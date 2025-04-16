Разделы

Сетевое оборудование Сетевое и коммуникационное оборудование телекоммуникационное оборудование маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель

Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


16.04.2025 МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал в Дагестане

МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района. Расширение сети позволило обеспечить ковровое, или непрерывное, покрытие LTE на территории населенного пункта. Теперь с
28.01.2025 В России взлетели цены на телеком-оборудование

ин роста стоимости оборудования сложности с доступностью «некоторых компонентов в силу санкционных ограничений». При этом коммерческий директор компании Сергей Трюхан не ожидает резкого скачка цен на телеком-оборудование в 2025 г: «Скорее "сегодня со склада" превратится в "завтра и под заказ"». Генеральный директор «Вектор Технологии» Сергей Гусаков тоже считает, что в 2025 г. дальнейшего п
27.01.2025 «МегаФона» установил новое телеком-оборудование в Лапине

«МегаФона» пришел в отдаленное село Лапино. Для 150 сельчан Брянской области оператор установил новое телеком-оборудование и развернул сеть четвёртого поколения в низко и среднечастотном диапазонах. Это обеспечило необходимую ёмкость инфраструктуры и высокую скорость передачи данных. Благодаря

10.10.2024 Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF

нные для установки информационных модулей Keystone Jack. Линейка продукции TERACOM бренда EKF – это телекоммуникационное оборудование для построения и организации слаботочных систем связи: сист
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования

«Информтехника», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, анонсирует расширение линейки отечественных решений для обеспечения технологической независимости и модернизации систем связи российских предприятий. Новое о
05.08.2024 «МегаФон» установил телеком-оборудование в соляной столице России

Родники, поселке Чёрное и деревне Чертёж Соликамского городского округа. Теперь свыше двух тысяч сельчан смогут пользоваться стабильным 4G-сигналом на средней скорости 30 Мбит/с. Связисты установили телеком-оборудование, которое работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет одновременно обеспечить устойчивое покрытие сети на большей территории населенного пункта и высокую
17.07.2024 «МегаФон» установил новые телеком-объекты в Пермском крае

ермского края. Стабильным 4G-сигналом на средней скорости 30 Мбит/с смогут пользоваться около тысячи жителей населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Установленное телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить устойчивое покрытие сети и одновременно высокую скорость мобильного интернета как в центре, так и на окра
29.05.2024 «Росэлектроника» представляет новейшее телекоммуникационное оборудование для спасателей

работке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и
17.05.2024 «Росэлектроника» впервые представила в Китае сетевое оборудование для суперкомпьютеров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил сетевое оборудование для создания суперкомпьютеров и высокопроизводительных кластеров в Харби
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России

датчики, серверы и производственное оборудование для передачи данных внутри сети. Устройства, вошедшие в реестр Минпромторга России, относятся к коммутаторам этого типа. «Импортозамещение в сегменте телекоммуникационного оборудования – значимая составляющая технологического суверенитета страны. Компания, которая имеет статус резидента с 2013 г., специализируется на создании комплексных тех
04.04.2024 Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны

удебное разбирательство Отечественный производитель кондиционеров ООО «Р-климат» («Русклимат») обратился в суд по интеллектуальным правам. Ответчиком выступает шведское юридическое лицо производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, компания Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Организация «Р-климат» просит досрочно остановить охрану товарных знаков компании из-за того, что они боль
03.04.2024 В Челябинской области установили новое телеком-оборудование

ботам стабильный сигнал связи появился не только на самой железнодорожной станции, но и в прилегающих посёлках Хребет и Новый Хребет, где в общей сложности проживает около 1000 человек. Установленное телеком-оборудование функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах и гарантирует высокую скорость мобильного интернета. Ежедневно через станцию Хребет в Миасском городском округе проход
28.03.2024 EKF открывает новое продуктовое направление активного промышленного телекоммуникационного оборудования

EKF открывает новое направление – активное промышленное телекоммуникационное оборудование, что позволит компании предлагать комплексные решения в обл
14.03.2024 Новые телеком-объекты заработали в аэропорту и четырех районах Ижевска

новая гора, жители многоэтажек около улиц Баранова-Мужвайская. Базовые станции обеспечат мобильные услуги связи и для новоселов строящегося жилого комплекса «Времена года». В Октябрьском районе новое телеком-оборудование установлено в городке Металлургов и микрорайоне Новый Игерман. В Индустриальном районе улучшения заметят жители Буммаша, а в Первомайском – в районе улиц Ленина-Коммунаров.
13.03.2024 «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах двух районов Ростова

Жители Левенцовского и Верхнегниловского городских кварталов могут пользоваться передачей данных в смартфонах и планшетах на скорости до 115 Мбит/с. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах с многоэтажной и частной застройкой. Инженеры развернули среднечастотный слой на сети для обеспечения оптимального проникновения сигнала и скоростного моби
04.03.2024 «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в юго-западном районе Ставрополя

Более 140 тыс. ставропольцев, живущих в Промышленном районе краевой столицы, могут наблюдать изменения скорости мобильного интернета оператора, она выросла на 10%. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование, которое привело к таким трансформациям, в густонаселенном районе города. «В регионе спрос на быстрый мобильный интернет постоянно повышается. По данным наших аналитиков, в
21.02.2024 Для молодых и прогрессивных: в Чистых прудах запустили новые телеком-объекты

В Кирове «МегаФон» усовершенствовал 4G-покрытие в микрорайоне Чистые пруды. Оператор установил новое телеком-оборудование, чтобы равномерно распределить нагрузку между базовыми станциями, сделать сигнал более стабильным и увеличить скорость в смартфонах абонентов мобильного интернета на 15-20%
14.02.2024 «Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года

го оборудования НПЦ «Элвис» (создатель процессоров «Скиф»). Требования по переходу на отечественное телекоммуникационное оборудование В 2021 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

10.01.2024 Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

платам и ЭКБ Как стало известно CNews, Минпромторг придумал схему распределения баллов, по которой телекоммуникационное оборудование будет признаваться российским. Это следует из протокола сов
26.12.2023 Конфликт в телекоме: Право проверять «российскость» «железа» отбирают у производителей. Отрасль изо всех сил сопротивляется

оссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники (ВНИИР). Фото: «Кандинский» Российское телекоммуникационное оборудование в представлении нейросети «Кандинский» По словам собеседник
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования

Программно-аппаратные комплексы (ПАК), поставляемые в рамках решения Kaspersky SD-WAN ESR (K), получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения — первыми среди аналогичных решений на рынке. Их включили в соответствующий реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили предс
23.11.2023 «Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech

Компания «Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение о сотрудничестве с отечественным разработчиком и производителем ИТ- и телекоммуникационного оборудования Qtech. Партнерство позволит расширить портфель решений «Т1 интеграция» и откроет возможности для внедрения серверного и сетевого оборудования Qtech в инфрастр
10.11.2023 Как наладить производство телеком-оборудования в России и обеспечить отрасль кадрами

зарубежных стран. Одним из источников финансирования может стать введение утилизационного сбора на телекоммуникационное оборудование. Технологический суверенитет в отрасли связи В законодатель
12.09.2023 В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

35 г., проект которой подготовлен Минцифры, предполагает введение в России утилизационного сбора на телекоммуникационное оборудование. Этот механизм должен стать одним из способов финансировани
17.07.2023 «Аквариус» вложит 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования

Импортозамещение «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений вложит 3 млрд руб. в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания собирается нанять порядка 100 новых сотрудников под планы разработки аппаратного и программного обеспечения, самостоятельного развития модельного ря
14.06.2023 В Санкт-Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования

площади почти 2000 кв. м. Основное технологическое оборудование для производственной линии изготовили ведущие поставщики отрасли. Созданная техническая база позволяет выпускать более миллиона единиц телекоммуникационного оборудования в год, в том числе IP-видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы и другое оборудование для оказания телеком-сервисов. В открытии производства приняли у
08.06.2023 Анализ российского рынка телекоммуникационного оборудования: итоги 2022 г., прогноз до 2026 года

В мае 2023 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка телекоммуникационного оборудования. В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок телекоммуникационного: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам
01.06.2023 Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо»

(кредитных организаций) на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Документ представляет собой поправки в Закон «О Центрально
31.05.2023 «Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех»

«Ростелеком» стал контролирующим владельцем «Булат» Принадлежащий «Ростелекому» венчурный фонд «Коммит Кэпитал» увеличил с 37,5% до 51% свою долю в производителе телекоммуникационного оборудования «Булат». Информация об этом следует из данных базы «Контур.Фокус», первым на это внимание обратило агентство «Интерфакс». В начале 2023 г. основатель «Булат»

03.05.2023 Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться

Всех посчитаем Власти Германии исследуют сетевое оборудование, поставляемое китайскими производителями из опасений, что оно может быть использовано для атак на сети немецких телеком-операторов. Техническому аудиту в первую очередь буд
09.11.2022 Axoft делает ставку на российское «железо»: контракт с «Полигоном»

аменить основные, наиболее массовые, элементы телекоммуникационных сетей России, ранее поставлявшиеся из-за рубежа. Именно это делает девиз нашего производства особенно актуальным сейчас: «Российское сетевое оборудование – в каждую компанию», – сказала Гелиана Рыдзелева, коммерческий директор ООО ТВК «Инзер» (входит в ГК НПП «Полигон»). Преимущества сотрудничества с АО НПП «Полигон»: полный
08.11.2022 «Крок» тестирует сетевое оборудование Maipu

ия кампусных сетей, облачные сервисы для управления активным сетевым оборудованием. Вендор предлагает оборудование, необходимое для построения полноценной сетевой инфраструктуры и модернизации сетей. Сетевое оборудование Maipu имеет линейки устройств, построенные на чипсетах китайского производства. Об этом CNews сообщили представители «Крок». Специалисты «Крок» выполняют тестирование разли
07.06.2022 OCS предложила ИТ-каналу сетевое оборудование китайского производителя Maipu

одят: коммутаторы и маршрутизаторы для ЦОДов и сетей предприятий; беспроводное коммуникационное оборудование. Появление линейки Maipu в портфеле OCS дает партнерам возможность получить высококлассное сетевое оборудование для реализации своих проектов. Продукты и решения Maipu широко используются в различных секторах, таких как телекоммуникации, банковский сектор, страхование, энергетика и п
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли

Покупать российское Импортозамещение — общая стратегия страны, и, конечно, касается оно далеко не только сетевого и телекоммуникационного оборудования. С начала реализации программы достигнуты некоторые результаты: в ряде отраслей — таких, как тяжелая, нефтегазовая и пищевая промышленность — доля отечественн
02.11.2016 Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы

ствие со службой поддержки Brocade и помощь со стороны дистрибьютора позволили оперативно устранять все проблемы, неизбежно возникающие в процессе ввода в эксплуатацию. «Облакотека» использует данное сетевое оборудование для предоставления клиентам своих основных облачных сервисов — IaaS на базе Microsoft Hyper-V. Наличие трех разнесенных дата-центров позволяет облачному провайдеру предлага
23.02.2014 «Инфосистемы Джет» поставят телеком-оборудование Oracle в «Воентелеком» за 245,4 млн руб.

Компания «Воентелеком» объявила итоги открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования Oracle. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте для госзакупок РФ, три организации подали заявки на участие в торгах — «Инфосистемы Джет», «С
22.12.2011 «Акадо» установит сетевое оборудование на $2 млн для увеличения ресурсов сети

«Акадо-Столица» объявила о начале нового этапа модернизации собственной сети, в ходе которого будет установлено новое сетевое оборудование. Как сообщается, контракт на закупку оборудования на сумму $2 млн был подписан «Акадо» с одним из ведущих мировых вендоров после успешного завершения тестового периода. В х
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры

снизить стоимость владения лазером для клиентов в 2 раза. Планируется, что наибольшую долю выручки «Ирэ-Полюс» получит от продажи мощных волоконных усилителей и лазеров широкого спектра применения и телекоммуникационного оборудования. В планируемом к выпуску ассортименте продукции НТО «ИРЭ-Полюс» - системы связи, использующее оптоволоконные технологии компании: 40-Гбит/с DWDM-транспондеры,
12.02.2008 ФСО России потребовалось сетевое оборудование

ФСО России намерена приобрести сетевое оборудование, в связи с чем объявила открытый аукцион № А-4/6, по итогам которого определит ИТ-поставщиков. Услуги по поставке оборудования оценены заказчиком в 8 730 тыс. руб. «Шаг аук
08.02.2008 «Яндекс» установил сетевое оборудование в Европе

Компания «Яндекс» объявила о том, что установила собственное сетевое оборудование в европейской точке обмена трафиком (DE-CIX) во Франкфурте. Подключение к DE-CIX позволяет получать и отдавать трафик напрямую участникам DE-CIX. Благодаря этому уменьшилос

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
