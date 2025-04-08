OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке

Компания OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и китайский производитель продуктов в сфере безопасности iFLOW подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору усилить представленность своих решений на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель OCS войдут системы для видеонаблюдения, контроля доступа, домофонии, охранной сигнализации, а также аудио- и сетевое оборудование. Партнеры дистрибьютора смогут использовать продукты бренда в проектах по организации безопасности коммерческих зданий, складов, промышленных предприятий, офисных центров, торговых объектов, жилых комплексов, учебных заведений и госучреждений.

С помощью распределенной складской сети дистрибьютора, покрывающей десятки регионов России, iFLOW планирует повысить доступность оборудования для партнеров, а также сократить сроки поставок. Помимо этого, логистические ресурсы OCS позволят вендору минимизировать риски задержек, связанные с доставкой продуктов бренда до места их хранения или установки.

«Благодаря сотрудничеству OCS и iFLOW на российском ИТ-рынке появятся новые передовые решения в сфере безопасности. Продукты вендора отвечают всем современным требованиям к защите коммерческих и жилых объектов. Со своей стороны OCS обеспечит оборудованию бренда логистическую поддержку: решения iFLOW будут доступны дилерам и интеграторам по всей стране в комфортные сроки», — отметил Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.