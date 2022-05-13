OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн

OCS Distribution – федеральный дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 года. Региональная сеть офисов OCS включает 26 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.