупный российский ИТ-дистрибутор ООО «Группа компаний О-Си-Эс» (OCS) поменяет организационно-правовую форму на акционерное общество (АО). Это следует из данн

Публикаций - 552, упоминаний - 771

OCS Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 91
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 81
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 57
Microsoft Corporation 25775 56
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 51
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 42
Cisco Systems 5372 39
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 37
Dell EMC 5180 37
Intel Corporation 12811 34
Softline - Софтлайн 3743 34
Крок - Croc 1964 33
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 32
HP Inc. 5883 31
Ростелеком 10948 30
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
HP - Hewlett-Packard 3662 25
Oracle Corporation 7074 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 23
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 22
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 22
Samsung Electronics 11064 21
Huawei 4676 20
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 19
Broadcom - VMware 2610 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 18
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
Yandex - Яндекс 9216 17
Apple Inc 13154 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
LG Electronics 3735 16
9594 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 7
Разгуляй 40 7
КАДВИ - Калужский двигатель 20 7
Балтик Петролеум 12 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Альфа-Банк 1979 6
Газпром нефть 725 5
НКК Финанс - 7 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Почта России ПАО 2370 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 4
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 4
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 4
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 4
Газпром ПАО 1493 4
Hyundai Motor Company 436 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Белый Ветер 365 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Автомир ГК 43 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
Панавто 10 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
Digimax Limited 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 169
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 148
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 52
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 44
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 43
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 38
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
Аксессуары 4282 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 24
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 22
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 20
Microsoft Windows 2000 8678 18
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Intel x86 - архитектура процессора 2151 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 15
OCS Distribution - Фабрикон - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica - Nerpa Smart Cabinet 15 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 13
Google Android 15243 12
Microsoft Office 4170 11
Ланит - Treolan Irbis 148 10
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 9
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 9
Microsoft Dynamics 1197 9
FreePik 1841 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 6
Oracle - Sun Fire 113 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Microsoft Azure 1526 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 5
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 5
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
Калинин Александр 189 31
Скулова Ольга 26 25
Калинин Алексей 77 20
Гольденберг Леонид 63 17
Сорокин Максим 16 13
Фролов Денис 73 12
Лачков Евгений 40 12
Бородин Владислав 18 11
Мельников Алексей 74 7
Степанов Владимир 91 7
Клешнин Дмитрий 7 7
Гошуков Юрий 9 7
Губин Алексей 8 6
Цыценко Антон 8 6
Мосин Алексей 9 6
Скворцов Кирилл 10 6
Генс Филипп 54 5
Иодковский Станислав 104 5
Комягин Дмитрий 5 5
Голышкин Андрей 5 5
Brunet Luc - Брюне Люк 17 5
Доровская Ольга 5 5
Шадаев Максут 1210 5
Старовойтов Дмитрий 47 4
Бобровников Борис 104 4
Логинов Александр 54 4
Маликов Александр 6 4
Черняев Сергей 4 4
Ходос Юрий 22 4
Шканакина Светлана 6 4
Тузов Сергей 5 4
Сенина Лариса 9 4
Гончарова Наталья 7 4
Путин Владимир 3454 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Попов Сергей 166 3
Черепенников Антон 86 3
Генс Георгий 79 3
Степченков Максим 65 3
Салихов Евгений 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 449
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Казахстан - Республика 6048 38
Европа 24964 29
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Украина 7928 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 10
Япония 13807 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 8
Кипр - Республика 636 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Ближний Восток 3154 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 118
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 117
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 82
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 74
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 71
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 35
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 32
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Импортозамещение - параллельный импорт 618 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
Ведомости 1466 10
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Известия ИД 770 1
CRN 50 1
Мобильные системы 118 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
The Economist 49 1
CNews Техноблог 62 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Forbes - Форбс 1002 1
ZDnet 663 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 70
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 10
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
НМГ - Медиалогия 37 1
TAdviser 100 5 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Т1 Цифровая академия 54 1
Микроинформ 36 1
Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
DAX Forum 5 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
Extreme NOW Forum 3 2
IT-Ось 2 2
АстраКонф 3 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CeBIT 614 1
CiscoLive! 10 1
Cisco Expo 23 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
МТС - МТТ Премия 2 1
PR in IT Award - премия 2 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 1
Dell EMC Forum 1 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Kazan Digital Week 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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