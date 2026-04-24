OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн

В 2026 г. каждый третий российский разработчик софта будет развивать новые модели монетизации — исследование OCS Треть разработчиков программного обеспечения (ПО) в России планирует развивать дополнительные модели монетизации, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Для этого многие вендоры намерены добавить в свои продуктовые линейки облачные решения. Об этом CNews сообщили представители OCS. Осенью 2025 г. OCS опросила крупнейших отече

OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более

OCS расширяет ассортимент отечественных электротехнических решений оборудованием от «Русэлт» Дистрибьютор OCS и производитель отечественного электротехнического оборудования «Русэлт» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит расширить географию присутствия бренда на российском рын

OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 тыс. партнеров дистрибьютора по всей России. Об этом CNews сообщили представители OCS. Продукты Deckhouse позволяют безопасно разрабатывать и доста

OCS и «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве Российский ИТ-дистрибьютор OCS и разработчик решений для построения корпоративных сетей «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве. OCS займётся продвижением сетевого оборудования вендора под брендом «Факел»:

«Ред Софт» и OCS Distribution стали партнерами «Ред Софт» объявила о сотрудничестве с OCS Distribution. ИТ-дистрибьютор стал пятым участником партнерской сети компании. Сотрудниче

OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем опления энергии (СНЭ) Vektor Plus объявили о сотрудничестве. Партнерство расширит каналы сбыта решений бренда для бесперебойного питания бизнеса и инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OCS. В ассортимент дистрибьютора вошли свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи — Vektor Battery и Vektor Energy. Решения оснащены интеллектуальной системой управления

Исследование OCS: отечественные вендоры видят главный источник конкурентного давления в других российских игроках Российские производители «железа» и программного обеспечения пересмотрели главные угрозы своей конкурентоспособности, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Теперь в технологичности решений и уровне сервиса отечественные вендоры соревнуются преимущественно с другими локальными игроками. Об этом CNews сообщили представители OCS. В 2025 г

OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ Компания OCS и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о партнерстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса

Партнерство с OCS позволит разработчику инфраструктурного софта «5А» нарастить продажи в России Дистрибьютор OCS займется продвижением решений компании «5А» — российского разработчика программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой. В рамках сотрудничества ассортимент OCS пополнят дв

OCS расширяет портфель решений для умных домов и зданий благодаря Rubetek Производитель решений для умных домов и зданий Rubetek и федеральный ИТ-дистрибьютор OCS объявляют о стратегическом партнерстве. OCS становится официальным дистрибьютором полного портфеля продукции Rubetek. Об этом CNews сообщили представители OCS. Партнерство поз

OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL Компания OCS и отечественный производитель электротехники для организации рабочих мест DONEL заключили соглашение о сотрудничестве: оборудование вендора будет распространяться через распределенную партн

OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развитой партнерской сети дистрибьютора бренд расширит сбыт своей продукции, и она с

OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и пер

OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть . Продукт включен в реестр отечественного ПО и с осени 2025 г доступен для более чем 7000 партнеров дистрибьютора, включая региональных интеграторов и реселлеров. Об этом CNews сообщили представители OCS. Valo Cloud позволяет организовать хранение и обмен файлов в защищенной среде. Решение поддерживает авторизацию через LDAP, Web SSO, двухфакторную аутентификацию и не имеет ограничений по р

OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель

OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6 Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвра

Партнеры OCS могут получать заказы через пункты выдачи СДЭК Компания OCS начала сотрудничество с логистическим оператором СДЭК — теперь заказы дистрибьютора можно получать через сеть пунктов выдачи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новый формат логисти

OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV Российский ИТ-дистрибьютор OCS займётся продвижением мультимедийных решений китайского бренда Pixelhue Pro AV («Пиксельхью Про ЭйВи») на российском рынке. Благодаря OCS вендор расширит сбыт продукции на новую для

Благодаря OCS российский разработчик софта для корпоративных коммуникаций ITROO нарастит продажи в составе ПАК Компания OCS и российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных коммуникаций ITROO (ООО «Передовые технологии») подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество позволит вендору расширить

Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? переосмыслить свои роли, чтобы успешно адаптироваться — считают представители ИТ-рынка, опрошенные OCS. В результате дистрибьюторы нацеливаются на стратегическое партнерство с вендорами, дилер

Экосистема решений «МойОфис» стала доступна партнерам OCS Дистрибьютор OCS и российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве. Решения компании пополнили продуктовый портфель OCS и стали доступны для более чем 7 тыс. партнё

Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подписали соглашение о сотрудничестве. Новое парт

Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году в обработки данных (МЦОДов и КЦОДов) в течение ближайших пяти лет увеличится шестикратно — до 32 млрд руб., а ежегодный рост составит до 10%, следует из оценки сегмента, проведённой ИТ-дистрибьютором OCS. Большую часть рынка на сегодняшний день занимают отечественные вендоры. Модульные и контейнерные ЦОДы — это мобильные инженерные сооружения, включающие всё необходимое для функционирования

Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Окос Интеллект», разрабатывающая телеком-оборудование под брендом Torus Systems, подписали соглашение о сотрудничестве. Решения вендора станут доступнее в регионах за

Дистрибьютор OCS поможет российскому производителю VYBOS продвигать оборудование для охлаждения ЦОД Компания OCS, ИТ-дистрибьютор, и российский производитель охлаждающего оборудования VYBOS подписали партнерское соглашение. Благодаря сотрудничеству с OCS вендор повысит узнаваемость бренда среди

Партнерство OCS и FIBO расширит предложение на рынке высокоскоростных сетевых решений ИТ-дистрибьютор OCS и российский бренд оптического сетевого оборудования FIBO объявили о старте сотрудничества. Продукты бренда станут доступны дилерам и интеграторам, входящим в территориально распределенную

Дистрибьютор OCS расширяет портфель решениями Shvacher Компания OCS, дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования, и российский ИТ-производитель Shvacher объявили о начале стратегического сотрудничества. Цель партнерства — усиление присутствия зрелых отечественных ИТ-

Дистрибьютор OCS повысит доступность платформы «Аврора Центр» на российском рынке Дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования OCS и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора» и решения «Аврора Центр», объявили о начале сотрудничества. В рамках соглашения платформа управления «Аврора Центр» станет

OCS станет эксклюзивным дистрибьютором новой линейки ИБ-продуктов Security Vision для малого и среднего бизнеса Компания OCS, российсий ИТ-дистрибьютор, займется эксклюзивным продвижением новой линейки ИБ-продуктов Security Vision, разработанных специально для среднего и малого бизнеса (СМБ). Об этом CNews сообщи

Исследование OCS: в региональных проектах ИТ-интеграторов доля российских решений достигает 80% Для своих региональных проектов ИТ-интеграторы используют 70–80% решений отечественных брендов, оценили аналитики OCS. На федеральном уровне доля российских продуктов чуть ниже и составляет от 50 до 60%. Популярность локальных решений в регионах во многом связана со структурой спроса: значительная часть за

OCS займется продвижением российских печатающих устройств компании «Булат» Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, заключила соглашение о партнерстве с компанией «Булат» — отечественным производителем печатающих устройств. Сотрудничество позволит вендору усилить позиции на р

OCS и КИТ: усиление портфеля российских сетевых решений Дистрибьютор OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией КИТ — российским разработчиком и производителем сетевого оборудования. В рамках нового партнерства дистрибьютор возьмет на себя продвижение ком

OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и китайский производитель продуктов в сфере безопасности iFLOW подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору усилить представленность свои

Портфель OCS пополнят российские решения для управления безопасностью от Soft Division артнерства дистрибьютор займется продвижением продуктов вендора: платформ Electronika Security Manager (ESM) и ESM Service, а также системы ESM Visitor Admission. Об этом CNews сообщили представители OCS. Решение ESM компании Soft Division — это российская платформа для управления безопасностью объектов класса PSIM (physical security information management). Оно позволит партнерам OCS

Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR Компания OCS и разработчик программного обеспечения SETERE Group подписали соглашение о начале сотрудничества. В его рамках портфель дистрибьютора пополнит SETERE OCR, современное решение для оцифровки

OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC Дистрибьютор OCS и компания GreenMDC, российский разработчик технологий в области телекоммуникаций и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД), начинают сотрудничать для продвижения решений ве

Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания истем от перебоев в энергосети. Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) дополнили линейку устройств Nerpa UPS. Продукты бренда будут продвигаться через официального дистрибьютора — компанию OCS. Благодаря однофазным онлайн ИБП производительностью от 1 до 10 кВт бизнес сможет защищать от скачков напряжения в сети технику с низкой энергоемкостью. Например, компьютеры, ноутбуки, серв

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров влялись две компании с мировым именем: APC by Schneider Electric и Vertiv. После их ухода из России освободившуюся нишу стали активно занимать азиатские и отечественные вендоры. По оценкам аналитиков OCS, около 70% производителей, появившихся в тот момент, были «новичками» или не особо известными в индустрии компаниями, и перед ними стояла сложная задача — привлечь внимание заказчиков и зав