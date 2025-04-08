Разделы

Техника
|

OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке

Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и китайский производитель продуктов в сфере безопасности iFLOW подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору усилить представленность своих решений на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель OCS войдут системы для видеонаблюдения, контроля доступа, домофонии, охранной сигнализации, а также аудио- и сетевое оборудование. Партнеры дистрибьютора смогут использовать продукты бренда в проектах по организации безопасности коммерческих зданий, складов, промышленных предприятий, офисных центров, торговых объектов, жилых комплексов, учебных заведений и госучреждений.

С помощью распределенной складской сети дистрибьютора, покрывающей десятки регионов России, iFLOW планирует повысить доступность оборудования для партнеров, а также сократить сроки поставок. Помимо этого, логистические ресурсы OCS позволят вендору минимизировать риски задержек, связанные с доставкой продуктов бренда до места их хранения или установки.

«Благодаря сотрудничеству OCS и iFLOW на российском ИТ-рынке появятся новые передовые решения в сфере безопасности. Продукты вендора отвечают всем современным требованиям к защите коммерческих и жилых объектов. Со своей стороны OCS обеспечит оборудованию бренда логистическую поддержку: решения iFLOW будут доступны дилерам и интеграторам по всей стране в комфортные сроки», — отметил Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор

Microsoft ломает ключевой компонент Windows 11. Мир возвращается во времена ненавистной всеми Windows 8. Опрос

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

Samsung начала продавать подержанные флагманские смартфоны прямо на своем сайте. На кражу идеи у Apple потребовалось почти 20 лет. Опрос

Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

Создан универсальный интерфейс на замену HDMI и DisplayPort, который лучше их во всем

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153