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OCS Distribution О-Си-Эс-Центр О-Си-Эс Дистрибьюшн
OCS Distribution – федеральный дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 года. Региональная сеть офисов OCS включает 26 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 532 дела, на cумму 38 721 583 861 ₽*
СОБЫТИЯ
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|24.04.2026
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В 2026 г. каждый третий российский разработчик софта будет развивать новые модели монетизации — исследование OCS
Треть разработчиков программного обеспечения (ПО) в России планирует развивать дополнительные модели монетизации, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Для этого многие вендоры намерены добавить в свои продуктовые линейки облачные решения. Об этом CNews сообщили представители OCS. Осенью 2025 г. OCS опросила крупнейших отече
|14.04.2026
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OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS
Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более
|02.04.2026
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OCS расширяет ассортимент отечественных электротехнических решений оборудованием от «Русэлт»
Дистрибьютор OCS и производитель отечественного электротехнического оборудования «Русэлт» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит расширить географию присутствия бренда на российском рын
|31.03.2026
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OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры
OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 тыс. партнеров дистрибьютора по всей России. Об этом CNews сообщили представители OCS. Продукты Deckhouse позволяют безопасно разрабатывать и доста
|17.03.2026
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OCS и «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве
Российский ИТ-дистрибьютор OCS и разработчик решений для построения корпоративных сетей «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве. OCS займётся продвижением сетевого оборудования вендора под брендом «Факел»:
|10.03.2026
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«Ред Софт» и OCS Distribution стали партнерами
«Ред Софт» объявила о сотрудничестве с OCS Distribution. ИТ-дистрибьютор стал пятым участником партнерской сети компании. Сотрудниче
|03.03.2026
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OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем
опления энергии (СНЭ) Vektor Plus объявили о сотрудничестве. Партнерство расширит каналы сбыта решений бренда для бесперебойного питания бизнеса и инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OCS. В ассортимент дистрибьютора вошли свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи — Vektor Battery и Vektor Energy. Решения оснащены интеллектуальной системой управления
|25.02.2026
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Исследование OCS: отечественные вендоры видят главный источник конкурентного давления в других российских игроках
Российские производители «железа» и программного обеспечения пересмотрели главные угрозы своей конкурентоспособности, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Теперь в технологичности решений и уровне сервиса отечественные вендоры соревнуются преимущественно с другими локальными игроками. Об этом CNews сообщили представители OCS. В 2025 г
|05.02.2026
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OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ
Компания OCS и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о партнерстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса
|23.12.2025
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Партнерство с OCS позволит разработчику инфраструктурного софта «5А» нарастить продажи в России
Дистрибьютор OCS займется продвижением решений компании «5А» — российского разработчика программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой. В рамках сотрудничества ассортимент OCS пополнят дв
|16.12.2025
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OCS расширяет портфель решений для умных домов и зданий благодаря Rubetek
Производитель решений для умных домов и зданий Rubetek и федеральный ИТ-дистрибьютор OCS объявляют о стратегическом партнерстве. OCS становится официальным дистрибьютором полного портфеля продукции Rubetek. Об этом CNews сообщили представители OCS. Партнерство поз
|12.12.2025
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OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL
Компания OCS и отечественный производитель электротехники для организации рабочих мест DONEL заключили соглашение о сотрудничестве: оборудование вендора будет распространяться через распределенную партн
|09.12.2025
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OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook
В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развитой партнерской сети дистрибьютора бренд расширит сбыт своей продукции, и она с
|25.11.2025
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OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами
Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и пер
|19.11.2025
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OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть
. Продукт включен в реестр отечественного ПО и с осени 2025 г доступен для более чем 7000 партнеров дистрибьютора, включая региональных интеграторов и реселлеров. Об этом CNews сообщили представители OCS. Valo Cloud позволяет организовать хранение и обмен файлов в защищенной среде. Решение поддерживает авторизацию через LDAP, Web SSO, двухфакторную аутентификацию и не имеет ограничений по р
|31.10.2025
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OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств
Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель
|29.10.2025
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OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6
Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвра
|16.10.2025
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Партнеры OCS могут получать заказы через пункты выдачи СДЭК
Компания OCS начала сотрудничество с логистическим оператором СДЭК — теперь заказы дистрибьютора можно получать через сеть пунктов выдачи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новый формат логисти
|23.09.2025
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OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV
Российский ИТ-дистрибьютор OCS займётся продвижением мультимедийных решений китайского бренда Pixelhue Pro AV («Пиксельхью Про ЭйВи») на российском рынке. Благодаря OCS вендор расширит сбыт продукции на новую для
|17.09.2025
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Благодаря OCS российский разработчик софта для корпоративных коммуникаций ITROO нарастит продажи в составе ПАК
Компания OCS и российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных коммуникаций ITROO (ООО «Передовые технологии») подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество позволит вендору расширить
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Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку?
переосмыслить свои роли, чтобы успешно адаптироваться — считают представители ИТ-рынка, опрошенные OCS. В результате дистрибьюторы нацеливаются на стратегическое партнерство с вендорами, дилер
|04.09.2025
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Экосистема решений «МойОфис» стала доступна партнерам OCS
Дистрибьютор OCS и российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве. Решения компании пополнили продуктовый портфель OCS и стали доступны для более чем 7 тыс. партнё
|13.08.2025
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Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России
Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подписали соглашение о сотрудничестве. Новое парт
|31.07.2025
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Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году
в обработки данных (МЦОДов и КЦОДов) в течение ближайших пяти лет увеличится шестикратно — до 32 млрд руб., а ежегодный рост составит до 10%, следует из оценки сегмента, проведённой ИТ-дистрибьютором OCS. Большую часть рынка на сегодняшний день занимают отечественные вендоры. Модульные и контейнерные ЦОДы — это мобильные инженерные сооружения, включающие всё необходимое для функционирования
|29.07.2025
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Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах
ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Окос Интеллект», разрабатывающая телеком-оборудование под брендом Torus Systems, подписали соглашение о сотрудничестве. Решения вендора станут доступнее в регионах за
|15.07.2025
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Дистрибьютор OCS поможет российскому производителю VYBOS продвигать оборудование для охлаждения ЦОД
Компания OCS, ИТ-дистрибьютор, и российский производитель охлаждающего оборудования VYBOS подписали партнерское соглашение. Благодаря сотрудничеству с OCS вендор повысит узнаваемость бренда среди
|03.07.2025
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Партнерство OCS и FIBO расширит предложение на рынке высокоскоростных сетевых решений
ИТ-дистрибьютор OCS и российский бренд оптического сетевого оборудования FIBO объявили о старте сотрудничества. Продукты бренда станут доступны дилерам и интеграторам, входящим в территориально распределенную
|22.05.2025
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Дистрибьютор OCS расширяет портфель решениями Shvacher
Компания OCS, дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования, и российский ИТ-производитель Shvacher объявили о начале стратегического сотрудничества. Цель партнерства — усиление присутствия зрелых отечественных ИТ-
|20.05.2025
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Дистрибьютор OCS повысит доступность платформы «Аврора Центр» на российском рынке
Дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования OCS и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора» и решения «Аврора Центр», объявили о начале сотрудничества. В рамках соглашения платформа управления «Аврора Центр» станет
|14.05.2025
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OCS станет эксклюзивным дистрибьютором новой линейки ИБ-продуктов Security Vision для малого и среднего бизнеса
Компания OCS, российсий ИТ-дистрибьютор, займется эксклюзивным продвижением новой линейки ИБ-продуктов Security Vision, разработанных специально для среднего и малого бизнеса (СМБ). Об этом CNews сообщи
|23.04.2025
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Исследование OCS: в региональных проектах ИТ-интеграторов доля российских решений достигает 80%
Для своих региональных проектов ИТ-интеграторы используют 70–80% решений отечественных брендов, оценили аналитики OCS. На федеральном уровне доля российских продуктов чуть ниже и составляет от 50 до 60%. Популярность локальных решений в регионах во многом связана со структурой спроса: значительная часть за
|17.04.2025
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OCS займется продвижением российских печатающих устройств компании «Булат»
Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, заключила соглашение о партнерстве с компанией «Булат» — отечественным производителем печатающих устройств. Сотрудничество позволит вендору усилить позиции на р
|10.04.2025
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OCS и КИТ: усиление портфеля российских сетевых решений
Дистрибьютор OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией КИТ — российским разработчиком и производителем сетевого оборудования. В рамках нового партнерства дистрибьютор возьмет на себя продвижение ком
|08.04.2025
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OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке
Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и китайский производитель продуктов в сфере безопасности iFLOW подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору усилить представленность свои
|16.01.2025
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Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division
артнерства дистрибьютор займется продвижением продуктов вендора: платформ Electronika Security Manager (ESM) и ESM Service, а также системы ESM Visitor Admission. Об этом CNews сообщили представители OCS. Решение ESM компании Soft Division — это российская платформа для управления безопасностью объектов класса PSIM (physical security information management). Оно позволит партнерам OCS
|25.12.2024
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Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR
Компания OCS и разработчик программного обеспечения SETERE Group подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки
|17.12.2024
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OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC
Дистрибьютор OCS и компания GreenMDC, российский разработчик технологий в области телекоммуникаций и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД), начинают сотрудничать для продвижения решений ве
|12.12.2024
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Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания
истем от перебоев в энергосети. Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) дополнили линейку устройств Nerpa UPS. Продукты бренда будут продвигаться через официального дистрибьютора — компанию OCS. Благодаря однофазным онлайн ИБП производительностью от 1 до 10 кВт бизнес сможет защищать от скачков напряжения в сети технику с низкой энергоемкостью. Например, компьютеры, ноутбуки, серв
|06.09.2024
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Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров
влялись две компании с мировым именем: APC by Schneider Electric и Vertiv. После их ухода из России освободившуюся нишу стали активно занимать азиатские и отечественные вендоры. По оценкам аналитиков OCS, около 70% производителей, появившихся в тот момент, были «новичками» или не особо известными в индустрии компаниями, и перед ними стояла сложная задача — привлечь внимание заказчиков и зав
|02.08.2024
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Один из крупнейших ИТ-дистрибуторов России «уходит в тень»
преобразованию Как выяснил CNews, крупный российский ИТ-дистрибутор ООО «Группа компаний О-Си-Эс» (OCS) поменяет организационно-правовую форму на акционерное общество (АО). Это следует из данн
OCS Distribution и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Александр 189 31
|Скулова Ольга 26 25
|Калинин Алексей 77 20
|Гольденберг Леонид 63 17
|Сорокин Максим 16 13
|Фролов Денис 73 12
|Лачков Евгений 40 12
|Бородин Владислав 18 11
|Мельников Алексей 74 7
|Степанов Владимир 91 7
|Клешнин Дмитрий 7 7
|Гошуков Юрий 9 7
|Губин Алексей 8 6
|Цыценко Антон 8 6
|Мосин Алексей 9 6
|Скворцов Кирилл 10 6
|Генс Филипп 54 5
|Иодковский Станислав 104 5
|Комягин Дмитрий 5 5
|Голышкин Андрей 5 5
|Brunet Luc - Брюне Люк 17 5
|Доровская Ольга 5 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Старовойтов Дмитрий 47 4
|Бобровников Борис 104 4
|Логинов Александр 54 4
|Маликов Александр 6 4
|Черняев Сергей 4 4
|Ходос Юрий 22 4
|Шканакина Светлана 6 4
|Тузов Сергей 5 4
|Сенина Лариса 9 4
|Гончарова Наталья 7 4
|Путин Владимир 3454 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Попов Сергей 166 3
|Черепенников Антон 86 3
|Генс Георгий 79 3
|Степченков Максим 65 3
|Салихов Евгений 8 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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